Moldoveni recrutați forțat în Rusia: Avertisment MAE Chișinău, fiți prudenți!
MainNews.ro, 15 decembrie 2025 12:50
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova avertizează moldovenii din Rusia că pot fi forțați să semneze un contract de serviciu militar la solicitarea permisului de ședere sau cetățeniei ruse. Se recomandă prudență, evitarea semnării documentelor militare fără consultanță juridică și solicitarea asistenței consulare în caz de presiuni. Ministerul moldovean al Afacerilor Externe avertizează moldovenii din …
• • •
Acum 30 minute
12:50
Acum 6 ore
08:50
Gigi Becali a declarat că fosta șefă DNA, Laura Codruța Kövesi, l-a avertizat printr-un preot că este urmărit de procurori. Afaceristul a detaliat relația sa cu aceasta și remușcările lui Kövesi față de dosarele din trecut. De asemenea, el a menționat și un avertisment legat de Florian Coldea, fost șef SRI. Gigi Becali a afirmat …
07:30
Zeci de mii de manifestanți din Brazilia protestează împotriva reducerii pedepsei fostului președinte Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Mitinguri masive au avut loc în orașe precum Rio de Janeiro și Sao Paulo, cerând „fără amnistie" și apărarea democrației. Zeci de mii de oameni au protestat …
Acum 8 ore
06:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a renunțat la aspirațiile NATO în favoarea unor garanții de securitate de la Occident. Întâlnirile de negociere, care au durat peste cinci ore la Berlin, continuă luni. Progrese semnificative au fost raportate, însă detalii complete nu au fost oferite. Volodimir Zelenski a renunțat la aspirațiile Ucrainei de a adera la NATO …
05:20
Salariul minim și pensiile din Ucraina vor crește în 2026, în contrast cu deciziile guvernului Bolojan din România, care preconizează înghețarea acestora. În timp ce Ucraina investește în sprijin social, România se confruntă cu austeritate, afectând milioane de cetățeni în contextul unei inflații ridicate.
Acum 12 ore
04:50
Dominic Fritz, liderul USR, atrage atenția asupra necesității rescrierii legilor justiției, în contextul unei investigații Recorder și al unui litigiu cu Agenția Națională de Integritate. Aceste declarații vin în momentul în care procesul său este în curs de judecare, generând controverse legale semnificative. Dominic Fritz, liderul USR și primar al Timișoarei, a comentat despre legile …
03:50
Mircea Badea demontează curajul judecătoarei Raluca Moroșanu în scandalul protocoalelor # MainNews.ro
Mircea Badea a criticat intervenția judecătoarei Raluca Moroșanu, punând sub semnul întrebării curajul său după 26 de ani în sistem. Badea observă că tăcerea sa în trecut, când au avut loc controverse majore, ridică întrebări despre autenticitatea protestului de acum. Avocatul Kristian Winzer reiterează realitățile presiunilor din justiție. Judecătoarea Raluca Moroșanu a intervenit la o …
02:40
Judecătorii Tribunalului București se distanțează de mișcarea USR-Rezist și subliniază că nemulțumirile magistraților sunt prezentate eronat. După apelul de solidaritate, mai multe voci din magistratură își retrag sprijinul, afirmând că nu există probleme similare în instanțe. Detalii despre tensiunile interne și reacțiile procurorilor. Judecătorii Tribunalului București resping asocierea cu USR-Rezist, considerând că nemulțumirile magistraților sunt …
01:40
Vila Rodicăi Stănoiu a fost recent vandalizată, iar controlul asupra averii fostei ministre a fost obținut de partenerul său, Marius Calotă, care ar fi contribuit la izolarea ei. Moartea sa a generat un dosar penal pentru moarte suspectă, iar procurorii investighează circumstanțele. Detalii aici. Vila Rodicăi Stănoiu, fost ministru, a fost vandalizată recent Partenerul acesteia, …
00:40
Fostul președinte Traian Băsescu susține că independența magistraților depinde de voința acestora. El avertizează asupra problemelor grave din Justiție și necesitatea modificărilor legislative, precum stabilirea limitelor implicării SRI. Dialogul între președinte și magistrați ar putea aduce soluții eficiente. Traian Băsescu afirmă că independența magistraților depinde de voința lor personală Problemele din Justiție necesită modificări legislative …
