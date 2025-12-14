E oficial! Antrenorul din La Liga a fost dat afară
Gazeta Sporturilor, 14 decembrie 2025 12:20
Real Sociedad l-a concediat pe Sergio Francisco, după încă un eșec al echipei basce. În locul lui a fost numit Jon Ansotegi, care va fi interimar până la finalul acestui an.Franciso a fost antrenor principal la Sociedad de la începutul acestui sezon. A stat pe bancă 18 meciuri, a înregistrat 6 victorii, 4 egaluri și 8 înfrângeri.Rezultatele din La Liga au dus la demiterea spaniolului. Sociedad a pierdut cu Girona, vineri seară, scor 1-2. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 30 minute
12:20
Real Sociedad l-a concediat pe Sergio Francisco, după încă un eșec al echipei basce. În locul lui a fost numit Jon Ansotegi, care va fi interimar până la finalul acestui an.Franciso a fost antrenor principal la Sociedad de la începutul acestui sezon. A stat pe bancă 18 meciuri, a înregistrat 6 victorii, 4 egaluri și 8 înfrângeri.Rezultatele din La Liga au dus la demiterea spaniolului. Sociedad a pierdut cu Girona, vineri seară, scor 1-2. ...
12:20
Genoa - Inter, în etapa #15 din Serie A » Chivu, față în față cu echipa lui Dan Șucu și Nicușor Stanciu. Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Genoa și Inter Milano, formațiile pregătite de Daniele De Rossi și Cristi Chivu, se vor întâlni în această seară, de la ora 19:00, pe Stadio Luigi Ferraris, într-un duel al rundei cu numărul #15 din Serie A. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2, respectiv DigiSport 2. ...
12:10
Corriere dello Sport îl descifrează pe Chivu: „A transformat furia și frustrarea...” # Gazeta Sporturilor
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, joacă astăzi împotriva lui Genoa, club patronat de Dan Șucu.Jucătorii lui Inter au suferit mult în duelul cu Liverpool (0-1), din Liga Campionilor. Nu doar ca joc, ci și din cauza penalty-ului discutabil acordat campioanei Angliei în final, decizie ce s-a dovedit decisivă pentru soarta partidei. ...
Acum o oră
11:50
Trecutul îi dă fiori Craiovei înaintea meciului cu Hermannstadt » Are Dorinel Munteanu un punct asigurat la debut?! # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova se deplasează în această seară pe terenul celor de la Hermannstadt, într-o partidă contând pentru runda #20 din Superliga. Oltenii au motive de îngrijorare, având în vedere o statistică interesantă care s-a transformat cumva într-o „tradiție”: după niciun meci european din grupă Craiova nu a reușit să câștige jocul următor din campionat!Hermannstadt - Universitatea Craiova se joacă duminică seara, de la ora 20:30. ...
11:40
Telefonul care i-a schimbat cariera a sunat de două ori: „Cristian, vino la birou! Te-am ales. Echipa este a ta” » Chivu n-a ezitat deloc: „Aici sunt, domnule președinte” # Gazeta Sporturilor
În revista săptămânală difuzată sâmbăta împreună cu ziarul, Gazzetta dello Sport dezvăluie culisele angajării lui Cristi Chivu la Inter și a făcut radiografia primelor șase luni ca antrenor al nerazzurrilor, într-un text cu titlul „Omul potrivit pentru Inter”. ...
Acum 2 ore
11:30
Riscă excluderea de la barajul pentru Campionatul Mondial » FIFA are cazul pe masă # Gazeta Sporturilor
Naționala din Surinam riscă excluderea din barajul intercontinental pentru Campionatul Mondial din 2026. Surinam a va juca cu Bolivia în semifinala barajului pentru CM 2026. Câștigătoarea acestui meci va înfrunta Irak pentru un loc la turneul final din SUA, Mexic și Canada.Doar că meciul dintre Surinam și Bolivia ar putea să nu mai aibă loc. Surinamezii riscă să fie excluși de FIFA, după un scandal politic în țară, scrie ole.com.ar. ...
