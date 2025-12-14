Un atac asupra unui târg de Crăciun din Germania a fost dejucat. Cinci bărbați de religie islamică au fost arestați
Gândul, 14 decembrie 2025 15:20
Un atentat islamist cu o mașină-capcană ce s-ar fi soldat cu multe victime a fost dejucat în Bavaria, după ce cinci bărbați (trei marocani, un egiptean și un sirian) au fost arestați de poliție. Indivizii, toți imigranți de religie islamică, sunt suspectați pentru că ar fi încercat să intre cu un vehicul peste mulțimea de […]
Acum 15 minute
15:30
Zodia care ar putea fi cerută în căsătorie, chiar de Crăciun. Cine sunt nativele norocoase, în perioada sărbătorilor de iarnă # Gândul
Perioada sărbătorilor de iarnă se aproape și, odată cu ea, vin și bucuriile pentru unii nativi. Mai exact, chiar de Crăciun, o zodie ar putea fi cerută în căsătorie. Astrele pregătesc surprize mari pentru aceasta, din punct de vedere sentimental. Așadar, o singură zodie va fi favorizată din punct de vedere astrologic și ar putea chiar […]
Acum 30 minute
15:20
Scandal în PNL Iași. Mihai Chirica îl atacă pe șeful PNL Iași pe un grup de WhatsApp: „L**ă tristă. Dobitocule” # Gândul
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, s-a dezlănțuit sâmbătă seara pe grupul intern de WhatsApp al primarilor PNL Iași. Edilul a trimis o serie de mesaje abjecte, proferând injurii la adresa președintelui filialei, deputatul Alexandru Muraru. „Labă tristă”, „Dobitocule”, sunt doar câteva dintre expresiile folosite de acesta în discuțiile cu colegii de partid, scrie presa locală. […]
15:20
Acum o oră
15:10
Asigură-te că toate acțiunile tale sunt raționale și bine planificate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 15 decembrie 2025. Berbec Adu stabilitate emoțiilor tale astăzi. Ai tendința de a duce lucrurile la extreme, oscilând între momente incredibil de bune și momente extrem de proaste. Oferă-i sistemului tău nervos o pauză și calmează-te. […]
14:50
Acum 2 ore
14:40
Un celebru economist român trage alarma: „Se sparge bula imobiliară”. Vânzările de apartamente și case se prăbușesc # Gândul
Anul 2025 a venit cu scumpiri fulminante pe piața imobiliară, prețul pe metru pătrat depășind noi praguri psihologice în marile orașe. Odată cu creșterea TVA la locuințe, visul multor români de a-și achiziționa propria casă devine tot mai ândepărtat. Totuși, această creștere artificială a prețurilor se va opri, iar bula imobiliară se va sparge, atrage […]
14:40
Adolescent din Timișoara, în vârstă de 18 ani, găsit mort în casă de mama sa. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a afla cauza decesului # Gândul
Un tânăr în vârstă de 18 ani, din Timișoara, a fost găsit mort în casă de mama sa. Adolescentul nu prezenta urme de violențe. Poliția Timișoara a fost sesizată sâmbătă, în jurul orei 16:15, cu privire la faptul că un tânăr a fost găsit decedat în locuința din Timișoara. Ajunși la fața locului, polițiștii au […]
14:20
Trump amenință cu represalii dure împotriva organizației Daesh după ce doi soldați americani și un interpret civil au fost uciși în Siria # Gândul
Președintele Donald Trump a amenințat gruparea teroristă „Statul Islamic” cu „represalii dure” după ce doi militari SUA și un interpret civil au fost uciși într-o ambuscadă comisă sâmbătă, 13 decembrie, în Siria. Alte trei persoane au fost rănite în atac. Atacatorul, un membru al grupării teroriste, a tras asupra militarilor SUA, au comunicat Departamentul Războiului […]
14:00
Adrian Năstase intervine în scandalul din justiție: „Lovitură de stat aflată în plină desfășurare” # Gândul
Adrian Năstase, fostul premier al României, analizează din altă perspectivă tot scandalul din justiție și cataloghează evenimentele din ultima perioadă ca o lovitură de stat. El arată că există o bătălie foarte puternică pentru a prelua controlul asupra justiției, cu tabere ce au interese diferite, iar cine va controla justiția, în final, va reuși să […]
14:00
Badantele, menajerele și bonele din Italia vor primi mai mulți bani, de la 1 ianuarie 2026. Angajatorii sunt obligați să le mărească salariile # Gândul