Acum 24 ore
23:40
Atacurile USR și #rezist asupra șefilor parchetelor vizează controlul asupra PICCJ, DNA și DIICOT, avertizează avocatul Adrian Toni Neacșu. Reformele legislative cer schimbări rapide în Justiție, iar numirile pe aceste poziții devin o miză politică majoră, în contextul presiunilor mediatice asupra justiției. USR și #rezist atacă conducerea parchetelor pentru a prelua controlul asupra PICCJ, DNA …
22:40
Revoltă în magistratură: judecătoarea Raluca Moroșanu devine simbolul „rezistenței", dar trecutul ei ridică semne de întrebare. Plicurile galbene și umbra generalului SRI Dumbravă sugerează o reactivare a vechilor puteri. Magistrații, prinsi între politizare și integritate, contestă manipularea. Narațiunea despre eroismul judecătoarei Raluca Moroșanu se confruntă cu critici din partea avocaților Realitatea sugerează o conexiune între …
21:40
Judecătoarea Raluca Moroșanu avertizează că judecătorii de la Curtea de Apel București sunt sub presiune să fie indulgenți cu inculpații. Ea subliniază modificările legislative din 2022 care au limitat implicarea magistratilor în deciziile conducerii și afirmă că evaziunea fiscală nu ar trebui să fie pedepsită penal. Judecătoarea Raluca Moroșanu critică lipsa consultării judecătorilor în deciziile …
20:40
Judecătorul care susține #rezist a refuzat arestarea afaceriștilor din Portul Constanța # MainNews.ro
Judecătorul Raul Nestor de la Tribunalul București a refuzat arestarea afaceriștilor din Portul Constanța, implicați în fapte de corupție, motivând că dosarul se baza pe probe insuficiente. Nestor susține protestul magistraților #rezist, alăturându-se celor aproape 800 de colegi solidari cu justiția. Judecătorul Raul Nestor de la Tribunalul București a refuzat arestarea afaceriștilor acuzați de corupție …
19:40
Femeia a supraviețuit agresiunilor repetate ale fostului concubin, care a încălcat ordinul de protecție timp de un an. Parchetul General a cerut arestarea agresorului după multiple evenimente violente. Victimele violenței domestice sunt adesea neprotejate, iar soluțiile actuale nu sunt suficiente pentru a le asigura siguranța. Femeia a avut multiple agresiuni din partea fostului concubin, chiar …
19:20
Un bărbat a suferit un stop cardiac într-o bijuterie din Kota, India, dar a fost salvat de fiul patronului prin manevre de resuscitare rapide. Incidentele surprinse de camerele de supraveghere au subliniat importanța primului ajutor. Intervenția a durat două minute și jumătate și a salvat o viață. Un bărbat a suferit un stop cardiac într-un …
18:40
Inspecția Judiciară începe verificări după documentarul Recorder – rezultate în curând # MainNews.ro
Inspecția Judiciară a început verificări după documentarul Recorder, ca urmare a sesizărilor de la CSM. Elemente prezentate s-au aflat deja în atenția instituției. Rezultatele verificărilor vor fi prezentate în zilele următoare, iar CSM a decis sesizarea Inspecției pentru clarificarea acuzațiilor privind modificarea completurilor de judecători. Inspecția Judiciară a început verificări ca urmare a documentarului Recorder …
18:30
România va găzdui în 2026 Campionatul European de atelaje și Campionatul Balcanic de anduranță, consolidându-și astfel statutul pe harta sporturilor ecvestre internaționale. După succesul Mondialului de și tineret de la Buftea, Federația Ecvestră Română promite un an plin de competiții ecvestre. Descoperiți mai multe! România va găzdui în 2026 Campionatul European de atelaje și Campionatul …
18:30
Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, a anunțat intenția de a crește taxe locale, menționând că unele dintre acestea sunt foarte mici. Primarul vizează o reformă administrativă și îmbunătățirea gestionării domeniului public. Panic în Primăria Capitalei după victoria sa, angajații temându-se de reorganizări. Ciprian Ciucu a anunțat intenția de a crește taxe locale în …
18:10
