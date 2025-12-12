Antonia, chin insuportabil! S-a operat de trei ori în zona feselor: ”Am trăit o experiență traumatică”
SpyNews, 12 decembrie 2025 22:20
Antonia a vorbit pentru prima dată despre operația prin care a trecut în luna iunie! Vedeta a ajuns pe patul de spital din cauza unor complicații în zona feselor, în urma unei intervenții. Iubita lui Alex Velea a trecut printr-un adevărat coșmar!
Acum 30 minute
22:20
Acum 2 ore
21:40
Incendiu devastator într-un complex rezidențial! Mai multe case au fost cuprinse de flăcări # SpyNews
Incendiu devastator într-un complex rezidențial! Pompierii au intervenit de urgență, astăzi, într-un cartier foarte cunoscut, după ce mai multe case au fost cuprinse de flăcări și distruse. Incendiul a fost surprins în imagini!
21:00
Ce dulciuri dubioase se găsesc în Europa și cât costă. De la fecale de ren la biluțe de cămilă # SpyNews
Dacă de cele mai multe dulciurile au forme și combinații de arome care să te atragă, produsele pe care mai multe persoane le-au găsit pe rafturile unor magazine arată contrariul! Iată cât costă fecalele de ren sau biluțele de cămilă și unde le găsești.
Acum 4 ore
20:10
Nicoleta a dezvăluit dacă îl va contacta sau nu pe Alexandru, după ce a fost eliminată. Ce i-a spus Iolanda concurentei # SpyNews
Nicoleta a fost eliminată din casa Mireasa în urma votului fanilor. Concurenta din sezonul 12 a dezvăluit dacă își dorește sau nu să ia legătura cu Alexandru, băiatul cu care a interacționat în emisiune.
19:30
Imagini emoționante cu Francisca, însărcinată în 7 lui! Bruneta și-a pus în evidență burtica de gravidă cu o rochie mulată # SpyNews
Francisca și TJ Miles așteaptă primul lor copil! Doar două luni îi mai despart pe cei doi de ziua în care își vor cunoaște bebelușul. Până atunci, vedeta se bucură din plin de viața de femeie însărcinată și a postat imagini fabuloase cu burtica de gravidă.
18:50
Se introduce limitarea plăților în numerar în România! De la ce sumă vei fi obligat să achiți cu cardul # SpyNews
Se limitează plățile cash în România! Conform directivei Uniunii Europene, românii vor avea voie să achite numerar până la o anumită sumă, urmând ca mai apoi să plătească exclusiv cu cardul. Iată de ce s-a luat această decizie și de când intră în vigoare.
Acum 6 ore
18:20
Nicolae Guță s-ar fi făcut de râs pe TikTok? Ce s-a întâmplat după ce ar fi făcut o comandă online: ”Mai mare rușinea” # SpyNews
Nicolae Guță a reușit să calce pe nervi o firmă de mobilă din România! Manelistul ar fi acuzat că ar fi comandat o canapea pe care nu ar fi ridicat-o. Din acest motiv, firma ar fi fost nevoită să plătească transport dus-întors.
17:20
fanii emisiunii Mireasa au decis cine va pleca acasă astăzi, 12 decembrie, cu puțin timp înainte de marea finală a sezonului 12. Simona și Nicoleta au intrat în cursa de eliminare, iar Simona Gherghe a anunțat la Antena 1 cine a primit cele mai multe voturi.
17:00
Doliu în lumea artistică! Un actor celebru murit în urmă cu puțin timp, înainte de un eveniment foarte important de Revelion! Fanii și familia lui au primit cu durere în suflet această veste. Iată despre cine este vorba!
17:00
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, crackers din seminţe, un fel principal, supă de fasole cu paste, şi un desert, brăduţ cu cremă de ciocolată.
Acum 8 ore
16:30
Angajata unui SPA din Cluj a fost diagnosticată cu lepră, iar autoritățile au început o anchetă pentru a stabili sursa infectării. Femeia susține că a contractat boala din Bali, de la mama ei, și nu prin contactul cu clienții sau prin masaj.
