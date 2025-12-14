Coloană mare de demonstranți și la Cluj: „Nicuşoare, nu mai sta, apără justiţia” – VIDEO
Peste o mie de persoane au protestat, duminică seară, în faţa Palatului de Justiţie din Cluj-Napoca, după care au pornit într-un marş pe mai multe străzi din municipiu, participanţii cerând, între altele, independenţa justiţiei şi demisia şefei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea. Protestatarii au purtat pancarte cu mesaje precum „Error, justice not […]
DSP Prahova: A fost ridicată interdicția de consum al apei impusă anterior în sistemele Vărbilău şi Şotrile # Aktual24
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anunţat duminică ridicarea interdicţiei de consum al apei impusă anterior în sistemele Vărbilău şi Şotrile, apa putând fi folosită şi pentru băut, gătit şi spălat. Potrivit unui comunicat al DSP Prahova, se menţine interdicţia de consum instituită anterior (interdicţie de consum pentru băut, gătit şi spălat) în sistemul […]
Explozii la Moscova, au ajuns dronele Ucrainei. Ministerul rus al Apărării confirmă că două drone au ajuns în capitală – VIDEO # Aktual24
Mai multe explozii au fost auzite, duminică seară, la periferia Moscovei, după ce drone neidentificate ar fi ajuns în regiunea capitalei Federaţiei Ruse, potrivit unor relatări ale locuitorilor şi informaţiilor publicate de canale ruseşti de Telegram. În cursul serii de duminică, aceste canale au semnalat apropierea unor drone neidentificate de Moscova, explozii fiind raportate în […]
Japonia, una dintre cele mai tehnologizate și respectate societăți ale lumii, se confruntă astăzi cu o provocare tăcută, dar devastatoare: o criză de demență care crește într-un ritm alarmant și schimbă profund structura socială a țării. În timp ce robotica avansează, iar inteligența artificială se integrează în viața de zi cu zi, Japonia descoperă că […]
Diana Buzoianu: ”Raluca Moroșanu are un curaj fantastic care trebuie să ne inspire pe noi toți. Eu pur și simplu nu văd cum aceste realități mai pot continua așa” # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a solicitat duminică seara ca Guvernul și Parlamentul să acționeze de urgență pentru a remedia situația din justiție. ”Dacă nu vom reforma sistemul de justiție, nu e sigur că România va mai fi mult timp o democrație. Am urmărit interviul judecătoarei Moroșanu. Un curaj fantastic care trebuie să ne inspire pe […]
Sub presiunea atacurilor rusești, Ucraina devine instructorul de apărare energetică al Europei # Aktual24
În timp ce dronele rusești testează cerul Europei, guvernele europene se îndreaptă către singura națiune care cunoaște cel mai bine această bătălie. Compania energetică de stat a Ukrenergo – care, în calitate de principal transportator al energiei electrice a țării, a suportat greul campaniei de atacuri cu drone și rachete ale Rusiei asupra sistemului energetic […]
Ucraina a distrus conducta prin care rușii s-au infiltrat în Kupiansk: „Era o rută sigură care le permitea să își concentreze forțele ocolind focul ucrainean” # Aktual24
Ucraina a anunțat că a distrus o conductă folosită de forțele ruse pentru infiltrarea în orașul Kupiansk, din regiunea Harkiv, și a publicat imagini video care ar documenta operațiunea. Regimentul 429 Separat de Drone „Achilles” al Ucrainei a transmis, la 13 decembrie, că a distrus o conductă utilizată de trupele ruse pentru a pătrunde în […]
Judecătoarele din spatele lui Arsenie ies la atac: ”Materialul Recorde nu l-aș putea numi reportaj” # Aktual24
Judecătoarea Andreea Ionescu a publicat, duminică, un mesaj pe Facebook în care afirmă că a fost constrânsă „fără voia sa” să iasă din obligația de rezervă și să se expună public, în contextul tensiunilor generate de documentarul realizat de Recorder privind presupuse presiuni din sistemul judiciar. Ionescu a apărit la faimoasa conferință de presă a […]
