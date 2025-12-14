Românii intră în febra cumpărăturilor de Crăciun. Prețurile sunt și cu 10% mai mari față de anul trecut
StirileProtv.ro, 14 decembrie 2025 19:50
Vine Crăciunul, iar România a intrat în febra cumpărăturilor. De la piețele cu brazi până la magazinele pline de lumini și promoții, peste tot e plin de oameni agitați și grăbiți.
Acum 30 minute
20:00
O clădire emblematică din Timișoara, salvată de la distrugere după proteste masive: „Era o ruină” # StirileProtv.ro
Casa „Miule” din Timișoara, un valoros imobil de patrimoniu și o emblemă a orașului, a fost salvată de la un destin tragic. În urmă cu peste 10 ani, societatea civilă a organizat numeroase proteste pentru a convinge autoritățile să o repare.
20:00
Germania finanțează cu 2,3 milioane euro salvarea a zeci de biserici fortificate săsești din Transilvania # StirileProtv.ro
Un număr de 25 de biserici fortificate săsești din Transilvania vor fi salvate. Parlamentul german a aprobat o finanțare generoasă de 2,3 milioane de euro în acest scop.
19:50
Românii intră în febra cumpărăturilor de Crăciun. Prețurile sunt și cu 10% mai mari față de anul trecut # StirileProtv.ro
Vine Crăciunul, iar România a intrat în febra cumpărăturilor. De la piețele cu brazi până la magazinele pline de lumini și promoții, peste tot e plin de oameni agitați și grăbiți.
19:50
Doi frați minori din județul Brăila, răniți grav după ce s-au jucat cu petarde interzise. Tatăl lor a alertat autoritățile # StirileProtv.ro
Chiar dacă sunt interzise prin lege, petardele încă se vând la negru și duc la accidentări grave. S-a întâmplat într-o comună din județul Brăila, unde doi frați, de 8 și 11 ani, au fost răniți de un articol pirotehnic periculos.
19:50
De duminică, călătoriile cu trenul se scumpesc odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor.
19:50
Ce așteptări au tinerii de la locurile de muncă. Când sunt gata să-și schimbe angajatorul # StirileProtv.ro
Tinerii din generația Z și milenialii sunt foarte atenți ce va scrie pe fluturașul de salariu atunci când își caută un loc de muncă și sunt dispuși să fugă rapid dintr-o companie în alta dacă nu sunt mulțumiți de bani.
19:50
Elevii se pregătesc de vacanță. Pensiunile de la munte sunt aproape pline pentru sezonul de Crăciun # StirileProtv.ro
Deși oficial elevii mai au încă o săptămână de școală atmosfera de vacanță este tot mai prezentă. La munte rezervările de Crăciun sunt deja făcute iar gazdele sunt cu pregătirile pe ultima sută de metri.
19:50
Regele Charles, mesaj după atacul armat din Sydney: „Sunt consternat şi întristat” # StirileProtv.ro
Regele Charles al Marii Britanii a declarat că el şi regina Camilla sunt „consternaţi şi întristaţi” de atacul armat care a vizat evreii la o sărbătoare de Hanuka pe plaja Bondi din Sydney, duminică.
Acum o oră
19:40
Proteste la a cincea seară în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție # StirileProtv.ro
În Capitală, a fost organizat marșul „Împreună pentru justiție”. Este cea de a cincea seară în care locuitorii din București și marile orașe ies în stradă pentru a cere reforme în justiție.
19:40
Momentul în care un trecător i-a furat arma unuia dintre atacatorii din Sydney. Zeci de oameni au fost răniți | VIDEO # StirileProtv.ro
Un număr de 12 oameni printre care un rabin de origine britanică și un israelian au fost uciși iar alți 29 au fost răniți într-un atac înfiorător care a vizat comunitatea evreiască din Sydney.
19:40
Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați # StirileProtv.ro
Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie, după ce, în urmă cu două zile, s-a aflat că apa este contaminată cu bacterii. Până acum, 24 de pacienți au fost redirecționați către alte unități sanitare din județ, dar și din țară.
19:40
Patru studenți din România învață la Universitatea Brown unde a avut loc atacul armat. Reacția lui Donald Trump după incident # StirileProtv.ro
Doi studenți au fost uciși, iar alte nouă persoane au fost rănite, după un atac cu armă de foc petrecut în campusul unei dintre cele mai prestigioase universități americane - Brown, din Rhode Island.
