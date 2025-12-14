O laureată a Premiului Nobel pentru Pace, arestată în Iran. Apel internațional pentru eliberarea ei

08:30

„Vreau să devin medic ca să ajut copiii săraci”, „Vreau să devin polițist ca să protejez oamenii din satul meu”. Iar de la Moșul, 2 portocale și o banană. Sunt dorințele unor elevi de 6, respectiv 7 ani din satul Drăgăești-Ungureni, județul Dâmbovița.