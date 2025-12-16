Survolaj lansează albumul vinil „Străzi Bântuite de Noapte”
RFI, 16 decembrie 2025 15:30
Înființată în '87 la Timișoara, Survolaj a devenit rapid o trupă cult la începutul anilor '90. Un reper în istoria rock-ului autohton și pionierii rock-ului psihedelic din România. Marți pe 16 Decembrie, la Quantic Survolaj lansează albumul vinil "Străzi bântuite de noapte" într-un concert în Quantic. Trupa Survolaj este invitată în emisiunea RFI360!
Prima hartă interactivă a locurilor din Bucureşti care apar în cărţi | Proiectul, extins la Iaşi şi Braşov # RFI
„Harta Literară” este prima hartă interactivă a locurilor care apar în cărţi şi a spaţiilor cu valoare literară şi propune o nouă modalitate de explorare urbană, prin intermediul literaturii. Bucureştiul este primul oraş inclus în proiect, cu peste 300 de locuri documentate şi mai mult de 600 de conexiuni cu opere clasice şi contemporane sau cu episoade semnificative din istoria literaturii române.
Fostul ministru PSD al Transporturilor Răzvan Cuc, audiat acum de procurorii DNA, într-un dosar de corupție # RFI
DNA precizează că marţi au loc două percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în cursul anului 2025, a unor infracţiuni de corupţie, de către persoane fizice fără calitate specială. Vizat este şi fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc.
Industria asigurărilor nu mai poate rămâne ancorată în modelul reactiv, concentrat pe plata despăgubirilor. Viitorul va aparține celor care previn, anticipează și construiesc reziliența", a fost concluzia generală a conferinței mondiale In2Risk 2025, la care au participat, alături de reprezentantul României, peste 1.200 de specialiști, din numeroase țări.
Nicuşor Dan: Sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat marţi, la Helsinki, că este destul de pesimist cu privire la intenţia Federaţiei Ruse de a avea o pace în perioada imediat următoare şi a adăugat că este important ca aliaţii europeni să ofere Ucrainei ”un spate în negocierile pe care le desfăşoară”. Nicuşor Dan participă ,alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo, care are ca obiectiv un acord privind cooperarea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE.
Coaliția are voința politică de a lămuri lucrurile în Justiție, declară într-un interviu la RFI ministrul de resort, Radu Marinescu (PSD). El vorbește despre modificările legislative pe care le are în vedere, în contextul scandalului declanșat de documentarul Recorder. Întrebat dacă va fi refăcută competența DNA, în sensul de a ancheta faptele de corupție ale magistraților, demnitarul a răspuns: ”Ne preocupă foarte mult să existe o formulă, indiferent care este aceea, care să fie eficientă”.
Unitatea medicală, cea mai mare din zona Moldovei ar putea reveni la activitatea normală la începutul săptămânii viitoare. Intervențiile chirurgicale care nu sunt urgențe majore au fost sistate după ce s-a descoperit că apa din clădire este contaminată cu bacterii periculoase. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a recoltat noi probe din secțiile afectate, iar rezultatele vor fi făcute publice pe parcursul zilei de marți, 16 decembrie.
Senatul a adoptat ieri moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Documentul a trecut cu sprijinul PSD, partenerul de guvernare al USR, partid care o susține pe ministră. Social-democrații afirmă că au sancționat „managementul dezastruos” al Ministerului Mediului, în timp ce USR acuză o încălcare a protocolului de coaliție.
Ministrul Justiției face un apel către magistrați, după scandalul provocat de documentarul Recorder. Radu Marinescu spune într-un interviu la RFI că îi roagă pe magistrați să aibă curajul de a spune lucrurilor pe nume, dar să aducă și dovezi: ”Magistrații și juriștii știu foarte bine că nu este suficient să acuzi, ci trebuie să și probezi”.
CEDO a condamnat România pentru încălcarea libertății de exprimare a fostului judecător Cristi Danileț. Decizia este definitivă și a fost luată cu zece voturi la șapte în Marea Cameră a CEDO formată din 17 judecători.
