Revista presei internaționale, 16 decembrie 2025

12:50

Potrivit ultimelor informaţii, unul dintre cei doi atacatori care au ucis 15 persoane şi au rănit alte peste 40 pe o plajă celebră din Sydney este investigat de autorităţile australiene pentru legături cu gruparea jihadistă Stat Islamic (ISIS). Cei doi atacatori, tată şi fiu, au deschis focul asupra participanţilor la festivalul evreiesc Hanuka desfăşurat pe […]