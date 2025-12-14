Ministrul Justiției s-a dat în stambă apoi s-a speriat: ”Doamne, Doamne fereşte!”. El a distribuit un articol în care judecătoarea Sorina Marinaş era atacată
Aktual24, 14 decembrie 2025 15:50
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că distribuirea pe un grup de WhatsApp al Baroului Dolj a unui articol din publicaţia Gândul, care o atacă pe judecătoarea Sorina Marinaş de la Curtea de Apel Craiova, nu a avut nicio intenţie de denigrare, precizând că nu împărtăşeşte opiniile exprimate în materialul respectiv şi că respectă dreptul […]
• • •
Acum 5 minute
16:10
Prima reacție a Inspecției Judiciare la documentarul Recorder. Mesaj surprinzător, inspectorii contrazic acuzațiile CSM la adresa Recorder # Aktual24
Inspecția Judiciară a anunțat, duminică, că ar fi efectuat deja verificări în legătură cu aspectele semnalate în documentarul Recorder cu toate că CSM a atacat inițial foarte violent aceste dezvăluiri, susținând că acestea urmăresc ”destabilizarea puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere”. […]
Acum 30 minute
15:50
Ministrul Justiției s-a dat în stambă apoi s-a speriat: ”Doamne, Doamne fereşte!”. El a distribuit un articol în care judecătoarea Sorina Marinaş era atacată # Aktual24
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că distribuirea pe un grup de WhatsApp al Baroului Dolj a unui articol din publicaţia Gândul, care o atacă pe judecătoarea Sorina Marinaş de la Curtea de Apel Craiova, nu a avut nicio intenţie de denigrare, precizând că nu împărtăşeşte opiniile exprimate în materialul respectiv şi că respectă dreptul […]
Acum o oră
15:40
„Deceniile de «Pax Americana» s-au încheiat în mare parte”. Confruntat cu retragerea americană, Friedrich Merz face apel la europeni să ia măsuri # Aktual24
Germania trebuie să mențină NATO „cât mai mult timp posibil”, a avertizat cancelarul german în acest weekend la un congres al partidului de coaliție CSU. Europenii trebuie să se pregătească pentru o „schimbare fundamentală a relației transatlantice”. La congresul CSU de la München, cancelarul Friedrich Merz a avertizat împotriva unei detașări durabile a SUA de […]
15:30
Colaborările dintre branduri și influenceri au devenit una dintre cele mai eficiente forme de promovare din mediul online. Cu toate acestea, odată cu dezvoltarea industriei de marketing digital, au crescut și cerințele legale privind modul în care aceste parteneriate sunt gestionate. În lipsa unor contracte comerciale clare, atât brandurile, cât și influencerii se pot confrunta […]
15:30
Alegerea unei soluții de găzduire web influențează direct performanța, securitatea și stabilitatea unui site. În contextul actual, în care utilizatorii se așteaptă la pagini care se încarcă rapid și funcționează fără erori, găzduirea web și WordPress Hosting nu mai pot fi tratate ca simple servicii auxiliare. În România, soluțiile moderne de hosting au evoluat considerabil, […]
Acum 2 ore
15:10
Dezastru, catastrofă și coșmar. Așa descriu lucrătorii creativi de la Hollywood căderea odinioară puternicei companii Warner Bros., în timp ce Netflix și Paramount se luptă pentru cumpărarea studioului istoric, iar orașul se pregătește pentru mai multe tulburări și pierderi de locuri de muncă. Declinul și vânzarea iminentă a Warner – fie către Paramount Skydance în […]
14:50
Există un partid pe care documentarul Recorder despre justiția capturată deja l-a tulburat. Partidul Național Liberal, formațiunea care-l dă pe premierul Ilie Bolojan. Primele probleme au apărut după ce materialul jurnalistic l-a arătat cu degetul pe ministrul liberal Cătălin Predoiu, acum la Interne, dar care în 2022 a fost artizanul modificării legilor justiției care au […]
14:40
Germania a arestat cinci suspecți care pregăteau un atac asupra unui târg de Crăciun din Bavaria # Aktual24
Cinci bărbați au fost arestați sub suspiciunea de a plănui un atac la un târg de Crăciun din apropierea orașului Dingolfing, în Bavaria Inferioară. Au fost emise mandate de arestare pentru patru dintre ei, iar unul a fost reținut preventiv, au confirmat procurorii din München. Suspecții sunt trei marocani, un egiptean și un sirian. Egipteanul […]
