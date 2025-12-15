Europenii propun o „forţă multinaţională” în Ucraina cu „contribuţii ale naţiunilor voluntare”

20:30

Chiar din perioada de documentare, fără a exista neapărat o decizie de impunere privind obligațiile de plată ale contribuabilului, ANAF poate pune măsuri asiguratorii, adică popriri de conturi sau sechestru pe bunuri imobiliare, până la soluționarea verificărilor. La o solicitare transmisă de Economica.net, ANAF răspunde oficial că Ordinul Nr. 2546/2016 din 5 septembrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente îi permite acest lucru. În perioada august-octombrie, Fiscul a pus popriri de conturi de 24,38 milioane de lei.