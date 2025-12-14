Un atac asupra unui târg de Crăciun din Germania a fost dejucat. Cinci bărbați de religie islamică au fost arestați

09:00

A fost masacru la o universitate de prestigiu din Statele Unite. Cel puţin doi sudenţi au murit şi alţi opt au fost răniţi în urma unui atac armat sângeros, dezlănţuit chiar în timp ce tinerii dădeau examenele finale. Autorul masacrului este în continuare de negăsit. Studenţii au descris momentele de groază prin care au trecut. […]