Peste 10.000 de manifestanți în Capitală: „Lia, Lia, te-așteaptă pușcăria!”. România TV: ”Manifestanții sunt interlopi și drogați” # Aktual24
Peste 10.000 de persoane au participat, duminică seara, la un marș pentru susținerea independenței justiției, pornit din Piața Universității și încheiat în Piața Victoriei, potrivit estimărilor organizatorilor și relatărilor de la fața locului. Manifestanții s-au adunat în Piața Universității și au pornit în marș pe bulevardul Magheru, scandând lozinci precum „Justiție, nu corupție!”, „Independență, nu […]
Raluca Moroșanu confirmă informațiile AK24: ”Sunt singurul judecător care a votat împotriva dezavuării proiectului de lege privind pensiile magistraților” # Aktual24
Judecătorul Raluca Moroșanu a confirmat informația anunțată în premieră de aktual24.ro, vineri, că ea este judecătorul care a votat în favoarea reformei pensiilor speciale, inițiată de premierul Ilie Bolojan. ”Sunt singurul judecător care a votat împotriva dezavuării proiectului de lege privind pensiile magistraților și am votat împotriva protestării față de acest proiect, dintr-un motiv simplu: […]
”Ghiță, coruptul”. Angajatul RTV se plânge că a fost alungat și agresat de ”hoardele rezist”. Delir la România TV # Aktual24
Televiziunea România TV, controlată de Sebastian Ghiță, a prezentat marșul organizat duminică seară pentru justiție, după cinci zile de proteste declanșate de publicarea documentarului „Justiție capturată”, realizat de Recorder, drept „o lovitură de stat”. Pe burtiera postului România TV a fost afișat, cu majuscule, mesajul: „OPERAȚIUNE DE TIP PARAMILITAR CA O LOVITURĂ DE STAT”, în […]
Raluca Moroșanu: ”Am văzut negru înaintea ochilor/ Am zis că este sub demnitatea mea să-l las singur pe judecătorul Beșu. Toată lumea era, bineînțeles, ascunsă în birouri” # Aktual24
Recorder a dat publicității, duminică seara, un interviu cu judecătoarea Raluca Moroșanu. ea explică motivele care au determinat-o să îl susțină pe Laurențiu Beșu și a dezvăluit aspecte grave din justiție. ”M-am uitat undeva de la ora 9 seara până la ora 11. Nu am mai putut să dorm după aceea, ca și alți colegi […]
Pavelescu îi cere lui Trump să intervină în România: ”Lia Savonea trebuie susținută, Nicușor Dan vrea să preia justiția și pune în pericol parteneriatul cu SUA” # Aktual24
Un nou mesaj delirant al lui Aurelian Pavelescu, individul care a confiscat partidului lui Corneliu Coposu, PNTCD, și l-a dus în zona pro-rusă a pretinșilor suveraniști. Duminică seara, el i-a cerut președintelui SUA, printr-un mesaj postat pe Facebook, să intervină în România ca să o apere pe Lia Savonea. ”Lia Savonea și-a început mandatul de […]
Noul primar al Capitalei: ”Scoaterea USR de la guvernare este o idee foarte proastă. Partidele din coaliţie trebuie să se comporte responsabil” # Aktual24
Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că partidele din coaliţia de guvernare ar trebui să dea dovadă de responsabilitate şi să înceteze acuzaţiile reciproce, apreciind că atât eliminarea USR de la guvernare, cât şi ieşirea PSD din coaliţie ar fi decizii greşite. „Din punctul meu de vedere, cred că ar fi un […]
Presiunile Chinei au avut succes: Ultimul mare partid de opoziție din Hong Kong s-a dizolvat # Aktual24
Ultimul mare partid de opoziție din Hong Kong s-a dizolvat în urma unui vot al membrilor săi, marcând culminarea presiunilor exercitate de autoritățile chineze asupra vocilor liberale rămase în oraș, în contextul unei campanii de securitate desfășurate pe parcursul mai multor ani. Partidul Democrat, DP, a fost principala formațiune de opoziție din Hong Kong de […]
Schimbare majoră: Ucraina renunță la aderarea la NATO, anunță Zelenski. Ce dorește să obțină în schimb # Aktual24
Ucraina a renunțat la obiectivul aderării la alianța militară NATO în schimbul unor garanții de securitate oferite de Occident, ca parte a unui compromis pentru încheierea războiului cu Rusia, a declarat președintele Volodîmîr Zelenski, înaintea discuțiilor cu trimiși ai Statelor Unite la Berlin, anunță Reuters. Decizia reprezintă o schimbare majoră pentru Ucraina, care a urmărit […]