Scandalul din magistratură continuă, cu afirmații de la ministrul Justiției, Radu Marinescu. Acesta declarează că președintele Nicușor Dan nu l-a contactat, dar premierul Ilie Bolojan a propus constituirea unui grup de lucru pentru analiza criticilor la legislația sistemului judiciar. Tensiunile dintre judecători necesită clarificări. Ministrul Justiției Radu Marinescu nu a fost contactat de Nicușor Dan …
17:30
Judecători și procurori pensionați s-au alăturat protestului USR, revendicând reforma pensiilor speciale din Justiție. Protestul include 813 magistrați, dintre care 97 sunt pensionari speciali. Printre semnatari se numără nume controversate precum Ionuț Matei și Raluca Moroșanu. Află detalii despre această situație tensionată. Judecători și procurori pensionați participă la un protest organizat de USR, axat pe …
17:20
Un comerciant musulman din Sydney, Ahmed Al Ahmed, este considerat erou după ce a dezarmat un atacator în timpul unui atac armat pe Plaja Bondi, soldat cu 12 morți. Imaginile arată curajul său în fața pericolului, intervenind pentru a salva vieți în timpul festivalului evreiesc Hanuka, provocându-i răniri. Un comerciant musulman, Ahmed Al Ahmed, a …
17:10
Dominic Fritz, liderul USR, cere schimbarea legilor justiției după ce ÎCCJ a decis continuarea procesului său. Acuzat de conflict de interese, Fritz contestă raportul ANI și invocă conexiuni suspecte în instanță. După o sentință dură, instanța supremă va relua judecarea, riscă pierderea mandatului de primar. Dominic Fritz solicită schimbarea legilor justiției după o decizie a …
16:30
Judecătoarea Raluca Moroșanu vine cu noi dezvăluiri, susținând afirmațiile unui coleg din documentarul Justiția Capturată. Ea anunță că protestele împotriva corupției vor continua, cu cereri de demisii în sistemul judiciar. Participanții solicită reforme urgente pentru un sistem de justiție independent. Judecătoarea Raluca Moroșanu va avea un interviu la Recorder, în care susține afirmațiile unui magistrat …
15:30
Un judecător cu legături în Guvern, Alin Bodnar, a semnat o petiție de susținere pentru colegii săi Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu. Aproape o mie de magistrați au aderat la acest demers, generând dezbateri intense despre independența justiției și conexiunile dintre judecători și politică în România. Judecătorul Alin Bodnar a semnat o petiție de susținere …
15:20
Anul 2025 aduce scumpiri record pe piața imobiliară românească. Economistul Radu Georgescu avertizează că bula imobiliară se va sparge, cu o prăbușire a vânzărilor de locuințe de 22% comparativ cu anul precedent. În 2026, tendința de scădere va continua, afectând grav dezvoltatorii imobiliari. Anul 2025 a adus scumpiri mari pe piața imobiliară, cu prețuri pe …
15:10
Președintele Nicușor Dan pleacă în vizită de lucru în Finlanda, participând la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, în contextul unei crize profunde în justiție în România, marcată de revolte ale magistraților. Analizarea corupției din sistemul judiciar este o prioritate, iar vinovații vor fi pedepsiți. Președintele Nicușor Dan va efectua o vizită de …
14:30
Protestele generate de documentarul Recorder au stârnit controverse în România. Adrian Năstase analizează potențialele lovituri de stat din istorie, subliniind influența justiției și rolul tinerilor în cererea de reforme. Este justiția utilizată pentru interese politice? Descoperă perspectivele lui Năstase. Adrian Năstase analizează tentativele de lovituri de stat în România, conectându-le la situația actuală marcată de …
14:00
1.300 de melomani au fost păcăliți cu bilete la concertul aniversar al sopranei Angela Gheorghiu
14:00
Președintele Nicușor Dan pleacă luni într-o vizită de lucru în Finlanda, participând la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est. Vizita are loc într-un context tensionat, România confruntându-se cu o criză a justiției, marcată de revolte ale magistraților și investigații privind corupția din sistem. Președintele Nicușor Dan va efectua o vizită de lucru în … Articolul Nicușor Dan vizitează Finlanda în plină criză a justiției: agenda președintelui apare prima dată în Main News.