14:40
Doi soldați americani și un interpret civil american au fost uciși în Siria într-o ambuscadă comisă de un atacator al grupării teroriste Stat Islamic (IS), a anunțat Comandamentul Central al SUA (Centcom). Oficialii au precizat că alți trei militari americani au fost răniți în atac, în cursul căruia atacatorul a fost „angajat și ucis”. Presa […]
Acum 4 ore
14:10
Germania va trimite trupe în Polonia, la granița cu Rusia și Belarus, în cadrul Operațiunii Scutul Estic # Aktual24
Germania va trimite câteva zeci de soldați pentru a consolida granița de est a Poloniei cu Belarus și Rusia, în cadrul Operațiunii Scutul Estic. Desfășurarea este programată pentru aprilie 2026, iar mandatul misiunii va fi în vigoare până la sfârșitul anului 2027. Potrivit departamentului, armata germană va efectua în principal lucrări de geniu și nu […]
13:40
Axios: SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate Ucrainei pe baza Articolului 5 al NATO # Aktual24
SUA pot oferi Ucrainei garanții de securitate similare cu cele prevăzute în Articolul 5 al Tratatului NATO, care ar urma să fie aprobate de Congres, a declarat un oficial american. Negocierile privind garanțiile de securitate pe care Ucraina le va primi de la SUA și Europa au înregistrat progrese semnificative, relatează Axios. Un oficial american […]
13:20
Raluca Moroșanu, primul interviu: ”Colegilor mei le este în continuare frică și ar trebui să fac ceva. Dacă tot am facut primul pas, este bine să continui” # Aktual24
Judecătoarea Raluca Moroșanu a acordat un prim interviu după manifestarea de curaj avută în timpul conferinței de presă a șefelor Curții de Apel. Interviul a fost acordat Recorder și urmează să fie difuzat integral duminică seară. ”Colegilor mei le este în continuare frică și ar trebui să fac ceva. Dacă tot am facut primul pas, […]
13:10
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, l-a comparat pe președintele rus Vladimir Putin cu Adolf Hitler într-un discurs rostit sâmbătă seară, avertizând că ambițiile liderului de la Kremlin nu se vor opri la Ucraina. „Așa cum Sudetenlandul nu a fost suficient în 1938, Putin nu se va opri”, a spus Merz, făcând referire la o regiune din […]
13:00
Raiduri teribile ale dronele ucrainene în Rusia și teritoriile ocupate: Ard rafinării, depozite de petrol, uzine # Aktual24
Forțele ucrainene au lansat un atac de amploare asupra unor obiective militare și energetice rusești, lovind ținte atât pe teritoriul Rusiei, cât și în zonele ocupate, inclusiv în Crimeea, a transmis Statul Major al Ucrainei pe 14 decembrie. Potrivit armatei ucrainene, au fost lovite rafinăria Afipsky din Ținutul Krasnodar, depozitul petrolier Uryupinsk din regiunea Volgograd, […]
12:40
”CSM-ul nevestelor”. Augustin Lazăr, fost procuror general, explică cum a fost distrusă justiția începând cu 2017 # Aktual24
Fostul procuror general Augustin Lazăr, profesor universitar la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a transmis, duminică, un mesaj în care afirmă că sistemul de justiţie reprezintă „sistemul imunitar al statului”, iar nefuncţionarea acestuia conduce la instalarea haosului, solicitând totodată demararea unor anchete care să clarifice aspectele semnalate în urma documentarului Recorder şi a […]
12:30
Australia: Momentul în care unul dintre trăgători este anihilat de un trecător. Zece persoane au fost ucise duminică în Sydney # Aktual24
Zece persoane au fost ucise duminică în Sydney, în Australia, în timpul atacului armat care a avut loc pe celebra plajă Bondi, a anunţat poliţia, informează agenţiile internaţionale de presă. Potrivit canalului naţional australian ABC, unul dintre cei doi atacatori se numără printre cei ucişi, iar atacul a făcut de asemenea 12 răniţi. Înainte de […]
Acum 6 ore
11:50
AUR-ul din Franța nu-l place pe Trump: ”Nu avem nevoie de un frate mai mare precum Trump ca să decidă soarta țării mele” # Aktual24