19:40
Cât timp vor sta pe tratament femeile cu lepră din Cluj. Riscul de infectare este redus # StirileProtv.ro
Cele două surori din Indonezia bolnave de lepră, care au lucrat la un centru SPA din Cluj, au început tratamentul și sunt în stare stabilă. Asta după ce sâmbătă două colege de-ale lor au fost internate pentru a fi ținute sub supraveghere.
19:40
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 14 decembrie 2025
Acum 2 ore
19:00
Cătălin Nistor, antrenorul de înot care face minuni într-un bazin pe cale să se prăbușească: „Toată lumea pleca, eu am rămas” # StirileProtv.ro
"Când toți plecau peste graniță, eu am ales să rămân și să fac, ne-a spus antrenorul de înot Cătălin Nistor. Își îndrumă elevii în Brăila, într-un bazin care stă să cadă.
18:20
Un bărbat accidentat în Munţii Făgăraş, a fost predat echipajului SMURD după o intervenţie care a durat 16 ore # StirileProtv.ro
Un bărbat care s-a accidentat după ce a căzut în zona Văii Viştişoara, în Munţii Făgăraş, a fost predat, duminică, de salvamontişti unui echipaj SMURD, după o intervenţie care a durat circa 16 ore.
18:20
Descoperire uimitoare. Un „tezaur” de gloanțe din cea mai sângeroasă bătălie a Scoției a fost scos la „lumină” de arheologi # StirileProtv.ro
Arheologii au scos recent la iveală un adevărat tezaur de gloanțe într-unul dintre cele mai emblematice locuri de luptă din Scoția.
Acum 4 ore
17:50
Cum a devenit satul lui Moș Crăciun un punct strategic al NATO la granița cu Rusia. Laponia, esențială pe flancul estic # StirileProtv.ro
Rovaniemi, orașul finlandez cunoscut drept „casa oficială” a lui Moș Crăciun, continuă să atragă în sezonul de iarnă turiști din întreaga lume. În acest sezon, însă, atmosfera de basm este însoțită de o prezență mai puțin obișnuită: militarii NATO.
17:50
Tendințe 2025: Cum se împodobește bradul de Crăciun pentru un decor modern și elegant # StirileProtv.ro
Crăciunul din 2025 aduce o schimbare binevenită în decorul casei, punând accent pe materiale nobile, culori calde și multă emoție.
17:10
Inspecția Judiciară verifică acuzațiile din documentarul Recorder. Când va anunța concluziile # StirileProtv.ro
Reprezentanţii Inspecţiei Judiciare precizează, duminică după-amiază, că instituţia face verificări după documentarul Recorder.
17:10
Un bărbat care și-a bătut iubita, a încălcat apoi ordinul de protecție. Procurorii cer acum arestarea lui # StirileProtv.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie solicită arestarea preventivă a unui bărbat care a încălcat de mai multe ori ordinul de protecţie emis de instanţă.
16:30
Studenții de la Universitatea Brown, despre momentele de după atacul armat: „Am crezut că nu va mai trebui să trec prin asta” # StirileProtv.ro
Studenții de la Universitatea Brown, California, au povestit momentele de panică prin care au trecut după atacul din campus.
16:30
Israelul critică Australia după atacul antisemit de pe o plajă din Sydney: „ Guvernul lor trebuie să-şi vină în fire” # StirileProtv.ro
Cel puţin 12 persoane au fost ucise şi aproape 30 rănite după ce indivizi înarmaţi au deschis focul, duminică, asupra unui eveniment legat de sărbătoarea evreiască Hanukka, ce avea loc pe plaja Bondi din Sydney.
16:20
Schimbare majoră la Kiev. Ucraina renunță la aderarea la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale # StirileProtv.ro
Ucraina a renunţat la ambiţia de a adera la NATO în schimbul unor garanţii de securitate din partea Occidentului, ca un compromis pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat Volodimir Zelenski înaintea negocierilor de la Berlin.
Acum 6 ore
16:00
Avertizare de călătorie emisă de MAE pentru Spania. Cod roșu de vreme extremă în Valencia. Un meci a fost amânat # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Spania, întrucât, până luni dimineaţă, în provincia Valencia este în vigoare o avertizare Cod roşu vizând fenomene meteorologice extreme în zonele de litoral.