13:10
Atac armat devastator pe plaja Bondi din Sidney în timpul sărbătorii Hanuka. Zece oameni uciși și 18 răniți, inclusiv polițiști. Doi suspecți au fost arestați, iar imaginile de la fața locului arată haosul creat. Evenimentul comunitar evreiesc s-a transformat într-o tragedie. Detalii și reacții oficiale. Atac armat pe plaja Bondi din Sidney, cu 10 victime … Articolul Atac armat pe plaja din Sidney: 10 morți, un erou dezarmează agresorul apare prima dată în Main News.
Ieri
13:00
Dorinel Munteanu debutează ca antrenor la Hermannstadt, având ca obiectiv câștigarea meciurilor cu Universitatea Craiova și Petrolul. Tehnicianul vorbește despre importanța încrederii în jucători și despre necesitatea de a îmbunătăți performanțele echipei, care se află pe locul penultim în Superliga. Dorinel Munteanu a debutat ca antrenor la Hermannstadt în meciul cu Universitatea Craiova Obiectivul echipei … Articolul Dorinel Munteanu își începe cariera de antrenor la Hermannstadt apare prima dată în Main News.
11:30
Fostul procuror general Augustin Lazăr subliniază importanța funcționării sistemului de justiție, comparându-l cu sistemul imunitar al statului. Lipsa de eficiență poate conduce la haos, un rezultat al deciziilor politice care afectează independența justiției. Lazăr solicită intervenții clare din partea Ministerului Public. Augustin Lazăr afirmă că disfuncționalitatea sistemului de justiție duce la haos în societate Intervenția … Articolul Justiția defectuoasă aduce haos: cum evităm criza legală? apare prima dată în Main News.
10:00
Oțelul Galați a învins Rapid București cu 2-0, în etapa a 20-a a Superligii. Paul Iacob a marcat un eurogol din lovitură liberă, iar antrenorul Laszlo Balint l-a descris ca fiind perseverent. Oțelul continuă să aibă o formă bună, cu trei victorii în ultimele șase meciuri, în timp ce Rapid se află într-o perioadă dificilă. … Articolul Laszlo Balint despre eurogolul lui Paul Iacob: O dovadă de perseverență apare prima dată în Main News.
09:30
Gigi Becali dezvăluie o stare tensionată în justiția românească, afirmând că a fost urmărit de DNA la indicațiile Laurei Codruța Kovesi. Avertizat printr-un preot, Becali discută despre relații neobișnuite între putere și indivizi. Declarațiile sale ridică întrebări despre transparența justiției din România. Gigi Becali a declarat că a fost avertizat că este urmărit de DNA … Articolul Sunt urmărit zi și noapte – Află adevărul din spatele acestei povești apare prima dată în Main News.
09:00
Rapid a pierdut meciul cu Oțelul Galați, astfel ridicând semne de întrebare legate de arbitrajul execrabil. Victor Angelescu a subliniat momentele controversate și lipsa de eficiență a echipei. Cu o singură victorie în ultimele patru etape, Rapid rămâne pe primul loc, dar trebuie să îmbunătățească abordarea în derby-ul cu FCSB. Rapid a pierdut meciul cu … Articolul Rapidiștii critică prestația după meciul cu Oțelul: „Execrabil!” apare prima dată în Main News.
