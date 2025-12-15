Aeroportul din Japonia care se scufundă în mare: ambiție inginerească de 17 miliarde euro
MainNews.ro, 15 decembrie 2025 20:50
Aeroportul Kansai din Japonia, o realizare inginerească de 17 miliarde de euro, se scufundă în mare. Inginerii luptă să prevină problemele de stabilitate care afectează milioane de pasageri. După taifunul Jebi, măsurile de protecție devin urgente, iar viitorul aeroportului rămâne incert. Aeroportul Kansai din Japonia, construit pe insule artificiale, se scufundă în mare, punând în
Acum 30 minute
21:00
Maia Sandu, președinta Moldovei, efectuează o vizită în Grecia, având discuții cu liderii greci despre aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și securitatea energetică. Accentul este pus pe dezvoltarea relațiilor bilaterale, cooperarea economică și valorificarea potențialului investițiilor grecești în Moldova. Maia Sandu se află în Grecia pentru discuții cu liderii greci despre aderarea Republicii Moldova la
21:00
Liderii europeni ezită să-i răspundă lui Donald Trump după atacurile la adresa Uniunii Europene, temându-se că o reacție dură ar putea periclita negocierile de pace cu Rusia în legătură cu Ucraina. Aceste tensiuni afectează solidaritatea europeană și îi pun în dificultate pe liderii din Bruxelles. Donald Trump a criticat Uniunea Europeană, afirmând că îndreaptă Europa
21:00
DNA a clarificat ordinul emis de Marius Voineag, regenerând controversele după critica din documentarul Recorder. Similaritățile cu un ordin din 2013 al Laurei Kovesi sunt evidente, dar Voineag extinde cerințele pentru toți procurorii, provocând discuții despre independența acestora. Detalii relevante în articol. DNA a emis un ordin similar celui semnat de Kovesi în 2013 Doi
Acum o oră
20:50
Aeroportul din Japonia care se scufundă în mare: ambiție inginerească de 17 miliarde euro # MainNews.ro
Acum 2 ore
20:00
Postarea președintelui Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu, stârnește controverse după ce a felicitat „minoritatea română", generând critici pe rețelele sociale. Comentariile cetățenilor evidențiază dezbaterile privind identitatea națională și etniile din țară, provocând o reacție intensă în societate. Igor Grosu, președintele Parlamentului din Republica Moldova, a provocat controverse după ce a felicitat minoritatea română cu
20:00
Călin Georgescu, aflat la Curtea de Apel București, a replicat gestul controversat al Elenei Udrea, stârnind reacții intense din partea susținătorilor săi. Incidentul a escaladat după afișarea bannerului „Marș la Moscova", generând tensiuni și agresiuni verbale, fără implicarea directă a lui Georgescu în conflict. Călin Georgescu a fost susținut de un grup de fani la
19:50
Scăderea investițiilor în China generează cele mai slabe vânzări cu amănuntul din ultimii trei ani, provocând o reacție furioasă din partea președintelui Xi Jinping. Regimul comunist se confruntă cu provocarea de a stimula cererea internă și a reduce risipa, în timp ce economia se confruntă cu deflația persistentă. Economia chineză încetinește, cu scăderi semnificative în
19:40
George Simion a participat la cina Margaret Thatcher la Roma, unde a întâlnit-o pe prim-ministrul Giorgia Meloni. La eveniment, s-au discutat valorile conservatoare și direcția politică a coaliției de centru-dreapta din Italia. Statueta Leului a fost oferită ca simbol al noii direcții politice. Elita conservatorilor europeni s-a reunit la Roma pentru cina Margaret Thatcher Prim-ministrul
19:40
Sportul românesc se află într-o situație critică, aproape de moarte clinică. Romina Gingașu, fondatoare Red Women, face apel la antreprenori pentru sprijin financiar și implicare. Problemele financiare afectează performanța sportivilor. Este timpul pentru investiții și infrastructură modernă pentru a revitaliza sportul național. Sportul românesc este într-o situație critică și necesită urgent sprijin financiar Romina Gingașu