15:50
O laureată a Premiului Nobel pentru Pace, arestată în Iran. Apel internațional pentru eliberarea ei # StirileProtv.ro
Autoritățile iraniene au arestat-o pe laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi. Comitetul Nobel cere eliberarea ei.
15:40
Captură uriașă de articole pirotehnice la Târgoviște. Sute de kilograme de artificii confiscate de polițiști # StirileProtv.ro
Aproape 350 de kilograme de articole pirotehnice au fost indisponibilizate duminică la o percheziţie domiciliară efectuată în municipiul Târgovişte.
15:30
Sindicatul Europol, după ce Predoiu a fost premiat în SUA: Arhitectul care a desenat „Justiția Capturată” # StirileProtv.ro
Sindicatul Europol a reacționat după ce vicepremierul Cătălin Predoiu a fost premiat în SUA pentru serviciul public și susține că dacă țara avea zece oameni ca el, „probabil că nu ar mai rămâne nimeni să stingă lumina”.
15:10
Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de discuțiile de la Berlin. Ce le cere Kievul aliaților occidentali # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski s-a declarat deschis „dialogului” înainte de discuţiile sale cu înalţi responsabili europeni şi americani aşteptate să aibă loc duminică şi luni la Berlin pentru găsirea unei soluţii diplomatice la războiul din Ucraina, informează AFP.
15:00
CNN: O persoană a fost reţinută după atacul armat de la Universitatea Brown. Suspectul nu ar fi fost student al instituţiei # StirileProtv.ro
Autorităţile din Rhode Island au reţinut o persoană în legătură cu împuşcăturile de la Universitatea Brown, care au dus la moartea a doi studenţi şi rănirea altor nouă, potrivit directorului de comunicare al primarului din Providence, informează CNN.
14:30
Liderii europeni condamnă atacul din Sydney: „Europa este alături de Australia şi de comunităţile evreieşti” # StirileProtv.ro
Atacul armat produs pe plaja Bondi din Sydney a stârnit reacţii puternice la nivel internaţional. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, au condamnat ferm violenţele.
14:30
Percheziții în dosarul azilului de bătrâni din Timiș. Ancheta se extinde după descoperirea unor condiții mizerabile # StirileProtv.ro
Poliţiştii din Timiş au făcut 13 percheziţii în cazul azilului din judeţul Timiş de unde bătrânii au fost relocaţi şi ţinuţi în condiţii mizerabile şi au ridicat mai multe documente.
14:20
Merz: Deceniile de „Pax Americana” s-au încheiat. Europenii trebuie să se pregătească pentru o „schimbare fundamentală” # StirileProtv.ro
Cancelarul Friedrich Merz a avertizat asupra unei îndepărtări de durată a Statelor Unite faţă de Europa şi a spus că europenii trebuie să se pregătească pentru o „schimbare fundamentală în relaţia transatlantică”.
Acum 8 ore
14:10
Zeci de locuitori din oraşul siberian Tomsk au ieşit în stradă pentru a protesta faţă de decizia autorităţilor ruse de a interzice platforma de jocuri Roblox.
14:00
Şeful asociaţiei evreilor din Australia şi Israelul consideră atacul din Sydney unul antisemit. „Plin de cruzime” # StirileProtv.ro
Şeful asociaţiei evreilor din Australia a calificat duminică drept „tragedie" atacul armat care a făcut 10 morţi în timpul unei celebrări a sărbătorii evreieşti Hanuka pe celebra plajă Bondi din Sydney, însă a estimat că aceasta era „foarte previzibilă".
13:50
Elev găsit mort în casă, după o petrecere de majorat. Tânărul de 18 ani se dusese la culcare # StirileProtv.ro
Un elev de 18 ani din Timişoara a fost găsit mort, sâmbătă după-amiază, în locuinţa sa, de către mama lui. Tânărul participase în noaptea precedentă la un majorat.
13:30
Augustin Lazăr, după scandalul din Justiție: „Urmarea unei voinţe politice duplicitare, restauratoare a sistemului oligarhic” # StirileProtv.ro
Fostul procuror general Augustin Lazăr a transmis, duminică, un mesaj în care apreciază că sistemul de justiţie este sistemul imunitar al statului, iar dacă acesta nu funcţionează se instalează haosul.