Moțiunea de cenzură depusă de parlamentarii opoziției a fost respinsă după ce a primit doar 139 de voturi pentru. Erau necesare 233 de voturi pentru demiterea guvernului. Deputații și senatorii din PSD, PNL, USR și UDMR au rămas în bănci la vot, potrivit hotnews.ro.
Centrul Român OISTAT, filiala națională a Organizației Internaționale a Scenografilor, Tehnicienilor și Arhitecților de Teatru a reprezentat România la World Stage Design (WSD) 2025, participarea înseamnă recunoașterea valorii artiștilor români invitați, pas important către candidatura României pentru găzduirea ediției World Stage Design din 2029. Vorbim astăzi despre acestă realizare dar și despre proiectul Stage Box cu Adrian Damian - scenograf, coordonatorul proiectului Stage Box.
Ilie Bolojan, la moţiunea de cenzură: Semnatarii nu înţeleg contextul economic, social şi geopolitic în care ne aflăm # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că semnatarii nu înţeleg contextul economic, social şi geopolitic în care ne aflăm. Puteţi să criticaţi guvernul oricât doriţi, dar mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportaţi la apărarea ţării, le-a spus el celor din Opoziţie. Premierul Ilie Bolojan s-a referit şi la titlul moţiunii, „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, arătând că este ”un titlu care încearcă să pună etichete nemeritate, un titlu pe care semnatarii îl folosesc pentru a dezbina o întreagă naţiune”.
Concertul „A Jazzy Christmas” - Sorin Zlat & Friends cuprinde o selecție dintre cele mai îndrăgite colinde din repertoriul național și internațional, pe ritmuri și acorduri de jazz, pop, soul, funk și gospel orchestrate într-o manieră originală de pianistul și compozitorul Sorin Zlat.
Parlamentarii au început, la ora 14.00, dezbaterile asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. Moțiunea de cenzură este intitulată „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare” și a fost inițiată de grupul parlamentar PACE – Întâi România (fost SOS România) și susținută de AUR.
O călătorie în istoria recentă a României, alături de domnul Cătălin Ranco Pițu, procuror militar, fost șef al secțiilor militare din cadrul Parchetului General, autorul volumului ”Ruperea blestemului”, publicat anul acesta la Editura Litera.
Marea Cameră a CEDO i-a dat luni câștig de cauză judecătorului Cristi Danileț în cauza Danileț împotriva România și a decis că autoritățile române au încălcat articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care garantează libertatea de exprimare, care include dreptul la opinie și la primirea/comunicarea de informații și idei, fără amestecul autorităților publice, potrivit Agerpres.
Nicuşor Dan: Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societăţii legate de funcţionarea justiţiei, pe care le împărtăşesc # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, luni, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că pleacă la summitul de la Helsinki, dar ia cu el îngrijorările societăţii legate de funcţionarea justiţiei, pe care le împărtăşeşte. Şeful statului precizează că, în limitele atribuţiilor sale constituţionale, va acţiona pentru „apărarea independenţei justiţiei şi a statului de drept”. „Problemele semnalate în spaţiul public sunt grave, dar au rezolvare. (...). Statul de drept nu este negociabil”, mai spune Nicuşor Dan.
Critici din partea USR la adresa ministrului Justiției, după scandalul generat de documentarul Recorder. Radu Marinescu se face că nu vede și nu aude, spune la RFI deputatul Stelian Ion, fost ministru de resort: ”În momentul în care s-a format Guvernul, am discutat aceste probleme, nu vă imaginați că erau necunoscute, am fost cu ele pe masă, le-am vorbit și domnul Marinescu ridica din umeri și spunea că nu a auzit de așa ceva”.
Judecătoarea Raluca Moroșanu: „Dacă nu se schimbă ceva acum, nu se va mai schimba niciodată” (Recorder) # RFI
Adevărul despre gap-ul de TVA: miliarde de euro rămân în conturile și buzunarele unor firme și cetățeni # RFI
Specialiștii în fiscalitate au așteptat cu nerăbdare să vadă rezultatele pentru România ale raportului Comisiei Europene referitor la gap-ul de TVA, capitol la care România este de mulți ani pe primul loc în Uniunea Europeană sperând într-o îmbunătățire a procentajului. Gap-ul de TVA, se știe deja, reprezintă diferența dintre cât ar trebui să încaseze bugetul de stat din TVA și cât încasează efectiv.
