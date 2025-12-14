Primești 30.000 de euro dacă te muți în acest oraș european. Ce condiții trebuie să îndeplinești

17:00

Înmatricularea unui autoturism este obligatorie pentru orice proprietar care dorește să circule legal pe drumurile publice din România. Dar există și multe situații în care vehiculele sunt înmatriculate pe numele altor membri ai familiei, mai ales pentru obținerea unor costuri mai mici la asigurare. Dar ce prevede legea în legătură cu numărul de mașini înmatriculate […]