Susținerea deschisă a naționaliștilor europeni de către președintele Statelor Unite, Donald Trump, scoate la iveală o ruptură între cele mai importante partide de extremă dreaptă din Europa. În timp ce partidul german Alternativa pentru Germania, AfD, a salutat sprijinul moral al lui Trump, considerându-l o cale de a câștiga legitimitate internă și de a pune […]
11:40
Nicuşor Dan explică eliberarea lui Ludovic Orban din funcţia de consilier prezidenţial: ”Nu se poate ca preşedintele să spună una dimineaţa şi consilierul exact invers seara” # Aktual24
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că decizia de a întrerupe colaborarea cu Ludovic Orban, la scurt timp după numirea acestuia în funcţia de consilier prezidenţial, a fost determinată de diferenţe publice de poziţionare, afirmând că nu este acceptabil ca mesajele transmise de şeful statului şi de consilierii săi să fie contradictorii. „Nu se poate […]
11:30
Nicuşor Dan: ”Nu locuiesc la Cotroceni, am rămas în aceeaşi casă. Îmi duc şi îmi iau în continuare fiica de la şcoală” # Aktual24
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că nu s-a mutat la Palatul Cotroceni, ci locuieşte în continuare în vila în care stătea şi înainte de câştigarea mandatului, precizând că în apropierea locuinţei au fost amplasate două gherete pentru paza asigurată de autorităţi. Întrebat dacă s-a mutat la Cotroceni, şeful statului a afirmat, într-o emisiune difuzată […]
11:20
”În România se resimt deja implicaţiile: secete prelungite, fenomene extreme, presiune asupra resurselor de apă”. România trebuie să trateze tranziţia climatică drept un proiect strategic naţional, anunță experții # Aktual24
România trebuie să trateze tranziţia climatică drept un proiect strategic naţional, nu doar ca reacţie punctuală la fenomene extreme, iar adaptarea devine prioritară în sectoare-cheie, precum apă, agricultură, infrastructură şi sănătate, sunt de părere specialiştii în sustenabilitate şi politici climatice, într-un articol publicat, recent, de InfoClima România. „Acordul de la Paris, adoptat la COP21 în […]
10:40
Melanomul nu este doar „încă o problemă dermatologică”. Este o luptă pe care tot mai mulți oameni din întreaga lume o poartă în tăcere. Considerat cea mai agresivă formă de cancer de piele, melanomul apare atunci când melanocitele, celulele responsabile de pigmentarea pielii, încep să se înmulțească necontrolat și să invadeze țesuturile din jur. Este […]
Acum 8 ore
10:10
Protest de mare amploare la Budapesta, zeci de mii de oameni au cerut demisia lui Viktor Orban. Guvernul lui este acuzat că a tolerat abuzuri contra copiilor # Aktual24
O manifestație desfășurată sâmbătă în capitala Ungariei, Budapesta, a reunit zeci de mii de protestatari care au cerut demisia premierului Viktor Orbán, pe fondul percepției unei lipse de reacție a guvernului față de acuzațiile de abuz asupra copiilor din instituțiile de stat. Acuzațiile privind abuzuri pe scară largă în instituțiile de îngrijire a copiilor au […]
09:40
În 2020, în timp ce lumea se închidea între patru pereți, oceanele au avut parte de cel mai neașteptat dar: liniștea. Navele au rămas în porturi, motoarele au amuțit, iar poluarea fonică marină, o problemă invizibilă, dar devastatoare, a scăzut la un nivel nemaiîntâlnit în epoca modernă. Iar marea a răspuns. Cu cântece. Cu trosnete, […]
09:10
The Atlantic: Trump nu se opune atacurilor Ucrainei asupra „flotei-fantomă” a Rusiei și acordă sprijin pentru continuarea atacurilor # Aktual24
Administrația președintelui Statelor Unite, Donald Trump, nu s-a opus loviturilor Ucrainei asupra „flotei-fantomă” a Rusiei și asupra infrastructurii energetice rusești, iar în plus a aprobat acordarea de sprijin pentru aceste operațiuni, au declarat pentru revista The Atlantic oficiali americani și ucraineni de rang înalt, sub protecția anonimatului. Potrivit acestora, de la preluarea mandatului de către […]
08:40
Afaceristul Gigi Becali a declarat, într-o intervenție telefonică la România TV, că Justiția din România se află „pe drumul cel bun” și că atacurile lansate după difuzarea documentarului Recorder nu vor putea readuce situația din perioada în care, potrivit acestuia, „se puneau cătușe la comandă”. „Orice efort și orice șiretlic fac, n-o să mai fie […]
