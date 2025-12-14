Peste 10.000 de manifestanți în Capitală: „Lia, Lia, te-așteaptă pușcăria!”. România TV: ”Manifestanții sunt interlopi și drogați”

19:40

Colesterolul este adesea perceput ca un inamic al sănătății, însă organismul nostru nu ar putea funcționa fără el. La fel ca vitaminele, mineralele sau carbohidrații, colesterolul este o componentă indispensabilă pentru buna desfășurare a numeroaselor procese vitale. Se regăsește în structura unor hormoni importanți și este un element-cheie în arhitectura membranelor celulare, contribuind la formarea […]