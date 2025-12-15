Europenii propun o „forţă multinaţională” în Ucraina cu „contribuţii ale naţiunilor voluntare”
15 decembrie 2025
Liderii principalelor state europene şi ai UE au propus luni ca acestea să conducă 'o forţă multinaţională' în Ucraina şi să susţină în mod 'durabil' armata ucraineană, care să fie limitată la 800.000 de militari, potrivit unei declaraţii transmise guvernul german, informează AFP, citată de Agerpres.
Procedurile tehnice programate pentru repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica de la baza Barajului Paltinu încep în noaptea de luni spre marţi, autorităţile anunţând că intervenţia este esenţială pentru stabilitatea şi siguranţa alimentării cu apă din sistemul deservit de Barajul Paltinu, pe termen mediu şi lung.
Premieră. Doi cunoscuți milionari români aduc în țară un gigant american. Autonom Protect, firma fraților Ștefan condusă de Narcis Păvălașcu, va vinde asigurări pe un sistem unic în România # Economica.net
Autonom Protect, componenta dedicată serviciilor în asigurări din cadrul grupului Autonom, lider în piața mobilității, vine cu o premieră pentru România. Societatea va vinde asigurări prin intermediul unui parteneriat cu divizia europeană a gigantului american Accelerant, într-o formulă unică pentru țara noastră. În prima fază, firma va lucra cu doar trei brokeri, adică liderul pieței (Safety Broker) și singurii doi intermediari listați la BVB (Millenium Insurance Broker și Transilvania Broker).
Tranzacții de 660 de milioane de euro prin Revolut Business în 2025. Majoritatea clienților au afaceri internaționale # Economica.net
În 2025, firmele românești au efectuat tranzacții de peste 660 milioane euro în medie pe lună (+43% față de anul trecut) și au manifestat o adopție puternică a instrumentelor de control al cheltuielilor, cu o medie de 35.000 de carduri de companie emise lunar, în ultimul an, arată Iulian Boia, Sales Manager Revolut Business România.
VIDEO A1 Sibiu – Pitești, secțiunea 3: Cum mai arată lucrările la unul dintre cele mai spectaculoase loturi de autostradă # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu secțiunea 3 Cornetu - Tigveni (37,4 km), cel mai lung lot din Autostrada A1 Sibiu - Pitești. Amintim că pe această secțiune montană dificilă încă nu există autorizație de construire pentru întreg traseul, muncitorii WeBuild fiind mobilizați doar pe zonele autorizate.
Volkswagen ID.Polo va debuta în 2026 cu autonomie de până la 450 km și puteri cuprinse între 116 CP și 226 CP # Economica.net
Așteptatul model de clasă mică Volkswagen ID.Polo, care va avea un preț de bază de circa 25.000 de euro, va fi propulsat de motoare electrice cu puteri cuprinse între 85 kW și 166 kW, sub caroserie aflându-se pachete de baterii de 37 kWh sau 52 kWh.
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a trimis în avizare ministerială proiectul de reorganizare a Romsilva # Economica.net
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat luni că a trimis către avizare la ministere proiectul de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea Romsilva, care prevede scăderea numărul direcţiilor silvice la 13, de la 41 în prezent, potrivit Agerpres.
21:40
Un pilot al companiei JetBlue a evitat o coliziune în zbor cu un avion militar american în largul Venezuelei # Economica.net
Compania aviatică americană JetBlue a anunţat luni că a notificat autorităţile federale cu privire la un incident de zbor, unul din piloţii săi afirmând că a fost obligat să modifice traiectoria aeronavei pentru a evita o coliziune cu un avion de realimentare al armatei americane, în largul Venezuelei, transmite AFP, citată de Agerpres.
21:40
Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede şi creşterea taxelor locale, a fost publicată luni în Monitorul Oficial.
ANAF poate popri conturile bancare oricând și fără să anunțe. Aproape 150 de astfel de popriri puse în doar trei luni # Economica.net
Chiar din perioada de documentare, fără a exista neapărat o decizie de impunere privind obligațiile de plată ale contribuabilului, ANAF poate pune măsuri asiguratorii, adică popriri de conturi sau sechestru pe bunuri imobiliare, până la soluționarea verificărilor. La o solicitare transmisă de Economica.net, ANAF răspunde oficial că Ordinul Nr. 2546/2016 din 5 septembrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente îi permite acest lucru. În perioada august-octombrie, Fiscul a pus popriri de conturi de 24,38 milioane de lei.
