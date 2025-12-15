Chefi la cuțite, 15 decembrie 2025. Ce echipă a câștigat proba de astăzi și ce au avut de gătit. Cine va merge la individuale
Antena1, 15 decembrie 2025 23:50
Ediția de azi din Chefi la Cuțite, 15 decembrie 2025, a început în forță, iar Irina Fodor le-a dat vestea cea mare. Iată ce vor avea de gătit și pentru cine.
Chefi la cuțite, 15 decembrie 2025. Cine a părăsit competiția în această ediție. Ce echipă a pierdut un concurent # Antena1
După o probă destul de dificilă, concurenții au aflat cineva va merge la proba individuală din echipele albastru și verde care au ieșit la egalitate.
Premierele se țin lanț în acest sezon la Mireasa. Ce s-a întâmplat, cu doar câteva zile înainte de marea finală # Antena1
A mai rămas puțin timp până când cuplurile formate la Mireasa o să facă pasul cel mare pentru a deschide un nou capitol din viața lor. Cei care au găsit dragostea adevărată o să își rostească jurămintele pentru a începe călătoria către căsnicie, însă, până atunci, sezonul continuă cu surprize și noutăți, iar telespectatorii urmăresc fiecare ediție cu sufletul la gură.
Fiica Gabrielei Lucuțar, operată de urgență după ce a încercat o provocare de pe TikTok. Ce a povestit Regina Întunericului # Antena1
Gabriela Lucuțar a tras o sperietură de zile mari, după ce fiica ei a fost la un pas de o tragedie. Daria, în vârstă de 12 ani, a fost dusă de urgență la spital după ce a încercat o provocare celebră de pe TikTok.
Mireasa, sezon 12. Iolanda, eliminată din emisiune, în live, după o încălcare gravă de regulament: „Până aici a fost!” # Antena1
Iolanda a fost eliminată de la Mireasa în ediția din 15 decembrie 2025. Simona Gherghe a făcut anunțul imediat după difuzarea unui material greu de difuzat la TV.
Cazul inedit al fetiței cu bucle aurii și ochi albaștri din China. Ce au descoperit specialiștii # Antena1
O fetiță din China a atras atenția specialiștilor la nivel internațional. Iată ce au descoperit legat de trăsăturile micuței.
Antonia, reacție dură după ce fanii au criticat-o pentru intervenția estetică de la nivelul feselor. Ce mesaj tranșant a transmis # Antena1
Antonia a reacționat dur în mediul online după ce fanii au criticat-o pentru că și-a injectat Aquafilling la nivelul feselor. Artista a fost la un pas de o tragedie din cauza intervenției estteice.
Pe 16 decembrie, Antena Stars celebrează 12 ani de monden autentic românesc, exclusivități şi culise din viețile vedetelor # Antena1
În 2013, Antena Stars, singura televiziune românească de "celebrity-news" saluta telespectatorii pentru prima dată din cadrul emisiunii "Răi da' Buni". Apoi, au urmat mii de emisii, milioane de momente speciale şi exclusivităţi, astfel că de 12 ani, Antena Stars dă zoom pe ce îți place. De 12 ani, ei sunt kilometrul zero al showbizului, locul unde se dau primele noutăți, unde exclusivitățile prind viață și unde, atunci când e nevoie, se întinde o mână de ajutor.
Juno și o altă actriță din Iubire cu parfum de lavandă au devenit ținta escrocilor. Ce fraudă nouă face ravagii pe internet # Antena1
Ella Prodan și Juno au tras un semnal de alarmă cu privire la escrocheriile din mediul online. Ce s-a întâmplat cu cei doi actori din serialul Iubire cu parfum de lavandă.
Ce se întâmplă cu Mariana Moculecu la mai bine de o lună de la moartea lui Horia Moculescu. Unde vrea să se mute: „Merit să am...” # Antena1
Mariana Moculescu a luat o decizie neașteptată la mai bine de o lună de la moartea fostului ei soț, Horia Moculescu. Se pare că aceasta își dorește să se mute în casa regretatului compozitor, alături de fiica ei.
Mireasa, sezon 12. Emily și Liviu au anunțat decizia. Părăsesc emisiunea sau se căsătoresc în finală, fără șansa la marele premiu? # Antena1
În ediția din 15 decembrie 2025, Emily și Liviu a anunțat ce decizie au luat. Cuplul logodit a fost nevoit să aleagă între a părăsi emisiunea sau a se căsători în Finala Mireasa, dar fără șansa de a intra în cursa pentru marele premiu.
S-a deschis prima pârtie din România în acest sezon. Iată cât plătesc turiștii dornici de distracție pentru o ciorbă.