19:40
Atacatorul din Siria a ucis doi soldați americani și un interpret civil, provocând reacții dure din partea lui Trump, care a promis represalii. Fost membru al forțelor de securitate siriene, acesta a reușit să se infiltreze într-o întâlnire cu coaliția internațională. Securitatea în Siria rămâne fragilă post-conflict. Atacatorul sirian a ucis doi soldați americani și
Acum 4 ore
19:00
Prim-ministrul Moldovei, Alexandru Munteanu, a anunțat revenirea infrastructurii petroliere a Aeroportului Internațional Chișinău în proprietatea statului, după refuzul de aprobat activități investiționale ale Lukoil-Moldova. Decizia, considerată necesară pentru securitatea națională, urmează procedurii de evaluare a sancțiunilor internaționale. Infrastructura petrolieră a Aeroportului Internațional Chișinău revine în proprietatea statului moldovean Decizia a fost luată de Consiliul pentru
19:00
Avocatul Toni Neacșu atrage atenția asupra transformării justiției în spectacol mediatic, avertizând că aceasta riscă să-și piardă rolul fundamental. Subordonarea intereselor politice și presiunea publică afectează credibilitatea sistemului judiciar, care trebuie să funcționeze cu profesionalism și imparțialitate. Avocatul Toni Neacșu atrage atenția asupra influenței politicii și presiunii publice asupra justiției din România Judecătorii nu pot
18:50
Producătorii auto din UE vor continua să fabrice mașini pe benzină și după 2035, amânând tranziția la vehicule electrice. Interzicerea motoarelor cu ardere internă este supusă revizuirii, în contextul presiunilor din industrie și al infrastructurii insuficiente pentru mașinile electrice. Detalii despre provocările legislative și impactul asupra mediului. Parlamentul European amână interzicerea mașinilor cu motoare cu
18:40
Disidenta venezueleană Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a suferit o fractură vertebrală în timpul unei fugii dramatice din Venezuela. Acest incident a avut loc în timpul transportului cu o barcă de pescuit, în condiții meteo nefavorabile. Machado a fost diagnosticată după ce a ajuns la Oslo, Norvegia. Maria Corina Machado, disidentă
18:30
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost respinsă în Parlament, neavând suficiente voturi pentru a fi adoptată. Parlamentarii PSD nu au participat la vot, iar Bolojan și coaliția sa nu au votat. Moțiunea a fost inițiată de Grupul PACE și AUR, criticând gestionarea finanțelor și alte măsuri. Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a
18:00
Judecătorii sunt chemați de CSM la consultări pe teme cruciale precum delegarea și detașarea, durata proceselor, libertatea de exprimare și salariile. Consultațiile vor avea loc pe 17 decembrie 2025, inclusiv un chestionar online pentru colectarea opiniilor. Asociațiile profesionale sunt invitate la dezbateri esențiale. CSM convoacă judecătorii la consultări pe teme actuale din Justiție Subiectele includ
17:40
Daniela Mitrea Muntean, fost judecător și consilier județean PNL, susține protestele de reformare a Justiției. Pensionar special și semnatară a listei opoziției, implicarea sa ridică întrebări despre legătura între politică și sistemul judiciar. Află detalii despre activitățile sale și avuția personală. Protestele împotriva justiției prind avânt, cu implicarea PNL prin consiliera județeană Daniela Mitrea Muntean,
17:40
Dinamo a obținut o victorie clară de 4-0 împotriva Metaloglobus în etapa 20 a Superligii, consolidându-și locul doi în clasament cu 38 de puncte. Antrenorul Zeljko Kopic a lăudat echipa, menționând importanța rezultatului și absența golurilor primite. Următorul meci este cu UTA. Dinamo a învins Metaloglobus cu 4-0 în etapa 20-a a Superligii Golurile au
Acum 6 ore
17:00
