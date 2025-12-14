Toată „oastea” lui Kovesi sprijină protestele anti-justiție. Se încearcă restaurația binomului înainte ca dosarul lui Coldea să ajungă la ÎCCJ
Jurnalul.ro, 15 decembrie 2025 00:20
Kovesi, paraditorii, completele negre, Taica Lazăr și chiar procurorul din tragedia Caracal - la revoluțieee
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
00:50
Băsescu, anunț bombă: Fără măsuri dure, o să vindem Porțile de Fier, Portul Constanța, Portul Midia, Aeroportul Otopeni # Jurnalul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a avertizat că România riscă să vândă Portul Constanța, Portul Midia și Aeroportul Otopeni pentru a plăti dobânzile la împrumuturi, dacă nu se iau măsuri rapide de reducere a cheltuielilor.
Acum 30 minute
00:30
Patru semne zodiacale primesc un semn clar și puternic de la Univers luni, 15 decembrie 2025, iar energia acestei zile este una cu adevărat specială.
Acum o oră
00:20
Toată „oastea” lui Kovesi sprijină protestele anti-justiție. Se încearcă restaurația binomului înainte ca dosarul lui Coldea să ajungă la ÎCCJ # Jurnalul.ro
Kovesi, paraditorii, completele negre, Taica Lazăr și chiar procurorul din tragedia Caracal - la revoluțieee
Acum 2 ore
23:50
Kievul este dispus să renunțe la cererea de aderare la NATO dacă SUA și Europa vor oferi garanții de securitate suficiente, declară președintele ucrainean Volodimir Zelenski la negocierile pentru un acord de pace cu Rusia.
23:30
Islanda a devenit a cincea țară care boicotează Concursul Eurovision 2026, alăturându-se Spaniei, Irlandei, Sloveniei și Țărilor de Jos care s-au retras din competiție.
23:10
Arheologii au făcut o descoperire senzațională lângă celebrul Stonehenge. Este vorba despre un complex mai mare și foarte vechi. Cercetările la fața locului i-au surprins p arheologi care vorbesc despre o descoperire „fără precedent”.
23:00
Președintele Guatemalei, Bernardo Arévalo, a declarat duminică stare de urgență de 15 zile în municipalitățile din vestul țării, Nahuala și Santa Catarina Ixtahuacan, după atacuri armate care au dus la moartea a cel puțin cinci persoane.
Acum 4 ore
22:50
Salvatorii montani din Maramureș au desfășurat două intervenții în ultimele 24 de ore.
22:50
Vânzările auto scad. Piața auto din China se află la cel mai slab nivel din ultimele 10 luni # Jurnalul.ro
Vânzările de mașini din China au scăzut cu 8,5% în noiembrie, marcând a doua lună consecutivă de declin și atingând cel mai redus nivel din ultimele zece luni, potrivit datelor Asociației Chineze a Producătorilor de Autoturisme (CPCA).
22:30
Săptămâna 15–21 decembrie 2025 vine cu un val puternic de energie pozitivă și noroc pentru toate zodiile.
22:20
Traian Băsescu: În mandatul meu, a fost un parteneriat între Kovesi și presă. Un show total care a pus presiune pe instanțe # Jurnalul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat la Digi 24 că greșeala din mandatul său a fost spectacolul creat în jurul arestărilor de la DNA după numirea Laurei Codruța Kovesi.
22:10
Comediantul american Jimmy Kimmel și-a prelungit contractul cu ABC pentru încă un an, la aproape trei luni după o suspendare scurtă, dar controversată, a emisiunii sale satirice critice la adresa lui Donald Trump.
21:50
Agricultura României are potențialul de a trece de la statutul de sector vulnerabil, dependent de condițiile meteo, la unul strategic, capabil să contribuie constant și semnificativ la Produsul Intern Brut.
21:30
Pe 14 decembrie 2025, patru zodii se bucură de abundență și noroc semnificativ pe tot parcursul zilei, datorită unui aspect astrologic extrem de favorabil: Soarele în Săgetător în trigon cu Chiron în Berbec.
21:30
Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, s-a impus duminică seara pe terenul lui Genoa, scor 2-1, într-un meci din etapa a 15-a din Serie A, și a revenit pe prima poziție a clasamentului.
21:20
Ministrul Economiei: La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un deștept. Prostul este statul # Jurnalul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, descrie situația de la Avioane Craiova ca pe o întâlnire între „un prost” - statul - și „un deștept” - o firmă privată.
21:10
Verona introduce taxă de 12 euro pentru acces la „Casa Julietei” în perioada sărbătorilor # Jurnalul.ro
Pentru a gestiona afluxul ridicat de vizitatori, autoritățile din Verona au decis ca, între 6 decembrie și 6 ianuarie, intrarea în curtea unde se găsește „Casa Julietei” să fie permisă doar pe bază de bilet de 12 euro și rezervare prealabilă.