16:30
Artistă salvată de tată la 33 de ani. O gogoașă i-ar fi adus sfârșitul. Detalii, duminică, la „Spynews TV” # SpyNews
Duminică, de la ora 13:00, Mara Bănică și Marius Niță vă așteaptă la „Spynews TV” cu o ediție amplă, intensă și plină de revelații, în care poveștile vedetelor capătă profunzime, iar cele mai discutate subiecte ale săptămânii sunt analizate fără ocolișuri.
16:00
Sâmbătă, de la ora 19:00, Mirela Vaida dă startul unei noi ediții “Petrecem în familie”, o seară plină de voie bună, energie românească autentică și artiști care transformă platoul într-o adevărată petrecere. Jocul, cântecul și râsul se împletesc într-un spectacol care aduce familia laolaltă în fața televizoarelor.
15:50
Astăzi are loc ultimul portal energic din acest an. Ziua de 12 decembrie (12:12) este considerată magică. Este o zi despre care se spune că este excelentă pentru manifestare, dar și pentru planuri noi, îndrăznețe, pentru anul viitor.
15:50
Daniela Nane şi Emma de la ZU, mărturisiri din vacanţele lor, sâmbătă, la “Vacanţă de vedetă” # SpyNews
Sâmbăta aceasta, de la ora 15:00, Daniela Nane și Emma Ștefan, cunoscută publicului ca Emma de la Zu, sunt protagonistele noii ediții „Vacanță de vedetă” cu Laura Cosoi, într-o incursiune spectaculoasă prin cele mai memorabile călătorii ale lor.
15:20
Andrei Diaconu, despre alinierea liniilor de destin din anul 2026, sâmbătă, la „Lumea nevăzută” # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 14:00, în emisiunea „Lumea nevăzută” cu Dana Bălăceanu, pătrundem într-un subiect cu totul special: rara aliniere a liniilor de destin din anul 2026, un moment energetic unic, despre care terapeutul Andrei Diaconu spune că accelerează puternic ritmul evenimentelor și schimbă vibrația întregului an.
14:50
O tânără sportivă în vârstă de 19 ani a murit la scurt timp după ce a participat la un trend viral pe TikTok. Provocarea, care a devenit populară pe platforma de socializare, s-a dovedit a fi fatală pentru adolescentă.
14:50
Cine este tânărul viral pe TikTok care și-a propus să o cucerească pe Ramona Olaru. Cum a reacționat când a văzut postările lui # SpyNews
Un tânăr a început să facă videoclipuri în care spune numele Ramonei Olaru. Bărbatul a dat de înțeles că ar vrea să o cucerească. Nu doar urmăritorii lui au văzut videoclipurile respective, ci și asistenta TV, care a și reacționat.
14:50
Ce l-a făcut pe Keo să rămână definitiv în țara natală: „Nu mi propusesem să revin în România” # SpyNews
Keo a vorbit recent, în cadrul emisiunii „Vacanță de vedetă”, despre legătura profundă pe care o are cu Elveția, țara în care a trăit mulți ani și pe care o consideră în continuare una dintre cele mai spectaculoase din lume.
14:40
Aur absolut la matematică pentru România: elevul Andrei Nemțișor din Iași intră în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # SpyNews
Un elev de 15 ani din Iași a obținut medalia de aur absolut la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori, desfășurată în Macedonia de Nord. Distincția, una dintre cele mai importante din competițiile dedicate elevilor pasionați de științele exacte, a fost acordată lui Andrei Nemțișor, elev la Colegiul Național „Costache Negruzzi”.
