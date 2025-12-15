AI schimbă modul în care românii cumpără de Crăciun. Mihai Pătrașcu, CEO evomag: Decizia nu mai pornește dintr-o căutare clasică pe site, ci dintr-o discuție cu un asistent AI
Economica.net, 15 decembrie 2025 16:20
Anul acesta, clienții folosesc tot mai mult instrumente de inteligență artificială pentru a căuta cadourile de Crăciun, înainte de a ajunge pe platformele de eCommerce. Potrivit datelor evomag, traficul generat prin interacțiunile utilizatorilor cu instrumente de inteligență artificială generativă (Gen AI) este, în prezent, segmentul cu cea mai rapidă creștere din totalul canalelor de acces către platformă, ajungând la aproximativ 2% din traficul total.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
16:40
Inteligența artificială remodelează serviciile de securitate: NEI Divizia de Securitate și RONEI Guard Protection își confirmă investițiile tehnologice realizate în 2025 # Economica.net
Mediul economic în continuă transformare și nivelul tot mai ridicat de complexitate a riscurilor determină atât companiile, cât și persoanele fizice să caute soluţii de monitorizare și protecție inteligente. Necesitatea pentru soluții de securitate care utilizează inteligența artificială - AI - crește accelerat, pe măsură ce clienții aşteaptă răspunsuri rapide și eficiente la incidente – o tendință confirmată de evoluțiile recente din piața de securitate din România.
Acum 15 minute
16:30
Negocieri Ucraina – SUA cer, în continuare, autorităților de la Kiev să renunţe la Donbas # Economica.net
Negociatorii americani cer în continuare ca Ucraina să renunţe la porţiunea din regiunea estică Donbas controlată încă de Kiev, în timpul ultimei runde de discuţii de la Berlin, a declarat pentru AFP un oficial de rang înalt familiarizat cu acestea, în timp ce Reuters scrie că preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, se vor număra printre liderii ce se vor afla luni seară în capitala Germaniei pentru negocierile în vederea unui posibil acord de pace.
16:30
WizzAir deschide o nouă bază în România, la Suceava, și aduce ultimele modele de avioane Airbus, A321neo # Economica.net
Wizz Air, cea mai mare companie aeriană din România, a redeschis astăzi oficial baza din Suceava, în încheierea unui an de creștere solidă la nivel național. Odată cu alocarea a două aeronave Airbus A321neo de ultimă generație, compania aeriană operează în prezent un total de 41 de aeronave în România, la care se adaugă alte două deja anunțate pentru 2026, arată compania într-un comunicat de presă.
Acum 30 minute
16:20
Elveţia – Reducerea taxelor vamale americane determină Guvernul să îmbunătăţească previziunile # Economica.net
Guvernul Elveţiei a îmbunătăţit previziunile privind creşterea economiei în 2026, anunţând că acordul privind reducerea taxelor vamale americane va sprijini exporturile ţării, transmite Reuters.
16:20
Criză globală – Accesul la energie electrică a devenit o problemă la nivel mondial, chiar şi pentru marile companii (analiză) # Economica.net
Producătorul de echipamente pentru cipuri ASML Holding NV este atât de important încât poate influenţa perfomanţa economică a Ţărilor de Jos şi dezvoltarea globală a inteligenţei artificiale, însă acum unul din cele mai importante proiect ale companiei, construirea unui nou campus care va angaja până la 20.000 de persoane, depinde de obţinerea unei conexiuni la reţeaua electrică, transmite Bloomberg.
16:20
Americanii de la Garmin închiriază 8.000 mp de birouri în United Business Center Cluj, cea mai mare tranzacție ca suprafață pe piața birourilor din afara Capitalei în 2025 # Economica.net
Garmin, companie cu prezenţă globală, specializată în tehnologie şi produse GPS pentru pieţe diverse, a închiriat 8.000 de metri pătraţi de birouri în centrul de business dezvoltat de IULIUS la Cluj-Napoca, în proximitatea Iulius Mall.