11:30
Dinamo - Metaloglobus, în runda cu numărul 20 din Superligă, va fi diseară, de la ora 17:45, pe Arena Națională. Meciul va fi livetext pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.„Câinii” trag cu dinții să încheie 2025 pe podium, în ciuda numeroaselor probleme de lot cu care Zeljko Kopic s-a confruntat în ultima perioadă. „Haita” vine după o remiză albă în Derby de România, 0-0 cu FCSB. ...
11:20
Real Madrid i-a stabilit succesorul lui Eder Militao! Cât o costă internaționalul german # Gazeta Sporturilor
Real Madrid s-a înțeles cu Nico Schlotterbeck (26 de ani) de la Borussia Dortmund. Nemții ar fi dispuși să-l vândă chiar în această iarnă - anunță ziarele spaniole.Noua accidentare gravă suferită de Eder Militao și faptul că-l va ține pe tușă nu mai puțin de 4 luni a fost o adevărată lovitură pentru Real Madrid. ...
11:20
Crystal Palace - Manchester City, în etapa #16 din Premier League » Echipe probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Crystal Palace și Manchester City, formațiile pregătite de Oliver Glasner și Pep Guardiola, se vor întâlni în această după-amiază, de la ora 16:00, pe Selhurst Park, într-un duel al rundei cu numărul #16 din Premier League. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct, contracost, prin intermediul platformei VOYO. ...
11:00
A confirmat prima plecare a iernii de la Universitatea Craiova: „Se încheie în decembrie” # Gazeta Sporturilor
Erick Lonnis, oficialul clubului Saprissa, unde e legitimat Luis Paradela, a confirmat că jucătorul cubanez nu va rămâne la Universitatea Craiova din ianuarie.Oltenii l-au împrumutat pe Paradela în iulie 2024. Extrema cubaneză a suferit o accidentare teribilă în prima parte a acestui an, ruptură a ligamentului încrucișat. Paradela a revenit în acest sezon, jucând două meciuri în Superliga și unul în Cupa României. ...
11:00
Novak Djokovic a început pregătirile pentru sezonul 2026 cu o schimbare în echipă » Un celebru doctor a început colaborarea cu sârbul # Gazeta Sporturilor
Vacanța lui Novak Djokovic (38 de ani) a luat sfârșit, iar sârbul s-a întors la antrenamente pentru a se pregăti de startul competițiilor din 2026. Sportivul se află la Atena, unde a început pregătirile. Nu s-a înscris la niciun turneu în prima săptămână a noului sezon, probabil dorind să se pregătească cât mai bine pentru participarea la primul Grand Slam, Australian Open.Sârbul a început pregătirile pentru noul sezon la Atena. ...
11:00
Povestea fabuloasă a căpitanului care a dus Germania în finala Mondialului de handbal # Gazeta Sporturilor
Naționala de handbal feminin a Germaniei s-a calificat în finala Campionatului Mondial, după ce a trecut de Franța, scor 29-23, și va lupta astăzi pentru aur în fața Norvegiei. Germania a ajuns în finala Campionatului Mondial după 32 de ani de așteptare, ultima finală fiind cea din 1993. ...
10:50
Petrolul - U Cluj, primul meci al zilei în Superligă, se joacă astăzi, de la ora 15:30, la Ploiești. Duelul de pe „Ilie Oană” e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport.Programul, rezultatele și marcatorii etapei #20 din Superligă + clasamentDin nou cu șanse la play-off, după un start de sezon neconcludent, „Șepcile roșii” vin să captureze punct sau puncte și din deplasarea de la Ploiești. ...
Acum 4 ore
10:30
DEZASTRU pentru echipa din Liga Campionilor! În grupă cu Dinamo, liderul este la un pas de RETROGRADARE # Gazeta Sporturilor
Clubul norvegian Kolstad, participant în Liga Campionilor la handbal masculin, se află pe marginea prăpastiei, din cauza problemelor financiare majore cu care se confruntă. Echipa riscă să fie retrogradată, chiar dacă este pe primul loc în întrecerea internă, iar viitorul se anunță unul incert. ...