14:40
Cum să faci curățenia de Crăciun mai ușoară. Trucul pe care fiecare gospodină trebuie să îl știe # SpyNews
Perioada sărbătorilor poate transforma chiar și cea mai ordonată casă într-un adevărat haos. Cele mai multe dintre gospodine muncesc extrem de mult în perioada de dinaintea sărbătorilor, iar zilele Crăciunului le petrec, practic, odihnindu-se. Există totuși un mic truc la care ar putea apela pentru a-și face viața mai ușoară. Iată despre ce este vorba!
14:40
De la joburi modeste la un imperiu imobiliar de milioane: povestea incredibilă a familiei Ciolacu în America: „Au fost începuturi grele” # SpyNews
Gerald Ciolacu, fost sportiv de performanță, şi soţia sa, Oana, au plecat de 30 de ani din România. Ei sunt astăzi cunoscuți în comunitatea românească din Statele Unite drept unul dintre cele mai de succes cupluri în domeniul imobiliarelor high-end din America. Puțini însă cunosc adevărata lor poveste, una plină de sacrificii, muncă și credință.
Acum 12 ore
14:10
2026, anul reconstrucției interioare și al marilor reașezări energetice. Valeriu Pănoiu, „De această dată, planurile nu vor fi degeaba” # SpyNews
Anul 2026 se conturează ca o veritabilă scenă a transformărilor profunde, un an în care astrologia, numerologia și dinamica nevăzută a energiilor se întâlnesc pentru a crea un cadru unic de evoluție personală și colectivă.
14:00
Incident șocant într-un avion! Un tânăr de 20 de ani a încercat să deschidă ușa în timpul zborului # SpyNews
Un incident a avut loc recent, într-un avion, când un tânăr în vârstă de 20 de ani a încercat să deschidă ușa în timpul zborului. Pasagerii și echipajul au intrat rapid în alertă, iar autoritățile au intervenit pentru a controla situația. Evenimentul a stârnit panică la bord.
13:40
Un nou caz de lepră a fost confirmat în România. Este vorba despre sora femeii despre al cărei caz s-a aflat ieri. În acest moment, alte două persoane sunt suspecte. Cazurile înregistrate sunt în Cluj-Napoca, iar acest lucru se întâmplă după 40 de ani în care boala nu a ajuns la niciun cetățean român.
13:20
Un adolescent în vârstă de 15 ani a ucis-o pe mama fostei sale iubite. Ce pedeapsă riscă acum # SpyNews
O nouă crimă șocantă! Un adolescent în vârstă de 15 ani e bănuit că a făcut o faptă îngrozitoare, . Ar fi ucis-o cu sânge rece pe mama fostei sale iubite, dar și pe frații acesteia.
13:20
Există câteva superstiții pe care oamenii le respectă în noaptea de Revelion. Se spune că este bine să se mănânce pește, căci așa atragi norocul. Superstiția este veche și este respectată și de alte popoare.
13:10
Un accident grav a avut loc, astăzi, în București, pe Bulevardul Aviatorilor. Potrivit informațiilor, a fost înregistrată o victimă, iar traficul este paralizat, la această oră. Din primele date, oamenii legii cercetează cum s-a produs incidentul
13:00
Bogdan de la Ploiești nu o poate da uitării pe Cristina Pucean! Dovada că dansatoarea nu poate fi înlocuită # SpyNews
Bogdan de la Ploiești încearcă, dar nu reușește! Cristina Pucean i-a acaparat inima și nu îi e deloc ușor să o uite. Avem dovada clară că orice ar face, Cristina Pucean rămâne șefa. Iată ce l-a dat de gol pe cântăreț!
12:50
Simona Gherghe și familia ei s-au pregătit pentru sărbători. Cum arată bradul lor de Crăciun # SpyNews
Simona Gherghe și familia ei s-au pregătit pentru Crăciun, așa că au împodobit bradul zilele trecute. Prezentatoarea TV este încântată de cum arată pomul în acest an. La fel de mult s-au bucurat și copiii în ziua în care l-au împodobit.
