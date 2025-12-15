Cine este, cum arată și cu ce se ocupă fiica Narcisei Suciu. Tânăra se numește Daria Crăciun și trăiește în Finlanda

15:30

În 2013, Antena Stars, singura televiziune românească de "celebrity-news" saluta telespectatorii pentru prima dată din cadrul emisiunii "Răi da' Buni". Apoi, au urmat mii de emisii, milioane de momente speciale şi exclusivităţi, astfel că de 12 ani, Antena Stars dă zoom pe ce îți place. De 12 ani, ei sunt kilometrul zero al showbizului, locul unde se dau primele noutăți, unde exclusivitățile prind viață și unde, atunci când e nevoie, se întinde o mână de ajutor.