16:20
Datele colectate în 2024 arată că 14,2% dintre persoanele cu vârsta între 15 şi 34 de ani din Uniunea Europeană au abandonat educaţia sau formarea profesională cel puţin o dată în timpul vieţii lor, potrivit informaţiilor publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
16:20
AI schimbă modul în care românii cumpără de Crăciun. Mihai Pătrașcu, CEO evomag: Decizia nu mai pornește dintr-o căutare clasică pe site, ci dintr-o discuție cu un asistent AI # Economica.net
Anul acesta, clienții folosesc tot mai mult instrumente de inteligență artificială pentru a căuta cadourile de Crăciun, înainte de a ajunge pe platformele de eCommerce. Potrivit datelor evomag, traficul generat prin interacțiunile utilizatorilor cu instrumente de inteligență artificială generativă (Gen AI) este, în prezent, segmentul cu cea mai rapidă creștere din totalul canalelor de acces către platformă, ajungând la aproximativ 2% din traficul total.
16:20
Acord istoric în Europa pentru industria de apărare. IMM-urile şi fondurile de investiţii se alătură eforturilor giganţilor Rheinmetall, Dassault sau Leonardo # Economica.net
Statele europene s-au angajat la o creştere uriaşă a cheltuielilor pentru arme, iar giganţii din sectorul apărării culeg primele recompense, dar semnele arată că firmele mai mici şi investitorii încep acum să se mobilizeze şi ei, transmite AFP.
16:20
Surpriză! Prețurile carburanților au scăzut semnificativ în benzinării în această după amiază. Cât costă benzina și motorina azi, 15 decembrie # Economica.net
Prețurile au coborât din nou în benzinării azi, dar nu la începutul zilei, așa cum procedează de obicei Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, ci în această după amiază. S-au ieftinit și benzina și […]
Acum 2 ore
15:00
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a cerut, luni, ca reorganizarea regiei să fie bazată pe un studiu solid de impact, în contextul discuţiilor din spaţiul public privind iminenţa adoptării unei hotărâri referitoare la eficientizarea acesteia.
15:00
Amendă de 72 mil. euro pentru mai mulți producători de baterii, printre care și Rombat # Economica.net
Rombat SA, subsidiara românească a grupului Metair, este unul dintre producătorii europeni de baterii amendați cu 72 milioane de euro de Comisia Europeană pentru încălcarea legislației concurenței. 20,2 milioane de euro va fi plătită de grupul Metair.
15:00
FIDELIS – Aunţ oficial despre programul de titluri de stat. Cât a împrumutat populaţia statul prin FIDELIS 2025 # Economica.net
FIDELIS - A unsprezecea şi ultima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat Fidelis, derulată în perioada 5 - 12 decembrie, a atras subscrieri de 1,49 miliarde lei, confirmând încrederea românilor în capacitatea statului de a oferi instrumente sigure de economisire, a anunţat, luni, Ministerul Finanţelor.
15:00
Blindate sud-coreene în România – Încep lucrările de construcţii la fabrica de la Petreşti (Interviu cu preşedintele şi CEO Hanwha Aerospace și Hanwha Systems) # Economica.net
Președintele și CEO al companiilor sud-coreene Hanwha Aerospace și Hanwha Systems, Jae-Il Son, a acordat AGERPRES un interviu în care a vorbit despre stadiul investiției în România în domeniul sistemelor terestre, realizată prin Hanwha Aerospace Romania (HARO), dar și despre perspectivele de extindere ale acesteia în contextul intenției statului român de modernizare a armatei prin programul de achiziționare de vehicule de luptă pentru infanterie (MLI). În ceea ce privește unitatea de la Petrești, procedurile administrative, inclusiv aprobările de amplasament și selecția terenului, sunt aproape finalizate, iar construcția este programată să înceapă la sfârșitul lunii ianuarie.
15:00
Societatea care produce energie termică pentru Craiova dar și aburul pentru uzina Ford Otosan, desprinsă acum mai mulți ani din CE Oltenia, a intrat în insolvență, la cerere.
Acum 4 ore
13:50
Programul Rabla revine începând de pe 16 decembrie: 14,5 mil. lei pentru electrice și 22,2 mil. lei pentru termice # Economica.net
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat deschiderea unei noi sesiuni a programului Rabla 2025. Conform instituției, bugetul alocat va fi de 22,2 mil. lei pentru mașinile cu motoare cu ardere internă și de 14,5 mil. lei pentru cele cu sisteme electrice de propulsie.
13:40
Cât au costat facturile mici ale românilor. Miliardele folosite la plafonarea preţurilor la energie – analiză AEI # Economica.net
Costul total al plafonării la energie se ridică la aproximativ 30 de miliarde de lei, din care circa 18 miliarde de lei au fost folosite pentru a acoperi energia electrică, în timp ce 12 miliarde de lei au mers către gazele naturale, potrivit unei analize a Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI).