10:20
Scandal-monstru cu „mâna dreaptă” a lui Vassaras » Stelian Ogică a mers peste fostul arbitru: „Mi-a recunoscut că Alexandra ori se duce cu el, ori cu mine” # Gazeta Sporturilor
Florin Chivulete, fostul arbitru din Liga 1, e implicat într-un nou scandal. Tatăl lui Andrei Chivulete și un apropiat al lui Kyros Vassaras, șeful CCA, e acuzat că a intervenit în relația dintre Stelian și Alexandra Ogică, arbitru la rândul ei.Florin Chivulete, exclus din arbitraj în urmă cu mai bine de două decenii, ar face meditații cu arbitri sau cu persoane care vor să intre în arbitraj, contracost, potrivit lui Stelian Ogică. ...
10:10
Motivul pentru care coechipierul lui Radu Drăgușin a luat gaz ilariant: „Eram terifiat” # Gazeta Sporturilor
Yves Bissouma (29 de ani), vedeta lui Tottenham, a fost surprins în timp ce inhala un gaz ilariant, protoxid de azot, la o petrecere.Pentru Bissouma a fost deja a doua oară când a apărut într-o astfel de ipostază, după cea din 2024, și Tottenham își punea săptămâna trecută problema să-i rezilieze contractul. ...
10:10
Victoria chinuită cu ultima clasată o trimite pe PSG în fruntea clasamentului » Cum arată situația la vârf în Ligue 1 # Gazeta Sporturilor
PSG a câștigat greu sâmbătă seară, 3-2 pe terenul ultimei clasate Metz, într-un duel al rundei cu numărul #16 din Ligue 1, și a revenit temporar pe prima poziție a clasamentului din Franța.Programul complet al etapei #16 din Ligue 1Campioana Europei are parte de un sezon complicat pe plan intern, unde lupta pentru titlu pare că se va disputa între două echipe, lucru mai puțin obișnuit în ultimii ani în Hexagon. ...
09:50
Impresionant! Câți nemți au urmărit Germania - Franța, semifinala Campionatului Mondial de handbal feminin # Gazeta Sporturilor
Naționala Germaniei s-a calificat în finala Campionatului Mondial de handbal feminin, care va avea loc duminică seara, iar partida din penultimul act al competiției, victoria cu Franța, a fost urmărită de peste 3 milioane de telespectatori la postul public ARD.Germania - Norvegia, finala Campionatului Mondial de handbal feminin, are loc duminică seara, de la ora 18:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
09:40
Antrenorul lui Dennis Man refuză să accepte „căderea de iarnă” a lui PSV: „De la un BMW te poți aștepta să funcționeze bine și iarna” # Gazeta Sporturilor
Duminică seară, PSV a scăpat la limită de o rușine împotriva lui Heracles Almelo. Antrenorul Peter Bosz a fost deranjat de nivelul jocului, în ciuda victoriei cu 4-3, mai ales pentru că a văzut ce poate echipa sa împotriva unor echipe precum Liverpool și Napoli. Dennis Man a jucat 61 de minute în acest duel.În ultimii ani, PSV nu a avut prea multe motive de îngrijorare în meciurile de acasă, acestea fiind, în general, câștigate destul de ușor. ...
09:30
Dorinel Munteanu, mesaj categoric înainte de Hermannstadt - Craiova: „O să fiu direct” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu, antrenorul lui Hermannstadt, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova, care va avea loc de la ora 20:30, în cadrul etapei 20 din Superliga.Noul antrenor de la Hermannstadt le-a transmis un mesaj categoric jucătorilor, la câteva zile după ce a devenit antrenorul formației de pe penultimul loc. Obiectivul e câștigarea ultimelor două meciuri ale anului, cu Universitatea Craiova și Petrolul (21 decembrie, ora 14:00). ...
09:20
Unii suporteri ai echipei FC Koln au fost forțați să se dezbrace complet în timpul controalelor poliției la porțile de intrare pe BayArena. Fanii oaspeților au boicotat partida, iar ultrașii lui Bayer Leverkusen li s-au alăturat.Tabloidul Bild dezvăluie că totul a plecat de la doi susținători ai lui FC Koln cunoscuți de poliție drept periculoși. ...
09:20
Hermannstadt - Universitatea Craiova! » Debutul lui Dorinel + Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt și Universitatea Craiova se întâlnesc duminică, de la 20:30, în etapa #20 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.Hermannstadt tocmai l-a instalat pe bancă pe Dorinel Munteanu și încearcă să profite de oboseala oltenilor, care joi au evoluat în Conference League, pentru a rupe seria neagră ce a dus la demiterea lui Marius Măldărășanu. ...
