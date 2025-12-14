Genoa - Inter, în etapa #15 din Serie A » Chivu, față în față cu echipa lui Dan Șucu și Nicușor Stanciu. Echipe probabile + cote

20:30

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a transmis un mesaj în forță lui Octavian Popescu (22 de ani), extrema stângă a roș-albaștrilor.Popescu e în cădere liberă, fără gol marcat în acest sezon. A fost titular cu Feyenoord, dar a fost schimbat la pauză. Iar la final, a fost criticat dur de Gigi Becali. „Nu mă mai pot baza pe el. Nu ai cum să fii atât de slab”, a spus patronul de la FCSB. ...