"Nu se poate ca noi să plătim taxe și impozite și să suportăm creșterea de TVA când deficitul bugetar este la corupți în buzunar" (Foto-reportaj) # RFI
Mii de persoane au protestat, duminică, în fața Guvernului, pentru independența justiției. A fost a 5-a zi consecutivă de proteste, după dezvăluirile din documentarul Recorder, care a arătat cum corupția a pus stăpânire pe justiție. Protestatarii au cerut demisia șefei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a conducerii DNA și a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției, în mandatul căruia au avut loc faptele devoalate de Recorder în documentarul "Justiție Coruptă".
14 decembrie 2025
22:30
În Timișoara, protestele pentru independența justiției au continuat duminică seară, într-un cadru neobișnuit de intim pentru un oraș obișnuit să umple bulevarde atunci când iese în stradă. Piața Țarcului, singurul colț de centru neatins de Târgul de Crăciun, s-a transformat într-un amfiteatru civic, chiar sub ferestrele Palatului Dicasterial, sediul instanțelor timișorene.
Noi proteste anunțate în București și în mai multe orașe. Se așteaptă o mobilizare mai mare decât în zilele precedente # RFI
După o seară de sâmbătă marcată de o prezență numeroasă în Piața Victoriei, protestele generate de documentarul „Justiție capturată” continuă duminică, 14 decembrie, în București și în alte orașe din România.
Președintele României, Nicușor Dan, se află luni și marți în Finlanda, unde va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est și va avea o serie de întrevederi oficiale cu reprezentanți ai guvernului și industriei de apărare finlandeze.
Protestele pentru reformarea Justiției continuă în București și în alte orașe. A patra zi de manifestații # RFI
Protestele declanșate după apariția documentarului „Justiție capturată”, realizat de Recorder, au continuat sâmbătă pentru a patra zi consecutiv. În București, manifestanții au început să se adune în Piața Victoriei de la ora 18:30. Mobilizări similare sunt anunțate și în alte orașe din țară, precum și în diaspora.
Protestele declanșate după apariția documentarului „Justiție capturată”, realizat de Recorder, continua și în weekend, în București și în mai multe orașe din România. Manifestanții cer reformarea Legilor Justiției și demiterea celor considerați responsabili pentru abuzurile semnalate în sistemul judiciar.
Confiscare în premieră în România: buldozer folosit la gestionarea ilegală a deșeurilor, depistat cu drona # RFI
Garda de Mediu a confiscat pentru prima dată un utilaj în urma unei acțiuni de monitorizare cu dronă. Anunțul a fost făcut de ministra Mediului, Diana Buzoianu, care a precizat că utilajul aparținea unei primării și era folosit ilegal pentru manipularea unor mari cantități de deșeuri.
Internările la Spitalul de Copii din Iași au fost suspendate. Bacterie periculoasă depistată în rețeaua de apă # RFI
Internările și intervențiile programate au fost suspendate la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași, după ce analizele Direcției de Sănătate Publică au identificat probleme grave în rețeaua de apă a unității medicale.
Justiție capturată| "Ne-a explodat statul de drept în față. Președintele trebuie să meargă la CSM” # RFI
Președintele Nicușor Dan trebuie să meargă la ședința CSM și să-și exercite rolul de mediator. Iată ce spune la RFI Raluca Prună, fost ministru al Justitiei, care comentează dezvăluirile Recorder și reacțiile Curții de Apel în urma documentarului.Ne-a explodat statul de drept în față, comentează Raluca Prună, care atrage atenția asupra riscurilor.
Laura Codruța Kovesi, reacție în sprijinul magistraților care denunță abuzurile din justiție: Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluirile care afectează independența și reputația magistraturii # RFI
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European și fosta șefă a DNA înlăturată din funcție de Tudorel Toader și Klaus Iohannis, a reacționat vineri în sprijinul magistraților care au denunțat abuzurile din justiție în documentarul Recorder și prin alte ieșiri publice.
