Un dirijor româno-francez a organizat și condus un concert de excepție la Paris

20:20

Oamenii care locuiesc la sud de Paris au acum la dispoziţie un nou mijloc de transport pentru a face naveta în oraş, folosind cel mai lung şi cel mai nou traseu de teleferic urban, cu o lungime de 4,5 kilometri, informează sâmbătă agenția de știri DPA. Noua instalaţie include cinci staţii şi va conecta un […] © G4Media.ro.