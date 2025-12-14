Cât costă cele mai scumpe înghețate din lume. Desertul de lux poate fi decorat cu aur și diamante
Gândul, 14 decembrie 2025 19:00
Cele mai scumpe înghețate din lume vin la pachet cu bijuterii, vacanțe și decorațiuni de lux. Un astfel de desert ar putea ajunge decorat cu aur și diamante roz. Mai mult decât atât, în unele circumstanțe, clienții care se înfruptă dintr-un asemenea desert au ocazia să plece acasă cu tot cu bijuterii. Vezi mai jos […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
19:10
A 5-a zi de “proteste spontane”. Bulevardul Magheru a fost închis după ce câteva sute de oameni au plecat în marș de la Universitate spre Guvern # Gândul
Câteva sute de protestatari au plecat în marș spre Piața Victoriei, în a cincea zi de proteste în Capitală. La protest participă organizațiile „Declic”, „Funky Citizen” și „Corupția Ucide”. Protestele se desfășoară nu doar în București și în alte orașe din țară, dar și la Milano. Ora 18:00 – Circulația pe Bulevardul Magheru este închisă […]
19:10
Dezamăgirea unui bărbat după ce a ajutat cu mâncare o adolescentă de 14 ani care cerșea. „Până la urmă şi eu mănânc pate pe pâine” # Gândul
Cancan a relatat povestea unui bărbat care trăit o mare dezamăgire după ce a ajutat cu mâncare o fată de 14 ani care cerșea. În contextul situației economice grele din România, dar și ținând cont de spiritul sărbătorilor de iarnă, el chiar a crezut că face un gest nobil pentru adolescentă, dar lucrurile nu au […]
Acum 30 minute
19:00
A 5-a zi de “proteste spontane” în București. Bulevardul Magheru a fost închis după ce 1000 de oameni au plecat în marș de la Universitate spre Guvern # Gândul
Câteva sute de protestatari au plecat în marș spre Piața Victoriei, în a cincea zi de proteste în Capitală. La protest participă organizațiile „Declic”, „Funky Citizen” și „Corupția Ucide”. Protestele se desfășoară nu doar în București și în alte orașe din țară, dar și la Milano. Ora 18:00 – Circulația pe Bulevardul Magheru este închisă […]
19:00
Cât costă cele mai scumpe înghețate din lume. Desertul de lux poate fi decorat cu aur și diamante # Gândul
Cele mai scumpe înghețate din lume vin la pachet cu bijuterii, vacanțe și decorațiuni de lux. Un astfel de desert ar putea ajunge decorat cu aur și diamante roz. Mai mult decât atât, în unele circumstanțe, clienții care se înfruptă dintr-un asemenea desert au ocazia să plece acasă cu tot cu bijuterii. Vezi mai jos […]
18:50
Se complică decesul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. S-a deschis dosar de moarte suspectă. Vila de la mare a fost vandalizată # Gândul
Răsturnare de situație în cazul morții fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis dosar de moarte suspectă, anchetatorii dorind să clarifice circumstanțele în care a murit. UProcurorii au cerut documentele medicale de la spitalele Floreasca și Obregia, urmând să fie făcute audieri. Un rol aparte în această anchetă […]
Acum o oră
18:40
A 5-a zi de “proteste spontane” în București. Bulevardul Magheru a fost închis după ce 10.000 de protestatari au plecat în marș spre Guvern # Gândul
Câteva sute de protestatari au plecat în marș spre Piața Victoriei, în a cincea zi de proteste în Capitală. La protest participă organizațiile „Declic”, „Funky Citizen” și „Corupția Ucide”. Protestele se desfășoară nu doar în București și în alte orașe din țară, dar și la Milano. Ora 18:00 – Circulația pe Bulevardul Magheru este închisă […]
18:40
Un constănțean în vârstă de 33 de ani a dispărut de acasă, în această vară. Familia sa, stabilită în Olanda, nu mai știe nimic de el din luna august # Gândul
Cristian-Florin Bucătaru, un constănțean în vârstă de 33 de ani, este de negăsit încă din vara acestui an. Fratele său, Gabriel Bucătaru, care este stabilit în Olanda, a declarat pentru reporterii Replica Online că bărbatul ar fi apucat-o, de mai mulți ani, pe căi greșite și din această cauză ar fi fost dat afară din […]
18:40
Noi proteste ale fermierilor francezi: Autostrăzi blocate și gunoi împrăștiat după sacrificarea bovinelor din cauza unui focar # Gândul
Fermierii din Franța au blocat autostrăzile și au aruncat gunoi de grajd lângă sediile instituțiilor publice pentru a protesta față de decizia autorităților de a sacrifica bovinele în urma unor focare de dermatoză nodulară. În replică, autoritățile franceze au anunțat vor vaccina un milion de bovine împotriva dermatozei nodulare contagioase, încercând să oprească sacrificarea în masă a animalelor, potrivit Reuters.
