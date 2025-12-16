Singurele 3 aparate electrocasnice care consumă curent fără să le folosești. Soluția pe care să o urmezi, pentru a nu plăti o factură mai mare
16 decembrie 2025
În cazul multor cetățeni români, factura la energie poate deveni o reală provocare. Cu gândul să economisească, pot căuta metode eficiente care să nu le „umfle” factura la curent. Însă, uneori, pot uita că există și aparte electrocasnice care consumă electricitate fără să le folosească, arată CANCAN. De aceea, pentru a putea economisi, este important […]
AUR va depune o propunere legislativă pentru exceptarea construcțiilor destinate producției agricole primare de la plata impozitului pe clădiri # Gândul
Președintele AUR, George Simion, alături de liderii grupurilor parlamentare ale formațiunii din Camera Deputaților și Senat, Mihai Enache și Petrișor Peiu, vor depune la Biroul Permanent al Senatului o inițiativă legislativă pentru exceptarea construcțiilor destinate exclusiv procesului de producție agricolă primară de la plata impozitului pe clădiri. Propunerea legislativă urmărește exceptarea de la impozitare a […]
Călin Georgescu se prezintă la Poliția din Buftea pentru semnarea controlului judiciar. Susținătorii acestuia îl așteaptă # Gândul
Călin Georgescu ajunge marți, 16 decembrie, la secția de Poliție din Buftea pentru semnarea controlul judiciar. Acesta este așteptat de un număr impresionant de susținători. Luni, fostul candidat la președinție s-a prezentat în fața magistraților de la Curtea de Apel pentru procesul în care este judecat pentru tentativă de lovitură de stat. Călin Georgescu a […]
Trump dă în judecată BBC și cere 10 miliarde de dolari pentru defăimare și încălcarea legislației privind practicile comerciale: „Mi-au schimbat cuvintele” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a intentat un proces împotriva BBC, acuzând postul public britanic de defăimare și practici comerciale ilegale, în urma modului în care a fost editat discursul său din 6 ianuarie 2021 într-un documentar Panorama. Trump solicită despăgubiri totale de 10 miliarde de dolari. Președintele Donald Trump a dat în judecată trustul […]
Care sunt cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa. Unele se află la doar câteva ore de România # Gândul
Costul pentru o vacanță la schi poate să ajungă rapid la o sumă de patru cifre atunci când pui la socoteală și echipamentul, abonamentul la teleschi, cazarea, zborurile, mesele de pe pârtie și băuturile après-ski. Un nou studiu indică faptul că există destinații europene unde bugetul se întinde considerabil mai mult. Italia este în topul […]
Vlad Pascu, responsabilul pentru accidentul de la 2 Mai, află marți dacă i se reduce pedeapsa de 10 ani de închisoare # Gândul
Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis în august 2023 doi studenți în apropiere de 2 Mai, condamnat la 10 ani de închisoare, vrea reducerea pedepsei. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se va pronunţa, marţi, asupra cererii. Prin această cale extraordinară de atac, Pascu speră să obţină o reducere a pedepsei. Decizia instanţei supreme […]
Ciprian Ciucu îşi începe mandatul la Primăria Capitalei cu datorii de 3 miliarde de lei: „Nu îmi imaginam că problemele sunt aşa grave” # Gândul
Ciprian Ciucu este foarte îngrijorat cu privire la ceea ce a găsit în Primăria Capitalei, odată cu preluarea mandatului de primar general. Datoriile ajung pe la 3 miliarde de lei, iar bugetul necheltuit se va situa în jurul sumei de 20 de milioane de lei, la începutul anului. În cadrul interviului pe care l-a acordat […]
Fostul ministru al Economiei îl mitraliază pe Radu Miruță pe tema salariului minim: „Nu vă e jenă? Există o lege, pe care trebuie să o respectați!” # Gândul
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi (PSD), a lansat un atac dur la adresa actualul ministru al Economiei, Radu Miruță (USR) după ce a declarat că o creștere forțată a salariului minim ar îngenunchea firmele mici și mijlocii. Marius Budăi i-a transmis lui Miruță că statul este obligat de lege să crească salariul minim și […]
Fiul lui Trump s-a logodit pentru a treia oară. Președintele a făcut anunțul la Casa Albă. Ultima sa parteneră a fost numită ambasador în Grecia # Gândul
