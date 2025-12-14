Iranul condamnă atacul antisemit din Australia: ”Terorismul şi uciderea de fiinţe umane, indiferent unde sunt comise, sunt respinse şi condamnate”

18:10

Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că partidele din coaliţia de guvernare ar trebui să dea dovadă de responsabilitate şi să înceteze acuzaţiile reciproce, apreciind că atât eliminarea USR de la guvernare, cât şi ieşirea PSD din coaliţie ar fi decizii greşite. „Din punctul meu de vedere, cred că ar fi un […]