18:20
Scandal într-un bar din Timișoara. O femeie i-a agresat pe angajați, după ce a fost anunțată că localul se închide și că trebuie să plece # Gândul
Un scandal a pornit într-un bar din Timișoara, după ce angajații i-au spus unei cliente că localul urmează să se închidă și că este nevoită să părăsească locația. Femeia, care servea șampanie la o masă, a început să exercite agresiuni asupra angajaților. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere amplasate în interiorul localului. O […]
18:20
Care este prima taxă pe care vrea să o crească noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu: „Trebuie să o ducem la un nivel care să reflecte realitatea” # Gândul
Ciprian Ciucu, noul primar general ales al Capitalei, a anunțat, duminică, ce taxă locală vrea să crească. Potrivit edilul ales, sunt unele taxe locale în București care „sunt foarte mici”. „Există posibilitatea să crească niște taxe locale, care sunt foarte, foarte mici. Sunt ca și cum nu sunt. De exemplu, pentru ocuparea domeniului public dai […]
18:20
Primele declarații ale judecătoarei Raluca Moroșanu, după conferința de presă cu scântei de la Curtea de Apel București: „Este posibil să fiu exclusă din magistratură”. Magistrata era cercetată disciplinar înainte de scandalul din justiție # Gândul
Raluca Moroșanu, judecătoarea de la Curtea de Apel București, un magistrat cu 26 de ani de experiență, va face primele declarații, într-un interviu acordat jurnaliștilor Recorder și care va prezentat duminică seara. Reamintim că sunt declarații ale magistratului de la CAB, după acuzațiile făcute în conferința de presă care au reprezentat „cartoful fierbinte” pentru revolta […]
Acum 2 ore
18:10
A 5-a zi de “proteste spontane” în București. Bulevardul Magheru din Capitală a fost închis după ce câteva sute de protestatari au plecat în marș spre Guvern # Gândul
Câteva sute de protestatari au plecat în marș spre Piața Victoriei, în a cincea zi de proteste în Capitală.
18:00
Ce a făcut un angajat de la curățenie pe Aeroportul Fiumicino, după ce a găsit o geantă cu 10.000 de euro. „Nu văzusem în viața mea atâția bani” # Gândul
Un angajat la curățenie pe Aeroportul Fiumicino din Roma, Italia, a găsit o geantă cu 10.000 de euro în numerar și a predat-o imediat poliției aeroportuare, spunând că a făcut „ceea ce era corect”, așa cum a fost învățat de părinți. Potrivit Corriere.it, Oumar Ndiaye, în vârstă de 45 de ani si originar din Senegal, […]
18:00
Sunt psiholog pentru cupluri: cei mai fericiți într-o relație fac aceste 7 lucruri în fiecare seară, pe care majoritatea oamenilor le ignoră # Gândul
Un preot are întâietate în fața unui psiholog într-o țară cu o populație majoritar tradițională. Mulți români evită terapia de cuplu din cauza prejudecăților, confuziilor sau lipsei de informare. Și din acest motiv, conceptul de „familie tradițională” are de suferit. În cele din urmă, cu cât este manifestată lipsa de interes față de persoana iubită, […]
17:40
Un alt personaj controversat din epoca Kovesi se lipește de protestul USR / Rezist. Augustin Lazăr, fost procuror general al României, pensionat special: „Ministerul Public este provocat să clarifice judiciar o problemă fierbinte” # Gândul
Investigația Recorder a provocat dihonia în tagma magistraților. O parte din ei s-a poziționat în direcția denunțării neregulilor din justiție, altă parte consideră că e vorba de un material care și-a propus să submineze statutul și independența justiției. Pe lista „reziștilor” din justiție se află, mai nou, și un personaj controversat din epoca Kovesi, Augustin […]
17:40