Familiile din Italia care angajează badante, bone și menajere sau alți lucrători casnici sunt obligați să le ofere mai mulți bani, începând cu 1 ianuarie 2026, odată cu intrarea în vigoare a majorărilor salariale prevăzute de noul Contract colectiv Național de Muncă (CCNL – Contratto Colettivo Nazionale di Lavoro) pentru lucrătorii domestici. Documentul a fost […]
13:50
Nicușor Dan pleacă în țara lui Moș Crăciun în plină criză în justiție. Care este agenda președintelui la vizita în Finlanda de mâine # Gândul
Președintele Nicușor Dan va merge luni într-o vizită de lucru în Finlanda, unde va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, care va avea loc la Helsinki. Reamintim că, în această perioadă, în România asistăm la o adevărată criză în peisajul justiției, cu revolte ale magistraților, accentuate după publicarea documentarului realizat de jurnaliștii […]
Acum 4 ore
13:40
De 4 luni se chinuie să-şi recapete banii. 1.300 de melomani şi-au luat ţeapă cu biletele la concertul aniversar al sopranei Angela Gheorghiu # Gândul
Ceea ce se dorea a fi un regal muzical, ca să încununeze cei 35 de ani de carieră ai uneia dintre cele mai cunoscute soprane din România, Angela Gheorghiu, a sfârşit lamentabil ca o şuşă tristă. Cei 1.300 de spectatori care urma să umple sala Arenelor Romane se roagă acum de organizatori să le restituie […]
13:40
Îți mai amintești de Adela Lupșe, „Isterica de la miezul nopții”, cu replica „Vreau să sune telefonul?” Cum arată și cu ce se ocupă acum # Gândul
Îți mai amintești de Adela Lupșe, supranumită și „Isterica de la miezul nopții”, dar și celebra sa replică: „vreau să sune telefonul”? Astăzi, aceasta are o viață complet diferită, dar și o carieră reinventată în online și TV. Amintim că, Adela Lupșe a intrat în atenția publicului în anul 2009, odată cu aparițiile sale în […]
13:20
Preparararea cârnaților de casă este o tradiție ce se păstrează cu grijă în multe zone din țară, iar Moldova se remarcă prin rețete simple, însă bine echilibrate. Gustul final al cârnaților de casă este dat de dozajul corect al condimentelor, de fapt, și mai puțin de calitatea cărnii sau modul de afumare. Unul dintre cele […]
13:00
Unul dintre judecătorii care a semnat petiția magistraților este soțul consilierei lui Ilie Bolojan. Cine este Alin Bodnar, de la Tribunalul București # Gândul
Unul dintre judecătorii care a semnat petiția pentru magistrații Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu este căsătorit cu una dintre consilierele lui Ilie Bolojan. Este vorba despre Alin Bodnar de la Tribunalul București și secretarul general al Forumului Judecătorilor din România, care este soțul Biancăi-Teodora Firezar. Judecătorul Alin Bodnar este unul dintre cei aproape 1.000 de […]
13:00
Unde sunt zăpezile de altădată? În ultimii ani este întrebarea pe care o regăsim printre cei care au prins ierni grele, dar care s-au și bucurat de zăpadă. Vom avea iarnă și zăpadă de Crăciun și de Anul Nou sau nu? Momentan, perspectivele nu sunt chiar optimiste pentru iubitorii de irană, sigur! Această perioadă a […]
12:50
Zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani, potrivit astrologului Mariana Cojocaru: Veniturile vor crește, cele mai grele obiective vor fi atinse # Gândul
Care este zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani, potrivit astrologului Mariana Cojocaru. Veniturile vor crește, cele mai grele obiective vor fi atinse de către acest semn zodiacal. Următorii 7 ani vor fi foarte productivi pentru o parte din nativii născuți într-o zodie de Aer. Astrologul Mariana Cojocaru anunță schimbări majore în plan […]
12:50
Dorinel Munteanu, antrenorul lui Hermannstadt, a vorbit despre meciul cu Universitatea Craiova, din etapa 20 din Superliga, primul pentru el pe banca sibienilor. Tehnicianul a transmis obiectivul pentru acest an: câștigarea ultimelor două jocuri, cu Universitatea Craiova și Petrolul. De asemenea, a spus că nu există titulari la Hermannstadt. Dorinel Munteanu, 57 de ani, a […]
12:50
Paradoxul „revoltei”: aproape 100 de pensionari speciali, din cei 800 de semnatari, „luptă” acum chiar împotriva măsurilor de care beneficiază. De la judecătorul „completului negru”, până la procurorul „unității de elită” DNA Ploiești, trecând prin controversați activiști și foști magistrați comuniști – toți s-au lipit de protestul USR/ Rezist # Gândul