Acum 12 ore
08:10
Artificiul prin care Consiliul UE a impus vineri printr-un vot cu majoritate calificată, în locul unanimităţii, prelungirea pe termen nedeterminat a îngheţării activelor Rusiei în UE, pentru eliminarea unui obstacol în finanţarea cu aceste active a unui împrumut destinat Ucrainei, arată că „iluzia că statul de drept prevalează la Bruxelles s-a sfârşit”, a spus sâmbătă […]
07:40
Presshub: Cum au urcat în cariere șefa CAB și fratele ei, șeful IJP Teleorman, în epoca Savonea – Predoiu # Aktual24
Pe 1 ianuarie 2004, Liana Nicoleta Arsenie, fostă Petrică, se înscria în Baroul Teleorman ca avocat stagiar. După ce a intrat în magistratură, Liana Arsenie a ajuns la Curtea de Apel București, în 2016, prin transfer, de la Tribunalul Teleorman. Odată ce Cătălin Predoiu a ajuns ministru de Interne, fratele lui Arsenie, Florin Bogdan Petrică, […]
07:10
Trump promite răzbunare după ce trei americani au fost uciși în Siria: ”Va exista o ripostă foarte serioasă” # Aktual24
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat sâmbătă că va urma o „ripostă foarte serioasă” după uciderea a doi militari americani şi a unui civil american în Siria, într-un atac atribuit organizaţiei teroriste Stat Islamic, soldat şi cu rănirea mai multor militari, relatează agenţiile internaţionale de presă. „Plângem pierderea a trei mari patrioţi americani în […]
Acum 24 ore
00:20
Președintele Dan: ”Rusia duce un război hibrid contra României. Există o campanie pe rețelele sociale care amplifică tensiunile și încearcă să decredibilizeze democrația” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că în prezent se desfășoară o campanie intensă pe rețelele sociale care amplifică tensiunile sociale și urmărește decredibilizarea sistemului democratic, subliniind că atenția nu ar trebui concentrată asupra unei persoane (Călin Georgescu), ci asupra mecanismului din spatele acestei campanii. „În opinia mea, nu trebuie să ne uităm la personajul […]
13 decembrie 2025
23:40
Într-o lume în care totul se întâmplă într-o clipă, în care un singur click poate aduce la ușa noastră un obiect fabricat la mii de kilometri depărtare, asistăm la o transformare neașteptată: o întoarcere la lucrul făcut cu mâinile, cu sufletul, cu pasiunea celui care creează. Trăim într-o epocă în care viteza, eficiența și uniformitatea […]
23:10
În cuibul roșu al PSD. O judecătoare a chemat oamenii la protest la Craiova: ”Moroşanu nu uita, strada e de partea ta!” # Aktual24
Circa 100 de persoane, magistraţi, avocaţi, studenţi, au participat, sâmbătă seara, la protestul din faţa Judecătoriei Craiova iniţiat de judecătoarea Sorina Marinaş de la Curtea de Apel Craiova şi popularizat pe reţelele de socializare. Aceasta a declarat că protestul este un semn de solidaritate cu magistraţii Raluca Moroşanu şi Laurenţiu Beşu, punctând că „toţi magistraţii […]
22:50
Peste 8.000 de oameni la protestul din Piața Victoriei: „La şmecheri se prescrie, la fraieri puşcărie”. Cărtărescu a venit cu familia # Aktual24
Mii de oameni au participat, sâmbătă seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, la un protest pentru independenţa justiţiei, declanşat după publicarea documentarului „Justiţie capturată”, realizat de Recorder. Manifestanţii au scandat lozinci împotriva preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, şi a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Jandarmii au stabilit iniţial un perimetru pentru […]
22:40
Economia Regatului Unit s-a contractat pe neașteptate cu 0,1% în cele trei luni până în octombrie, conform cifrelor oficiale publicate vineri. Economiștii se așteptau la o creștere de 0% în această perioadă. Aceasta urmează unei expansiuni de 0,1% în cele trei luni până în septembrie, relatează CNBC. Oficiul de Statistică a remarcat că producția din […]
21:30
Disney pariază pe viitor: investiție de 1 miliard de dolari în OpenAI și intrarea personajelor iconice în era Sora # Aktual24
Industria divertismentului trăiește una dintre cele mai dramatice transformări din istoria sa moderne. Iar în mijlocul tuturor dezbaterilor, al fricii de automatizare, al protestelor sindicale și al presiunilor crescânde legate de drepturile de autor, un anunț a zguduit în această săptămână Hollywood-ul: Walt Disney investește 1 miliard de dolari în OpenAI și își pune personajele […]