03:50
Nicușor Dan, președintele României, afirmă că deficitul bugetar putea fi redus fără creșterea TVA-ului, în ciuda presiunilor financiare. În cadrul emisiunii ”40 de Întrebări”, el explică că a avut o schemă de buget care ar fi evitat majorarea taxei, protejând astfel consumatorii de creșterea prețurilor. Nicușor Dan a recunoscut că nu era necesară creșterea TVA-ului … Articolul Reducerea deficitului fără creșterea TVA-ului: soluții eficiente apare prima dată în Main News.
02:50
Nicușor Dan, președintele României, avertizează asupra unei campanii de dezinformare personificate de Călin Georgescu. El subliniază importanța apărării democrației, în ciuda provocărilor, și necesitatea de a conștientiza noua strategie de amplificare a tensiunilor sociale prin rețelele sociale. Nicușor Dan a discutat despre Călin Georgescu în emisiunea ”40 de Întrebări” A subliniat importanța focusării pe campania … Articolul Nicușor Dan: Călin Georgescu, simbol al campaniei de dezinformare apare prima dată în Main News.
01:50
Nicușor Dan a demis consilierul prezidențial Ludovic Orban din cauza diferențelor de comunicare. Președintele a subliniat că nu este acceptabil ca el și consilierul să ofere declarații contradictorii. Orban a avut merite în câștigarea alegerilor din 2020, dar colaborarea a fost întreruptă din motive de neînțelegere. Nicușor Dan a demis pe Ludovic Orban din funcția … Articolul Președintele și consilierul: discrepanțe declarații la televizor apare prima dată în Main News.
00:50
Nicușor Dan, președintele României, recunoaște greșelile sale în public, inclusiv un incident la Timișoara, unde informațiile contradictorii de protocol l-au influențat. El subliniază importanța conținutului în raport cu forma, discutând despre evenimentele recente și gafele făcute. Nicușor Dan a discutat despre gafele sale în cadrul emisiunii ”40 de întrebări” cu Denise Rifai A menționat momente … Articolul Greșelile de la Timișoara: Conținutul contează mai mult decât forma apare prima dată în Main News.
13 decembrie 2025
23:50
Nicușor Dan susține importanța prezentării dovezilor de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024 pentru a reda încrederea românilor. El afirmă că a clarificat aceste aspecte în plan extern și promite un raport complet în 2-3 luni, în contextul suspiciunilor legate de interferențele externe. Nicușor Dan subliniază importanța prezentării dovezilor legate de anularea alegerilor prezidențiale din … Articolul Nicușor Dan promite transparență în anularea alegerilor și recâștigarea încrederii apare prima dată în Main News.
23:00
Belarus eliberează 123 de deținuți, inclusiv un laureat Nobel, după sancțiuni americane # MainNews.ro
Belarus a eliberat 123 de deținuți, inclusiv laureatul Premiului Nobel Ales Bialiatski și lidera opoziției Maria Kalesnikava, după ce SUA au ridicat sancțiunile asupra exporturilor de potasiu. Această mișcare este parte a unei apropieri față de Occident și a generat reacții pozitive în întreaga lume. Belarus a eliberat 123 de deținuți, inclusiv laureatul Premiului Nobel … Articolul Belarus eliberează 123 de deținuți, inclusiv un laureat Nobel, după sancțiuni americane apare prima dată în Main News.
21:10
FC Argeș și FC Botoșani au terminat la egalitate, 0-0, în etapa a 20-a a Superligii de fotbal. Antrenorul Leo Grozavu a comentat atmosfera din tribune, subliniind presiunea simțită de jucători. FC Botoșani se menține pe podium, în timp ce FC Argeș urcă pe locul 5 în clasament. Descoperă detalii despre meciul tensionat! FC Argeș … Articolul FC Argeș și FC Botoșani termină meciul fără goluri, 0-0 apare prima dată în Main News.