Președintele american Donald Trump a anunțat, luni seara, în cadrul unei petreceri de sărbători organizate la Casa Albă, că fiul său cel mare, Donald Jr., s-a logodit cu Bettina Anderson, o personalitate mondenă din Palm Beach, relatează The New York Times. Îi mulțumesc Bettinei pentru un singur cuvânt: „Da” (la cererea în căsătorie), a spus […]
Vremea se răcește. Când apar lapovița și ninsoarea? ANM, pentru Gândul: „Temperaturi ceva mai scăzute, totul se schimbă foarte repede, de la o zi la alta” # Gândul
La jumătatea lunii decembrie, ceața este predominantă în fiecare dimineață, în multe regiuni ale țării. Temperaturile sunt în scădere, vizibilitatea este redusă, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) emit coduri galbene de ceață. Astăzi, la primele ore, au fost vizate localități din județele Alba, Bihor, Constanța, Galați, Brăila, Gorj, Caraș-Severin și Suceava. În excusivitate […]
SUA vs. China, faza „stealth”. Bombardierul american B-21 Raider, la concurență cu „aripa zburătoare” chineză H-20. Cine va deține cel mai puternic avion din lume? # Gândul
După decenii de dezvoltare modelată de moștenirea Războiului Rece, Statele Unite și China își desfășoară, acum, cele mai avansate bombardiere strategice. Avionul american B-21 Raider a intrat deja în faza de testare în zbor, în cadrul unui program strict gestionat al Forțelor Aeriene. În același timp, avionul chinez Xi’an H-20 rămâne – oficial – nedescoperit, […]
Zelenski respinge un referendum privind statutul Donbasului în negocierile de pace: „Nu va fi recunoscut ca fiind teritoriu rusesc” # Gândul
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că, în cadrul negocierilor de pace de la Berlin, că în acest moment nu se discută despre organizarea unui referendum privind statutul Donbasului, precizând că Ucraina nu va recunoaște regiunea ca fiind teritoriu rusesc, nici de jure, nici de facto. Volodimir Zelenski a afirmat că problema teritorială a Donbasului […]
Cele 5 zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. Apar oportunități și au parte de stabilitate financiară # Gândul
Se anunță schimbări uriașe pentru mai multe zodii, în următoarele 2 luni. Acești nativi vor fi binecuvântați de Dumnezeu și vor fi încărcați cu o energie cu totul specială. Astrologii susțin că acești nativi vor avea parte de protecție divină, oportunitățile vor ieși în calea lor, iar liniștea sufletească va fi recăpătată. Următoarele două luni […]
Suspecții măcelului de pe plaja din Australia călătoriseră în Filipine, cu o lună înainte de atac pentru „antrenament militar” # Gândul
Poliția australiană investighează o călătorie în Filipine a celor doi presupuși autori ai atacului mortal de pe plaja Bondi, Australia, soldat cu 15 victime. Suspecții ar fi vizitat Filipine, cu o lună înainte de comiterea crimelor, pentru a primi „antrenament de tip militar”. Sajid Akram, în vârstă de 50 de ani, a călătorit în Filipine […]
Ce a descoperit o femeie care a comandat un taxi autonom Waymo: „Chestia asta nu mă lasă să ies” # Gândul
O femeie din Los Angeles, statul american California, a descoperit un străin în portbagajul unei mașini autonome Waymo pe care o comandase pentru fiica ei. Incidentul s-a petrecut în parcul MacArthur și ridică întrebări despre siguranța și fiabilitatea serviciilor de transport autonome. Când vehiculul a ajuns la destinație, femeia și fiica ei au descoperit un […]
Grupul de atac al portavionului USS Gerald R. Ford al Marinei SUA s-a repoziționat la circa 600 km sud-sud-vest de Puerto Rico. Army Recognition: „O distanță de atac rapid față de Venezuela” # Gândul
Grupul de atac al portavionului USS Gerald R. Ford al Marinei SUA s-a repoziționat la aproximativ 600 km sud-sud-vest de Puerto Rico și s-a plasat la o distanță de atac rapid față de Venezuela, notează Army Recognition. Această mișcare semnalează o supraveghere și o descurajare sporite ale SUA în Caraibe, pe fondul tensiunilor regionale tot mai […]
Un bărbat, în vârstă de 50 de ani, și-a pierdut viața într-un incendiu ce a izbucnit, azi-noapte, la o stână din localitatea Grădiștea. Tragedia s-a produs după ce rulota în care bărbatul se afla a luat foc. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Stației Colibași, cu două autospeciale de stingere. Aceștia au constatat […]
Cravata unui mire a generat o adevărată bătaie la o nuntă. Mireasa a fost rănită și a ajuns și ea la spital # Gândul