Judecătoarea Andrea Chiș, replică pentru TV-urile penalilor: ”Am fost denumiți peiorativ #rezist. Da, poate denumirea e corectă, pentru că am rezistat unor abuzuri împotriva justiției” # Aktual24
Judecătoarea Andrea Chiș, fost membru al CSM, revine cu un nou mesaj prin care le cere magistraților să manifeste curaj în continuare. ”Vor să stăm singuri, în banca noastră, în sinea noastră, și să ținem un jurnal, ca dizidentul Gheorghe Ursu. Vă reamintesc că el a fost ucis chiar și pentru atât”, subliniază judecătoarea. Ea […]
Parisul are de azi o telecabină urbană care leagă suburbii izolate. Traseul are 4,5 kilometri # Aktual24
Sâmbătă, telecabinele au plutit deasupra unui peisaj urban în suburbiile de sud-est ale Parisului, în cadrul prezentării primei telecabine urbane din regiunea capitalei franceze. Oficialii au inaugurat linia C1 în suburbia Limeil-Brevannes în prezența lui Valérie Pécresse, șefa regiunii Île-de-France, și a primarilor orașelor deservite de telecabină, relatează France24. Traseul de 4,5 kilometri leagă suburbia […]
Prima reacție a Inspecției Judiciare la documentarul Recorder. Mesaj surprinzător, inspectorii contrazic acuzațiile CSM la adresa Recorder # Aktual24
Inspecția Judiciară a anunțat, duminică, că ar fi efectuat deja verificări în legătură cu aspectele semnalate în documentarul Recorder cu toate că CSM a atacat inițial foarte violent aceste dezvăluiri, susținând că acestea urmăresc ”destabilizarea puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere”. […]
Ministrul Justiției s-a dat în stambă apoi s-a speriat: ”Doamne, Doamne fereşte!”. El a distribuit un articol în care judecătoarea Sorina Marinaş era atacată # Aktual24
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că distribuirea pe un grup de WhatsApp al Baroului Dolj a unui articol din publicaţia Gândul, care o atacă pe judecătoarea Sorina Marinaş de la Curtea de Apel Craiova, nu a avut nicio intenţie de denigrare, precizând că nu împărtăşeşte opiniile exprimate în materialul respectiv şi că respectă dreptul […]
„Deceniile de «Pax Americana» s-au încheiat în mare parte”. Confruntat cu retragerea americană, Friedrich Merz face apel la europeni să ia măsuri # Aktual24
Germania trebuie să mențină NATO „cât mai mult timp posibil”, a avertizat cancelarul german în acest weekend la un congres al partidului de coaliție CSU. Europenii trebuie să se pregătească pentru o „schimbare fundamentală a relației transatlantice”. La congresul CSU de la München, cancelarul Friedrich Merz a avertizat împotriva unei detașări durabile a SUA de […]
Colaborările dintre branduri și influenceri au devenit una dintre cele mai eficiente forme de promovare din mediul online. Cu toate acestea, odată cu dezvoltarea industriei de marketing digital, au crescut și cerințele legale privind modul în care aceste parteneriate sunt gestionate. În lipsa unor contracte comerciale clare, atât brandurile, cât și influencerii se pot confrunta […]
Alegerea unei soluții de găzduire web influențează direct performanța, securitatea și stabilitatea unui site. În contextul actual, în care utilizatorii se așteaptă la pagini care se încarcă rapid și funcționează fără erori, găzduirea web și WordPress Hosting nu mai pot fi tratate ca simple servicii auxiliare. În România, soluțiile moderne de hosting au evoluat considerabil, […]
Dezastru, catastrofă și coșmar. Așa descriu lucrătorii creativi de la Hollywood căderea odinioară puternicei companii Warner Bros., în timp ce Netflix și Paramount se luptă pentru cumpărarea studioului istoric, iar orașul se pregătește pentru mai multe tulburări și pierderi de locuri de muncă. Declinul și vânzarea iminentă a Warner – fie către Paramount Skydance în […]
Există un partid pe care documentarul Recorder despre justiția capturată deja l-a tulburat. Partidul Național Liberal, formațiunea care-l dă pe premierul Ilie Bolojan. Primele probleme au apărut după ce materialul jurnalistic l-a arătat cu degetul pe ministrul liberal Cătălin Predoiu, acum la Interne, dar care în 2022 a fost artizanul modificării legilor justiției care au […]