09:10
Antrenorul Craiovei a numit un aspect-cheie în duelul cu Dorinel Munteanu: „Asta e foarte important” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a prefațat meciul cu Hermannstadt, din etapa #20 a Superligii. Portughezul și-a lăudat următorii adversari.Hermannstadt - Universitatea Craiova se va juca de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1Meciul de la Sibiu va fi debutul lui Dorinel Munteanu pe banca lui Hermannstadt, iar Coelho e sigur că jucătorii adverși vor fi motivați sub comanda noului tehnician.VIDEO. ...
08:40
Mihai Stoica a primit ofertă să plece de la FCSB: „Patronii mă știu, au zis că vor un om cu experiență” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a declarat că a avut o ofertă pentru a pleca de la campioana României.Oficialul de la FCSB a refuzat, însă, propunerea, și a declarat că doar o ofertă ieșită din comun din punct de vedere financiar l-ar face să părăsească formația roș-albastră. ...
Acum 6 ore
08:30
Hansi Flick, despre ultimatumul dat de Real lui Xabi: „Punem presiune” » Reacția fanilor # Gazeta Sporturilor
Barcelona a învins-o pe Osasuna cu 2-0 și s-a distanțat la 7 puncte de Real Madrid în fruntea clasamentului. Raphinha a înscris sâmbătă seară ambele goluri ale meciului cu Osasuna, iar antrenorul Hansi Flick l-a lăudat pe brazilian la conferința de presă. „Este o piesă foarte importantă a echipei noastre. Oaspeții s-au apărat bine și a fost dificil să ne creăm ocazii. Dar când le-am avut, am profitat. ...
08:20
Fostul jucător de la Rapid, mai dur ca niciodată: „Nu înțeleg cum te prezinți așa” # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Herea, fostul atacant de la Rapid, a făcut o analiză dură după eșecul giuleștenilor cu Oțelul, scor 0-2, din etapa #20 a Superligii.În prezent analist TV, Herea a lansat unul dintre cele mai dure atacuri la adresa jucătorilor de la Rapid, în urma eșecului cu Oțelul, la ultimul meci pe Giulești în acest an.Herea consideră că Rapid a avut și probleme din punct de vedere tactic, aruncând, indirect, o săgeată și în direcția lui Costel Gâlcă. ...
08:00
Pentru Marca, Ionuț Radu vs Unai Simon este duelul-cheie: „Au fost vitali pentru echipele lor” # Gazeta Sporturilor
Celta, echipa lui Ionuț Radu, și Athletic Bilbao se întâlnesc astăzi în La Liga, de la 17:15, în etapa #17 din La Liga.Celta vine după un 1-2 cu Bologna, în Europa League, Athletic Bilbao după o remiză, 0-0, cu PSG în Liga Campionilor. Iar pentru jurnaliștii de la Marca, cel mai mare cotidian de sport din Spania, duelul -cheie al partidei de astăzi este cel al portarilor. De-o parte Ionuț Radu, de cealaltă Unai Simon, goalkeeperul reprezentativei Spaniei. ...
08:00
Antrenorul lui Liverpool, Arne Slot, a insistat că nu există nicio problemă de rezolvat în privința lui Mohamed Salah, în contextul în care internaționalul egiptean se pregătește pentru Cupa Africii pe Națiuni, iar viitorul său la club rămâne incert. ...
07:50
Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj, a lăudat un jucător din Superliga, recunoscând că și l-ar dori sub comanda lui. Tehnicianul l-a nominalizat pe Anderson Ceara (26 de ani), mijlocașul de la Csikszereda.CFR Cluj a câștigat cu Csikszereda scor 3-1, în etapa 20 din Superliga. Iar Daniel Pancu l-a lăudat pe Ceara după victoria în fața ciucanilor.Anderson poate juca mijlocaș în spatele vârfului, dar și în bandă. ...