21:00
Ministrul Muncii anunță bani în plus la pensie. Cine primește suplimentul din decembrie # Jurnalul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat că pensionarii cu venituri mici vor primi în luna decembrie un supliment financiar de 400 de lei, acordat odată cu plata pensiei.
Acum 6 ore
20:40
Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pe DN 2D, între localitatea Ojdula din județul Covasna și localitatea Greșu din județul Vrancea, din cauza poleiului. Utilajele specializate împrăștie material antiderapant.
Acum 8 ore
18:10
Statistici precise despre câți oameni înșală în relații sunt greu de făcut, dar analizând o gamă largă de studii, aproximativ 46% dintre persoanele aflate în relații monogame au avut aventuri sau și-au înșelat partenerii.
17:50
Ursula von der Leyen, avertisment important: Săptămâna viitoare va fi decisivă pentru Ucraina # Jurnalul.ro
Ursula von der Leyen a spus că săptămâna viitoare este decisivă pentru Ucraina și a cerut o pace rapidă. Uniunea caută o soluție pentru finanțare, în timp ce Donald Trump pune presiune pe Kiev.
17:30
Proteste la Tel Aviv: Mulțimea cere ca Netanyahu să nu fie grațiat în dosarele de corupție # Jurnalul.ro
Aproximativ 1.500 de oameni au protestat la Tel Aviv, cerând ca premierul Benjamin Netanyahu să nu fie grațiat, precum și o anchetă de stat privind atacul Hamas din 7 octombrie.
17:10
Horoscopul tarot al săptămânii 15–21 decembrie 2025 marchează începutul sezonului Capricornului, o perioadă dedicată muncii, responsabilității și finalizării obiectivelor.
17:00
Amuleta care le impune concurenților să gătească legați la mâini aterizează diseară la Chefi la cuțite. Iar un conflict puternic între Chefi agită jurizarea probei individuale # Jurnalul.ro
După ce miercurea trecută, s-au petrecut schimbări în trei dintre echipele care se întrec în bucătăria Chefi la cuțite, în această seară, cel de-al cincilea battle va fi din nou zguduit de sunetul alarmei amuletelor încă din primele clipe.
Acum 12 ore
16:50
Doi pietoni, între care un copil de 9 ani, răniți pe o trecere de pietoni în Bragadiru # Jurnalul.ro
Două persoane, între care un copil de 9 ani, au fost rănite într-un accident produs pe o trecere de pietoni din Bragadiru, județul Ilfov, după ce un șofer nu a acordat prioritate.
16:30
Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, propune transferarea parcurilor de cartier către sectoare, criticând capacitatea administrativă slabă a ALPAB.
16:10
Se spune că meditația te ajută să îți linișești mintea, însă dacă nu reușești să o practici este util să știi câteva metode care te ajută să rămâi calm.
15:50
Franța începe vaccinarea bovinelor pentru a limita sacrificarea în masă, după ample proteste # Jurnalul.ro
Franța va vaccina un milion de bovine împotriva dermatozei nodulare contagioase, încercând să oprească sacrificarea în masă a animalelor. Protestele fermierilor continuă.
15:30
Autoritățile ruse reacționează dur la avertismentul șefului NATO privind un posibil conflict cu Rusia, acuzându-l pe Mark Rutte de iresponsabilitate și alarmism.
15:10
Numerologia, studiul spiritual al energiei vibraționale a numerelor, ne ajută să înțelegem ce cifre rezonează cu noi.
14:50
Noi trageri loto sunt programate duminică, la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de peste 8,35 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, o sumă de peste 1,18 milioane de euro.
14:30
Se fac cercetări pentru lipsire de libertate în mod ilegal după ce 78 de persoane vârstnice au fost găsite cazate în mod ilegal într-o casă din Cenad, județul Timiș.
14:10
Rețetă de Eggnog: Cum prepari un lichior cremos și aromat, perfect pentru zilele reci de iarnă # Jurnalul.ro
Eggnogul este una dintre băuturile preferate în perioada sărbătorilor de iarnă, cu o consistență catifelată și arome calde de nucșoară, scorțișoară și vanilie.
13:50
Trump promite o „ripostă foarte serioasă” după ce ISIS a ucis doi soldați americani în Siria # Jurnalul.ro
Trump avertizează asupra unei riposte dure după ce un atac ISIS în Siria a ucis doi soldați americani și un interpret civil în timpul unei misiuni antiteroriste.
13:30
Doi copii, de 8 și 11 ani, au fost răniți la mâini de explozia unei petarde. S-a întâmplat în comuna Mircea Vodă, din județul Brăila.