21:10
Predoiu, premiat pentru ”reforma justiţiei” la Washington. Ce organizație i-a acordat acest premiu # Aktual24
Viceprim-ministrul României Cătălin Predoiu a fost distins cu International Public Service Award la Gala Alianţa 2025, desfăşurată vineri, la Willard InterContinental Hotel din Washington, D.C.. Distincţia onorează contribuţia sa la buna guvernare, reforma justiţiei şi consolidarea relaţiei strategice dintre România şi Statele Unite ale Americii. Premiul recunoaşte o carieră de peste trei decenii în serviciul […]
20:40
Ce este homeopatia? O privire asupra originilor unei practici controversate Homeopatia își are rădăcinile la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când medicul german Samuel Hahnemann a formulat un concept radical pentru acea perioadă. Termenul care definește această practică provine din grecescul “homeo” „asemănător” și “pathos” „suferință”, sugerând chiar din start ideea centrală: asemănătorul tratează asemănătorul. La […]
20:10
Lukașenko, pact cu SUA. A eliberat 123 de deținuți politici în schimbul unor facilități comerciale # Aktual24
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a eliberat sâmbătă 123 de opozanţi deţinuţi politici, precum şi cinci ucraineni, în timp ce Statele Unite au abrogat sancţiunile împotriva exporturilor belaruse de potasiu, decizii anunţate după două zile de discuţii la Minsk cu un emisar al preşedintelui american Donald Trump, relatează Reuters şi AFP, citate de Agerpres. Printre opozanţii […]
19:40
Colesterolul este adesea perceput ca un inamic al sănătății, însă organismul nostru nu ar putea funcționa fără el. La fel ca vitaminele, mineralele sau carbohidrații, colesterolul este o componentă indispensabilă pentru buna desfășurare a numeroaselor procese vitale. Se regăsește în structura unor hormoni importanți și este un element-cheie în arhitectura membranelor celulare, contribuind la formarea […]
19:00
Mai multă muncă pentru înarmare. Germania solicită o săptămână de lucru de șase zile în sectorul apărării # Aktual24
Președintele Academiei Federale pentru Politica de Securitate, care se află sub jurisdicția Ministerului Apărării din Germania, Wolf-Jürgen Stahl, a solicitat public introducerea unei săptămâni de lucru de 48 de ore în anumite domenii, inclusiv în apărare. El a declarat acest lucru într-un interviu acordat revistei Focus, relatează Welt. Statul trebuie să se asigure că atât […]
18:20
Vor recurge la opțiunea nucleară? Trântirea guvernului Bolojan de PSD și AUR pentru salvarea lui Savonea, scenariu discutat în culisele politicii # Aktual24
Surse politice de nivel înalt au declarat pentru aktual24.ro că în tenebrele politicii se ia în calcul dărâmarea guvernului Bolojan la moțiunea de cenzură pentru ca astfel să fie salvată gruparea Savonea de la vârful Justiției. Documentarul Recorder legat de capturarea justiției a ajuns la un număr de vizualizări impresionant pe YouTube, aproape 4.000.000. Un […]
17:40
Diana Buzoianu anunță că supravegherea cu drone dă rezultate: ”S-a confiscat un buldozer folosit pentru a gestiona ilegal deşeuri din materiale plastice, textile şi vegetale” # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat sâmbătă că a fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării unei drone în activitatea de control, iar Primăria Ciumeghiu a fost sancţionată contravenţional cu o amendă de 70.000 de lei. „A fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronei. Pe scurt, […]
17:00
Chirilă, mesaj codificat la Vocea României de susținere a protestelor: ”Îmi pare rău că nu am avut un recorder să te înregistrez în seara asta” # Aktual24
Momentul a avut loc în penultima etapă a sezonului 13 al show-ului, după interpretarea piesei „What’s Up?” de către concurenta Andreea Dobre. Cântecul, lansat în anii ’90 de trupa 4 Non Blondes şi scris de Linda Perry, conţine versuri cu un puternic mesaj social. Potrivit informaţiilor publicate de HotNews, Tudor Chirilă a recurs la un […]
