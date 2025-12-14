Noi proteste anunțate în București și în mai multe orașe. Se așteaptă o mobilizare mai mare decât în zilele precedente
14 decembrie 2025
După o seară de sâmbătă marcată de o prezență numeroasă în Piața Victoriei, protestele generate de documentarul „Justiție capturată” continuă duminică, 14 decembrie, în București și în alte orașe din România.

După o seară de sâmbătă marcată de o prezență numeroasă în Piața Victoriei, protestele generate de documentarul „Justiție capturată" continuă duminică, 14 decembrie, în București și în alte orașe din România.
Președintele României, Nicușor Dan, se află luni și marți în Finlanda, unde va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est și va avea o serie de întrevederi oficiale cu reprezentanți ai guvernului și industriei de apărare finlandeze.
Protestele pentru reformarea Justiției continuă în București și în alte orașe. A patra zi de manifestații # RFI
Protestele declanșate după apariția documentarului „Justiție capturată”, realizat de Recorder, au continuat sâmbătă pentru a patra zi consecutiv. În București, manifestanții au început să se adune în Piața Victoriei de la ora 18:30. Mobilizări similare sunt anunțate și în alte orașe din țară, precum și în diaspora.
Protestele declanșate după apariția documentarului „Justiție capturată”, realizat de Recorder, continua și în weekend, în București și în mai multe orașe din România. Manifestanții cer reformarea Legilor Justiției și demiterea celor considerați responsabili pentru abuzurile semnalate în sistemul judiciar.
Confiscare în premieră în România: buldozer folosit la gestionarea ilegală a deșeurilor, depistat cu drona # RFI
Garda de Mediu a confiscat pentru prima dată un utilaj în urma unei acțiuni de monitorizare cu dronă. Anunțul a fost făcut de ministra Mediului, Diana Buzoianu, care a precizat că utilajul aparținea unei primării și era folosit ilegal pentru manipularea unor mari cantități de deșeuri.
Internările la Spitalul de Copii din Iași au fost suspendate. Bacterie periculoasă depistată în rețeaua de apă # RFI
Internările și intervențiile programate au fost suspendate la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași, după ce analizele Direcției de Sănătate Publică au identificat probleme grave în rețeaua de apă a unității medicale.
Justiție capturată| "Ne-a explodat statul de drept în față. Președintele trebuie să meargă la CSM” # RFI
Președintele Nicușor Dan trebuie să meargă la ședința CSM și să-și exercite rolul de mediator. Iată ce spune la RFI Raluca Prună, fost ministru al Justitiei, care comentează dezvăluirile Recorder și reacțiile Curții de Apel în urma documentarului.Ne-a explodat statul de drept în față, comentează Raluca Prună, care atrage atenția asupra riscurilor.
Laura Codruța Kovesi, reacție în sprijinul magistraților care denunță abuzurile din justiție: Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluirile care afectează independența și reputația magistraturii # RFI
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European și fosta șefă a DNA înlăturată din funcție de Tudorel Toader și Klaus Iohannis, a reacționat vineri în sprijinul magistraților care au denunțat abuzurile din justiție în documentarul Recorder și prin alte ieșiri publice.
Declarațiile Șefei Curții de Apel pot descuraja jurnalistii să mai pună întrebări, nu știi când te trezești acuzat de atacarea ordinii constituționale (Expert) # RFI
Președinte Curții de Apel București, Liana Arsenie, a susținut într-o conferință de presă că difuzarea investigației Recorder de către TVR ar reprezenta „instigare publică împotriva ordinii constituționale”.Afirmațiile președintei Curții de Apel București, au stârnit reacții din partea societății civile. ActiveWatch atrage atenția că astfel de declarații, venite din partea unui magistrat aflat într-o poziție de vârf, pot fi interpretate ca forme de intimidare la adresa presei.
Autoritățile sanitare au confirmat un al doilea caz de lepră la Cluj. Și cea de-a doua pacientă provine din Indonezia. Ea muncea împreună cu prima pacientă în același salon de masaj, din Cluj-Napoca.