13:20
Mărturia studentei supraviețuitoare după două atacuri armate, ultimul la Universitatea Brown. „Sunt foarte supărată” # StirileProtv.ro
O studentă în anul al doilea la Universitatea Brown, care a supraviețuit împușcăturilor din 2018 din Parkland, Florida, este profund indignată după ce a trăit încă o dată experiența unui atac armat în campusul său.
13:20
Cum au pierdut americanii un dispozitiv nuclear în Himalaya. Misterul unei operațiuni secrete din anii ’60 # StirileProtv.ro
În anii ’60, o operațiune eșuată a CIA s-a soldat cu pierderea unui dispozitiv nuclear pe unul dintre cele mai inaccesibile vârfuri ale Himalayei.
13:20
Kremlinul reacționează dur la declarațiile lui Mark Rutte. Apelul șefului NATO este catalogat drept iresponsabil # StirileProtv.ro
Remarca secretarului general al NATO care a îndemnat la pregătire pentru un război cu Rusia, este iresponsabilă şi demonstrează că acesta nu înţelege cu adevărat devastarea provocată de cel de-al Doilea Război Mondial, a reacţionat Kremlinul.
13:00
Cristiano Ronaldo va apărea într-un film fenoment. Actorul principal al seriei a făcut anunțul # StirileProtv.ro
Vin Diesel, actorul principal din seria de filme de acţiune Fast and Furious, a afirmat că fotbalistul Cristiano Ronaldo ar putea apărea în cel de-al unsprezecelea episod al francizei.
12:40
Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, duminică, 14 decembrie 2025. Report de peste 8,35 milioane de euro # StirileProtv.ro
Noi trageri loto sunt programate duminică, la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de peste 8,35 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, o sumă de peste 1,18 milioane de euro.
12:20
Posibil atac armat pe o plajă celebră din Sydney. Poliția vorbește doar de „un incident în curs” # StirileProtv.ro
Autorităţile australiene au declanşat duminică o amplă intervenţie de securitate pe celebra plajă Bondi din Sydney, după ce poliţia a anunţat existenţa unui „incident în curs” şi a cerut populaţiei să se pună de urgenţă la adăpost.
Acum 12 ore
12:10
Arterele carotide pot preveni un AVC. Evaluarea ecografică depistează rapid îngustările periculoase # StirileProtv.ro
Vedem la gât bifurcația arterei carotide. Din bifurcație apare carotide externe. Vascularizează fața. Și carotide interne.
12:10
Diferența dintre prosecco și șampanie. Cum alegi o băutură festivă, în funcție de ocazie # StirileProtv.ro
Prosecco și șampania sunt două băuturi efervescente populare, fiecare cu caracteristici și arome distincte. Diferențele dintre ele țin de proveniență, metode de producție și nivelul de aciditate.
12:00
Paracetamolul la copii și adulți. Cum să-l folosești în siguranță și să eviți supradozajul # StirileProtv.ro
Suntem în sezonul virozelor. Și toți am luat acest medicament, când am fost răciți, când am avut febră. Administrarea e posibilă din primele luni de viață.
12:00
Militari SUA ucişi într-o ambuscadă, în Siria. Alţi trei americani au fost răniţi în atac # StirileProtv.ro
Trei cetățeni americani, doi militari ai Armatei SUA și un interpret civil, şi-au pierdut viaţa, sâmbătă, într-o ambuscadă care a avut loc în Palmira, în centrul Siriei.
11:50
Tranziția climatică trebuie să devină proiect strategic național. Explicațiile a două experte în sustenabilitate # StirileProtv.ro
România trebuie să trateze tranziţia climatică drept proiect strategic naţional, spun experții în susteabilitate, la zece ani de la semnarea Acordului de la Paris.
11:50
Cum reducem riscurile chimicalelor din legume și fructe. Explicațiile specialiștilor # StirileProtv.ro
De obicei, consumăm fructe și legume din agricultura convențională. Știm că sunt folosiți fertilizatori, știm că sunt folosite pesticide. Cum micșorăm riscurile? Cea mai mare parte a substanțelor chimice, care ajung la plante, se concentrează în coajă.
11:50
Cum vrea să facă Trump „Europa din nou măreață” prin divizarea ei. De ce ar scoate Italia, Ungaria, Polonia și Austria din UE # StirileProtv.ro
Administrația Trump intenționează să scoată patru țări din Uniunea Europeană (UE), potrivit unei copii a Strategiei de Securitate Națională a SUA (NSS) care a ajuns în presă.
