Nicolae Guță s-ar fi făcut de râs pe TikTok? Ce s-a întâmplat după ce ar fi făcut o comandă online: ”Mai mare rușinea”

Serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, de la Antena 1, se apropie cu paşi repezi de finalul celui de-al doilea sezon, astfel că telespectatorii trăiesc cu sufletul la gură alături de personajele lor preferate. Cele mai noi episoade ale producției semnate Ruxandra Ion şi produse de Dream Film Production i-au captivat aseară pe telespectatori, producţia impunându-se ca lider absolut de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public. Peste 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit aseară povestea serialului de la Antena 1. Doar două difuzări îi mai despart pe telespectatori de marele deznodământ al sezonului doi, difuzat chiar în seara de Crăciun, pe 25 decembrie, de la 20.30, la Antena 1.