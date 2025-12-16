Trump dă în judecată BBC și cere 10 miliarde de dolari pentru defăimare și încălcarea legislației privind practicile comerciale: „Mi-au schimbat cuvintele”

23:20

Procedurile pentru repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica de la baza lacului de acumulare Paltinu din judeţul Prahova, manevre care provoacă turbiditatea apei, încep în această noapte. Autorităţile dau asigurări că furnizarea apei către populaţie nu va fi sistată, însă spun că este posibilă o diminuare a debitului. Pentru ca apa cu turbiditate ridicată să nu intre în […]