20:20
SUA cer insistent UE să exonereze importurile de gaze lichefiate (LNG) americane de obligațiile privind emisiile de metan # Economica.net
Statele Unite insistă ca Uniunea Europeană să le exonereze de obligațiile de raportare a datelor în temeiul Regulamentului UE privind metanul până în 2035, a relatat luni Reuters, citând un document al guvernului american distribuit statelor membre ale UE.
19:50
Agricover Credit ia un credit de 25 milioane euro de la BEI, pentru a facilita accesul la credite pentru microîntreprinderile agricole # Economica.net
Fermierii români vor primi sprijin financiar printr-un împrumut acordat de Banca Europeană de Investiţii (BEI) către Agricover Credit în valoare de 25 milioane euro. Împrumutul va facilita accesul la credite pentru microîntreprinderile agricole din România în cadrul mandatului InvestEU. Obiectivul este de a stimula productivitatea, creşterea durabilităţii şi de a sprijini tinerii fermieri.
19:40
Franţa şi Italia doresc amânarea votului privind acordul comercial cu blocul Mercosur # Economica.net
Italia şi Franţa doresc amânarea votului final al Uniunii Europene cu privire la acordul comercial cu ţările latino-americane din blocul Mercosur, o mişcare care riscă să deraieze un acord care a fost negociat timp de 25 de ani, au declarat pentru Reuters două surse din apropierea acestui dosar, scrie Agerpres.
19:40
Fabricat pe patru continente, BMW Seria 3 este unul dintre cele mai importante produse din rețeaua de producție internațională a BMW Group de 50 de ani. Din 1975 până astăzi, circa 18 milioane de mașini au fost asamblate la 18 uzine din 13 țări.
19:40
Noul pachet de finanțare pentru rețele al UE cuprinde proiectele propuse de România – ministrul Energiei # Economica.net
Ministrul Energiei Bogdan Ivan anunţă că noul pachet de finanţare pentru reţele, aprobat astăzi de Consiliul UE pentru Energie, cuprinde proiectele pe care le-a propus în numele României. ”Astăzi, Consiliul Energiei, care reuneşte toate statele membre ale Uniunii Europene, a validat această investiţie strategică drept „autostradă energetică” europeană, vitală pentru scăderea preţurilor în regiunea noastră”, afirmă ministrul, referindu-se la interconectarea Austria-Ungaria, potrivit agenției News.ro
19:00
Putin a ratificat un acord cu India care reglementează trimiterea reciprocă de personal şi echipament militar # Economica.net
Preşedintele rus, Vladimir Putin, a ratificat luni un acord guvernamental cu India privind procedura de trimitere reciprocă de personal şi echipament militar, informează EFE, citată de Agerpres.
19:00
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată de Senat, cu voturile PSD. Ministrul nu își dă demisia # Economica.net
Moţiunea simplă iniţiată de AUR, intitulată "Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu", a fost adoptată cu 74 de voturi "pentru", 43 "împotrivă" şi o abţinere.
UE anunţă noi sancţiuni împotriva companiilor şi persoanelor fizice implicate în comerţul cu petrol rusesc # Economica.net
Uniunea Europeană a adoptat, luni, noi sancţiuni care vizează companiile şi persoanele fizice acuzate că au ajutat Moscova să ocolească sancţiunile occidentale privind exporturile de petrol, care contribuie la finanţarea războiului din Ucraina, transmite Reuters, citată de Agerpres.
18:10
Ultima maşină urmează să iasă marţi de pe linia de producţie a Fabricii Transparente a Volkswagen (VW) din oraşul Dresda, estul Germaniei, după 24 de ani de producţie la această uzină, informează DPA, citată de Agerpres.
18:10
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anunţat luni lansarea, începând din luna ianuarie, a unui abonament lunar pentru călătorii la nivel naţional, în valoare de 60 de euro, o nouă măsură socială destinată să ajute populaţia care se confruntă cu creşterea costului vieţii, informează AFP, citată de Agerpres.