13:40
Autostrada Bucureștiului A0: A început montarea grinzilor zincate, cu durată de viață de 100 de ani # Economica.net
Constructorul Retter al lotului 1 Nord din Autostrada Bucureștiului A0 a anunțat că a montat grinzile zincate la două dintre pasajele peste autostradă.
13:40
Petrom, aproape să înceapă campania de explorare în perimetrul Han Asparuh din Marea Neagră bulgărească – VIDEO # Economica.net
OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est și operatorul perimetrului offshore Han Asparuh, împreună cu partenerul NewMed Energy, anunță progres în activitățile de explorare a perimetrului Han Asparuh, potrivit unui comunicat de presă.
13:40
Investițiile în aur au dublat cifra de afaceri a Avangard Gold în 2025. Investitorii internaționali așteaptă creșterea prețului unicieri de aur la 5.000 de dolari în 2026 # Economica.net
Avangard Gold, jucător important pe piața românească a metalelor prețioase pentru investiții, încheie anul 2025 cu o cifră de afaceri de 170 milioane de lei, dublă față de cea din 2024 și de peste cinci ori mai mare comparativ cu 2023. Prețul aurului a crescut cu 55% în 2025.
13:40
Semne de criză – Cu cât au crescut datoria externă a României şi deficitul contului curent al balanței de plăţi (date oficiale) # Economica.net
Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 24,636 miliarde euro, în perioada ianuarie-octombrie 2025, comparativ cu 23,644 miliarde euro în perioada ianuarie-octombrie 2024, informează Banca Naţională a României (BNR), printr-un comunicat.
Acum 6 ore
12:40
Grecia înregistrează progrese semnificative în reducerea deficitului de încasare a TVA # Economica.net
Grecia a înregistrat progrese semnificative în colectarea taxei pe valoarea adăugată (TVA), conform unui raport al Autorităţii independente pentru veniturile publice (AADE), informează publicaţia Kathimerini.
12:40
Miercuri se deschide centura Zalău, anunță luni Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, originar din județul Sălaj. Acesta este primul drum nou construit în România de către o companie din China.
12:10
THR Marea Neagră organizează anul viitor licitații pentru vânzarea a două hoteluri de pe litoral.
11:40
Diana Buzoianu, în faţa moţiunii de cenzură. Semnatarii cer demisia Ministrului Mediului # Economica.net
Senatul va dezbate şi vota luni moţiunea simplă iniţiată de AUR intitulată 'Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu'.
11:40
Volkswagen mizează în 2026 pe ID.Polo și ID.Cross, dar și pe noi interpretări pentru ID.3 și ID.4 # Economica.net
Directorul de vânzări al mărcii Volkswagen, Martin Sander, consideră că la jumătatea lui 2026 vor începe să fie simțite efectele pozitive ale lansării viitoarelor modele ID.Polo și ID.Cross, iar urmașul conceptului ID Every1 va aduce, ulterior, companiei o nouă categorie de clienți.
11:40
Cât a fost pensia medie în trimestrul al treilea din 2025 şi câţi pensionari sunt în România – date oficiale INS # Economica.net
Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,3% în al treilea trimestru din 2025, comparativ cu trimestrul II din acest an, în timp ce numărul mediu de pensionari a crescut la 4,921 milioane, arată datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
11:40
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, luni, percheziţii în şase locaţii din judeţele Ilfov şi Iaşi într-un dosar de evaziune fiscală legat de activităţi de ride-sharing, au precizat pentru AGERPRES, surse judiciare.
11:40
Anunţ din Bulgaria înainte de trecerea la euro. Sfaturi pentru consumatori privind plăţile după 1 ianuarie 2026 # Economica.net
Cu doar câteva zile înainte ca Bulgaria să adopte euro, la 1 ianuarie, încă apar întrebări din partea consumatorilor privind plăţile. Krasimira Raicheva, director general al VISA Bulgaria, a oferit la postul de televiziune Nova TV orientări practice atât cumpărătorilor cât şi comercianţilor, informează Novinite.
11:40
Inteligența artificială pătrunde tot mai vizibil în zona de facility management, iar automatizarea parțială a serviciilor de curățenie devine o soluție tot mai des întâlnită în marile centre comerciale. Compania Iulius se numără printre pionierii acestei direcții, „angajând” o flotă de 20 de roboți autonomi care operează în mallurile sale din Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca şi Suceava, cu suprafață totală de retail de peste 320.000 mp.