07:20
Fostul mare internațional a dat verdictul la faza acuzată de Rapid: „Am văzut din prima” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Gabi Balint consideră că Rapid trebuia să primească un penalty în meciul cu Oțelul, pierdut de giuleșteni cu 0-2 în etapa #20 din Superliga.În minutul 65, la 1-0 pentru gălățeni, Koljic a căzut în careu după ce i-a fost pusă o piedică din spate. Arbitrul Cristian Moldoveanu nu a acordat lovitură de la 11 metri, iar rapidiștii au acuzat serios arbitrajul după meci. ...
Acum 12 ore
01:10
Arne Slot l-a introdus pe Salah în minutul 26 al meciului Liverpool - Brighton! Ce a urmat # Gazeta Sporturilor
Liverpool s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Brighton, scor 2-0, într-un duel al rundei cu numărul #16 din Premier League. Aflat până de curând într-un adevărat război cu cei din conducerea „cormoranilor”, dar și cu antrenorul Arne Slot, Mo Salah a fost introdus pe teren în minutul 26 și a oferit pasa decisivă la golul care a închis tabela pe Anfield.În ultimele săptămâni, atmosfera din vestiarul campioanei Angliei a fost una extrem de tensionată. ...
00:10
Rapid a fost învinsă de Oțelul, scor 0-2, în ultimul meci jucat în Giulești în anul 2025. Victor Angelescu, președintele clubului giuleștean, a criticat în termeni duri arbitrajul. Costel Gâlcă a criticat arbitrajul la finalul partidei. Victor Angelescu i-a împărtășit opinia. Rapid – Oțelul l-a avut la centru pe Cristian Moldoveanu. Asistenții lui au fost George Neașcu și Ionuț Neacșu. În camera VAR s-au aflat Radu Petrescu și Lucian Rusandu. ...
00:00
Cristian Munteanu, președintele Oțelului, a analizat victoria cu Rapid, scor 2-0, din etapa #20 a Superligii. Pentru gălățeni urmează meciul cu FC Argeș, ultimul al anului.Cristian Munteanu a transmis că jucătorii își vor primii restanțele financiare înainte de sărbători. Paul Iacob, marcatorul golului de 2-0 în Giulești, declarase anterior să așteaptă salariile pe care clubul gălățean nu le-a onorat.VIDEO. ...
Acum 24 ore
23:30
Costel Gâlcă a pus „tunurile” pe arbitraj după eșecul suferit de Rapid cu Oțelul: „De ce mai avem VAR? Pentru unii se judecă diferit!” # Gazeta Sporturilor
Rapid a pierdut surprinzător pe teren propriu, scor 0-2, în fața celor de la Oțelul Galați, în etapa a 20-a din Superliga, iar Costel Gâlcă, tehnicianul giuleștenilor, a pus „tunurile„ pe arbitraj la finalul partidei din Giulești.Oțelul a făcut un meci aproape perfect și a reușit să o învingă pe Rapid chiar în fieful acesteia. Moldovenii au deschis scorul în minutul 17, prin Nuno Pedro, iar Paul Iacob a închis tabela în minutul 80. ...
23:10
A marcat un gol superb în Rapid - Oțelul, apoi și-a cerut banii: „Așa ar fi normal” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Oțelul 0-2. Paul Iacob, fundașul central al gălățenilor, a avut un mesaj pentru conducere la finalul partidei din Giulești, după golul superb marcat în finalul meciului.Iacob a marcat pentru 2-0 din lovitură liberă. A trimis sub bară, învingându-l pe Aioani, fostul lui coleg. A explicat că stă la antrenamente pentru a exersa loviturile libere, apoi a transmis că speră să-și primează salariile restante la Oțelul. ...
23:10
Rapid a fost învinsă de Oțelul, scor 0-2, în ultimul meci jucat în Giulești în anul 2025. Marin Aioani, portarul bucureștenilor, admite că a greșit la golul secund, marcat din lovitură liberă de Paul Iacob.Oțelul Galați a făcut un meci perfect în Giulești. Minutul 80 a desăvârșit opera oaspeților. Paul Iacob a marcat dintr-o lovitură liberă de la mare distanță, profitând și de o reacție târzie a lui Aioani. Portarul Rapidului și-a recunoscut greșeala. ...