Autopsia Rodicăi Stănoiu, solicitată de procurori, a dezvăluit că moartea nu a fost violentă, dar se investighează circumstanțele decesului. Fosta ministră suferea de afecțiuni grave, iar medicii analizează întregul istoric medical pentru a stabili dacă a fost vorba de o cădere accidentală sau agresiune. Parchetul a deschis un dosar penal în cazul morții Rodicăi Stănoiu,
16:50
Companie românească de energie termică și electrică în insolvență, încălzire pentru 150.000 de locuitori # MainNews.ro
Compania de stat Electrocentrale Craiova, furnizor de energie termică și electrică pentru 150.000 de locuitori, a intrat în insolvență. Controlată de Ministerul Energiei, aceasta asigură agentul termic și aburul tehnologic pentru Ford Otosan. Administrator judiciar provizoriu a fost numit consorțiul Infinexa Restructuring. Compania de stat Electrocentrale Craiova a intrat în insolvență Asigură încălzirea și apa
16:40
Dorinel Munteanu, antrenorul FC Hermannstadt, a debutat cu o înfrângere 0-2 împotriva Universității Craiova. În ciuda rezultatului, Munteanu subliniază că trebuie să extragă lecții din acest meci. Echipa se află pe loc retrogradabil și se pregătește pentru meciul cu Petrolul, pe care trebuie să îl câștige. Dorinel Munteanu a debutat ca antrenor la FC Hermannstadt
16:30
Senatorii PSD votează moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, dar nu susțin moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Această decizie reflectă alianțele politice strânse și opoziția față de miniștrii USR, marcând o zi crucială în Parlament. Urmăriți ultimele noutăți politice! Senatorii PSD nu vor vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Vor vota
15:50
Oligarhul Vladimir Plahotniuc a anunțat că va depune mărturii în dosarul fostului președinte Igor Dodon, cunoscut ca „Sacoșa Neagră". Acesta este judecat pentru corupere pasivă și financiare ilegale. Plahotniuc va fi audiat în instanță în 12 ianuarie 2026. Detalii complete în articol. Vladimir Plahotniuc va depune mărturii în dosarul penal al fostului președinte Igor Dodon,
15:40
Astăzi, de la 18.00, nu ratați ediția „Exclusiv Dinamo"! Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu discută despre victoria lui Dinamo, deciziile antrenorului Kopic și informații despre transferuri. Află detaliile pe canalul ProSport de pe YouTube și Facebook. Fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea „câinilor roșii"! Ediția nouă „Exclusiv Dinamo" se difuzează astăzi,
15:30
Corupția Ucide, ONG activ în organizarea protestelor „spontane", recrutează voluntari pentru o echipă operativă dedicată reformării Justiției din România. Cu o abordare militarizată, organizația caută experiență în coordonare, media și logistică, anunțând proteste cu zeci de mii de participanți. ONG-ul Corupția Ucide organizează proteste care beneficiază de o coordonare militarizată Recrutările pentru o echipă operativă
Acum 8 ore
15:00
Percheziții DNA la firme de ride-sharing în Iași și Ilfov, vizând evaziunea fiscală cu un prejudiciu estimat de peste 24 milioane lei. Ancheta include șase locații și este sprijinită de Jandamerie. Acțiunea survine în contextul controalelor fiscale extinse de către ANAF în sectorul transportului alternativ. Percheziții DNA în județele Iași și Ilfov la firme de
14:40
Cristi Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, va duce echipa în Arabia Saudită pentru Supercupa Italiei. Meciurile se vor desfășura între Napoli, AC Milan, Bologna și Inter. Inter este lider în Serie A, cu 33 de puncte, iar meciurile pot fi urmărite pe Voyo. Detalii despre
14:40
Mossadul suspectează o celulă teroristă iraniană în atacul armat de la Sydney, care a avut loc în timpul sărbătorii evreiești Hanuka. Cu cel puțin 15 victime, atacul poartă semnătura Hezbollah. Autoritățile investighează legături cu Iranul și grupări precum Hamas și Lashkar-e-Taiba, îngrijorând comunitatea evreiască din Australia. Autoritățile israeliene suspectează o celulă teroristă susținută de Iran … Articolul Mossadul investighează possibile legături iraniene în atacul din Sydney apare prima dată în Main News.