11:40
Resursele de energie primară, în creştere cu 4,9% la zece luni. Consumul final de energie electrică, în scădere cu 0,2% # Economica.net
Resursele de energie primară ale României au crescut cu 4,9%, în primele zece luni ale anului în curs, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, în timp ce consumul final de energie electrică a fost cu 0,2% mai mic, arată datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
11:40
Parc fotovoltaic “de stat”, de 5 MW în sudul Bucureștiului. Elcen cere servicii de consultanță # Economica.net
Electrocentrale București S.A. (ELCEN), producătorul de energie electrică și termică al Capitalei a demarat procedura de achiziție pentru contractarea unui consultant specializat, în calitate de Owner’s Engineer, care va asigura implementarea unei centrale fotovoltaice pentru autoconsum la CTE Progresu, potrivit unui anunț al producătorului.
11:40
Cel mai scăzut profit trimestrial începând din 2009 şi până acum, pentru producătorii auto din Germania # Economica.net
Producătorii auto din Germania s-au confruntat în trimestrul trei din 2025 cu cele mai severe dificultăţi de la criza financiară, transmite DPA.
11:40
Cuza, Natanticu și Cristian Șorea au deschis al doilea restaurant Copt de Fericire și vor să se extindă național și internațional # Economica.net
Adrian Popescu, cunoscut publicului larg drept Cuza din trupa Noaptea Târziu, de la matinalul Antena 1 și de la RadioZu, Cosmin Natanticu, unul dintre cei mai apreciați comedianți români și de Cristian Șorea, manager stand-up Comedy, Co-Fondator Comics Club și Comedy Box și locuitor al Cosmopolis, au deschis în restaurant în Cosmopolis Plaza.
Acum 8 ore
09:30
România are nevoie de mecanisme care să premieze calitatea, nu doar prețul mic, spune directorul holdingului Familia Safir # Economica.net
„Nu avem nevoie de privilegii, ci de reguli clare, previzibile, care să ne permită să planificăm investiții pe termen lung. Apoi, considerăm că facilitățile pentru angajații din industria alimentară ar trebui reconsiderate, cel puțin în zonele rurale sau defavorizate. Nu doar pentru că susțin afacerile românești, ci pentru că opresc migrarea forței de muncă și întăresc comunitățile locale”, a declarat pentru Termene.ro George Safir, director general Familia Safir.
09:30
Test pentru Guvernul Bolojan – Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, dezbătută şi votată luni, în Parlament # Economica.net
Moţiunea de cenzură "România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare" urmează să fie dezbătută şi votată luni, în plenul reunit al Parlamentului.
09:30
Nu vor fi modificări ale dobânzilor până în 2027, anunţă BCE, înainte de ultima şedinţă de politică monetară din 2025 # Economica.net
Banca Centrală Europeană (BCE) va menţine nemodificate ratele dobânzilor, pentru a patra şedinţă consecutivă, la reuniunea de politică monetară din 18 decembrie, şi le va păstra aşa şi anul viitor, conform previziunilor majorităţii economiştilor intervievaţi de Reuters, în condiţiile în care inflaţia ar urma să rămână la un nivel redus şi creşterea economică să fie rezilientă.
Acum 12 ore
08:40
CE Oltenia a scos la vânzare o cantitate mare de energie în piață cu livrare anul viitor, dar nu a cumpărat nimeni # Economica.net
Complexul Energetic (CE) Oltenia, cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, a scos la licitație nu mai puțin de 21 de pachete de energie electrică. Nu a venit nimeni să cumpere, așa că licitațiile au fost anulate.
08:40
"S-au făcut multe progrese", a salutat duminică emisarul american Steve Witkoff, după o zi de discuţii la Berlin cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu scopul de a găsi o soluţie diplomatică la războiul dus de Rusia, transmite AFP.
08:30
Preşedintele ucrainean şi negociatorii americani se întâlnesc din nou luni la Berlin, după cinci ore de discuţii de duminică, Kievul sperând să convingă Washingtonul că un armistiţiu în Ucraina trebuie să aibă loc fără concesii teritoriale prealabile faţă de Rusia, notează AFP.
08:30
Mobilizare generală în Marea Britanie – În faţa „ameninţării” ruseşti, şeful Statului Major al Apărării face apel la „rezilienţă naţională” # Economica.net
Şeful Statului Major al armatei britanice, Richard Knighton, va face apel luni la "rezilienţă naţională" în faţa "ameninţărilor tot mai mari", începând cu cele reprezentate de Rusia la adresa NATO, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării de la Londra, notează AFP.