Germania a arestat cinci suspecți care pregăteau un atac asupra unui târg de Crăciun din Bavaria # Aktual24
Cinci bărbați au fost arestați sub suspiciunea de a plănui un atac la un târg de Crăciun din apropierea orașului Dingolfing, în Bavaria Inferioară. Au fost emise mandate de arestare pentru patru dintre ei, iar unul a fost reținut preventiv, au confirmat procurorii din München. Suspecții sunt trei marocani, un egiptean și un sirian. Egipteanul […]
Doi soldați americani și un interpret civil american au fost uciși în Siria într-o ambuscadă comisă de un atacator al grupării teroriste Stat Islamic (IS), a anunțat Comandamentul Central al SUA (Centcom). Oficialii au precizat că alți trei militari americani au fost răniți în atac, în cursul căruia atacatorul a fost „angajat și ucis”. Presa […]
Germania va trimite trupe în Polonia, la granița cu Rusia și Belarus, în cadrul Operațiunii Scutul Estic # Aktual24
Germania va trimite câteva zeci de soldați pentru a consolida granița de est a Poloniei cu Belarus și Rusia, în cadrul Operațiunii Scutul Estic. Desfășurarea este programată pentru aprilie 2026, iar mandatul misiunii va fi în vigoare până la sfârșitul anului 2027. Potrivit departamentului, armata germană va efectua în principal lucrări de geniu și nu […]
Axios: SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate Ucrainei pe baza Articolului 5 al NATO # Aktual24
SUA pot oferi Ucrainei garanții de securitate similare cu cele prevăzute în Articolul 5 al Tratatului NATO, care ar urma să fie aprobate de Congres, a declarat un oficial american. Negocierile privind garanțiile de securitate pe care Ucraina le va primi de la SUA și Europa au înregistrat progrese semnificative, relatează Axios. Un oficial american […]
Raluca Moroșanu, primul interviu: ”Colegilor mei le este în continuare frică și ar trebui să fac ceva. Dacă tot am facut primul pas, este bine să continui” # Aktual24
Judecătoarea Raluca Moroșanu a acordat un prim interviu după manifestarea de curaj avută în timpul conferinței de presă a șefelor Curții de Apel. Interviul a fost acordat Recorder și urmează să fie difuzat integral duminică seară. ”Colegilor mei le este în continuare frică și ar trebui să fac ceva. Dacă tot am facut primul pas, […]
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, l-a comparat pe președintele rus Vladimir Putin cu Adolf Hitler într-un discurs rostit sâmbătă seară, avertizând că ambițiile liderului de la Kremlin nu se vor opri la Ucraina. „Așa cum Sudetenlandul nu a fost suficient în 1938, Putin nu se va opri”, a spus Merz, făcând referire la o regiune din […]
Raiduri teribile ale dronele ucrainene în Rusia și teritoriile ocupate: Ard rafinării, depozite de petrol, uzine # Aktual24
Forțele ucrainene au lansat un atac de amploare asupra unor obiective militare și energetice rusești, lovind ținte atât pe teritoriul Rusiei, cât și în zonele ocupate, inclusiv în Crimeea, a transmis Statul Major al Ucrainei pe 14 decembrie. Potrivit armatei ucrainene, au fost lovite rafinăria Afipsky din Ținutul Krasnodar, depozitul petrolier Uryupinsk din regiunea Volgograd, […]
”CSM-ul nevestelor”. Augustin Lazăr, fost procuror general, explică cum a fost distrusă justiția începând cu 2017 # Aktual24
Fostul procuror general Augustin Lazăr, profesor universitar la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a transmis, duminică, un mesaj în care afirmă că sistemul de justiţie reprezintă „sistemul imunitar al statului”, iar nefuncţionarea acestuia conduce la instalarea haosului, solicitând totodată demararea unor anchete care să clarifice aspectele semnalate în urma documentarului Recorder şi a […]
Australia: Momentul în care unul dintre trăgători este anihilat de un trecător. Zece persoane au fost ucise duminică în Sydney # Aktual24