Un nou virus gripal se răspândește în România. Au fost înregistrate peste 3.000 de cazuri într-o săptămână # Gândul
Un nou virus gripal se răspândește în România, iar în prima săptămână lunii decembrie 2025 au fost înregistrate peste 3.000 de cazuri. Potrivit datelor oficiale, a putut fi observată o dublare a cazurilor într-un interval scurt. În prima săptămână a lunii decembrie 2025, peste trei mii de cazuri de gripă au fost înregistrate în România, […]
17:30
După succesul Mondialului de anduranță de la Buftea, România intră în liga mare a sporturilor ecvestre: în 2026 găzduiește Campionatul European de atelaje și Campionatul Balcanic de anduranță. O confirmare că harta ecvestră a lumii se redesenează cu România în prim-plan. Federația Ecvestră Română a dat din nou lovitura! După ce în luna septembrie, orașul […]
Acum 4 ore
17:10
Inspecția judiciară va prezenta în următoarele zile un raport după scandalul din justiție: „O parte din elementele prezentate în presă s-au aflat, deja, în atenția noastră” # Gândul
Publicarea documentarului Recorder cu privire la probleme din peisajul justiției din România nu a rămas fără ecou. Dimpotrivă, a stârnit multe interpretări, controverse, dar și o adevărată revoltă printre magistrați. La câteva zile de la publicarea materialului de presă, Inspecția Judiciară anunță că efectuează verificări și că în următoarele zile va prezenta un raport pe […]
17:10
Ministrul Justiției, în exclusivitate pentru Gândul, despre scandalul din Magistratură: „Nicușor Dan nu m-a sunat / M-a contactat Ilie Bolojan, ca să facem un grup de lucru”. Ce mai spune ministrul Marinescu în scandalul momentului # Gândul
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că de când a izbucnit scandalul din Magistratură nu a fost sunat de președintele Nicușor Dan. În schimb, Marinescu a fost contactat de premierul Ilie Bolojan, la scurt timp după publicarea materialului Recorder. „Premierul m-a sunat pentru a constitui un grup de lucru, după ce […]
17:10
Bucureștiul are un Târg de Crăciun și în parcul Circului, din Sectorul 2. Este vorba de „Târgul Metropolitan al Iernii”, deschis până pe 8 ianuarie 2026. „O atmosferă autentică de Crăciun, cu lumini, experiențe noi și distracție pentru toată familia”, transmit organizatorii. „Aici intri într-o lume festivă, în care patinoarul strălucește până seara târziu, caruselul […]
17:00
Ce se întâmplă cu Alex Marcu, la 6 luni de la moartea soției sale, Teodora Marcu. Sufletul îi este sfâșiat: „E foarte greu” # Gândul
A trecut o jumătate de an de la moartea Teodorei Marcu, tânăra de 23 de ani, însărcinată cu al doilea copil, care a fost ucisă cu sânge de rece de un fost iubit, în cartierul Cosmopolis. Alex Marcu, văduvul Teodorei Marcu, are sufletul sfâșiat, iar într-o scurtă declarație a relevat că se concentrează pe fiica […]
17:00
Înmatricularea unui autoturism este obligatorie pentru orice proprietar care dorește să circule legal pe drumurile publice din România. Dar există și multe situații în care vehiculele sunt înmatriculate pe numele altor membri ai familiei, mai ales pentru obținerea unor costuri mai mici la asigurare. Dar ce prevede legea în legătură cu numărul de mașini înmatriculate […]
16:30
Moment decisiv în negocierile de pace. „Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski # Gândul
Negociatorii americani și ucraineni se întâlneasc la Berlin, sâmbătă, pentru discuții de pace, în contextul în care persistă dezacordurile privind controlul teritorial și garanțiile de securitate, iar Rusia intensifică atacurile asupra infrastructurii ucrainene.