Marinescu: Acuzațiile din documentarul Recorder trebuie lămurite și investigațiile IJ să fie făcute 'fără întârziere # RFI
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat, vineri, că acuzațiile din documentarul Recorder trebuie lămurite, iar investigațiile Inspecției Judiciare (IJ) trebuie făcute 'fără întârziere, obiectiv, imparțial, corect și deplin'.
Criza apei de la barajul Paltinu: DSP anunță că în comunele Aluniş, Vărbilău şi Şotrile,apa nu este potabilă # RFI
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova anunţă, vineri, că menţine interdicţia privind consumul apei în trei dintre localităţile afectate de criza de la barajul Paltinu. În comunele Aluniş, Vărbilău şi Şotrile, apa nu este potabilă, în timp ce restricţiile privind consumul au fost ridicate în localităţile Poiana Câmpina, Câmpina, Adunaţi, Cornu, Filipeştii de Pădure, Băicoi, inclusiv Spitalul Orăşenesc Băicoi, unde apa poate fi consumată şi pentru băut, gătit şi spălat.
Bolojan: Sunt două zone care ţin de statul român care în aceşti ani şi-au scăzut încrederea în rândul cetăţenilor: zona politică şi zona de justiţie # RFI
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că toate aspectele care au apărut în discuţie în urma documentarului Recorder ”par grave”, cel puţin în modul în care au fost prezentate, şi ar trebui verificate în aşa fel încât să se constate ce probleme sunt şi trebuie făcută şi o analiză a legislaţiei.
Nu i se pot pune în cârcă lui Cătălin Predoiu fapte comise de unii magistrați, declară la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, după ancheta Recorder privind justiția. Documentarul a scos la iveală un sistem politico-judiciar care a dus la prescrierea unor fapte penale și achitarea unor inculpați. Ce spune liberalul despre conferința de presă a conducerii Curții de Apel București: ”Parcă eram în comunismul târziu”.
Alergând după Raluca (SpotMedia) - Cine sunt judecătorii din prima linie de susținere a șefelor Curții de Apel București (Hotnews) - Sute de magistrați se solidarizează cu dezvăluirile din documentarul Recorder. Dar cine poate reforma cu adevărat sistemul judiciar? (PressOne)
Caz de lepră confirmat în România | Ministrul Sănătății: Riscul pentru populaţia generală rămâne scăzut # RFI
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete a anunțat joi seară că a fost confirmat un caz de lepră, iar alte trei cazuri sunt în curs de evaluare, relatează News.ro. Este vorba despre patru femei, angajate ale unui salon SPA din Cluj-Napoca, iar autorităţile au dispus măsuri epidemiologice ferme, inclusiv suspendarea activităţii salonului.
Magistrații care vor să semnaleze probleme de integritate în sistemul de justiție sunt invitați la Palatul Cotroceni, pe 22 decembrie într-o discuție „fără limită de timp”, a transmis Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook. Șeful statului susține că „lucrurile sunt foarte serioase” atunci când aproape 200 de magistrați reclamă probleme de integritate.
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti: Asistăm la o campanie de linșare mediatică a sistemului judiciar # RFI
Curtea de Apel Bucureşti a organizat, in premiera, o conferinţă de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Șefa instantei, Liana Arsenie, a sustinut declaratiile, în prezența celor 13 membri ai Colegiul de Conducere. Reprezentantii Curtii de Apel au insistat că asistam la un atac la adresa justitiei, care se doreste a fi decredibilizata. Mai devreme, în aceeasi nota, Secţia pentru judecători a CSM, a emis un comunicat în care a vorbit de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti și a făcut apel la societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate. Ei au criticat faptul ca prin pozitia exprimata, presedintele Nicușor Dan îndeamna la răzmeriță în rândul magistraților.
Preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cere ministrului Justiţiei să-l demită pe şeful DNA, Marius Voineag, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder, solicitând, totodată, ca Ministerul Justiţiei să facă „urgent” un audit „independent„ pe repartizarea aleatorie a dosarelor Justiţiei. „Revolta născută de documentarul Recorder trebuie să ajungă în Parlament şi să dărâme sistemul piramidal de control al magistraţilor şi al dosarelor. Toate promovările în justiţie trebuie făcute prin concurs, nu prin pilăreală ca acum. Competenţa pe corupţie în justiţie înapoi la DNA!”, afirmă liderul USR.