O nuntă care a avut loc în weekend în vestul Germaniei s-a transformat într-o adevărată încăierare în urma căreia mai multe persoane, inclusiv mireasa, au fost rănite. Disputa a izbucnit din cauza unui joc de nuntă și a escaladat într-o încăierare fizică în care au fost implicați numeroși invitați. Un bărbat în vârstă de 39 […]
SUA a colectat peste 200 de miliarde de dolari în taxe vamale, în urma măsurilor impuse de Donald Trump. Curtea Supremă analizează legalitatea taxelor # Gândul
Statele Unite au încasat peste 200 de miliarde de dolari în tarife vamale în acest an, ca urmare a noilor taxe impuse de președintele Donald Trump de la începutul anului 2025, a transmis Serviciul Vamal de Protecție a Frontierelor. Anunțul a fost făcut în contextul în care Curtea Supremă analizează argumentele conform cărora noile tarife […]
Unde nu este bine să pui niciodată bradul de Crăciun. Cele 7 locuri care atrag ghinion și strică energia sărbătorilor # Gândul
Dacă vrem să menținem echilibrul și armonia sărbătorilor, trebuie să ținem cont și de locul în care amplasăm bradul de Crăciun. O amplasare greșită poate afecta starea de bine, relațiile sau chiar stabilitatea financiară. Feng Shui avertizează că există zone din locuință care consumă sau blochează energia vitală, iar bradul de Crăciun amplasat greșit poate […]
„Nu am inaugurat o simplă casă! Am deschis porțile unui loc plin de fericire adaptat copiilor cu nevoi speciale, aflați în grija colegilor de la DGASPC Sector 5”, anunţă primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone. În parteneriat cu Organizația Hope and Homes for Children, a fost finalizată o locuință de tip familial. „Este un spațiu […]
Record istoric la Pilonul 2. Trei români au virat peste 600.000 de lei într-o singură lună la pensiile private obligatorii. Ce salarii au avut # Gândul
Trei români au realizat într-o singură lună, contribuții individuale de peste 600.000 de lei fiecare la Pilonul II de pensii. Datele record furnizate de Casa Națională de Pensii Publice arată nu doar un salt semnificativ al contribuțiilor în 2025, ci și un nou record istoric pentru un cont de pensie obligatorie administrată privat. Primele trei […]
Bancul zilei este despre dorința de a face un credit pentru cumpărarea unei case. Am vrut să îmi fac credit să-mi iau casă, dar când mi-au văzut salariul mi-au spus că la Decathlon au băgat corturi noi. Bulă și călugărița tinerică și frumoasă Bulă oprește mașina și ia o călugăriță tinerică și frumoasă, care făcea […]
Liu Xin, un chinez în vârstă de 30 de ani, care susține că are o avere de peste 10 miliarde de yuani, circa 1,4 miliarde de dolari, își caută soție. Recent, el a postat un anunț în matrimoniale online în care se descrie ca fiind „nu neapărat urât, mai degrabă gras și patriot naționalist”. El […]
FCSB a câștigat partida cu Unirea Slobozia, 2-0, jucată la Clinceni, iar acum echipa roș-albastră e pe locul nouă în Superliga, 28 de puncte, la două distanță de play-off. Gigi Becali a discutat despre meciul cu Unirea Slobozia pe un ton ironic, fiind deranjat de comentariul de la Digi Sport. După duelul de la Clinceni, […]
Ce este, de fapt, obiectul intergalactic 3I/ATLAS. Detaliul observat de românul Adrian Șonka, prin telescop: „Pe 19 decembrie..” # Gândul
Ce este, de fapt, obiectul intergalactic 3I/ATLAS? Românul Adrian Șonka a observat un detaliu important prin telescop. În urmă cu două zile, pe pagina sa de Facebook, acesta a încărcat o imagine cu „mult comentata cometă”, așa cum o numește el, menționând că s-a întâmplat să o observe cu un telescop cu diametrul de 1,2 […]
„Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, audiat azi la CSM, după ce a solicitat să fie numit procuror # Gândul
Judecătorul Laurențiu lonel Beşu nu mai vrea să activeze la o instanţă şi solicită CSM să lucreze ca procuror în Giurgiu. Audierea acestuia este programată marţi, la ora 12:00. Anunțul a fost făcut pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii. Marți, 16 decembrie, Laurențiu Beșu va susține la Secția pentru procurori a CSM interviul în cadrul […]
FCSB a învins Unirea Slobozia, 2-0, în etapa 20 a Superligii, iar Octavian Popescu nu a făcut parte din lot. Gigi Becali a explicat care e situația mijlocașului de 22 de ani și i-a făcut și un set de reguli. În partida de la Clinceni au marcat Mihai Lixandru (62) și Alexandru Stoian (90+5), iar […]
Procurorii DNA fac percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc. Alături de un om de afaceri, Cuc ar fi încercat să-l mituiască pe șeful RAR # Gândul
