Năsturelul, super-planta uitată: De ce e atât de sănătos și cum consumăm „aurul verde”

Sistemul Pantone (PMS) atribuie un număr unic fiecărei culori. În trecut, culori precum „roșu” sau „verde” puteau varia foarte mult în funcție de producători și de interpretarea personală. Cu toate acestea, atunci când cineva solicită „Pantone 18-1750”, fabricile, designerii și tipografiile din întreaga lume au o modalitate standardizată de a potrivi exact acea nuanță.