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti: În cazul judecătorului Laurenţiu Beşu, am hotărât sesizarea Inspecţiei Judiciare, a CSM, CSAT şi CNSAS şi aşteptăm rezultatul verificărilor # RFI
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a afirmat, joi, în conferinţa de presă organizată după ancheta Recorder, că în cazul judecătorului Laurenţiu Beşu, mai exact ”aspectul sensibil al compatibilităţii exercitării funcţiei de judecător raportat la activităţile derulate anterior şi necunoscute în slujba unei structuri de informaţii cunoscute sub denumirea de «doi şi un sfert»”, a fost luată decizia sesizării sesizarea Inspecţiei Judiciare, a CSM, CSAT şi CNSAS.
Judecător la Curtea de Apel Bucureşti: Îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu, tot ce a spus el acolo e adevărat| Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare # RFI
Raluca Moroşanu, judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a afirmat, joi, înaintea conferinţei de presă organizate de instanţă ca urmare a anchetei Recorder, că susţine afirmaţiile judecătorului Laurenţiu Beşu - care apare în materialul de presă - ea reclamând situaţia ”toxică şi încordată” din instituţie. ”Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare”, a spus judecătorul Raluca Moroşanu.
Procurorul Bogdan Pîrlog la RFI: Ancheta Recorder arată doar o parte a putregaiului din Justiție # RFI
Documentarul Recorder arată o foarte mică parte exterioară a putregaiului care a cuprins sistemul de justiție. O spune la RFI președintele asociației Inițiativa pentru Justiție, procurorul militar Bogdan Pîrlog, după ce jurnaliștii au prezentat un sistem politico-judiciar care a dus la prescrierea unor fapte și achitarea unor inculpați. ”Lucrurile sunt mult mai grave decât transced. Din păcate, foarte puțini oameni au curajul să vorbească”, declară el.
Procesul are o miză uriașă pentru bugetul local și se judecă la instanța comercială a Înaltei Curți de Justiție din Londra. Documentele depuse la dosar scot la iveală o strategie de apărare neobișnuită a municipalității: Iașul invocă nulitatea propriului contract și, simultan, acuză compania din Elveția că ar fi livrat cărbune de proveniență rusească, aflat sub embargou european.
”Un vânt rece bate dinspre Justiție. România, o broască fiartă la foc mic” (Ștefan Pălărie, USR) # RFI
Ministrul Justiției trebuie să dea explicații în Parlament, după investigația Recorder, spune la RFI liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie. Radu Marinescu are datoria să propună unele modificări legislative, după ce jurnaliștii au scos la iveală un sistem politico-judiciar care a dus la prescrierea unor fapte și achitarea unor inculpați, consideră Ștefan Pălărie.
Fostul judecător Cristi Danileț, scrisoare adresată președintelui Nicușor Dan: Amintiți-le magistraților corecți că sunteți alături de ei, recunoașteți-le meritele și eforturile depuse constant! În același timp, nu-i judecați pe cei fără curaj (G4Media) - Comunicatul Curții de Apel București, între necunoașterea legii și atacul la adresa judecătorului Laurențiu Beșu (PressHub) - REPORTAJ Cine sunt oamenii care au ieșit în stradă miercuri seară pentru justiție, după documentarul Recorder: „E un semnal că nu mai putem" (HotNews)
Guvernul a anunțat parafarea unor înțelegeri cu companiile energetice care exploatează sau explorează zăcăminte de petrol și gaze naturale atât onshore (în teritoriu), cât și offshore (maritim). Este vorba despre OMV Petrom și Romgaz.
Directorul general interimar al Companiei Apele Române, Florin Ghiță, și-a dat demisia, în contextul crizei apei din județele Prahova și Dâmboviţa. Ministrul Mediului a anunțat miercuri seară că vor fi demise și conducerile Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița și al Companiei Exploatare Sistem Zonal Prahova. Instituțiile nu au informat Ministerul Mediului despre problemele de la acumularea Paltinu, a declarat Diana Buzoianu.
Investigația Recorder, „Justiție capturată", despre mecanismele de putere din justiția românească a provocat reacții în lanț: de la justificări prudente și poziționări defensive, la atacuri instituționale și presiuni din partea societății civile.