Experții au dezvăluit trucul prin care creierul uman poate depăși AI, cu o abilitate pe care tehnologia încă nu o are - și s-ar putea să nu o dezvolte prea curând.
Cu ce se ocupă Elena, fiica Loredanei Groza, la 27 ani. Ce a dezvăluit artista despre jobul fiicei sale # Antena1
Loredana Groza a vorbit recent despre ocupația pe care o are fiica ei, Elena, în vârstă de 27 ani.
Experții au dezvăluit când are loc solstițiul de iarnă în 2025 și ce reprezintă acest moment, de fapt.
Diana Munteanu își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Puțini știu câți ani are prezentatoarea de la Neatza # Antena1
Diana Munteanu a fost surprinsă de colegii de la Neatza cu un apel telefonic chiar de ziua ei. Ce urare specială i-au făcut și cum le-a mulțumit frumoasa prezentatoare!
Cea mai proastă poziție de somn. De ce nu trebuie să adormi niciodată așa, potrivit experților # Antena1
Experții au dezvăluit cea mai proastă poziție de somn și de ce trebuie să o eviți atunci când adormi, pentru sănătatea ta.
Gabi Tamaș dorește să facă o schimbare în carieră. De ce se teme cel mai tare, după doi ani de la retragerea din activitate # Antena1
Gabi Tamaș s-a retras în urmă cu doi ani din fotbal, iar acum are planuri mari pentru cariera sa. Iată ce drum s-a gândit să urmeze.
(P) 7 semne mai puțin vizibile ale oboselii care îți afectează tenul și cum le poți corecta # Antena1
De multe ori, pielea transmite ceea ce corpul nu apucă să exprime: că este obosit.
Generațiile tinere au crescut chiar în perioada în care Bitcoin devenea cunoscut la nivel global.
Rezultat fără precedent la Chefi la cuțite. Unul dintre jurați va obține o superputere. Două amulete vor fi puse în joc la battle # Antena1
Ieri seară, la Chefi la cuțite, cel de-al cincilea battle a adus pentru a doua oară incomodul verdict al egalității – de data aceasta, între echipele bordo și verde. Diseară, jurații intră în bucătăria Chefi la cuțite mai dornici de victorie ca niciodată – iar jocul de început va avea o urmare cu totul neașteptată pentru unul dintre jurați, care va obține o superputere.
Chat-ul zilei la Mireasa, 15 decembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 15 decembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
Trupul Rodicăi Stănoiu a fost deshumat pe motiv de moarte suspectă. Ce se întâmplă și ce au decis rudele # Antena1
Rodica Stănoiu a fost înmormântată pe 5 decembrie, dar rudele și apropiații au cerut deshumarea după ce au aflat detalii din relația ei cu fostul ei soț, care e cu 50 ani mai tânăr decât ea.
În fiecare an de sărbători, crăciunițele nu lipsesc de pe mesele sau din casele românilor. Aceste plante reușesc să aducă un farmec aparte locuințelor, însă durata lor de viață este scurtă dacă nu sunt îngrijite corespunzător.
Când trimiți un colet, fie că e vorba de un produs vândut în magazinul tău online, fie că îl expediezi unei persoane apropiate, primul lucru la care te gândești este dacă ajunge în siguranță.
Irinel Columbeanu a trecut la altă religie. Fostul om de afaceri s-a botezat înainte de sărbători # Antena1
Irinel Columbeanu pare că s-a redescoperit din punct de vedere spiritual și a decis să se boteze într-o altă religie.
Regizorul Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în casă după ce au fost uciși de fiul lor. Ce s-a întâmplat # Antena1
Regizorul Rob Reiner și soția lui, Michele Reiner, au fost găsiți morți în propria lor casă.
Salsa Rossa este ingredientul care dă gustul de neuitat mâncărurilor italiene. Iată cum se prepară.
Horoscop zilnic 16 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de marți, 16 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Prăjitura Bușteanul de Crăciun, sau Buturuga de Crăciun, sau Bușteanul de Yule este un desert cu un trecut ritualic. Ingenios format și decorat pentru a arăta ca un buștean tridimensional, prăjitura reprezintă o îmbinare a unor tradiții antice: una care sărbătorea solstițiul de iarnă și o alta care îl onora pe zeul nordic Thor.
Chefi la cuțite, 14 decembrie 2025. Ce concurentă a fost eliminată în ediția de azi. Ce echipă a pierdut un membru # Antena1
Proba echipelor de la Chefi la cuțite a luat sfârșit, iar unii concurenți au fost nevoiți să meargă la individuale pentru a nu fi eliminați.