12:40
Un caz teribil a zguduit Elveția, după ce soțul unei foste finaliste la Miss a fost acuzat de uciderea acesteia. Crima macabră, care a avut loc într-o localitate liniștită, a șocat întreaga națiune și a lăsat întreaga comunitate în stare de șoc.
12:30
Detalii cutremurătoare în cazul morții fostului ministru al Justiției. Rodica Stănoiu ar fi fost înmormântată fără să i se facă autopsie # SpyNews
Detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul morții Rodicăi Stănoiu, fostul ministrul al Justiției. La câteva zile bune de la moartea sa, informații impactante își fac apariția în media din România. Conform celor mai recente date, aceasta ar fi fost înmormântată fără ca măcar să i se facă o autopsie înainte, deși prezenta semne clare de îngrijorare.
12:20
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider absolut de audiență # SpyNews
Serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, de la Antena 1, se apropie cu paşi repezi de finalul celui de-al doilea sezon, astfel că telespectatorii trăiesc cu sufletul la gură alături de personajele lor preferate. Cele mai noi episoade ale producției semnate Ruxandra Ion şi produse de Dream Film Production i-au captivat aseară pe telespectatori, producţia impunându-se ca lider absolut de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public. Peste 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit aseară povestea serialului de la Antena 1. Doar două difuzări îi mai despart pe telespectatori de marele deznodământ al sezonului doi, difuzat chiar în seara de Crăciun, pe 25 decembrie, de la 20.30, la Antena 1.
12:00
Sore a intrat în cabinetul medicului estetician. Cântăreața a recunoscut că ultimele luni au fost mai aglomerate decât de obicei, așa că și-a dedicat o zi în care s-a răsfățat.
11:50
Sărbătoare mare în familia Ozanei Barabancea! Fiul acesteia, Andrew, împlinește astăzi 25 de ani. Artista mai are o fiică, mai mică cu trei ani decât fratele său. Andrew Barabancea a fost sărbătorit în avans de prietenii săi, iar urările au curs șiroaie pe rețelele de socializare.
11:30
O tânără din Timiș trăiește în teroare: "Dacă sun la poliţie mă omoară". Femeia e amenințată de fostul iubit # SpyNews
O tânără din Timișoara a fost bătută de fostul iubit pentru că a vrut să se despartă de el. Deși a depus plângere și a obținut un ordin de protecție, femeia continuă să trăiască cu teama că agresorul va reveni și o va agresa din nou.
11:20
Alina Pușcaș a răbufnit. Comentariul negativ care a enervat-o la culme pe prezentatoarea TV: „Hal de femeie” # SpyNews
Alina Pușcaș a răbufnit, după un comentariu negativ. Prezentatoarea TV s-a arătat deranjată după ce cineva a dat de înțeles că se bucură pentru că pisica familiei a dispărut. Copiii vedetei plâng după animalul de companie, care este de negăsit de câteva zile.
11:20
Tatăl celebrei Miley Cyrus, în centrul unui scandal monstruos. Fosta soție îl acuză de abuz # SpyNews
Billy Ray Cyrus, tatăl celebrei cântărețe Miley Cyrus, se află în mijlocul unui scandal de proporții. Acesta este acuzat de fosta sa soție, mai tânără cu 29 de ani decât el, de abuz. Blondina a publicat un clip video, în descrierea căruia a scris lucruri halucinante. Iată despre ce este vorba!
10:40
Tzancă Uraganu, ironizat de propriul frate. Ce a avut de spus Miraj Tzunami la adresa lui: „Lui i-a fost rușine” # SpyNews
Tzancă Uraganu a fost ironizat de propriul frate. Deși pare un subiect aparent banal, Miraj Tzunami a reușit să își amuze urmăritorii. Totul a pornit de la faptul că Tzancă Uraganu a spus că nu vrea colindători în acest an.
10:40
O explozie devastatoare a avut loc ieri, 11 decembrie, la o casă din San Francisco. Aceasta a fost urmată de un incendiu de amploare, iar din primele verificări se pare că ar fi vorba de o scurgere de gaze. Întreg momentul a fost surprins pe camerele de supraveghere.