16:30
Dominic Fritz cere schimbarea legilor justiției după ce ÎCCJ a decis continuarea procesului său. Șeful USR, anchetat de ANI pentru încălcarea legii # Gândul
Dominic Fritz Fritz cere schimbarea legilor justiției după ce ÎCCJ a decis că procesul său trebuie să continue. Președintele USR folosește însă o serie de conexiuni suspecte ale culoarului din instanțe pentru a-și rezolva problema sa în instanțe. După publicarea investigației Recorder, liderul USR, Dominic Fritz, a ieșit imediat public cu o poziție radicală. Lovitură […]
16:20
După procurori DNA, și judecători de la Tribunalul București se disociază de mișcarea USR/Rezist din Justiție: „Se încearcă denaturarea intenției noastre. Nu este corect să se arunce cu astfel de acuzații nefondate” # Gândul
Demersul judecătoarei activiste Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova, de a strânge semnături pentru „reforma” Justiției se confruntă cu probleme majore. O parte din semnatari se revoltă după ce judecătoarea a schimbat textul inițial al mesajului, iar scandalul de pe grupurile interne a ajuns pe rețelele de socializare. După ce ieri procurorii DNA […]
16:20
La ce preț a fost scos la vânzare un transpalet second-hand de către ANAF. Licitația a stârnit reacții: „Doamne ferește” # Gândul
ANAF a adus în atenție o nouă licitație, de data aceasta fiind vorba despre un transpalet second-hand. Prețul de pornire al licitației, însă, a stârnit reacții în lanț din partea utilizatorilor. Vezi mai jos. O postare pe pagina de Facebook „ANAF – Anunturi valorificare bunuri” a stârnit reacții din partea mai multor utilizatori. Reprezentanții instituției […]
16:10
Motivul pentru care un bărbat se simte vinovat după ce fetița sa a ajuns în comă la spital. Suferise complicații rare declanșate de un virus # Gândul
Gary Dunion, un britanic în vârstă de 41 de ani, îi îndeamnă pe părinți să își vaccineze copiii împotriva gripei, după ce fiica sa a ajuns în comă la spital, cu suspiciune de leziuni cerebrale, în urma unei complicații rare declanșate de virus. Bărbatul spune că acum se simte vinovat, deoarece ezitarea față de vaccinuri […]
15:30
Zodia care ar putea fi cerută în căsătorie, chiar de Crăciun. Cine sunt nativele norocoase, în perioada sărbătorilor de iarnă # Gândul
Perioada sărbătorilor de iarnă se aproape și, odată cu ea, vin și bucuriile pentru unii nativi. Mai exact, chiar de Crăciun, o zodie ar putea fi cerută în căsătorie. Astrele pregătesc surprize mari pentru aceasta, din punct de vedere sentimental. Așadar, o singură zodie va fi favorizată din punct de vedere astrologic și ar putea chiar […]
15:20
Scandal în PNL Iași. Mihai Chirica îl atacă pe șeful PNL Iași pe un grup de WhatsApp: „L**ă tristă. Dobitocule” # Gândul
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, s-a dezlănțuit sâmbătă seara pe grupul intern de WhatsApp al primarilor PNL Iași. Edilul a trimis o serie de mesaje abjecte, proferând injurii la adresa președintelui filialei, deputatul Alexandru Muraru. „Labă tristă”, „Dobitocule”, sunt doar câteva dintre expresiile folosite de acesta în discuțiile cu colegii de partid, scrie presa locală. […]
15:20
Un atac asupra unui târg de Crăciun din Germania a fost dejucat. Cinci bărbați de religie islamică au fost arestați # Gândul
Un atentat islamist cu o mașină-capcană ce s-ar fi soldat cu multe victime a fost dejucat în Bavaria, după ce cinci bărbați (trei marocani, un egiptean și un sirian) au fost arestați de poliție. Indivizii, toți imigranți de religie islamică, sunt suspectați pentru că ar fi încercat să intre cu un vehicul peste mulțimea de […]
Acum 6 ore
15:10
Asigură-te că toate acțiunile tale sunt raționale și bine planificate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 15 decembrie 2025. Berbec Adu stabilitate emoțiilor tale astăzi. Ai tendința de a duce lucrurile la extreme, oscilând între momente incredibil de bune și momente extrem de proaste. Oferă-i sistemului tău nervos o pauză și calmează-te. […]
14:50
Adolescent de 18 ani, din Timișoara, găsit mort în casă de mama sa. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a afla cauza decesului # Gândul
Un tânăr în vârstă de 18 ani, din Timișoara, a fost găsit mort în casă de mama sa. Adolescentul nu prezenta urme de violențe. Poliția Timișoara a fost sesizată sâmbătă, în jurul orei 16:15, cu privire la faptul că un tânăr a fost găsit decedat în locuința din Timișoara. Ajunși la fața locului, polițiștii au […]