Chefi la cuțite, 14 decembrie 2025. Ce probă au avut concurenții în această ediție și cine a câștigat. Ce amulete s-au folosit # Antena1
Ediția din seara aceasta a început în forță pentru toate cele patru echipe. Irina Fodor a apărut în platou și le-a spus care e tema.
Rezultate Loto azi, 14 decembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 14 decembrie 2025, vor fi afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
Catinca, fiica Elwirei și a lui Mihai Petre, a împlinit 13 ani. Ce mesaj i-a transmis tatăl ei și cum arată acum adolescenta # Antena1
Catinca Petre, fiica cea mare a soților Mihai și Elwira Petre, a împlinit 13 ani. Fata a sărbătorit alături de cei dragi începutul unei noi etape din viața sa: adolescența.
Cât costă să te cazezi de sărbători la hotelul lui Gică Hagi din Mamaia. Prețurile nu sunt pentru oricine # Antena1
Turiștii care vor să petreacă cele mai importante sărbători din an la hotelul lui Gică Hagi de la malul mării trebuie să scoată bani frumoși din buzunar.
Rezultate Loto azi, 14 decembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Amuleta care le impune concurenților să gătească legați la mâini aterizează la Chefi la cuțite, iar un conflict agită jurizarea # Antena1
După ce miercurea trecută, s-au petrecut schimbări în trei dintre echipele care se întrec în bucătăria Chefi la cuțite, în această seară, cel de-al cincilea battle va fi din nou zguduit de sunetul alarmei amuletelor încă din primele clipe.
Cum a ajuns o femeie din Japonia să se mărite cu un avatar AI: „Felul în care Klaus m-a ascultat a schimbat totul” # Antena1
O femeie din Japonia în vârstă de 32 de ani a organizat o ceremonie de „căsătorie” cu un personaj AI pe care l-a creat cu ajutorul lui ChatGPT, după ce a trecut printr-o despărțire dureroasă.
O mai ții minte pe Roberta din telenovela „Rebelde”? Dulce Maria este însărcinată pentru a doua oară. Primele imagini cu burtica # Antena1
Dulce Maria, una dintre cele mai cunoscute actrițe de telenovele, și-a surprins fanii când a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini în care apare pe coperta unei reviste celebre.
Cine e actrița din Titanic surprinsă alături de Leonardo DiCaprio. Puțini o recunosc din rolul celebru # Antena1
Puțini și-au dat seama cine e celebra actriță care a fost surprinsă recent alături de Leonardo DiCaprio, după ce au jucat împreună în Titanic.
Noul look al Pamelei Anderson a împărțit fanii în 2 tabere. Cum se apară vedeta: „Frumusețea e subiectivă” # Antena1
Noul look al Pamelei Anderson a împărțit fanii în 2 tabere, după ce vedeta a optat pentru o nouă culoare de păr care a surprins.
Care au fost cele mai virale 20 de melodii pe TikTok în 2025. Artiștii internaționali clasați pe primele 20 de poziții în top # Antena1
Află care sunt cele mai populare 20 de melodii pe TikTok în 2025, cele pe care utilizatorii platformei le-au folosit cel mai des în conținutul publicat de ei pe această rețea de socializare.
Te-ai întrebat cum arată „fetița” din filmul horror Orphan în realitate? Actrița care interpretează rolul are 28 de ani, de fapt.
Melania Trump, apariție riscantă într-o bluză transparentă la Casa Albă. Ținuta care a atras toate privirile # Antena1
Melania Trump a avut o apariție riscantă într-o bluză transparentă la unul dintre cele mai importante evenimente anuale de la Casa Albă.
Ce mai face si cum arată acum Simona Sensual. Fosta asistentă TV vrea să se întoarcă în showbiz # Antena1
Simona Sensual, celebra blondină care făcea furori la începutul anilor 2000 ca asistentă TV, își dorește să se întoarcă în televiziune.
Horoscop zilnic 15 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de luni, 15 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Horoscop zilnic 14 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 14 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Soția lui Ștefan Hrușcă este o apariție rară în spațiul public. Iată cu ce se ocupă!
Românca desemnată cea mai bună canotoare din lume! Conduce într-un top în care se află și alte sportive din țara noastră # Antena1
O româncă a fost numită cea mai bună canotoare din lume. Topul anual include și alte sportive din țara noastră. Cine sunt acestea!
Moment istoric pentru fanii ABBA! Benny Andersson și Bjorn Ulvaeus s-au reunit pe covorul roșu # Antena1
Legendele Benny Andersson și Bjorn Ulvaeus s-au întâlnit pe covorul roșu la premiera noii montări a musicalului „Chess”, la Imperial Theatre din New York.
