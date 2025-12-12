Criza apei de la barajul Paltinu: DSP anunță că în comunele Aluniş, Vărbilău şi Şotrile,apa nu este potabilă

16:10

Curtea de Apel Bucureşti a organizat, in premiera, o conferinţă de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Șefa instantei, Liana Arsenie, a sustinut declaratiile, în prezența celor 13 membri ai Colegiul de Conducere. Reprezentantii Curtii de Apel au insistat că asistam la un atac la adresa justitiei, care se doreste a fi decredibilizata. Mai devreme, în aceeasi nota, Secţia pentru judecători a CSM, a emis un comunicat în care a vorbit de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti și a făcut apel la societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate. Ei au criticat faptul ca prin pozitia exprimata, presedintele Nicușor Dan îndeamna la răzmeriță în rândul magistraților.