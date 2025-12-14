Coloană mare de demonstranți și la Cluj: „Nicuşoare, nu mai sta, apără justiţia” – VIDEO

23:10

Circa 100 de persoane, magistraţi, avocaţi, studenţi, au participat, sâmbătă seara, la protestul din faţa Judecătoriei Craiova iniţiat de judecătoarea Sorina Marinaş de la Curtea de Apel Craiova şi popularizat pe reţelele de socializare. Aceasta a declarat că protestul este un semn de solidaritate cu magistraţii Raluca Moroşanu şi Laurenţiu Beşu, punctând că „toţi magistraţii […]