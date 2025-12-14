Posibil atac armat pe o plajă celebră din Sydney. Poliția vorbește doar de „un incident în curs”
StirileProtv.ro, 14 decembrie 2025 12:20
Autorităţile australiene au declanşat duminică o amplă intervenţie de securitate pe celebra plajă Bondi din Sydney, după ce poliţia a anunţat existenţa unui „incident în curs” şi a cerut populaţiei să se pună de urgenţă la adăpost.
Arterele carotide pot preveni un AVC. Evaluarea ecografică depistează rapid îngustările periculoase # StirileProtv.ro
Vedem la gât bifurcația arterei carotide. Din bifurcație apare carotide externe. Vascularizează fața. Și carotide interne.
Diferența dintre prosecco și șampanie. Cum alegi o băutură festivă, în funcție de ocazie # StirileProtv.ro
Prosecco și șampania sunt două băuturi efervescente populare, fiecare cu caracteristici și arome distincte. Diferențele dintre ele țin de proveniență, metode de producție și nivelul de aciditate.
Paracetamolul la copii și adulți. Cum să-l folosești în siguranță și să eviți supradozajul # StirileProtv.ro
Suntem în sezonul virozelor. Și toți am luat acest medicament, când am fost răciți, când am avut febră. Administrarea e posibilă din primele luni de viață.
Militari SUA ucişi într-o ambuscadă, în Siria. Alţi trei americani au fost răniţi în atac # StirileProtv.ro
Trei cetățeni americani, doi militari ai Armatei SUA și un interpret civil, şi-au pierdut viaţa, sâmbătă, într-o ambuscadă care a avut loc în Palmira, în centrul Siriei.
Tranziția climatică trebuie să devină proiect strategic național. Explicațiile a două experte în sustenabilitate # StirileProtv.ro
România trebuie să trateze tranziţia climatică drept proiect strategic naţional, spun experții în susteabilitate, la zece ani de la semnarea Acordului de la Paris.
Cum reducem riscurile chimicalelor din legume și fructe. Explicațiile specialiștilor # StirileProtv.ro
De obicei, consumăm fructe și legume din agricultura convențională. Știm că sunt folosiți fertilizatori, știm că sunt folosite pesticide. Cum micșorăm riscurile? Cea mai mare parte a substanțelor chimice, care ajung la plante, se concentrează în coajă.
Cum vrea să facă Trump „Europa din nou măreață” prin divizarea ei. De ce ar scoate Italia, Ungaria, Polonia și Austria din UE # StirileProtv.ro
Administrația Trump intenționează să scoată patru țări din Uniunea Europeană (UE), potrivit unei copii a Strategiei de Securitate Națională a SUA (NSS) care a ajuns în presă.
Prognoza meteo pentru perioada următoare. Temperaturi ridicate, însă ceața și vântul persistă # StirileProtv.ro
Vremea va fi mai caldă decât specificul perioadei în toate regiunile ţării, inclusiv în Bucureşti, însă ceaţa şi vântul vor persista pe parcursul săptămânii viitoare, iar maximele termice se vor situa în jurul valorii de 14 grade Celsius.
Doi frați de 8 și 10 ani fost grav răniți după ce s-au jucat cu o petardă. Ar fi suferit leziuni în urma exploziei # StirileProtv.ro
Doi fraţi de 8 şi 10 ani dintr-o comună din judeţul Brăila au fost răniţi după ce s-au jucat cu o petardă. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.
În curând, vom vedea în toate casele sarmale aburinde. Un fel echilibrat și nutritiv de mâncare. În ele, găsim acid lactic, substanță care nu se distruge prin fierbere. Este un ajutor imunitar excelent. Vedem argumentele la imunologie.
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 14 decembrie 2025.
Când și cum trebuie să faci duș pentru o viață îmbunătățită. „Înfricoșător și nesigur, dar am avut o experiență vindecătoare” # StirileProtv.ro
Să faci duș dimineața sau seara este una dintre marile dezbateri legate de rutina zilnică. Dacă discuți cu cei care susțin prima variantă, îți vor spune că dușul de dimineață îi energizează, îi trezește și îi pregătește pentru ziua care urmează.
