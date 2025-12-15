Putin a ratificat un acord cu India care reglementează trimiterea reciprocă de personal şi echipament militar

21:50

NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de centre comerciale din România, își continuă analiza de intrare și pe alte piețe și vizează țări precum Portugalia, Italia, Grecia și Spania. Achiziția celor două malluri din Polonia de anul trecut s-a văzut în cifre printr-o creștere cu 12,3% a venitului net operațional. Economica.net a stat de vorbă cu Eliza Predoiu, CFO-ul companiei, despre planurile pe care le are compania, despre cum văd retailerii internaționali piața românească, dar și cum s-a schimbat consumul și profilul cumpărătorului în ultimii ani.