Petrolul - U Cluj, duel de tradiție pe „Ilie Oană” » Echipe probabile

Leo Grozavu, antrenorul lui FC Botoșani, a fost nervos la interviul de după meciul cu FC Argeș, scor 0-0.După ce a vorbit despre joc, Grozavu a fost întrebat de ce nu i-a făcut loc lui Tofan să arunce de la margine, în timpul unei faze din meci. În acel moment, antrenorul s-a enervat.Leo Grozavu: „Să remarcăm meciul de fotbal, că de asta nu vine lumea la stadion, prea multe cancanuri”„Mă așteptam să nu fie ocazii, a fost luptă oarbă. ...