14:30
Președintele Nicușor Dan a subliniat importanța independenței justiției înainte de summitul din Finlanda, evidențiind că securitatea statului începe din interior. El a promovat necesitatea unor instituții corecte și funcționale pentru România, subliniind că statul de drept nu este negociabil și că problemele actuale au soluții. Președintele Nicușor Dan s-a declarat îngrijorat de problemele justiției din … Articolul Securitatea statului: Vitalitatea sa începe din interior apare prima dată în Main News.
13:50
Tiraspol reintroduce starea de urgență în economie din cauza dificultăților legate de livrările de gaze naturale. Liderul separatist Vadim Krasnoselski va semna decretul, iar autoritățile analizează restricții pentru a face față crizei energetice. Chișinău oferă suport, dar Tiraspolul a refuzat ajutorul din UE. Tiraspolul reintroduce starea de urgență economică din cauza dificultăților legate de livrările … Articolul Tiraspol reintroduce starea de urgență economică din cauza crizei gazelor naturale apare prima dată în Main News.
13:40
USR propune reforme esențiale pentru justiția românească după documentarul Recorder, solicitând ministerului Justiției să ofere explicații. Cele 10 măsuri visează debaronizarea justiției și combaterea corupției, inclusiv reforma CSM, protejarea magistraților și limitarea puterilor procurorilor-șefi. USR cere explicații din partea ministrului Justiției în Parlament după publicarea documentarului Recorder Partidul propune 10 măsuri legislative pentru a reforma … Articolul USR propune 10 reforme esențiale în justiție după documentarul Recorder apare prima dată în Main News.
13:40
Tavi Popescu a fost criticat sever de Marius Șumudică după prestația slabă în meciul FCSB-Feyenoord, în care echipa a revenit de la 1-3 și a câștigat cu 4-3. Cu un sezon fără goluri, jucătorul de 22 de ani riscă să piardă încrederea antrenorului și a finanțatorului Gigi Becali. FCSB are șanse de calificare în Europa. … Articolul Lehamite profundă: O emoție rar întâlnită din copilărie apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
12:50
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova avertizează moldovenii din Rusia că pot fi forțați să semneze un contract de serviciu militar la solicitarea permisului de ședere sau cetățeniei ruse. Se recomandă prudență, evitarea semnării documentelor militare fără consultanță juridică și solicitarea asistenței consulare în caz de presiuni. Ministerul moldovean al Afacerilor Externe avertizează moldovenii din … Articolul Moldoveni recrutați forțat în Rusia: Avertisment MAE Chișinău, fiți prudenți! apare prima dată în Main News.
08:50
Gigi Becali a declarat că fosta șefă DNA, Laura Codruța Kövesi, l-a avertizat printr-un preot că este urmărit de procurori. Afaceristul a detaliat relația sa cu aceasta și remușcările lui Kövesi față de dosarele din trecut. De asemenea, el a menționat și un avertisment legat de Florian Coldea, fost șef SRI. Gigi Becali a afirmat … Articolul Laura Codruța Kövesi, acuzații șocante: „Sunt urmărit prin preot” apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
07:30
Zeci de mii de manifestanți din Brazilia protestează împotriva reducerii pedepsei fostului președinte Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Mitinguri masive au avut loc în orașe precum Rio de Janeiro și Sao Paulo, cerând „fără amnistie” și apărarea democrației. Zeci de mii de oameni au protestat … Articolul Brazilia: Zeci de mii protestează împotriva reducerii pedepsei lui Bolsonaro apare prima dată în Main News.
06:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a renunțat la aspirațiile NATO în favoarea unor garanții de securitate de la Occident. Întâlnirile de negociere, care au durat peste cinci ore la Berlin, continuă luni. Progrese semnificative au fost raportate, însă detalii complete nu au fost oferite. Volodimir Zelenski a renunțat la aspirațiile Ucrainei de a adera la NATO … Articolul Progrese în discuții: continuarea negocierilor luni apare prima dată în Main News.
