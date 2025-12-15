AI schimbă modul în care românii cumpără de Crăciun. Mihai Pătrașcu, CEO evomag: Decizia nu mai pornește dintr-o căutare clasică pe site, ci dintr-o discuție cu un asistent AI

16:30

Negociatorii americani cer în continuare ca Ucraina să renunţe la porţiunea din regiunea estică Donbas controlată încă de Kiev, în timpul ultimei runde de discuţii de la Berlin, a declarat pentru AFP un oficial de rang înalt familiarizat cu acestea, în timp ce Reuters scrie că preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, se vor număra printre liderii ce se vor afla luni seară în capitala Germaniei pentru negocierile în vederea unui posibil acord de pace.