14:40
Un celebru economist român trage alarma: „Se sparge bula imobiliară”. Vânzările de apartamente și case se prăbușesc # Gândul
Anul 2025 a venit cu scumpiri fulminante pe piața imobiliară, prețul pe metru pătrat depășind noi praguri psihologice în marile orașe. Odată cu creșterea TVA la locuințe, visul multor români de a-și achiziționa propria casă devine tot mai ândepărtat. Totuși, această creștere artificială a prețurilor se va opri, iar bula imobiliară se va sparge, atrage […]
14:40
Adolescent din Timișoara, în vârstă de 18 ani, găsit mort în casă de mama sa. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a afla cauza decesului # Gândul
Un tânăr în vârstă de 18 ani, din Timișoara, a fost găsit mort în casă de mama sa. Adolescentul nu prezenta urme de violențe. Poliția Timișoara a fost sesizată sâmbătă, în jurul orei 16:15, cu privire la faptul că un tânăr a fost găsit decedat în locuința din Timișoara. Ajunși la fața locului, polițiștii au […]
14:20
Trump amenință cu represalii dure împotriva organizației Daesh după ce doi soldați americani și un interpret civil au fost uciși în Siria # Gândul
Președintele Donald Trump a amenințat gruparea teroristă „Statul Islamic” cu „represalii dure” după ce doi militari SUA și un interpret civil au fost uciși într-o ambuscadă comisă sâmbătă, 13 decembrie, în Siria. Alte trei persoane au fost rănite în atac. Atacatorul, un membru al grupării teroriste, a tras asupra militarilor SUA, au comunicat Departamentul Războiului […]
14:00
Adrian Năstase intervine în scandalul din justiție: „Lovitură de stat aflată în plină desfășurare” # Gândul
Adrian Năstase, fostul premier al României, analizează din altă perspectivă tot scandalul din justiție și cataloghează evenimentele din ultima perioadă ca o lovitură de stat. El arată că există o bătălie foarte puternică pentru a prelua controlul asupra justiției, cu tabere ce au interese diferite, iar cine va controla justiția, în final, va reuși să […]
14:00
Badantele, menajerele și bonele din Italia vor primi mai mulți bani, de la 1 ianuarie 2026. Angajatorii sunt obligați să le mărească salariile # Gândul
Familiile din Italia care angajează badante, bone și menajere sau alți lucrători casnici sunt obligați să le ofere mai mulți bani, începând cu 1 ianuarie 2026, odată cu intrarea în vigoare a majorărilor salariale prevăzute de noul Contract colectiv Național de Muncă (CCNL – Contratto Colettivo Nazionale di Lavoro) pentru lucrătorii domestici. Documentul a fost […]
13:50
Nicușor Dan pleacă în țara lui Moș Crăciun în plină criză în justiție. Care este agenda președintelui la vizita în Finlanda de mâine # Gândul
Președintele Nicușor Dan va merge luni într-o vizită de lucru în Finlanda, unde va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, care va avea loc la Helsinki. Reamintim că, în această perioadă, în România asistăm la o adevărată criză în peisajul justiției, cu revolte ale magistraților, accentuate după publicarea documentarului realizat de jurnaliștii […]
13:40
De 4 luni se chinuie să-şi recapete banii. 1.300 de melomani şi-au luat ţeapă cu biletele la concertul aniversar al sopranei Angela Gheorghiu # Gândul
Ceea ce se dorea a fi un regal muzical, ca să încununeze cei 35 de ani de carieră ai uneia dintre cele mai cunoscute soprane din România, Angela Gheorghiu, a sfârşit lamentabil ca o şuşă tristă. Cei 1.300 de spectatori care urma să umple sala Arenelor Romane se roagă acum de organizatori să le restituie […]
13:40
Îți mai amintești de Adela Lupșe, „Isterica de la miezul nopții”, cu replica „Vreau să sune telefonul?” Cum arată și cu ce se ocupă acum # Gândul
Îți mai amintești de Adela Lupșe, supranumită și „Isterica de la miezul nopții”, dar și celebra sa replică: „vreau să sune telefonul”? Astăzi, aceasta are o viață complet diferită, dar și o carieră reinventată în online și TV. Amintim că, Adela Lupșe a intrat în atenția publicului în anul 2009, odată cu aparițiile sale în […]
13:20
Preparararea cârnaților de casă este o tradiție ce se păstrează cu grijă în multe zone din țară, iar Moldova se remarcă prin rețete simple, însă bine echilibrate. Gustul final al cârnaților de casă este dat de dozajul corect al condimentelor, de fapt, și mai puțin de calitatea cărnii sau modul de afumare. Unul dintre cele […]