05:20
Salariul minim și pensiile din Ucraina vor crește în 2026, în contrast cu deciziile guvernului Bolojan din România, care preconizează înghețarea acestora. În timp ce Ucraina investește în sprijin social, România se confruntă cu austeritate, afectând milioane de cetățeni în contextul unei inflații ridicate. Articolul Creșteri salariale și pensii în Ucraina, austeritate în România cu Guvernul Bolojan apare prima dată în Main News.
04:50
Dominic Fritz, liderul USR, atrage atenția asupra necesității rescrierii legilor justiției, în contextul unei investigații Recorder și al unui litigiu cu Agenția Națională de Integritate. Aceste declarații vin în momentul în care procesul său este în curs de judecare, generând controverse legale semnificative. Dominic Fritz, liderul USR și primar al Timișoarei, a comentat despre legile … Articolul Dominic Fritz și conflictul cu ANI: legile justiției în dezbatere apare prima dată în Main News.
03:50
Mircea Badea demontează curajul judecătoarei Raluca Moroșanu în scandalul protocoalelor # MainNews.ro
Mircea Badea a criticat intervenția judecătoarei Raluca Moroșanu, punând sub semnul întrebării curajul său după 26 de ani în sistem. Badea observă că tăcerea sa în trecut, când au avut loc controverse majore, ridică întrebări despre autenticitatea protestului de acum. Avocatul Kristian Winzer reiterează realitățile presiunilor din justiție. Judecătoarea Raluca Moroșanu a intervenit la o … Articolul Mircea Badea demontează curajul judecătoarei Raluca Moroșanu în scandalul protocoalelor apare prima dată în Main News.
02:40
Judecătorii Tribunalului București se distanțează de mișcarea USR-Rezist și subliniază că nemulțumirile magistraților sunt prezentate eronat. După apelul de solidaritate, mai multe voci din magistratură își retrag sprijinul, afirmând că nu există probleme similare în instanțe. Detalii despre tensiunile interne și reacțiile procurorilor. Judecătorii Tribunalului București resping asocierea cu USR-Rezist, considerând că nemulțumirile magistraților sunt … Articolul Judecătorii București refuză asocierea cu USR-Rezist apare prima dată în Main News.
01:40
Vila Rodicăi Stănoiu a fost recent vandalizată, iar controlul asupra averii fostei ministre a fost obținut de partenerul său, Marius Calotă, care ar fi contribuit la izolarea ei. Moartea sa a generat un dosar penal pentru moarte suspectă, iar procurorii investighează circumstanțele. Detalii aici. Vila Rodicăi Stănoiu, fost ministru, a fost vandalizată recent Partenerul acesteia, … Articolul Vila lui Rodicăi Stănoiu, devastată: cine administrează averea fostei ministre? apare prima dată în Main News.
00:40
Fostul președinte Traian Băsescu susține că independența magistraților depinde de voința acestora. El avertizează asupra problemelor grave din Justiție și necesitatea modificărilor legislative, precum stabilirea limitelor implicării SRI. Dialogul între președinte și magistrați ar putea aduce soluții eficiente. Traian Băsescu afirmă că independența magistraților depinde de voința lor personală Problemele din Justiție necesită modificări legislative … Articolul Independența magistratului: decizia personală pentru justiție echitabilă apare prima dată în Main News.
14 decembrie 2025
23:40
Atacurile USR și #rezist asupra șefilor parchetelor vizează controlul asupra PICCJ, DNA și DIICOT, avertizează avocatul Adrian Toni Neacșu. Reformele legislative cer schimbări rapide în Justiție, iar numirile pe aceste poziții devin o miză politică majoră, în contextul presiunilor mediatice asupra justiției. USR și #rezist atacă conducerea parchetelor pentru a prelua controlul asupra PICCJ, DNA … Articolul USR și #rezist atacă șefii parchetelor: explicațiile avocatului Adrian Toni Neacșu apare prima dată în Main News.