23:10
Rapid - Oțelul 0-2. Laszlo Balint, antrenorul gălățenilor, a analizat victoria din Giulești și și-a felicitat toți elevii.Balint a transmis un mesaj prin care a îndemnat la calm, deși Oțelul a rămas pe loc de play-off în urma victoriei cu Rapid. L-a felicitat pe Paul Iacob, marcatorul golului 2. Stoperul a înscris superb din lovitură liberă. ...
23:00
PSG și-a aflat adversara din finala Cupei Intercontinentale » Câștigătoarele din Champions League și Copa Libertadores vor juca cu trofeul pe masă! # Gazeta Sporturilor
Flamengo s-a impus în fața egiptenilor de la Pyramids FC, scor 2-0, în semifinalele Cupei Intercontinentale, iar astfel, clubul brazilian va da piept cu PSG în ultimul act al competiției.Duelul a avut loc în Arabia Saudită, la Al Rayyan, pe Ahmad bin Ali Stadium;Finala se va disputa pe 17 decembrie, pe același stadion. ...
23:00
După victoria din Giulești, jucătorul dorit de FCSB a răspuns zvonurilor: „Sunt pregătit pentru următorul pas” # Gazeta Sporturilor
Oțelul Galați a produs surpriza etapei a 20-a din Superliga și a învins-o chiar în Giulești pe Rapid, liderul campionatului, scor 2-0. Echipa pregătită de Costel Gâlcă a avut o prestație mult sub așteptări, în timp ce moldovenii au făcut un meci aproape impecabil.Gălățenii au deschis scorul în minutul 17, prin Nuno Pedro, care a finalizat o acțiune rapidă, iar lovitura decisivă a venit pe final. ...
22:50
Nu s-a văzut la TV! Singura persoană huiduită în Giulești » Mesaj categoric din peluză, după Rapid - Oțelul # Gazeta Sporturilor
Rapid - Oțelul 0-2. Giuleștenii au pierdut în penultimul meci al anului, în etapa 20 din Superliga. La finalul partidei cu gălățenii, jucătorii Rapidului s-au dus în fața Peluzei Nord.Ajunși în fața galeriei, fotbaliștii nu au fost huiduiți, însă au primit un mesaj dur din partea șefului Peluzei Nord, Liviu Ungurean.VIDEO. Ce s-a întâmplat imediat după Rapid - Oțelul 0-2+1 FOTO„O să vă dăm 30 de secunde de aplauze, pentru că suntem pe Giuleștiul sfânt. ...
22:30
Fostul antrenor al lui Hewitt și Dimitrov critică așteptatul meci Sabalenka – Kyrgios: „Cred că e destul de jignitor” # Gazeta Sporturilor
Roger Rasheed (56 de ani), fost antrenor al lui Lleyton Hewitt, Gael Monfils și Grigor Dimitrov, crede că meciul demonstrativ dintre liderul WTA, Aryna Sabalenka, și Nick Kyrgios reprezintă un deserviciu pentru tenisul feminin.Programat pentru 28 decembrie în Dubai, duelul demonstrativ dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios stârnește reacții diverse. ...
22:30
Gafă sau eurogol la Rapid - Oțelul? Toată lumea și-a pus mâinile în cap la execuția lui Paul Iacob # Gazeta Sporturilor
Rapid - Oțelul. Paul Iacob, fundașul central al echipei gălățene, a marcat golul de 2-0 împotriva fostului său club.Iacob a majorat avantajul Oțelului cu un gol din lovitură liberă. Fundașul central de picior stâng a executat de la aproximativ 25 de metri și l-a învins pe Aioani, fostul lui coechipier.VIDEO CU FAZA. ...
22:10
Andrei Borza (20 de ani) a revenit pe teren după o pauză de 3 luni. Fundașul stânga al Rapidului a intrat în minutul 46 cu Oțelul, în locul lui Robert Bădescu.Borza s-a recuperat după accidentarea suferită în septembrie în cantonamentul echipei naționale. El e complet apt de joc chiar înainte de derby-ul cu FCSB, de pe 21 decembrie.Andrei Borza a revenit pe teren la Rapid după 3 luniÎn septembrie, Borza mergea la echipa națională, de unde se întorcea la club accidentat. ...