16:50
Noul premier al Cehiei, primele decizii în favoarea Rusiei. Mesaj legat de Ucraina: „Nu vom oferi garanţii pentru nimic şi nici nu vom da bani” # Aktual24
Republica Cehă nu va oferi nicio garanţie pentru ajutorarea Ucrainei printr-un împrumut finanţat din activele ruseşti îngheţate în UE, dar care să fie garantat de statele membre, a declarat sâmbătă viitorul premier ceh Andrej Babis, care a cerut Comisiei Europene să găsească alte soluţii financiare pentru Ucraina, relatează Reuters, citată de Agerpres. „Nu vom oferi […]
Ieri
15:10
Orban denunță planurile judecătorilor CCR numiți de PSD: ”Faptul că şi-au amânat decizia pentru o perioadă în care românul nu mai este atent la viaţa publică îmi indică o intenţie de a declara neconstituţională legea” # Aktual24
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat sâmbătă că momentul ales pentru pronunţarea deciziei Curţii Constituţionale privind pensiile magistraţilor îi indică intenţia de a declara neconstituţională legea, apreciind că hotărârea va fi luată într-o perioadă în care interesul public este scăzut. CCR a amînat decizia pentru 28 decembrie la inițiativa judecătprilor nimiți de PSD, au […]
14:40
Turcia cere Rusiei și Ucrainei să înceteze confruntările armate în Marea Neagră. Erdogan: ”Putin ştie foarte bine care este poziţia Turciei în această chestiune” # Aktual24
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat sâmbătă că Marea Neagra nu trebuie transformată într-o „zonă de confruntare” între Rusia şi Ucraina, după mai multe atacuri survenite în ultimele săptămâni, inclusiv unul vineri în urma căruia o navă comercială turcă a fost avariată, relatează AFP, citată de Agerpres. „Marea Neagră nu ar trebui considerată o […]
14:10
Ludovic Orban: ”Nu am intrat în conflict cu președintele Nicușor Dan, i-am apărat imaginea. Nu poate să-i folosească un partid imaginea” # Aktual24
Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban a declarat că nu a intrat în conflict cu președintele României, Nicușor Dan, și că nu a avut nicio discuție în contradictoriu cu acesta, precizând că decizia eliberării sale din funcția de consilier prezidențial a aparținut exclusiv șefului statului. „N-am intrat în conflict. Nu am avut nicio discuție în contradictoriu. […]
13:50
Jocurile online au scăpat de interdicția asupra rețelelor sociale din Australia, însă criticii susțin că pot fi la fel de dependente # Aktual24
După-amiezile de miercuri au devenit un ritual pentru Sadmir Perviz, în vârstă de 15 ani din Perth, Australia. Este un traseu sinuos de acasă până la Spitalul Fiona Stanley – dar merită, spune el, să se așeze la o masă și să joace Dungeons & Dragons cu oameni pe care poate nu îi cunoaște, dar […]
13:40
Noi afaceri penale în România: activităţi miniere fără licenţă. Un individ a fost reținut în Dâmboviţa # Aktual24
Un bărbat de 43 de ani, reţinut pentru executarea de activităţi miniere fără licenţă, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, au anunţat, sâmbătă, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa. Potrivit acestora, în perioada 27 noiembrie – 3 decembrie, bărbatul, în calitate de administrator al unei societăţi cu obiect de activitate […]
13:30
Adolescenții australieni și-au pierdut conturile de pe rețelele sociale în această săptămână. Unii au revenit deja # Aktual24
În vârstă de paisprezece ani, Lucy Brooks, și-a pierdut pentru scurt timp câțiva prieteni de pe Snapchat când interdicția privind rețelele de socializare din Australia a intrat în vigoare miercuri. Dar în 24 de ore, au revenit online. Mulți și-au creat conturi noi, unii împrumutând fețele părinților și ale prietenilor mai în vârstă care au […]
13:10
A murit în 1817 din cauza unei boli neidentificate. Acum este „unul dintre marile mistere ale literaturii” # Aktual24
Timp de decenii, oamenii s-au oprit în fața unei clădiri de pe College Street nr. 8, lângă campusul Colegiului Winchester din Anglia. Singurul detaliu al fațadei clădirii din cărămidă pictată care îi dezvăluie semnificația este o placă ovală deasupra ușii, pe care scrie „În această casă și-a trăit Jane Austen ultimele zile și a murit […]