UPDATE. 8.08. Una dintre persoanele vizate de DNA este omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe. El ar fi promis lui Mihai Alecu – director general al Regiei Autonome Registrul Auto Român o mită 6% din valoarea totală a acordului-cadru ce a fost reînnoit la data de 21.11.2025 între Registrul Auto Român și societatea Euro QuipInternational […]
Confesiunile șocante ale unei stewardese despre momentele dramatice din timpul zborurilor: „I-am pus o mască pentru ochi și l-am acoperit cu o pătură” # Gândul
Barbara Bacilieri, o stewardesă cu 14 ani de experiență la Aerolineas Argentinas, a vorbit deschis despre unele dintre cele mai dificile situații întâlnite în timpul zborului, respectiv decesul unui pasager. Barbara Bacilieri, în vârstă de 33 de ani, fostă stewardesă la Aerolineas Argentinas și actualmente influencer în domeniul călătoriilor, a dezvăluit experiențe mai puțin cunoscute […]
Președintele Nicușor Dan va face o vizită oficială în Marea Britanie în zilele de marți și miercuri # Gândul
Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele Nicușor Dan va merge în vizită în Marea Britanie marți și miercuri. Marți seara, șeful statului va începe vizita cu o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la Ambasada României din Londra. Nicușor Dan, vizită în Marea Britanie Potrivit agendei sale, a […]
„Eroii” din vitrina Recorder au pensii de lux și de peste 7.500 de euro. Ani buni și le-au ținut pitite prin fișete. Gândul publică sumele și culisele industriei pensiilor „nesimțite” din justiție, a grupării USR / Rezist # Gândul
Majoritatea „eroilor” filmului Recorder sunt pensionari speciali celebri și controversați ai sistemului de Justiție. Fie că vorbim de pensionarul de lux Crin Bologa, fie că vorbim de judecătoarea Andrea Chiș de la Cluj, de Daniela Panioglu de la Curtea de Apel București sau de cei aproape 100 de pensionari speciali susținători ai protestelor de zilele […]
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather # Gândul
Tabel ninsori Crăciun și Revelion. Specialiștii în meteorologie au întocmit un tabel prin care descoperi care este probabilitatea să ningă în orașul tău. Datele sunt întocmite de ANM și Accuweather. Vezi mai jos. Meteorologii ANM și Accuweather au emis șansele de ninsoare în funcție de orașul în care te afli. Prin intermediul tabelului de mai […]
Procurorii DNA desfășoară la această oră percheziții la fostul ministru al PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc și la un om de afaceri, arată surse judiciare. Procurorii ar viza fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită, într-un contract cadru de 23 de milioane de lei. Știre în curs de actualizare.
Valentin Stan: După venirea lui Trump, Ucraina nu mai intră în NATO, cedează teritoriile ocupate și se retrage din teritorii necucerite de ruși # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat evoluția negocierilor de pace din Ucraina, dar și consecințele asupra integrității teritoriale a Ucrainei. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan, invitat în emisiunea Marius Tucă Show, a criticat ferm retorica conform căreia Ucraina ar putea câștiga războiul cu […]
Bancul de marți are în centrul atenției un dialog între doi prieteni despre un papagal mort. Spor la râs! Se întâlnesc doi prieteni. – Ce mai face papagalul tău? – Din păcate, a murit. – Era bolnav? – Nu, a murit de ciudă. De când m-am însurat, el n-a mai reușit să scoată o vorbă […]
16 Decembrie, calendarul zilei: Mihai Trăistariu împlinește 49 de ani. Își pierde viața Anca Pop. Începe Revoluția Română la Timișoara # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 16 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Mihai Trăistariu este un cântăreț român cunoscut pentru vocea sa puternică și ambitusul vocal impresionant. Născut pe 16 decembrie 1976, la Piatra Neamț, el a devenit cunoscut publicului larg la începutul anilor […]
Valentin Stan: Prezența trupelor americane pe teritoriul României ținea strict de relația bilaterală pe care ne-au retras-o # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre retragerea trupelor americane din România, corelând acest eveniment cu vizita Președintelui Nicușor Dan la Paris. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan susține că, în urma retragerii trupelor americane din România, s-ar dori înlocuirea acestora cu trupe franceze. […]