21:50
Thiago Alcantara (34 de ani), fostul internațional spaniol și actualmente unul dintre secunzii lui Hansi Flick (60) la Barcelona, a refuzat rolul de antrenor-principal la Levante și va continua pe Camp Nou!Programul complet al etapei #16 din La LigaPotrivit jurnalistului Matteo Moretto, cei de la Levante l-ar fi contactat pe spaniol în urmă cu câteva zile, considerându-l înlocuitorul perfect pentru Julian Calero pe banca tehnică a clubului, însă acesta a refuzat oferta propusă ...
21:50
Săpunaru nu s-a abținut la pauza meciului Rapid - Oțelul: „Văd o chestiune cu care eu nu sunt de acord” # Gazeta Sporturilor
Rapid, liderul Superligii, a fost condusă surprinzător la pauza meciului cu Oțelul Galați, din etapa #20, disputat pe stadionul Giulești. Oaspeții au intrat la cabine cu avantaj minim, 1-0, după o fază rapidă pornită din propria jumătate. Cristian Săpunaru a analizat jocul fostei sale echipe.Oțelul a deschis scorul după o acțiune cursivă. Rus a fost lansat excelent în spatele defensivei rapidiste și, din colțul careului, a întors mingea în zona punctului cu var. ...
21:30
Ce scrie presa din Turcia despre Ianis Hagi, după cele 71 de minute din Kayserispor - Alanyaspor # Gazeta Sporturilor
Ianis Hagi a jucat 71 de minute pentru Alanyaspor în meciul cu Kayserispor, scor 0-0, în etapa 16 din campionatul Turciei. La finalul partidei, jurnaliștii turci au scris despre ieșirea din formă a internaționalului român.Mijlocașul ofensiv a avut cea mai mare ocazie a meciului. A lovit bara în minutul 11. A avut ghinion, iar Alanyaspor a încheiat al doilea meci consecutiv fără să marcheze. ...
21:10
Partenerele fotbaliștilor rapidiști au furat atenția la ultimul meci din 2025 în Giulești » I-au făcut concurență lui Moș Crăciun # Gazeta Sporturilor
Rapid, liderul campionatului, a avut-o în față pe Oțelul Galați, în etapa #20 din Superliga. Partida din Giulești este ultima disputată de alb-vișinii pe teren propriu în 2025, iar atmosfera a fost una de sărbătoare.În tribunele stadionului din Giulești și-au făcut apariția nume importante pentru club. Dan Șucu și Victor Angelescu, cei doi acționari ai Rapidului, au fost prezenți la meci, patronul giuleștenilor sosind alături de familie. ...
20:50
Anunț de ultimă oră la FCSB! Mijlocașul semnează cu roș-albaștrii: „E un jucător fabulos” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a declarat că a vorbit cu Malcom Edjouma (29 de ani), fiind șanse mari ca mijlocașul să continue până la finalul sezonului la echipa roș-albastră.Edjouma rămâne liber de contract pe 1 ianuarie. După prestația cu Feyenoord, scor 4-3, Gigi Becali s-a declarat impresionat de francez și a transmis că ia în calcul să îi propună prelungirea. ...
20:50
Norvegia caută al cincilea titlu al lumii, iar o legendă scandinavă a fost pe banca altei echipe la Campionatul Mondial # Gazeta Sporturilor
Heidi Loke (43 de ani), pivotul legendar al naționalei Norvegiei, care se recuperează după o accidentare, a participa la Campionatul Mondial din Germania și Țările de Jos în postura de secund al selecționatei Poloniei.Doar șapte jucătoare au marcat mai multe goluri în istoria handbalistică a Norvegiei decât Heidi Loke. ...
20:30
Mihai Stoica, ultimatum pentru Tavi Popescu: „E la răscruce. Are două drumuri în față acum. Nu stau după nimeni” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a transmis un mesaj în forță lui Octavian Popescu (22 de ani), extrema stângă a roș-albaștrilor.Popescu e în cădere liberă, fără gol marcat în acest sezon. A fost titular cu Feyenoord, dar a fost schimbat la pauză. Iar la final, a fost criticat dur de Gigi Becali. „Nu mă mai pot baza pe el. Nu ai cum să fii atât de slab”, a spus patronul de la FCSB. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.