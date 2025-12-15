Adevărul despre gap-ul de TVA: miliarde de euro rămân în conturile și buzunarele unor firme și cetățeni

15:10

Trupa rock E-an-na pregătește cea mai mare horă din istorie la Arenele Romane, pe 18 decembrie, la aniversarea de 10 ani de prezență pe scena muzicii din România. Un eveniment care și-a propus să aducă împreună poveștile primelor concerte prin piesele originale cu care au început, până la spectacolele care au întregit comunitatea de fani cu care trupa se poate lăuda astăzi. Vorbim despre E-an-na cu Ioana Popescu și Andrei Oltean, fondatorul trupei.