Declarațiile Șefei Curții de Apel pot descuraja jurnalistii să mai pună întrebări, nu știi când te trezești acuzat de atacarea ordinii constituționale (Expert) # RFI
Președinte Curții de Apel București, Liana Arsenie, a susținut într-o conferință de presă că difuzarea investigației Recorder de către TVR ar reprezenta „instigare publică împotriva ordinii constituționale”.Afirmațiile președintei Curții de Apel București, au stârnit reacții din partea societății civile. ActiveWatch atrage atenția că astfel de declarații, venite din partea unui magistrat aflat într-o poziție de vârf, pot fi interpretate ca forme de intimidare la adresa presei.
Autoritățile sanitare au confirmat un al doilea caz de lepră la Cluj. Și cea de-a doua pacientă provine din Indonezia. Ea muncea împreună cu prima pacientă în același salon de masaj, din Cluj-Napoca.
Marinescu: Acuzațiile din documentarul Recorder trebuie lămurite și investigațiile IJ să fie făcute 'fără întârziere # RFI
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat, vineri, că acuzațiile din documentarul Recorder trebuie lămurite, iar investigațiile Inspecției Judiciare (IJ) trebuie făcute 'fără întârziere, obiectiv, imparțial, corect și deplin'.
Criza apei de la barajul Paltinu: DSP anunță că în comunele Aluniş, Vărbilău şi Şotrile,apa nu este potabilă # RFI
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova anunţă, vineri, că menţine interdicţia privind consumul apei în trei dintre localităţile afectate de criza de la barajul Paltinu. În comunele Aluniş, Vărbilău şi Şotrile, apa nu este potabilă, în timp ce restricţiile privind consumul au fost ridicate în localităţile Poiana Câmpina, Câmpina, Adunaţi, Cornu, Filipeştii de Pădure, Băicoi, inclusiv Spitalul Orăşenesc Băicoi, unde apa poate fi consumată şi pentru băut, gătit şi spălat.
Bolojan: Sunt două zone care ţin de statul român care în aceşti ani şi-au scăzut încrederea în rândul cetăţenilor: zona politică şi zona de justiţie # RFI
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că toate aspectele care au apărut în discuţie în urma documentarului Recorder ”par grave”, cel puţin în modul în care au fost prezentate, şi ar trebui verificate în aşa fel încât să se constate ce probleme sunt şi trebuie făcută şi o analiză a legislaţiei.
Nu i se pot pune în cârcă lui Cătălin Predoiu fapte comise de unii magistrați, declară la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, după ancheta Recorder privind justiția. Documentarul a scos la iveală un sistem politico-judiciar care a dus la prescrierea unor fapte penale și achitarea unor inculpați. Ce spune liberalul despre conferința de presă a conducerii Curții de Apel București: ”Parcă eram în comunismul târziu”.
Caz de lepră confirmat în România | Ministrul Sănătății: Riscul pentru populaţia generală rămâne scăzut # RFI
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete a anunțat joi seară că a fost confirmat un caz de lepră, iar alte trei cazuri sunt în curs de evaluare, relatează News.ro. Este vorba despre patru femei, angajate ale unui salon SPA din Cluj-Napoca, iar autorităţile au dispus măsuri epidemiologice ferme, inclusiv suspendarea activităţii salonului.
Magistrații care vor să semnaleze probleme de integritate în sistemul de justiție sunt invitați la Palatul Cotroceni, pe 22 decembrie într-o discuție „fără limită de timp”, a transmis Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook. Șeful statului susține că „lucrurile sunt foarte serioase” atunci când aproape 200 de magistrați reclamă probleme de integritate.