Nicușor Dan reacționează la documentarul Recorder despre problemele din Justiție: Cazurile prezentate trebuie investigate # RFI
Lupta anticorupție s-a redus dramatic ca urmare a influenței politice, a declarat prețedintele Nicușor Dan, în urma documentarului difuzat de Recorder cu privire la problemele din Justiție. Soluțiile trebuie să vină tot dinspre sistemul judiciar, a reacționat șeful statului.
Mai mulți judecători și procurori, foști șefi ai DNA și din CSM, descriu cum se prelungesc dosarele ca să scape cei acuzați.Ei trag un semnal de alarmă în cea mai recentă investigație Recorder intitulată Justiție capturată. Documentarul aduce în prim plan mărturii ale oamenilor din jsutiție care descrie cum mari corupți scapă nepedepsiți.
Taxele și impozitele vor fi din ce în ce mai mari. Nu oricine își va mai permite un apartament ( Economist) # RFI
Curtea Constituțională a respins sesizarea AUR împotriva legii care majorează taxele locale. Pachetul fiscal merge acum la promulgare și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.Taxele pe proprietate ar urma să crească cu peste 75% față de nivelul din 2025. Legea majorează taxele pe proprietate – imobile, mașini -, impozitul pe câștigurile la bursă și tarifele pentru coletele trimise din afara UE.
CCR a amânat decizia privind reforma pensiilor magistraţilor |Noul termen, stabilit în data de 28 decembrie, într-o zi de duminică # RFI
Curtea Constituţională a amânat, miercuri, o decizie pe sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea care stabileşte condiţiile de pensionare pentru magistraţi, dar şi noul calcul al pensiei, noul termen de soluţionare fiind stabilit în data de 28 decembrie, care pică într-o zi de duminică.
Asociațiile ACCEPT și ARK Oradea au depus o plângere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, după ce Oradea PRIDE a fost interzis de Primăria Oradea timp de trei ani consecutiv. Potrivit unui comunicat, organizațiile acuză administrația locală de discriminare și susțin că autoritățile au încălcat mai multe articole din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Competiția a adus împreună 24 de licee de stat și private din București, fiind un concurs organizat de Asociația PRAXIS EDU, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și cu sprijinul Federației Române de Baschet. O discuție despre baschet și sportul cu care pornești încă din copilărie, invitat în emisiunea RFI360 astăzi, sportivul Octavian Șerbănescu.
Muzeele sătești sunt adeseori neașteptat de fermecătoare, fiindcă apar de cele mai multe ori dintr-o pasiune reală, profund asumată și concentrată asupra unor teme speciale, foarte bine nișate. Tocmai o astfel de pasiune a îndemnat echipa Asociației Culturale ISVOR să lanseze proiectul Muzeul Fluierelor Lumii – un nou spațiu cultural ce va fi dezvoltat în localitatea Săliștea, comuna Mălâia din județul Vâlcea. Vorbim despre Muzeul Fluierelor Lumii, astăzi, cu Oana Ivașcu.
Parlamentarii AUR au depus miercuri, în Senat, moţiunea simplă intitulată „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrului Mediului, Diana Buzoianu”, privind ”situaţia gravă” din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, unde ”peste 100.000 de cetăţeni au fost lăsaţi fără apă potabilă, apă caldă şi căldură”, ajungând să trăiască „ca în Evul Mediu”.
Curtea Constituţională a României a respins obiecţia de neconstituţionalitate a Legii care stabileşte măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi modifică şi completează acte normative, obiecţie formulată de senatori ai Grupului parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor. Legea contestată de AUR vizează majorarea unor taxe şi impozite pe locuinţe, terenuri, maşini şi dividende, precum şi a unor tarife pentru colete, măriri pe care Guvernul speră să le aplice de la începutul anului viitor.
Casa Mühle, vila florarilor care au făcut faimos „orașul rozelor”, intră în patrimoniul Politehnicii Timișoara # RFI
Decizie surprinzătoare și importantă pentru Timișoara: Universitatea Politehnica a cumpărat Casa Mühle, una dintre cele mai valoroase clădiri istorice ale orașului. Povestea acestui imobil, de la gloria rozelor cultivate de familia Mühle până la decenii de degradare și procese, capătă acum o nouă direcție. Cu sprijinul comunității locale, Politehnica vrea să transforme casa într-un muzeu și un spațiu educațional.