18:10
VIDEO Autostrada A7 Focșani – Adjud, pe ultima sută de metri. Cum arată înainte de deschiderea circulației # Economica.net
Muncitorii UMB execută ultimele lucrări înainte de darea în circulație a tronsonului de aproape 50 de kilometri de la Focșani la Adjud din Autostrada Moldovei A7, potrivit postării de duminică a lui Răducu Popa, unul dintre pasionații de infrastructură cei mai implicați în monitorizarea A7.
Inteligența artificială remodelează serviciile de securitate: NEI Divizia de Securitate și RONEI Guard Protection își confirmă investițiile tehnologice realizate în 2025 # Economica.net
Mediul economic în continuă transformare și nivelul tot mai ridicat de complexitate a riscurilor determină atât companiile, cât și persoanele fizice să caute soluţii de monitorizare și protecție inteligente. Necesitatea pentru soluții de securitate care utilizează inteligența artificială - AI - crește accelerat, pe măsură ce clienții aşteaptă răspunsuri rapide și eficiente la incidente – o tendință confirmată de evoluțiile recente din piața de securitate din România.
16:30
Negocieri Ucraina – SUA cer, în continuare, autorităților de la Kiev să renunţe la Donbas # Economica.net
Negociatorii americani cer în continuare ca Ucraina să renunţe la porţiunea din regiunea estică Donbas controlată încă de Kiev, în timpul ultimei runde de discuţii de la Berlin, a declarat pentru AFP un oficial de rang înalt familiarizat cu acestea, în timp ce Reuters scrie că preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, se vor număra printre liderii ce se vor afla luni seară în capitala Germaniei pentru negocierile în vederea unui posibil acord de pace.
16:30
WizzAir deschide o nouă bază în România, la Suceava, și aduce ultimele modele de avioane Airbus, A321neo # Economica.net
Wizz Air, cea mai mare companie aeriană din România, a redeschis astăzi oficial baza din Suceava, în încheierea unui an de creștere solidă la nivel național. Odată cu alocarea a două aeronave Airbus A321neo de ultimă generație, compania aeriană operează în prezent un total de 41 de aeronave în România, la care se adaugă alte două deja anunțate pentru 2026, arată compania într-un comunicat de presă.
16:20
Elveţia – Reducerea taxelor vamale americane determină Guvernul să îmbunătăţească previziunile # Economica.net
Guvernul Elveţiei a îmbunătăţit previziunile privind creşterea economiei în 2026, anunţând că acordul privind reducerea taxelor vamale americane va sprijini exporturile ţării, transmite Reuters.
16:20
Criză globală – Accesul la energie electrică a devenit o problemă la nivel mondial, chiar şi pentru marile companii (analiză) # Economica.net
Producătorul de echipamente pentru cipuri ASML Holding NV este atât de important încât poate influenţa perfomanţa economică a Ţărilor de Jos şi dezvoltarea globală a inteligenţei artificiale, însă acum unul din cele mai importante proiect ale companiei, construirea unui nou campus care va angaja până la 20.000 de persoane, depinde de obţinerea unei conexiuni la reţeaua electrică, transmite Bloomberg.
16:20
Americanii de la Garmin închiriază 8.000 mp de birouri în United Business Center Cluj, cea mai mare tranzacție ca suprafață pe piața birourilor din afara Capitalei în 2025 # Economica.net
Garmin, companie cu prezenţă globală, specializată în tehnologie şi produse GPS pentru pieţe diverse, a închiriat 8.000 de metri pătraţi de birouri în centrul de business dezvoltat de IULIUS la Cluj-Napoca, în proximitatea Iulius Mall.
