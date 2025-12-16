Două exemplare speciale BMW Seria 7 expuse în București: vopsea de 22.000 de euro

11:40

Deși există o competiție acerbă între producătorii de automobile, există cazuri când două sau mai multe mărci se aliază pentru a dezvolta și produce împreună modele noi. Acesta este acum cazul celor de la Ford, care au anunțat oficial un parteneriat nou cu cei de la Renault.Noul parteneriat dintre cele două mărci are în vedere dezvoltarea a două modele electrice noi. Acestea vor fi vândute sub sigla Ford, însă vor avea la bază o...