Zece persoane au fost ucise duminică în Sydney, în Australia, în timpul atacului armat care a avut loc pe celebra plajă Bondi, a anunţat poliţia, informează agenţiile internaţionale de presă. Potrivit canalului naţional australian ABC, unul dintre cei doi atacatori se numără printre cei ucişi, iar atacul a făcut de asemenea 12 răniţi. Înainte de […]
AUR-ul din Franța nu-l place pe Trump: ”Nu avem nevoie de un frate mai mare precum Trump ca să decidă soarta țării mele” # Aktual24
Susținerea deschisă a naționaliștilor europeni de către președintele Statelor Unite, Donald Trump, scoate la iveală o ruptură între cele mai importante partide de extremă dreaptă din Europa. În timp ce partidul german Alternativa pentru Germania, AfD, a salutat sprijinul moral al lui Trump, considerându-l o cale de a câștiga legitimitate internă și de a pune […]
Nicuşor Dan explică eliberarea lui Ludovic Orban din funcţia de consilier prezidenţial: ”Nu se poate ca preşedintele să spună una dimineaţa şi consilierul exact invers seara” # Aktual24
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că decizia de a întrerupe colaborarea cu Ludovic Orban, la scurt timp după numirea acestuia în funcţia de consilier prezidenţial, a fost determinată de diferenţe publice de poziţionare, afirmând că nu este acceptabil ca mesajele transmise de şeful statului şi de consilierii săi să fie contradictorii. „Nu se poate […]
Nicuşor Dan: ”Nu locuiesc la Cotroceni, am rămas în aceeaşi casă. Îmi duc şi îmi iau în continuare fiica de la şcoală” # Aktual24
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că nu s-a mutat la Palatul Cotroceni, ci locuieşte în continuare în vila în care stătea şi înainte de câştigarea mandatului, precizând că în apropierea locuinţei au fost amplasate două gherete pentru paza asigurată de autorităţi. Întrebat dacă s-a mutat la Cotroceni, şeful statului a afirmat, într-o emisiune difuzată […]
”În România se resimt deja implicaţiile: secete prelungite, fenomene extreme, presiune asupra resurselor de apă”. România trebuie să trateze tranziţia climatică drept un proiect strategic naţional, anunță experții # Aktual24
România trebuie să trateze tranziţia climatică drept un proiect strategic naţional, nu doar ca reacţie punctuală la fenomene extreme, iar adaptarea devine prioritară în sectoare-cheie, precum apă, agricultură, infrastructură şi sănătate, sunt de părere specialiştii în sustenabilitate şi politici climatice, într-un articol publicat, recent, de InfoClima România. „Acordul de la Paris, adoptat la COP21 în […]
Melanomul nu este doar „încă o problemă dermatologică”. Este o luptă pe care tot mai mulți oameni din întreaga lume o poartă în tăcere. Considerat cea mai agresivă formă de cancer de piele, melanomul apare atunci când melanocitele, celulele responsabile de pigmentarea pielii, încep să se înmulțească necontrolat și să invadeze țesuturile din jur. Este […]
Protest de mare amploare la Budapesta, zeci de mii de oameni au cerut demisia lui Viktor Orban. Guvernul lui este acuzat că a tolerat abuzuri contra copiilor # Aktual24
O manifestație desfășurată sâmbătă în capitala Ungariei, Budapesta, a reunit zeci de mii de protestatari care au cerut demisia premierului Viktor Orbán, pe fondul percepției unei lipse de reacție a guvernului față de acuzațiile de abuz asupra copiilor din instituțiile de stat. Acuzațiile privind abuzuri pe scară largă în instituțiile de îngrijire a copiilor au […]
În 2020, în timp ce lumea se închidea între patru pereți, oceanele au avut parte de cel mai neașteptat dar: liniștea. Navele au rămas în porturi, motoarele au amuțit, iar poluarea fonică marină, o problemă invizibilă, dar devastatoare, a scăzut la un nivel nemaiîntâlnit în epoca modernă. Iar marea a răspuns. Cu cântece. Cu trosnete, […]
The Atlantic: Trump nu se opune atacurilor Ucrainei asupra „flotei-fantomă” a Rusiei și acordă sprijin pentru continuarea atacurilor # Aktual24
