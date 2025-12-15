Lukoil pierde infrastructura petrolieră a aeroportului Chișinău – Decizie necesară

16:30

Judecătoarea Raluca Moroșanu vine cu noi dezvăluiri, susținând afirmațiile unui coleg din documentarul Justiția Capturată. Ea anunță că protestele împotriva corupției vor continua, cu cereri de demisii în sistemul judiciar. Participanții solicită reforme urgente pentru un sistem de justiție independent. Judecătoarea Raluca Moroșanu va avea un interviu la Recorder, în care susține afirmațiile unui magistrat … Articolul Continuăm călătoria: primul pas pentru succesul tău în {processed_articles_keywords} apare prima dată în Main News.