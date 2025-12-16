Nissan vrea să lanseze 10 modele Nismo până în 2028

10:50

În urmă cu două săptămâni, toate publicațiile auto majore au dat știrea că Gerry McGovern, șeful de design Jaguar, ar fi fost dat afară. Omul care este responsabil pentru conceptul electric Type 00, prezentat la finele lui 2024, ar fi fost escortat afară chiar din propriul său birou, conform informațiilor care apăruseră în acel moment. Totuși, până astăzi, nici Jaguar și nici Grupul JLR, care deține marca britanică, nu au publicat un comunicat oficial...