Administrația președintelui Statelor Unite, Donald Trump, nu s-a opus loviturilor Ucrainei asupra „flotei-fantomă” a Rusiei și asupra infrastructurii energetice rusești, iar în plus a aprobat acordarea de sprijin pentru aceste operațiuni, au declarat pentru revista The Atlantic oficiali americani și ucraineni de rang înalt, sub protecția anonimatului. Potrivit acestora, de la preluarea mandatului de către […]
Afaceristul Gigi Becali a declarat, într-o intervenție telefonică la România TV, că Justiția din România se află „pe drumul cel bun” și că atacurile lansate după difuzarea documentarului Recorder nu vor putea readuce situația din perioada în care, potrivit acestuia, „se puneau cătușe la comandă”. „Orice efort și orice șiretlic fac, n-o să mai fie […]
Artificiul prin care Consiliul UE a impus vineri printr-un vot cu majoritate calificată, în locul unanimităţii, prelungirea pe termen nedeterminat a îngheţării activelor Rusiei în UE, pentru eliminarea unui obstacol în finanţarea cu aceste active a unui împrumut destinat Ucrainei, arată că „iluzia că statul de drept prevalează la Bruxelles s-a sfârşit”, a spus sâmbătă […]
Presshub: Cum au urcat în cariere șefa CAB și fratele ei, șeful IJP Teleorman, în epoca Savonea – Predoiu # Aktual24
Pe 1 ianuarie 2004, Liana Nicoleta Arsenie, fostă Petrică, se înscria în Baroul Teleorman ca avocat stagiar. După ce a intrat în magistratură, Liana Arsenie a ajuns la Curtea de Apel București, în 2016, prin transfer, de la Tribunalul Teleorman. Odată ce Cătălin Predoiu a ajuns ministru de Interne, fratele lui Arsenie, Florin Bogdan Petrică, […]
Trump promite răzbunare după ce trei americani au fost uciși în Siria: ”Va exista o ripostă foarte serioasă” # Aktual24
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat sâmbătă că va urma o „ripostă foarte serioasă” după uciderea a doi militari americani şi a unui civil american în Siria, într-un atac atribuit organizaţiei teroriste Stat Islamic, soldat şi cu rănirea mai multor militari, relatează agenţiile internaţionale de presă. „Plângem pierderea a trei mari patrioţi americani în […]
Președintele Dan: ”Rusia duce un război hibrid contra României. Există o campanie pe rețelele sociale care amplifică tensiunile și încearcă să decredibilizeze democrația” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că în prezent se desfășoară o campanie intensă pe rețelele sociale care amplifică tensiunile sociale și urmărește decredibilizarea sistemului democratic, subliniind că atenția nu ar trebui concentrată asupra unei persoane (Călin Georgescu), ci asupra mecanismului din spatele acestei campanii. „În opinia mea, nu trebuie să ne uităm la personajul […]
Într-o lume în care totul se întâmplă într-o clipă, în care un singur click poate aduce la ușa noastră un obiect fabricat la mii de kilometri depărtare, asistăm la o transformare neașteptată: o întoarcere la lucrul făcut cu mâinile, cu sufletul, cu pasiunea celui care creează. Trăim într-o epocă în care viteza, eficiența și uniformitatea […]
În cuibul roșu al PSD. O judecătoare a chemat oamenii la protest la Craiova: ”Moroşanu nu uita, strada e de partea ta!” # Aktual24
Circa 100 de persoane, magistraţi, avocaţi, studenţi, au participat, sâmbătă seara, la protestul din faţa Judecătoriei Craiova iniţiat de judecătoarea Sorina Marinaş de la Curtea de Apel Craiova şi popularizat pe reţelele de socializare. Aceasta a declarat că protestul este un semn de solidaritate cu magistraţii Raluca Moroşanu şi Laurenţiu Beşu, punctând că „toţi magistraţii […]
Peste 8.000 de oameni la protestul din Piața Victoriei: „La şmecheri se prescrie, la fraieri puşcărie”. Cărtărescu a venit cu familia # Aktual24
Mii de oameni au participat, sâmbătă seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, la un protest pentru independenţa justiţiei, declanşat după publicarea documentarului „Justiţie capturată”, realizat de Recorder. Manifestanţii au scandat lozinci împotriva preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, şi a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Jandarmii au stabilit iniţial un perimetru pentru […]