Lista cu protestatari din interiorul magistraturii, care s-au solidarizat inițial și cu judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu, cuprinde – așa cum arată și judecătoarea activistă din Craiova Sorina Marinaș – o serie de nume controversate din Justiție și mulți pensionari speciali. Paradoxul este că demersul protestatarilor – care și-au luat-o eroină pe judecătoarea Raluca […]
12:50
Baba Vanga, celebra ghicitoare oarbă din Bulgaria, a prezis Al Treilea Război Mondial. Supranumită adesea „Nostradamus al Balcanilor”, a murit în 1996 la vârsta de 85 de ani, dar numeroasele interpretări ale previziunilor sale continuă să circule. Ea este din nou în centrul atenției prin profețiile care îi sunt atribuite pentru anul 2026 Se spune […]
12:30
Olandezii au făcut dezastru în București în Centrul Vechi după meciul cu FCSB. Imaginile au fost făcute publice pe rețelele de socializare # Gândul
Olandezii au făcut dezastru în București în Centrul Vechi după meciul cu FCSB. Imaginile au fost făcute publice pe rețelele sociale. Suporterii olandezi au făcut dezastru în București după meciul FCSB – Feyenoord, încheiat cu victoria jucătorilor români. Fanii echipei adverse au spart sticle și au dat foc unei copertine din Centrul Vechi, în timp […]
12:10
Planul SUA pentru pace în Ucraina, discutat la Berlin. Kremlinul contestă aplicarea „modelului coreean” de soluționare a războiului # Gândul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanții SUA și UE la Berlin pentru a discuta „principiile fundamentale ale păcii”. Zelenski a spus că Ucraina are nevoie de o pace „demnă” și de o garanție că Rusia, care i-a invadat țara în 2022, nu va mai ataca. „În prezent, ne […]
12:10
Calcul complet | Cât costă să trăiești o lună în Chișinău: chirie, facturi, mâncare și altele # Gândul
Iată cât costă să trăiești o lună în Chișinău: cu chirie, facturi, mâncare și altele. Calculul complet, făcut de Gândul. Chișinău este capitala și cel mai mare oraș al Republicii Moldova. Orașul este așezat la o margine a panteu de sud-est a Podișului Central al Moldovei, în zona de silvostepă. Râul Bâc, un afluent de […]
Acum 6 ore
11:40
Mormântul lui Mircea cel Bătrân de la Mânăstirea Cozia a fost redeschis. Arheologii au spulberat mitul care plana în jurul sarcofagului domnitorului: „Este unic în România” # Gândul
Informații importante pentru istoria noastră în legătură cu mormântul domnitorului Mircea cel Bătrân. Sarcofagul în care îşi doarme somnul de veci Mircea cel Bătrân la Mănăstirea Cozia este cel original, susţin arheologii vâlceni, care au redeschis de curând mormântul domnitorului. Acest lucru se întâmplă la aproape un veac, de când a fost cercetat pentru prima […]
11:40
11:30
Baie de sânge pe o plajă în Australia. Cel puțin 10 răniți, după ce doi atacatori au deschis focul # Gândul
Poliția australiană a declarat că două persoane se află în custodie, după ce au fost raportate focuri de armă și persoane rănite pe plaja Bondi din Sydney duminică, relatează CNN. Nu este clar în acest moment câte victime sunt după ce atacatorii au deschis focul pe plajă. „Operațiunea poliției este în desfășurare și continuăm să […]
11:30
Persoana accidentată în Munţii Făgăraş este conştientă, dar nu se poate deplasa. Zona e greu accesibilă și nu se poate interveni cu elicopterul # Gândul
Acţiunea salvamontiştilor în Munţii Făgăraş începută sâmbătă continuă și duminică, mai fiind trimisă încă o echipă în teren. Victima a fost identificată într-o zonă extrem de greu accesibilă şi nu a putut fi preluată cu un elicopter. Este vorba despre un bărbat, care este conştient şi care făcea parte dintr-un grup de trei persoane. Salvamont […]
11:20
Ion Cristoiu: Nu doar Cătălin Predoiu e responsabil de Legile Justiției din 2022, ci și actuala Coaliție de guvernare # Gândul
Ion Cristoiu spune, în cea mai recentă pastilă a sa, că „nu doar Cătălin Predoiu e responsabil de Legile Justiției din 2022, ci și actuala Coaliție de guvernare”. Știre în curs de actualizare…
11:10