08:30
Ministrul Economiei, despre situaţia de la Avioane Craiova: S-a întâlnit un prost cu un deştept # Economica.net
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat, duminică, referindu-se la situaţia de la Avioane Craiova, că acolo "s-a întâlnit un prost cu un deştept" în condiţiile în care compania de stat a fost la mijloc într-un contract "foarte păgubos".
Acum 24 ore
21:50
Eliza Predoiu, CFO NEPI Rockcastle: Scanăm piața pentru noi achiziții. Ne dorim să avem o masă critică în orice țară în care intrăm – INTERVIU # Economica.net
NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de centre comerciale din România, își continuă analiza de intrare și pe alte piețe și vizează țări precum Portugalia, Italia, Grecia și Spania. Achiziția celor două malluri din Polonia de anul trecut s-a văzut în cifre printr-o creștere cu 12,3% a venitului net operațional. Economica.net a stat de vorbă cu Eliza Predoiu, CFO-ul companiei, despre planurile pe care le are compania, despre cum văd retailerii internaționali piața românească, dar și cum s-a schimbat consumul și profilul cumpărătorului în ultimii ani.
21:50
Valul AI motivează firmele din București. Capitala domină Europa de Est în Topul Startup AI # Economica.net
În 2025, inteligența artificială nu mai este o tehnologie emergentă, ci una fundamentală. Europa de Est își consolidează prezența în clasamentele globale ale orașelor cu cele mai avansate ecosisteme de inteligență artificială, reprezentând 21% din totalul orașelor europene incluse în cel mai recent clasament al performanței în domeniul inteligenței artificiale, iar Bucureștiul conduce autoritar regiunea.
21:50
România are cea mai mare creștere a fotovoltaicelor din Europa în acest an – plus 45% față de 2024. Prognoza pentru 2030: vom avea 24.000 MW doar în instalații solare # Economica.net
Expansiunea fotovoltaicului pare că dă semne de oboseală în Europa, în general. Nu și în România, care în 2025 a consemnat cea mai mare creștere procentuală a capacităților instalate dintre primele zece piețe europene, potrivit datelor din ultimul raport al Solar Power Europe, asociația industriei fotovoltaice din Europa.
21:50
Clasamentul vitezelor de internet mobil: România, sub Bulgaria, Serbia și departe de top 10 # Economica.net
Europa se impune în topul performanței internetului pe dispozitive mobile, iar SUA, deși domină industria globală de tehnologie, rămâne abia la mijlocul plutonului, potrivit celor mai recente date ale nPerf. România se situează pe locul 19 la nivel mondial, depășită nu doar de economiile avansate din regiune, ci și de statele vecine, care au accelerat investițiile în infrastructura mobilă și au reușit să obțină conexiuni mai rapide și mai stabile.
21:50
O nouă fabrică în România, la Iași: IG Watteeuw, cea mai mare firma din platforma BMT, se relochează # Economica.net
IG Watteeuw, cea mai mare firma din platfoma BMT, își va reloca activitatea. Comania are autorizație de construire a unei fabrici pe Șoseaua Iași-Tomești, potrivit APIX.ro.
21:00
S-a turnat betonul pe primul tunel de autostradă din România, pe tronsonul Tigveni-Curtea de Argeș din A1 FOTO, VIDEO # Economica.net
Constructorul PORR a turnat betonul pe ambele fire ale primului tunel de autostradă din România, cel care se construiește pe lotul Tigveni-Curtea de Argeș al autostrăzii Sibiu-Pitești, și care ar putea fi dat în trafic la finalul verii viitoare.
20:20
Cartel Alfa cere public premierului să mărească salariul minim la 4.350 de lei. Scrisoare deschisă # Economica.net
Sindicaliștii de la Cartel Alfa, una dintre cele mai mari confederații sindicale din România, îi cer premierului Bolojan într-o scrisoare deschisă să mărească salariul minim garantat în plată. Ei susțin în scrisoare deschisă publicată duminică seară că reducerea deficitului bugetar se face doar prin „sacrificarea cetățenilor și prin protejarea capitalului și a sponsorilor de partid”.
20:10
Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a e declarat, la Digi 24, că, imediat după preluarea funcției, se va concentra pe lucrările deja începute, cum ar fi bulevardul Dimitrie Pompeiu, Prelungirea Ghencea sau Pasajul Basarab.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.