Cât de stabilă a fost România? Țara a schimbat 13 prim-miniștri în doar 18 ani. Cum stau Bulgaria, Polonia sau Ungaria la capitolul „stabilitate” # Gândul
România a schimbat 13 prim-miniștri în doar 18 ani, potrivit unui raport care analizează stabilitatea guvernamentală în 16 state europene în perioada 2007-2025. Durata medie a unui mandat de premier în România este de doar 17, 5 luni, adică mai puțin de un an și jumătate. Cifrele plasează România pe primul loc la capitolul instabilitate […]
Unul dintre cei mai temuți lideri interlopi din București, internat de urgență într-un spital penitenciar # Gândul
Unul dintre cei mai periculoși lideri interlopi din București, care execută o pedeapsă de 10 ani pentru infracțiuni comise cu violență, a fost internat, de urgență, într-un spital penitenciar. Marius Alecu, zis Bebino, ar suferi de mai multe boli interne, dar ar fi cunoscut inclusiv cu afecțiuni psihice. Marius Alecu, zis Bebino, a reușit să […]
Ford suferă pierderi de 19,5 miliarde de dolari după ce a anunțat retragerea planurilor pentru vehicule electrice # Gândul
Compania americană Ford Motor a anunțat luni că își retrage planurile de a mai produce automobile electrice, încasând o pierdere de 19,5 miliarde de dolari din profit pentru a acoperi costurile schimbării strategiei. Anterior, directorul executiv Jim Farley insistase că Ford putea să concureze cu producătorii de mașini electrice din China care au început să […]
Scandal în Portul Constanța. Operatorii acuză că sunt sufocați de taxe și abandonați de stat: investiții de miliarde de lei, asumate și nerealizate. „Premierul Bolojan și președintele Nicușor Dan au declarat Portul strategic militar și economic” # Gândul
Un nou conflict major izbucnește în Portul Constanța, după ce principalii operatori portuari sunt împovărați cu taxe tot mai mari, în timp ce investițiile publice promise întârzie sau rămân doar pe hârtie. Operatorii portuari cer transparență tarifară și consultarea comunității portuare în privința taxelor. Conform datelor furnizate de operatori, investițiile promise și nerealizate în Portul […]
Precizările unui psiholog despre oamenii care trăiesc în dezordine acasă: Au dificultăți să ducă alte 7 responsabilități mai mari # Gândul
Psihologul canadian Jordan B. Peterson susține că felul în care arată casa ta spune foarte multe despre modul în care îți gestionezi restul vieții. Ideea lui de bază este următoarea: dacă nu reușești să-ți pui în ordine propria cameră sau propriul spațiu… este foarte probabil să îți fie greu să duci responsabilități mai mari – […]
Donald Trump a anunțat progrese semnificative în discuțiile desfășurate cu Vladimir Putin. „Suntem mai aproape de pace în Ucraina ca niciodată”, a spus liderul de la Casa Albă. Trump: Au fost discuții „extraordinare” Președintele SUA spune că a purtat o discuție „lungă” și „productivă” cu mai mulți lideri europeni. El a adăugat că suportul liderilor […]
Încep procedurile pentru repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica de la baza barajului Paltinu, în această noapte: „Furnizarea apei nu se oprește” # Gândul
Procedurile pentru repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica de la baza lacului de acumulare Paltinu din judeţul Prahova, manevre care provoacă turbiditatea apei, încep în această noapte. Autorităţile dau asigurări că furnizarea apei către populaţie nu va fi sistată, însă spun că este posibilă o diminuare a debitului. Pentru ca apa cu turbiditate ridicată să nu intre în […]
Ce a pățit o tânără de 25 de ani, care a vrut să slăbească mâncând doar piept de pui fiert și conopidă # Gândul
O tânără de 25 de ani, din China, a vrut să slăbească, dar a ajuns la spital după ce a mâncat pentru aproximativ șase luni doar piept de pui fiert și conopidă, cu gândul că va da jos kilogramele în plus. În urma acestui caz, medicii trag un semnal de alarmă cu privire la dietele […]
Ce se întâmplă în corpul tău dacă iei pastile cu suc, lapte sau alcool. Avertismentul medicului nutriționist Mihaela Bilic # Gândul
Medicul nutriționist Mihaela Bilic explică ce se întâmplă atunci când oamenii iau pastilele cu suc, alcool sau lapte. Prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, ea a dezvăluit motivul pentru care oamenii nu trebuie să mai ia medicamente cu alcool. „Alcoolul scade metabolizarea substanțelor active și intensifică efectul medicamentelor, mai ales dacă este […]