13:20
Maria Grapini, după 20 de ani de umanism pragmatic: consecvență, curaj și fapte care au contat în Europa # Jurnalul.ro
Europarlamentarul PUSL Maria Grapini marchează două decenii de activitate politică dedicate umanismului pragmatic, un parcurs construit cu rigoare, verticalitate și respect față de oameni. Într-un spațiu public în care schimbările de discurs sunt frecvente, consecvența sa doctrinară rămâne un reper rar.
13:10
Dragoste profundă sosește pentru cinci semne zodiacale în săptămâna 15 - 21 decembrie 2025, când toate confuziile romantice sunt în sfârșit lămurite.
12:50
Dispeceratul Naţional Salvamont a salvat în ultimele 24 de ore 12 persoane, dintre care trei au fost transportate cu ambulanţele la spital.
12:30
Vești bune de la meteorologi: Vreme mai caldă decât specificul perioadei în aproape toată ţara,maxime termice de 14 grade # Jurnalul.ro
Vremea va fi mai caldă decât specificul perioadei în toate regiunile ţării, inclusiv în Bucureşti, însă ceaţa şi vântul vor persista pe parcursul săptămânii viitoare, iar maximele termice se vor situa în jurul valorii de 14 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă până pe data de 21 decembrie 2025.
12:10
Renunță la cafea! 13 trucuri de dimineață care îți dau mai multă energie decât un espresso dublu # Jurnalul.ro
Descoperă 13 obiceiuri matinale naturale care îți cresc nivelul de energie fără cafeină. De la lumină naturală la dușuri reci, învață cum să-ți începi ziua plin de vitalitate.
Acum 24 ore
11:50
Mircea Badea comentează „eroismul” judecătoarei Raluca Moroșanu, după conferința de la CAB # Jurnalul.ro
Mircea Badea a vorbit despre judecătoarea Raluca Moroșanu, cea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București, Liana Arsenie.
11:30
Începând de azi cine e prins pe trotinete sau biciclete electrice, fără RCA, riscă de azi amenzi de până la 2.000 de lei. Noua lege impune asigurare obligatorie, după ce s-a încheiat perioada de acomodare de 30 de zile. Polița costă, în medie, între 100 și 300 de lei pe an.
11:10
Horoscop zilnic, 15 decembrie 2025: Marte aduce tensiuni în cuplu pentru Raci și impulsivitate pentru Scorpioni # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 15 decembrie 2025: Revelații pentru Gemeni, boost de energie pentru Capricorni și ambiție pentru Pești.
10:50
Centrul de Arși din Târgu Mureș intră în etapa finală de construcție, anunță Ministrul Sănătății # Jurnalul.ro
Centrul de Arși din Târgu Mureș intră în etapa finală de construcție, o investiție de 60 milioane euro menită să ofere tratament modern pacienților critici.
10:40
Nicușor Dan și relația cu Dumnezeu: Nu putem să ne maimuțărim, să mergem în campania electorală să facem poze și să sărutăm icoane # Jurnalul.ro
Nicușor Dan afirmă că nu și-a schimbat poziția avută când era primar față de Catedrala Mântuirii Neamului și susține că finanțarea acordată în 2025 a fost o decizie pragmatică, legată de un moment simbolic, nu o reorientare de discurs odată cu ajungerea la Cotroceni.
10:30
Mai mulți experți au fost de acord asupra unui anumit loc pe care pasagerii ar trebui să îl evite dacă doresc o călătorie confortabilă: rândul din spate al avionului.
10:10
„Nelson” de Jean Robert, în premieră națională pe scena Teatrului Național din București: Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Mircea Rusu, Gheorghe Ifrim, printre numele mari din distribuție # Jurnalul.ro
Prestige Art Production, prezintă luni, 2 februarie, ora 20:00, premiera națională a spectacolului de teatru „Nelson” de Jean Robert – Charrier, pe scena mare a Teatrului Național București. Regia poartă semnătura lui Daniel Hara, iar scenografia a fost realizată de Monica Alina Păduraru.
09:50
Un cutremur cu magnitudinea 2 pe scarqa Richter a avut loc duminică dimineața în Marea Neagră, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare și pentru Fizica Pământului (INCDFP).
09:50
Slăbește inteligent cu dieta Cerin, cea mai căutată în 2025: ce trebuie să știi despre IG și controlul glicemiei # Jurnalul.ro
Într-o perioadă în care tot mai multe persoane caută soluții rapide pentru slăbit, dieta Cerin a devenit în 2025 cel mai căutat regim alimentar din România.
09:40
John Cena spune adio WWE după o înfrângere emoționantă în fața lui Gunther, la Saturday Night’s Main Event.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.