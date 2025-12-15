Zeci de mii de manifestanţi din Brazilia se opun reducerii pedepsei fostului președinte Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare

04:15

Dacă ai un tânăr de până în 30 de ani în apropiere, poate ar fi bine să renunți la ideea de a-i face cadou clasicul portofel, pentru că nu-l va folosi. Tinerii tratează banii cash ca pe o glumă, folosindu-i doar pentru mici răsfățuri, de parcă n-ar mai avea valoare, scrie presa internațională.