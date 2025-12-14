Primele declarații ale judecătoarei Raluca Moroșanu, după conferința de presă cu scântei de la Curtea de Apel București: „Este posibil să fiu exclusă din magistratură”. Magistrata era cercetată disciplinar înainte de scandalul din justiție

11:40

Informații importante pentru istoria noastră în legătură cu mormântul domnitorului Mircea cel Bătrân. Sarcofagul în care îşi doarme somnul de veci Mircea cel Bătrân la Mănăstirea Cozia este cel original, susţin arheologii vâlceni, care au redeschis de curând mormântul domnitorului. Acest lucru se întâmplă la aproape un veac, de când a fost cercetat pentru prima […]