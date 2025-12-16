Fenomen meteo rar: Inversiune termică, în plină iarnă. La munte, mai cald ca la câmpie cu diferențe care au ajuns până la 12 grade

09:40

Cum verifici cât de proaspăt este bradul de Crăciun, la momentul cumpărării. Trei metode de control. Bradul este un gen de copac care cuprinde aproximativ 45-55 de specii de conifere, dar cele mai cunoscute sunt bradul, molidul și pinul. Odată recoltat, durata lui de viață – până când apare procesul de ”uscare” – depinde de [...]