20:10
Autoritățile franceze au destructurat o rețea românească de escrocherie „alba-neagra” sub Turnul Eiffel, după un incident viral cu influencerul IShowSpeed. Nouă membri ai „Clanului B” au fost reținuți și deferiți justiției pentru escrocherii stradale organizate. Poliția a confiscat 12.000 de euro în numerar. Autoritățile franceze au destructurat o rețea românească de escrocherii „alba-neagra” sub Turnul … Articolul Românii din Clanul B reținuți la Turnul Eiffel de poliția franceză apare prima dată în Main News.
19:40
Președintele belarus Lukașenko a eliberat 123 de deținuți politici, inclusiv laureatul Premiului Nobel Ales Bialiațki, în schimbul ridicării sancțiunilor impuse de SUA asupra exporturilor de potasiu. Această decizie urmează discuțiilor cu un emisar al lui Donald Trump, marcând o schimbare semnificativă în relațiile internaționale. Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a eliberat 123 de deținuți politici, inclusiv … Articolul Lukașenko eliberează 123 deținuți, inclusiv un laureat Nobel, în schimbul SUA apare prima dată în Main News.
18:40
Zeljko Kopic a anunțat transferuri la Dinamo, precizând că în iarnă vor veni 3-4 jucători. Despre Kennedy Boateng, care intră în ultimele 6 luni de contract, antrenorul a subliniat îmbunătățirea jocului său. Dinamo se pregătește pentru meciul cu Metaloglobus, având angajamentul de a câștiga cele trei puncte. Zeljko Kopic a anunțat că Dinamo va aduce … Articolul Zeljko Kopic dezvăluie transferuri și detalii despre Boateng la Dinamo apare prima dată în Main News.
17:00
Germania trimite trupe în Polonia pentru a întări securitatea flancului estic al NATO, în contextul amenințărilor din partea Rusiei. Această misiune se va desfășura între 2026 și 2027 și va implica activități de inginerie militară. Se preconizează că până la 800.000 de soldați NATO ar putea fi desfășurați în est. Germania trimite trupe la frontiera … Articolul Germania desfășoară trupe militare în Polonia pentru securitate europeană apare prima dată în Main News.
16:30
Cornel Petcu, un bucătar român întors din Texas, aduce conceptul de slow cooking pentru a promova gătitul sănătos în România. Cu o metodă adaptată la gusturile locale, el încurajează consumul de carne gătită lent, sănătoasă și nutritivă, potrivită pentru toți, de la gravide la diabetici. Cornel Petcu a adus în România conceptul de slow cooking, … Articolul NASA și un bucătar român: Inovație în gătitul sănătos în România apare prima dată în Main News.
15:50
Petrolierul venezuelean confiscat de SUA, Skipper, transporta țiței către Cuba în cadrul unei rețele comerciale sub sancțiuni. Astfel de operațiuni evidențiază legăturile economice dintre Venezuela, Cuba și Rusia, precum și eforturile de a evita restricțiile impuse de Washington. Oficialii cubanezi denunță confiscarea ca un act de piraterie. Petrolierul Skipper confiscat de SUA transporta petrol venezuelean … Articolul Comerțul cu petrolul venezuelean sub sancțiuni: rețeaua de contrabandă globală apare prima dată în Main News.
15:10
Victor Ciutacu: Intervenția judecătoarei Moroșanu și a ministrului Marinescu în dosarul Bizu # MainNews.ro
Victor Ciutacu a comentat pe Facebook despre implicarea judecătoarei Raluca Moroșanu și a ministrului Radu Marinescu în dosarul milionarului Bizu, acuzat de tentativă de omor. Judecătoarea a schimbat încadrările juridice, iar afaceristul a fost eliberat. Procesul se va relua, generând controverse în justiție. Victor Ciutacu critică implicarea judecătoarei Raluca Moroșanu și a ministrului Radu Marinescu … Articolul Victor Ciutacu: Intervenția judecătoarei Moroșanu și a ministrului Marinescu în dosarul Bizu apare prima dată în Main News.