16:20
Datele colectate în 2024 arată că 14,2% dintre persoanele cu vârsta între 15 şi 34 de ani din Uniunea Europeană au abandonat educaţia sau formarea profesională cel puţin o dată în timpul vieţii lor, potrivit informaţiilor publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
16:20
AI schimbă modul în care românii cumpără de Crăciun. Mihai Pătrașcu, CEO evomag: Decizia nu mai pornește dintr-o căutare clasică pe site, ci dintr-o discuție cu un asistent AI # Economica.net
Anul acesta, clienții folosesc tot mai mult instrumente de inteligență artificială pentru a căuta cadourile de Crăciun, înainte de a ajunge pe platformele de eCommerce. Potrivit datelor evomag, traficul generat prin interacțiunile utilizatorilor cu instrumente de inteligență artificială generativă (Gen AI) este, în prezent, segmentul cu cea mai rapidă creștere din totalul canalelor de acces către platformă, ajungând la aproximativ 2% din traficul total.
16:20
Acord istoric în Europa pentru industria de apărare. IMM-urile şi fondurile de investiţii se alătură eforturilor giganţilor Rheinmetall, Dassault sau Leonardo # Economica.net
Statele europene s-au angajat la o creştere uriaşă a cheltuielilor pentru arme, iar giganţii din sectorul apărării culeg primele recompense, dar semnele arată că firmele mai mici şi investitorii încep acum să se mobilizeze şi ei, transmite AFP.
16:20
Surpriză! Prețurile carburanților au scăzut semnificativ în benzinării în această după amiază. Cât costă benzina și motorina azi, 15 decembrie # Economica.net
Prețurile au coborât din nou în benzinării azi, dar nu la începutul zilei, așa cum procedează de obicei Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, ci în această după amiază. S-au ieftinit și benzina și […]
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a cerut, luni, ca reorganizarea regiei să fie bazată pe un studiu solid de impact, în contextul discuţiilor din spaţiul public privind iminenţa adoptării unei hotărâri referitoare la eficientizarea acesteia.
15:00
Amendă de 72 mil. euro pentru mai mulți producători de baterii, printre care și Rombat # Economica.net
Rombat SA, subsidiara românească a grupului Metair, este unul dintre producătorii europeni de baterii amendați cu 72 milioane de euro de Comisia Europeană pentru încălcarea legislației concurenței. 20,2 milioane de euro va fi plătită de grupul Metair.
15:00
FIDELIS – Aunţ oficial despre programul de titluri de stat. Cât a împrumutat populaţia statul prin FIDELIS 2025 # Economica.net
FIDELIS - A unsprezecea şi ultima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat Fidelis, derulată în perioada 5 - 12 decembrie, a atras subscrieri de 1,49 miliarde lei, confirmând încrederea românilor în capacitatea statului de a oferi instrumente sigure de economisire, a anunţat, luni, Ministerul Finanţelor.
15:00
Blindate sud-coreene în România – Încep lucrările de construcţii la fabrica de la Petreşti (Interviu cu preşedintele şi CEO Hanwha Aerospace și Hanwha Systems) # Economica.net
Președintele și CEO al companiilor sud-coreene Hanwha Aerospace și Hanwha Systems, Jae-Il Son, a acordat AGERPRES un interviu în care a vorbit despre stadiul investiției în România în domeniul sistemelor terestre, realizată prin Hanwha Aerospace Romania (HARO), dar și despre perspectivele de extindere ale acesteia în contextul intenției statului român de modernizare a armatei prin programul de achiziționare de vehicule de luptă pentru infanterie (MLI). În ceea ce privește unitatea de la Petrești, procedurile administrative, inclusiv aprobările de amplasament și selecția terenului, sunt aproape finalizate, iar construcția este programată să înceapă la sfârșitul lunii ianuarie.
15:00
Societatea care produce energie termică pentru Craiova dar și aburul pentru uzina Ford Otosan, desprinsă acum mai mulți ani din CE Oltenia, a intrat în insolvență, la cerere.
Programul Rabla revine începând de pe 16 decembrie: 14,5 mil. lei pentru electrice și 22,2 mil. lei pentru termice # Economica.net
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat deschiderea unei noi sesiuni a programului Rabla 2025. Conform instituției, bugetul alocat va fi de 22,2 mil. lei pentru mașinile cu motoare cu ardere internă și de 14,5 mil. lei pentru cele cu sisteme electrice de propulsie.
13:40
Cât au costat facturile mici ale românilor. Miliardele folosite la plafonarea preţurilor la energie – analiză AEI # Economica.net
Costul total al plafonării la energie se ridică la aproximativ 30 de miliarde de lei, din care circa 18 miliarde de lei au fost folosite pentru a acoperi energia electrică, în timp ce 12 miliarde de lei au mers către gazele naturale, potrivit unei analize a Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI).