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, nu mai ajunge în România, el fiind nevoit să amâne vizita oficială în țara noastră, programată pentru săptămâna viitoare, conform Mediafax. Ca urmare a unei modificări neprevăzute în programul său, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, a […]
11:10
Test de personalitate | Alege un ceas dintre cele 3 din imagine! Răspunsul îți va spune cât de organizat ești, de fapt # Gândul
Gândul îți propune următorul test de personalitate. Tot ce trebuie să faci este să alegi un ceas dintre cele 3 din imagine, iar răspunsul îți va spune cât de organizat ești, de fapt. Testele de personalitate sunt o modalitate ușoară de a obține o perspectivă asupra mecanismelor tale interne, cum ar fi modul în care […]
11:10
Bulă avea o fiică în SUA, care s-a întors recent în România. Dar, abia la sosire, a avut parte de o mare surpriză. Citește bancul și află despre ce este vorba. – Bulă, s-a întors fiica ta din New York? – Da, Ștrulă! – Și cum a fost, i-a plăcut? Ți-a adus și ție vreun […]
10:50
Cine se profilează ca succesor al lui Zelenski. Gândul a făcut o radiografie a posibililor candidați la președinția Ucrainei # Gândul
Într-un interviu acordat marți pentru publicația POLITICO, Donald Trump a avut mai multe afirmații critice și directe asupra Ucrainei, printre care și una în care a acuzat guvernul de la Kiev că folosește războiul ca scuză pentru a nu organiza alegeri. Președintele Statelor Unite a spus că s-a ajuns la la un punct în care […]
10:50
Dacă e duminică, e momentul să vă delectăm cu un nou banc spumos. O discuție între un bărbat mai în vârstă și o tânără capătă un nou deznodământ. Iată bancul! –Te căsătorești cu mine, frumoasa mea? -Nu ți-e rușine, om bătrân, măcar ții minte câți ani ai? -15 milioane de euro. –Așa tânăr, credeam că […]
10:40
Ion Cristoiu: „PSD ar trebui să treacă în opoziție. Când ai guvern minoritar cu PSD în opoziție, nu mai faci atâtea prostii” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre greșeala PSD de a intra la guvernare cu partide de dreapta, dar și despre cum ar putea fi reechilibrată scena politică în acest moment. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu afirmă că […]
10:40
Un locuitor al unui oraș din România își dorește ca autoritățile să renunțe la sensurile giratorii, fiind nemulțumit față de infrastructura rutieră locală. El susține că sensurile giratorii existente ar îngreuna circulația și ar crea blocaje inutile în trafic. Bărbatul a transmis deja un mesaj autorităților, iar propunerea sa este analizată, potrivit Cancan. În orașul […]
10:30
Care este orașul din România care duce lipsă de bărbați. În acest oraș sunt cu 123.119 mai multe femei. Iată ce arată datele. Deși Bucureștiul este, de departe, cel mai mare oraș din România, care concentrează în aria sa urbană circa 2,2 milioane de locuitori, potrivit recensământului din 2021/2022, și este de 6 ori mai […]
10:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre baia de mulțime a lui Nicușor Dan de la ceremonia de 1 Decembrie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Pe bune, mă? Așa se face, mă, baia […]
10:10
Problema care inundă România la propriu: lipsa inginerilor hidrotehnicieni. Ce spune decanul Facultății de Hidrotehnică de la Politehnică # Gândul
Lucrările de la barajul Paltinu, în urma cărora două județe au rămas fără apă, scoate la iveală, pe lângă problemele sistemice, și lipsa de ingineri hidrotehnicieni. Decanul Facultății de Hidrotehnică din București a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, în România, există tot mai puțini specialiști în construirea barajelor și digurilor. Cei care au de […]
10:10
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii # Gândul
Top 20 cele mai sărace orașe din România, la final de 2025. Tabelul complet, în funcțide de rata de șomaj și de salarii. În acest nou tabel, Gândul a pregătit un top al celor celor mai sărace orașe din țară, acum, pe final de an. În acest top, se poate vedea că județele Vaslui și […]
10:00
„Verticala puterii” din Rusia, interpretată greșit în Occident. După aproape 24.000 de sancțiuni, Moscova rezistă și rămâne provocatoare. „Kremlinul a reușit să mențină loialitatea tuturor regiunilor rusești, fără excepție” # Gândul