10:20
Anul 2026 se anunță a fi unul cu adevărat remarcabil pentru câteva semne zodiacale. În timp ce fiecare an aduce noi oportunități și provocări, în 2026, anumite zodii vor fi în centrul atenției și vor atrage toate privirile. Fie că este vorba de succes profesional, realizări personale sau transformări majore, nativii acestor semne vor lăsa o amprentă puternică.
09:50
Radu Țibulcă a făcut dezvăluiri incredibile! Actorul a povestit, recent, cu ce dependență se confruntă de 17 ani. Nu mulți au știut acest lucru, însă Radu Țibulcă și-a găsit curajul de a vorbi despre acest lucru. Iată despre ce este vorba!
09:50
Sorin Copilul de Aur, nevoit să ia o pauză mai lungă. De ce nu va mai onora evenimente până în primăvara anului viitor # SpyNews
Sorin Copilul de Aur a anunțat că este nevoit să ia o pauză. Manelistul spune că nu va cânta de la finalul acestui an până în luna martie. Deși avea programate evenimente în această perioadă, cântărețul a anunțat că nu le poate onora nici pe acelea.
09:40
Hollywood-ul, cunoscut, iubit și admirat pentru viața sa strălucitoare și plină de glam, pare că ascunde din ce în ce mai multe povești de viață tulburătoare. Recent, un trend periculos a început să ia amploare printre vedetele de la Hollywood, iar consecințele sunt deja vizibile. Mai multe staruri par să fi pierdut controlul.
Acum 24 ore
09:30
Doi părinți sunt acuzați de crimă după ce fetița lor de doi ani a murit. Copila a fost atacată de câinele familiei # SpyNews
Caz șocant, în Oklahoma! O fetiță de doar doi ani a sfârșit sfâșiată de unul dintre câinii familiei, iar acum părinții sunt acuzați de crimă. Motivul?! Câinele ar fi fost malnutrit, iar părinții ar fi fost conștienți de agresivitatea acestuia, însă, chiar și așa, și-au lăsat fiica în preajma animalului.
09:20
Chef Ștefan Popescu, soția și copiii, portret de familie, în ziua în care au împodobit bradul. Cum arată pomul de Crăciun # SpyNews
Chef Ștefan Popescu împodobește bradul în fiecare an alături de familie. Juratul de la Chefi la cuțite, soția și copiii lor au intrat în spiritul sărbătorilor, așa că au decorat pomul de Crăciun.
08:50
Panică în Japonia! La câteva zile de la marele cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, un nou seism puternic a lovit regiunea. Incidentul a avut loc vineri, iar autoritățile au emis, inițial, inclusiv o alertă de tsunami.
08:50
Lambada, prima iubire a lui Tzancă Uraganu, nu a rămas indiferentă. Gestul pe care ea l-a făcut, după ce Alina Marymar a jignit-o # SpyNews
Alina Marymar a aruncat săgeți către Lambada, după ce ea a dat de înțeles că ar fi însărcinată pentru a patra oară. Prima iubire a lui Tzancă Uraganu nu pare că a rămas indiferentă, din contră, a făcut un gest prin care a dat de înțeles că ea și manelistul sunt o familie, deși are o relație cu bruneta de mult timp.
00:40
Relația Danei Roba cu iubitul ei devine din ce în ce mai serioasă! Make-up artistul trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un bărbat care îndeplinește toate cerințele! Iată ce relație are acesta cu fetițele vedetei!
11 decembrie 2025
23:50
Mădălina Ghenea a dezvăluit identitatea unui bărbat pe care l-a apreciat profund! Vedeta, declarații emoționante # SpyNews
Mădălina Ghenea a făcut declarații rare la Un Show Păcătos! Vedeta a dezvăluit cine este bărbatul care l-a apreciat și singurul după care a ”alergat” vreodată! Puțini s-ar fi așteptat la acest nume.