Acum 8 ore
13:00
Unul dintre judecătorii care a semnat petiția magistraților este soțul consilierei lui Ilie Bolojan. Cine este Alin Bodnar, de la Tribunalul București # Gândul
Unul dintre judecătorii care a semnat petiția pentru magistrații Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu este căsătorit cu una dintre consilierele lui Ilie Bolojan. Este vorba despre Alin Bodnar de la Tribunalul București și secretarul general al Forumului Judecătorilor din România, care este soțul Biancăi-Teodora Firezar. Judecătorul Alin Bodnar este unul dintre cei aproape 1.000 de […]
13:00
Unde sunt zăpezile de altădată? În ultimii ani este întrebarea pe care o regăsim printre cei care au prins ierni grele, dar care s-au și bucurat de zăpadă. Vom avea iarnă și zăpadă de Crăciun și de Anul Nou sau nu? Momentan, perspectivele nu sunt chiar optimiste pentru iubitorii de irană, sigur! Această perioadă a […]
12:50
Zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani, potrivit astrologului Mariana Cojocaru: Veniturile vor crește, cele mai grele obiective vor fi atinse # Gândul
Care este zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani, potrivit astrologului Mariana Cojocaru. Veniturile vor crește, cele mai grele obiective vor fi atinse de către acest semn zodiacal. Următorii 7 ani vor fi foarte productivi pentru o parte din nativii născuți într-o zodie de Aer. Astrologul Mariana Cojocaru anunță schimbări majore în plan […]
12:50
Dorinel Munteanu, antrenorul lui Hermannstadt, a vorbit despre meciul cu Universitatea Craiova, din etapa 20 din Superliga, primul pentru el pe banca sibienilor. Tehnicianul a transmis obiectivul pentru acest an: câștigarea ultimelor două jocuri, cu Universitatea Craiova și Petrolul. De asemenea, a spus că nu există titulari la Hermannstadt. Dorinel Munteanu, 57 de ani, a […]
12:50
Paradoxul „revoltei”: aproape 100 de pensionari speciali, din cei 800 de semnatari, „luptă” acum chiar împotriva măsurilor de care beneficiază. De la judecătorul „completului negru”, până la procurorul „unității de elită” DNA Ploiești, trecând prin controversați activiști și foști magistrați comuniști – toți s-au lipit de protestul USR/ Rezist # Gândul
Lista cu protestatari din interiorul magistraturii, care s-au solidarizat inițial și cu judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu, cuprinde – așa cum arată și judecătoarea activistă din Craiova Sorina Marinaș – o serie de nume controversate din Justiție și mulți pensionari speciali. Paradoxul este că demersul protestatarilor – care și-au luat-o eroină pe judecătoarea Raluca […]
12:50
Baba Vanga, celebra ghicitoare oarbă din Bulgaria, a prezis Al Treilea Război Mondial. Supranumită adesea „Nostradamus al Balcanilor”, a murit în 1996 la vârsta de 85 de ani, dar numeroasele interpretări ale previziunilor sale continuă să circule. Ea este din nou în centrul atenției prin profețiile care îi sunt atribuite pentru anul 2026 Se spune […]
12:30
Olandezii au făcut dezastru în București în Centrul Vechi după meciul cu FCSB. Imaginile au fost făcute publice pe rețelele de socializare # Gândul
Olandezii au făcut dezastru în București în Centrul Vechi după meciul cu FCSB. Imaginile au fost făcute publice pe rețelele sociale. Suporterii olandezi au făcut dezastru în București după meciul FCSB – Feyenoord, încheiat cu victoria jucătorilor români. Fanii echipei adverse au spart sticle și au dat foc unei copertine din Centrul Vechi, în timp […]
12:10
Planul SUA pentru pace în Ucraina, discutat la Berlin. Kremlinul contestă aplicarea „modelului coreean” de soluționare a războiului # Gândul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanții SUA și UE la Berlin pentru a discuta „principiile fundamentale ale păcii”. Zelenski a spus că Ucraina are nevoie de o pace „demnă” și de o garanție că Rusia, care i-a invadat țara în 2022, nu va mai ataca. „În prezent, ne […]
12:10
Calcul complet | Cât costă să trăiești o lună în Chișinău: chirie, facturi, mâncare și altele # Gândul
Iată cât costă să trăiești o lună în Chișinău: cu chirie, facturi, mâncare și altele. Calculul complet, făcut de Gândul. Chișinău este capitala și cel mai mare oraș al Republicii Moldova. Orașul este așezat la o margine a panteu de sud-est a Podișului Central al Moldovei, în zona de silvostepă. Râul Bâc, un afluent de […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.