Sistemul autoritar implementat de Vladimir Putin este adesea descris ca o ierarhie a puterii, o așa-numită „verticală a puterii”, cu un control centralizat direct care „curge” în jos dinspre Kremlin. De fapt, funcționarea reală a sistemului este mai complicată, se arată într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA). Deși menține controlul […]
09:50
Bancul de duminică | „Dragi părinți, am 35 de ani și am hotărât ca de azi să locuiesc singur” # Gândul
Încheiem săptămâna cu un nou banc spumos. De data aceasta, un tânăr de 35 de ani consideră că a venit vremea să se mute singur, fapt pe care îl împărtășește și părinților săi. Iată bancul! –Dragi părinți, am 35 de ani și am hotărât ca de azi să locuiesc singur. -Bravo, fiule! Și unde te […]
Acum 8 ore
09:40
Dan Dungaciu: „Europenii speră ca Ucraina să intre în NATO, dar Trump a spus clar – NATO nu se mai extinde” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum europenii speră ca Ucraina să intre în NATO, ceea ce este împotriva dorințelor SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Ce mai negociezi cu rușii? Păi asta n-o […]
09:30
Piftia, răcitura sau „aspicul”, cum se mai numește prin unele zone, este unul dintre cele mai iubite preparate de iarnă din gastronomia românească. Fie că e servită la masa de Crăciun, fie de Anul Nou, această delicatesă are o veche tradiție, îmbinând simplitatea ingredientelor cu răbdarea necesară pentru a obține o gelatină limpede și bine […]
09:10
Reprezentanţii Serviciului Infrastructură 5 au anunţat finalizaarea lucrărilor de amenjare a rampelor de acces pentru persoanele cu deficienţe locomotorii, „Lucrare finalizată pe Str. Doina!” anunţă administraţia domeniului public din Sector 5, prin Serviciul Infrastructură. „Am intervenit în zona de acces a condominiului și am realizat o rampă care facilitează accesul locatarilor, asigurând circulația mai sigură […]
09:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre consecințele noii strategii americane asupra României. El spune că actuala formulă de guvernare scoate România din parteneriatul strategic cu Statele Unite și pune statul într-o poziție de maximă vulnerabilitate. Urmăriți aici, integral, […]
09:10
(P) Peste 2,5 miliarde de lei, bani europeni și bani de la bugetul local investiţi în proiectele de apă şi canalizare # Gândul
Consiliul Județean Ilfov a investit, în ultimii ani, peste 2,5 miliarde de lei, bani europeni și bani de la bugetul local. Sunt bani investiți în cele 3 mari proiecte de apă și de canalizare din Ilfov, aflate în derulare. Cel mai mare proiect, care cuprinde 23 de localități, a ajuns la stadiul fizic de 75%. Cel […]
09:10
Rapid București a fost învins de Oțelul Galați cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, în Giulești, în etapa a 20-a a Superligii de fotbal. Oțelul s-a impus meritat, prin golurile marcate de Pedro Nuno (17), cu un șut din careu, după o minge întoarsă de Denis Bodrun, și de Paul Iacob (80), fost jucător […]
09:00
Masacru la o universitate de prestigiu din SUA: doi morți și 8 răniți. Autorul e de negăsit # Gândul
A fost masacru la o universitate de prestigiu din Statele Unite. Cel puţin doi sudenţi au murit şi alţi opt au fost răniţi în urma unui atac armat sângeros, dezlănţuit chiar în timp ce tinerii dădeau examenele finale. Autorul masacrului este în continuare de negăsit. Studenţii au descris momentele de groază prin care au trecut. […]
08:40
În emisiunea Marius Tucă Show din 11 decembrie 2025, jurnalistul Ion Cristoiu a susținut că relația dintre SUA și Europa s-a schimbat fundamental după Războiul Rece, iar România nu mai beneficiază de un partener strategic solid în America. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Discuția a pornit de la ideea că „America nu se […]
08:40
Cod galben de ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, în mai multe județe, până la ora 10:00 # Gândul
ANM a emis, duminică, mai multe avertizări tip cod galben de ceață, pentru mai multe județe din România. Iată avertizările, până la ora 10:00: În zona: Județul Constanta: Constanța, Medgidia, Năvodari, Cernavodă, Ovidiu, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Lumina, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Agigea, Corbu, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, […]