22:40
Revoltă în magistratură: judecătoarea Raluca Moroșanu devine simbolul „rezistenței”, dar trecutul ei ridică semne de întrebare. Plicurile galbene și umbra generalului SRI Dumbravă sugerează o reactivare a vechilor puteri. Magistrații, prinsi între politizare și integritate, contestă manipularea. Narațiunea despre eroismul judecătoarei Raluca Moroșanu se confruntă cu critici din partea avocaților Realitatea sugerează o conexiune între … Articolul Revoltă în justiție: Moroșanu, plicuri galbene și generalul SRI Dumbravă apare prima dată în Main News.
21:40
Judecătoarea Raluca Moroșanu avertizează că judecătorii de la Curtea de Apel București sunt sub presiune să fie indulgenți cu inculpații. Ea subliniază modificările legislative din 2022 care au limitat implicarea magistratilor în deciziile conducerii și afirmă că evaziunea fiscală nu ar trebui să fie pedepsită penal. Judecătoarea Raluca Moroșanu critică lipsa consultării judecătorilor în deciziile … Articolul Colegii trebuie să fie indulgenți cu inculpații în situații dificile apare prima dată în Main News.
Ieri
20:40
Judecătorul care susține #rezist a refuzat arestarea afaceriștilor din Portul Constanța # MainNews.ro
Judecătorul Raul Nestor de la Tribunalul București a refuzat arestarea afaceriștilor din Portul Constanța, implicați în fapte de corupție, motivând că dosarul se baza pe probe insuficiente. Nestor susține protestul magistraților #rezist, alăturându-se celor aproape 800 de colegi solidari cu justiția. Judecătorul Raul Nestor de la Tribunalul București a refuzat arestarea afaceriștilor acuzați de corupție … Articolul Judecătorul care susține #rezist a refuzat arestarea afaceriștilor din Portul Constanța apare prima dată în Main News.
19:40
Femeia a supraviețuit agresiunilor repetate ale fostului concubin, care a încălcat ordinul de protecție timp de un an. Parchetul General a cerut arestarea agresorului după multiple evenimente violente. Victimele violenței domestice sunt adesea neprotejate, iar soluțiile actuale nu sunt suficiente pentru a le asigura siguranța. Femeia a avut multiple agresiuni din partea fostului concubin, chiar … Articolul Femeia a supraviețuit violenței: agresorul arestat după un an de tăcere apare prima dată în Main News.
19:20
Un bărbat a suferit un stop cardiac într-o bijuterie din Kota, India, dar a fost salvat de fiul patronului prin manevre de resuscitare rapide. Incidentele surprinse de camerele de supraveghere au subliniat importanța primului ajutor. Intervenția a durat două minute și jumătate și a salvat o viață. Un bărbat a suferit un stop cardiac într-un … Articolul Bărbat în stop cardiac salvat de fiul patronului într-o bijuterie apare prima dată în Main News.
18:40
Inspecția Judiciară începe verificări după documentarul Recorder – rezultate în curând # MainNews.ro
Inspecția Judiciară a început verificări după documentarul Recorder, ca urmare a sesizărilor de la CSM. Elemente prezentate s-au aflat deja în atenția instituției. Rezultatele verificărilor vor fi prezentate în zilele următoare, iar CSM a decis sesizarea Inspecției pentru clarificarea acuzațiilor privind modificarea completurilor de judecători. Inspecția Judiciară a început verificări ca urmare a documentarului Recorder … Articolul Inspecția Judiciară începe verificări după documentarul Recorder – rezultate în curând apare prima dată în Main News.
18:30
România va găzdui în 2026 Campionatul European de atelaje și Campionatul Balcanic de anduranță, consolidându-și astfel statutul pe harta sporturilor ecvestre internaționale. După succesul Mondialului de și tineret de la Buftea, Federația Ecvestră Română promite un an plin de competiții ecvestre. Descoperiți mai multe! România va găzdui în 2026 Campionatul European de atelaje și Campionatul … Articolul România găzduiește Campionatul European: Detalii și noutăți importante apare prima dată în Main News.
