Aeroportul din Japonia care se scufundă în mare: ambiție inginerească de 17 miliarde euro

Judecătoarea Raluca Moroșanu avertizează că judecătorii de la Curtea de Apel București sunt sub presiune să fie indulgenți cu inculpații. Ea subliniază modificările legislative din 2022 care au limitat implicarea magistratilor în deciziile conducerii și afirmă că evaziunea fiscală nu ar trebui să fie pedepsită penal. Judecătoarea Raluca Moroșanu critică lipsa consultării judecătorilor în deciziile … Articolul Colegii trebuie să fie indulgenți cu inculpații în situații dificile apare prima dată în Main News.