SUA cer insistent UE să exonereze importurile de gaze lichefiate (LNG) americane de obligațiile privind emisiile de metan

„Nu avem nevoie de privilegii, ci de reguli clare, previzibile, care să ne permită să planificăm investiții pe termen lung. Apoi, considerăm că facilitățile pentru angajații din industria alimentară ar trebui reconsiderate, cel puțin în zonele rurale sau defavorizate. Nu doar pentru că susțin afacerile românești, ci pentru că opresc migrarea forței de muncă și întăresc comunitățile locale”, a declarat pentru Termene.ro George Safir, director general Familia Safir.