Planul Poloniei pentru frontiera cu Belarus și Kaliningrad. „Scutul de Est” primește întăriri # StirileProtv.ro
Germania trimite zeci de soldați pentru a întări granița de est a Poloniei cu Belarus și Rusia. Aceștia se vor alătura Scutului de Est al Poloniei în primăvară.
Un accident rutier grav, produs duminică pe o trecere pentru pietoni din municipiul Iaşi, s-a soldat cu moartea unei femei de 41 de ani.
Pierderi uriaşe pentru armata rusă în Ucraina, de la începutul invaziei. Nu se limitează doar la efectivele umane # StirileProtv.ro
Rusia a pierdut aproximativ 1.187.780 de militari de la declanşarea invaziei pe scară largă în Ucraina, la 24 februarie 2022, potrivit unui bilanţ publicat sâmbătă de Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei.
Mii de maghiari au protestat la Budapesta cerând demisia lui Viktor Orban. Sunt acuzate abuzuri într-un centru pentru minori # StirileProtv.ro
Mii de maghiari au pornit sâmbătă într-un marş către birourile prim-ministrului Viktor Orban, în frunte cu liderul opoziţiei Peter Magyar.
Donald Trump e pregătit să piardă alegerile, la nivel de partid. Cum se împacă asta cu crearea „celei mai mari economii” # StirileProtv.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a admis că Partidul Republican ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului din 2026, în pofida a ceea ce el consideră a fi succese economice importante obţinute în aproape un an de mandat.
Cine stă în spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. Autorul noii strategii radicale de securitate naţională a SUA # StirileProtv.ro
Cum se creează un manifest de politică externă pentru un preşedinte american care conduce din instinct? Proiectul i-a revenit lui Michael Anton, pe care oficialii l-au numit autorul principal al noii strategii radicale de securitate naţională a SUA.
Sorrento - ghidul complet pentru o vacanță pe coasta Amalfi. Experiențe de neuitat în cel mai spectaculos loc din Italia # StirileProtv.ro
Sorrento, bijuteria Coastei Amalfi, este destinația perfectă pentru vacanțe de vis. Turiștii găsesc aici peisaje spectaculoase, atmosferă mediteraneană, gastronomie locală și priveliști uimitoare spre mare.
Noul primar general ales al Bucureștiului anunță un amplu proiect de transformare urbană pentru zone-cheie din centrul orașului, cu rezultate promise etapizat și primele schimbări vizibile până în 2028.
În ultimele 24 de ore, 12 persoane au fost salvate de pe munte. 3 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale # StirileProtv.ro
Salvamontiştii au intervenit, în ultimele 24 de ore, pentru a salva 12 persoane din zonele mintane, trei dintre acestea fiind predate echipajelor medicale.
Panică în rândul pacienților internați în Spitalul de Copii din Iași, din cauza apei contaminate. „Sunt speriați” # StirileProtv.ro
Spitalul de Copii din Iași funcționează în continuare în regim de avarie. Toate internările și intervențiile chirurgicale care nu sunt urgențe majore au fost sistate, după ce s-a descoperit că apa din clădire este contaminată cu bacterii periculoase.
Vremea azi, 14 decembrie 2025. Temperaturi scăzute, ceață și ploi în mare parte a țării # StirileProtv.ro
Duminică avem o zi cam neplăcută, cu înnorări în cea mai mare parte a țării și ceață, mai ales dimineața. În vestul, centrul și nordul României pot să vină și câțiva stropi de ploaie.
Festival dedicat prăjiturilor de Crăciun, în Dubrovnik. Fondurile obținute de vânzări merg către copiii sărmani # StirileProtv.ro
Mai sunt exact 10 zile până în Ajunul Crăciunului, dar atmosfera de sărbătoare a cuprins deja întreg globul. De exemplu, în centrul vechi din orașul croat Dubrovnik, turiștii și localnicii s-au înghesuit la un festival dedicat prăjiturilor de Crăciun.