13:40
Autostrada Bucureștiului A0: A început montarea grinzilor zincate, cu durată de viață de 100 de ani # Economica.net
Constructorul Retter al lotului 1 Nord din Autostrada Bucureștiului A0 a anunțat că a montat grinzile zincate la două dintre pasajele peste autostradă.
13:40
Petrom, aproape să înceapă campania de explorare în perimetrul Han Asparuh din Marea Neagră bulgărească – VIDEO # Economica.net
OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est și operatorul perimetrului offshore Han Asparuh, împreună cu partenerul NewMed Energy, anunță progres în activitățile de explorare a perimetrului Han Asparuh, potrivit unui comunicat de presă.
13:40
Investițiile în aur au dublat cifra de afaceri a Avangard Gold în 2025. Investitorii internaționali așteaptă creșterea prețului unicieri de aur la 5.000 de dolari în 2026 # Economica.net
Avangard Gold, jucător important pe piața românească a metalelor prețioase pentru investiții, încheie anul 2025 cu o cifră de afaceri de 170 milioane de lei, dublă față de cea din 2024 și de peste cinci ori mai mare comparativ cu 2023. Prețul aurului a crescut cu 55% în 2025.
13:40
Semne de criză – Cu cât au crescut datoria externă a României şi deficitul contului curent al balanței de plăţi (date oficiale) # Economica.net
Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 24,636 miliarde euro, în perioada ianuarie-octombrie 2025, comparativ cu 23,644 miliarde euro în perioada ianuarie-octombrie 2024, informează Banca Naţională a României (BNR), printr-un comunicat.
Grecia înregistrează progrese semnificative în reducerea deficitului de încasare a TVA # Economica.net
Grecia a înregistrat progrese semnificative în colectarea taxei pe valoarea adăugată (TVA), conform unui raport al Autorităţii independente pentru veniturile publice (AADE), informează publicaţia Kathimerini.
12:40
Miercuri se deschide centura Zalău, anunță luni Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, originar din județul Sălaj. Acesta este primul drum nou construit în România de către o companie din China.
THR Marea Neagră organizează anul viitor licitații pentru vânzarea a două hoteluri de pe litoral.
Diana Buzoianu, în faţa moţiunii de cenzură. Semnatarii cer demisia Ministrului Mediului # Economica.net
Senatul va dezbate şi vota luni moţiunea simplă iniţiată de AUR intitulată 'Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu'.
11:40
Volkswagen mizează în 2026 pe ID.Polo și ID.Cross, dar și pe noi interpretări pentru ID.3 și ID.4 # Economica.net
Directorul de vânzări al mărcii Volkswagen, Martin Sander, consideră că la jumătatea lui 2026 vor începe să fie simțite efectele pozitive ale lansării viitoarelor modele ID.Polo și ID.Cross, iar urmașul conceptului ID Every1 va aduce, ulterior, companiei o nouă categorie de clienți.
11:40
Cât a fost pensia medie în trimestrul al treilea din 2025 şi câţi pensionari sunt în România – date oficiale INS # Economica.net
Pensia medie lunară s-a majorat cu 0,3% în al treilea trimestru din 2025, comparativ cu trimestrul II din acest an, în timp ce numărul mediu de pensionari a crescut la 4,921 milioane, arată datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
11:40
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, luni, percheziţii în şase locaţii din judeţele Ilfov şi Iaşi într-un dosar de evaziune fiscală legat de activităţi de ride-sharing, au precizat pentru AGERPRES, surse judiciare.
11:40
Anunţ din Bulgaria înainte de trecerea la euro. Sfaturi pentru consumatori privind plăţile după 1 ianuarie 2026 # Economica.net
Cu doar câteva zile înainte ca Bulgaria să adopte euro, la 1 ianuarie, încă apar întrebări din partea consumatorilor privind plăţile. Krasimira Raicheva, director general al VISA Bulgaria, a oferit la postul de televiziune Nova TV orientări practice atât cumpărătorilor cât şi comercianţilor, informează Novinite.
