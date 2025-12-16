Poiana Brașov intră într-o nouă eră turistică cu Massif. Un nou format de vacanță urban-montană, lansat de UNTOLD

10:30

Pentru orice problemă de sănătate, diagnosticul este la un click distanţă. Nu vorbim însă despre un diagnostic corect mereu de fapt, studiile arată că Inteligenţa Artificială dă greş într-un caz din două şi asta atunci când e ghidat corect. Când nu ştim ce să-i cerem, rata de eşec e şi mai mare. Chiar şi aşa, medicii [...]