Accident cu patru maşini pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Cinci persoane au fost transportate la spital # StirileProtv.ro
Mai multe persoane au primit îngrijiri medicale, duminică dimineaţă, după ce patru maşini au fost implicate într-un accident pe pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Cinci persoane au fost transportate la spital.
Moși Crăciuni și Crăciunițe pe motociclete au împânzit un oraș din România. Au oferit cadouri și au strâns donații # StirileProtv.ro
Pentru că zăpada se lasă așteptată, Moș Crăciun se gândește deja cum să ajungă la copiii ascultători.
Incendiu puternic în Prahova. Două gospodării au fost distruse din cauza bucăților de carne puse la afumat # StirileProtv.ro
Un incendiu a distrus 2 gospodării din Prahova. Flăcările au pornit dintr-o anexă, unde bucăți de slănină și carne erau puse la afumat, fără să fie supravegheate de proprietar.
Calendar astrologic pentru a doua jumătate a lunii decembrie 2025. Ce ne rezervă astrele pe final de an # StirileProtv.ro
Horoscopul pentru a doua jumătate a lunii decembrie 2025 vine cu o serie de tranzite astrologice care pot influența ritmul zilnic, starea interioară și modul în care sunt gestionate planurile de final de an.
Pacient înjunghiat de colegul de salon de la spitalul TBC din Brăila, dintr-un motiv stupid. În ce stare e # StirileProtv.ro
Incident șocant la spitalul TBC din Brăila. Un pacient în vârstă de 42 de ani a fost înjunghiat de un coleg de salon.
În Dâmbovița, 14 copii primesc o masă caldă prin programul „Pâine și Mâine” și merg la școală pentru o viață mai bună # StirileProtv.ro
„Vreau să devin medic ca să ajut copiii săraci”, „Vreau să devin polițist ca să protejez oamenii din satul meu”. Iar de la Moșul, 2 portocale și o banană. Sunt dorințele unor elevi de 6, respectiv 7 ani din satul Drăgăești-Ungureni, județul Dâmbovița.
Accident mortal pe un drum din județul Olt. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!
Târg caritabil, în Sebeș. Sute de dulciuri s-au vândut, iar banii strânși ajung la copiii cu boli incurabile # StirileProtv.ro
Sute de figurine și căsuțe din turtă dulce s-au vândut în scop caritabil la un târg organizat în Sebeș, județul Alba.
Gelato, sorbet și înghețata clasică sunt deserturi răcoritoare care par asemănătoare, dar fiecare are o textură, o compoziție și un gust distinct. Înțelegerea acestor diferențe ajută la alegerea unei opțiuni potrivite pentru preferințele tale.
Una dintre femeile cu lepră de la Cluj-Napoca ar fi adus boala dintr-o țară frecventată de mulți turiști. Unde s-a îmbolnăvit # StirileProtv.ro
Continuă ancheta la Cluj, după ce autoritățile au confirmat două cazuri de lepră. Încă două femei venite tot din Asia au ajuns, sâmbătă, la Spitalul de Boli Infecțioase.
„Putin nu se oprește”, avertizează Friedrich Merz. Cancelarul compară cu precedentul de la Munchen din 1938 # StirileProtv.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a susţinut sâmbătă că Vladimir Putin „nu se va opri" şi că, dacă Ucraina cade, armata rusă nu se va opri la graniţele acesteia.
Bărbat de Vaslui, găsit cu cuțitul înfipt în piept. Omul s-ar fi înjunghiat singur după o ceartă cu soția # StirileProtv.ro
Descoperire macabră într-o gospodărie din județul Vaslui. Un bărbat de 55 de ani a fost găsit fără viață, înjunghiat în piept.
Atac armat la Universitatea Brown. Nouă persoane au fost împușcate. Primele imagini cu suspectul | VIDEO # StirileProtv.ro
Nouă persoane au fost internate la Spitalul Rhode Island, iar alte două şi-au pierdut viaţa, după un atac la Universitatea Brown, prestigioasa instituţie de învăţământ din Rhode Island, membră a Ivy League, potrivit unui nou bilanţ al poliţiei.
Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil” # StirileProtv.ro
Autorităţile germane au dejucat un presupus complot care viza un atac cu maşină-capcană asupra unui târg de Crăciun din sudul ţării, arestând cinci bărbaţi consideraţi implicaţi în pregătirea atentatului.
Încasările din petrol și gaze ale Rusiei, la cel mai scăzut nivel din pandemie. Sunt la jumătate față de 2024 # StirileProtv.ro
Veniturile statului rus obţinute din petrol şi gaze naturale sunt pe cale să înregistreze, în luna decembrie, un declin abrupt, ajungând la aproape jumătate faţă de nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut.
Casa Albă presează Kievul să îi accepte planul de pace. Viitorul regiunii Donbas, miza discuțiilor de la Berlin # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanţii SUA şi UE la Berlin pentru a discuta despre „fundamentele păcii”.
Horoscop 14 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care urmează să-și refacă mariajul # StirileProtv.ro
Horoscop 14 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să ne pliem pe cerințele celor din jur și o să ieșim la plimbare, la evenimente, ca să le acordăm tuturor atenția cuvenită.
Juventus nu este de vânzare. Familia Agnelli respinge oferta unei platforme crypto pentru „Bătrâna Doamnă” # StirileProtv.ro
O ofertă de cumpărare a clubului Juventus Torino, formulată vineri de compania de criptomonede Tether, a fost respinsă sâmbătă de holdingul familiei Agnelli, Exor, care controlează cel mai titrat club de fotbal italian, relatează AFP.
Ministrul Sănătății, despre bacteria de la spitalul de copii din Iași: Marți vom știi dacă Pseudomonas a fost eliminat # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, că probabil marţi se va şti sigur dacă biofilmul de Pseudomonas aeruginosa din instalaţia de apă a Spitalului pentru copii "Sf. Maria" din Iaşi a fost eliminat.
Viktor Orban, contestat în stradă. Proteste masive în Budapesta, pe fondul unui scandal care zguduie Ungaria # StirileProtv.ro
Opoziţia a organizat sâmbătă la Budapesta o manifestaţie la care mii de participanţi au cerut demisia guvernului premierului conservator Viktor Orban.
Viktor Orban: „Iluzia că statul de drept prevalează la Bruxelles s-a sfârșit” după decizia UE privind activele rusești # StirileProtv.ro
Consiliul UE a impus vineri, printr-un vot cu majoritate calificată în locul unanimității, prelungirea pe termen nedeterminat a înghețării activelor Rusiei în UE.
Un turist a fost grav rănit după ce a căzut în Munţii Făgăraş. Are leziuni la cap și la coloana vertebrală # StirileProtv.ro
Un turist a fost grav rănit, sâmbătă, după ce a alunecat pe un jgheab situat între Vârful Netedu şi Valea Văiuga din Munţii Făgăraş, pentru recuperarea acestuia intervenind salvamontişti din Sibiu şi Argeş.
Ministrul Sănătății: „Centrul de Arşi din Târgu Mureş se află în etapa finală de construcţie” # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, afirmă, după o vizită pe şantierul Centrului de Arşi din Târgu Mureş, că unitatea se află în etapa finală de construcţie.
România, codașă la screening în Europa. Un român din trei va primi un diagnostic de cancer de-a lungul vieţii # StirileProtv.ro
România intră şi în 2025 cu unele dintre cele mai mici rate de screening din Uniunea Europeană, iar accesul la prevenţie rămâne un lux.
Trendurile dulci din online ajung la târgurile de Crăciun. Bubble Waffle Dubai și Crumble atrag vizitatorii curioși # StirileProtv.ro
Gustul sărbătorilor de iarnă este unul nou în acest an la târgurile de Crăciun din țară. Pe lângă tradiționalul ciolan cu fasole și turtă dulce au apărut preparate inspirate din trendurile de pe rețelele sociale.