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti: Asistăm la o campanie de linșare mediatică a sistemului judiciar # RFI
Curtea de Apel Bucureşti a organizat, in premiera, o conferinţă de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Șefa instantei, Liana Arsenie, a sustinut declaratiile, în prezența celor 13 membri ai Colegiul de Conducere. Reprezentantii Curtii de Apel au insistat că asistam la un atac la adresa justitiei, care se doreste a fi decredibilizata. Mai devreme, în aceeasi nota, Secţia pentru judecători a CSM, a emis un comunicat în care a vorbit de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti și a făcut apel la societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate. Ei au criticat faptul ca prin pozitia exprimata, presedintele Nicușor Dan îndeamna la răzmeriță în rândul magistraților.
Preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cere ministrului Justiţiei să-l demită pe şeful DNA, Marius Voineag, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder, solicitând, totodată, ca Ministerul Justiţiei să facă „urgent” un audit „independent„ pe repartizarea aleatorie a dosarelor Justiţiei. „Revolta născută de documentarul Recorder trebuie să ajungă în Parlament şi să dărâme sistemul piramidal de control al magistraţilor şi al dosarelor. Toate promovările în justiţie trebuie făcute prin concurs, nu prin pilăreală ca acum. Competenţa pe corupţie în justiţie înapoi la DNA!”, afirmă liderul USR.
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti: În cazul judecătorului Laurenţiu Beşu, am hotărât sesizarea Inspecţiei Judiciare, a CSM, CSAT şi CNSAS şi aşteptăm rezultatul verificărilor # RFI
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a afirmat, joi, în conferinţa de presă organizată după ancheta Recorder, că în cazul judecătorului Laurenţiu Beşu, mai exact ”aspectul sensibil al compatibilităţii exercitării funcţiei de judecător raportat la activităţile derulate anterior şi necunoscute în slujba unei structuri de informaţii cunoscute sub denumirea de «doi şi un sfert»”, a fost luată decizia sesizării sesizarea Inspecţiei Judiciare, a CSM, CSAT şi CNSAS.
Judecător la Curtea de Apel Bucureşti: Îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu, tot ce a spus el acolo e adevărat| Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare # RFI
Raluca Moroşanu, judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a afirmat, joi, înaintea conferinţei de presă organizate de instanţă ca urmare a anchetei Recorder, că susţine afirmaţiile judecătorului Laurenţiu Beşu - care apare în materialul de presă - ea reclamând situaţia ”toxică şi încordată” din instituţie. ”Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare”, a spus judecătorul Raluca Moroşanu.
Procurorul Bogdan Pîrlog la RFI: Ancheta Recorder arată doar o parte a putregaiului din Justiție # RFI
Documentarul Recorder arată o foarte mică parte exterioară a putregaiului care a cuprins sistemul de justiție. O spune la RFI președintele asociației Inițiativa pentru Justiție, procurorul militar Bogdan Pîrlog, după ce jurnaliștii au prezentat un sistem politico-judiciar care a dus la prescrierea unor fapte și achitarea unor inculpați. ”Lucrurile sunt mult mai grave decât transced. Din păcate, foarte puțini oameni au curajul să vorbească”, declară el.
Procesul are o miză uriașă pentru bugetul local și se judecă la instanța comercială a Înaltei Curți de Justiție din Londra. Documentele depuse la dosar scot la iveală o strategie de apărare neobișnuită a municipalității: Iașul invocă nulitatea propriului contract și, simultan, acuză compania din Elveția că ar fi livrat cărbune de proveniență rusească, aflat sub embargou european.
”Un vânt rece bate dinspre Justiție. România, o broască fiartă la foc mic” (Ștefan Pălărie, USR) # RFI
Ministrul Justiției trebuie să dea explicații în Parlament, după investigația Recorder, spune la RFI liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie. Radu Marinescu are datoria să propună unele modificări legislative, după ce jurnaliștii au scos la iveală un sistem politico-judiciar care a dus la prescrierea unor fapte și achitarea unor inculpați, consideră Ștefan Pălărie.
Guvernul a anunțat parafarea unor înțelegeri cu companiile energetice care exploatează sau explorează zăcăminte de petrol și gaze naturale atât onshore (în teritoriu), cât și offshore (maritim). Este vorba despre OMV Petrom și Romgaz.