Proiectul SENS este unul pe termen lung, vom fi mai departe în stradă, încercăm să construim a treia cale. Iată ce spune într-un interviu la RFI fosta candidată SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, care s-a clasat pe locul al cincilea, cu 6%din voturi.
CCR decide miercuri soarta noilor taxe pe locuințe și mașini. Măsurile din pachetul 2 de austeritate, în analiză finală (Adevărul) - Macron vine în România în 2026. Ce a vorbit cu Nicușor Dan la Paris despre industria de apărare, strategia lui Trump și războiul hibrid (SpotMedia) - Criza apei din Prahova: Peste 100.000 de oameni nu au încă apă de băut. Scenariul Apelor Române: după Revelion, urmează restricții (Europa Liberă)
Nicuşor Dan: Nu văd vreun motiv pentru care coaliţia să nu funcţioneze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marți, că nu vede vreun motiv pentru care coaliţia de guvernare să nu funcţioneze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece, în condiţiile în care social-democraţii şi-au manifestat nemulţumirea faţă de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, aceștia cerându-i demisia.
Cabinetul Bolojan, criticat de ONG-uri pentru „opacitate și agresivitate” în relația cu presa (Interviu) # RFI
Mai multe organizații critică, într-o scrisoare deschisă publicată marți, „opacitatea și agresivitatea" cabinetului Bolojan în relația cu presa. Scrisoarea inițiată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi ActiveWatch vine în urma incidentului care a avut loc pe 26 noiembrie, pe holurile Parlamentului, când mai mulți jurnaliști au fost restricționați și chiar împinși de un ofițer de presă. Lipsa de transparență a Guvernului ntrasnmite semnalul că informarea cetățenilor nu contează, avertizează la RFI Cristina Lupu, directoarea CJI.
Judecătoria Sectorului 1 dispune începerea judecării pe fond a dosarului în care Călin Georgescu este acuzat de proagandă legionară # RFI
Un magistrat de la Judecătoria Sectorului 1 al Capitalei a dispus începerea judecării pe fond a dosarului în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu este acuzat de proagandă legionară şi de promovare, în public, a unor persoane vinovate de genocid şi de crime de război. Instanţa a respins ca neîntemeiate cererile şi excepţiile formulate de către avocaţii lui Georgescu, constatând legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.
PSD atacă pentru a distrage atenția de la propria criză de personalitate sau de strategie (Analist) # RFI
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat după şedinţa Biroului Politic Naţional al PSD, că au hotărât să intre într-o analiză internă legată de participarea partidului la guvernare, după șase luni de la formarea actualei coaliții. El a precizat că la final, vor da un vot şi vor decide dacă rămân la putere sau trec în opoziție. Președintele PSD a mai anunțat și că partidul său nu votează moțiunea AUR.
Trupa rock E-an-na pregătește cea mai mare horă din istorie la Arenele Romane, pe 18 decembrie, la aniversarea de 10 ani de prezență pe scena muzicii din România. Un eveniment care și-a propus să aducă împreună poveștile primelor concerte prin piesele originale cu care au început, până la spectacolele care au întregit comunitatea de fani cu care trupa se poate lăuda astăzi. Vorbim despre E-an-na cu Ioana Popescu și Andrei Oltean, fondatorul trupei.
Sorin Grindeanu: Am hotărât să intrăm într-o perioadă de analiză internă legată de participarea noastră la guvernare # RFI
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat după şedinţa Biroului Politic Naţional al PSD, că au hotărât să intre într-o analiză internă legată de participarea partidului la guvernare. El a precizat că la final, vor da un vot şi vor decide în consecinţă. Despre termenul pentru luarea deciziei privind rămânerea a guvernare, Grindeanu a spus că acesta este când se va prezenta bugetul de stat pe 2026, la finalul lunii ianuarie.
Semnalul de alarmă a fost lansat de reprezentanții fundațiilor din Iași care susțin terapia acestor copii. Președinta Star of Hope Iași, Aurora Vatamaniuc, spune că în loc să primească facilități, acestea le sunt reduse și oferă și un exemplu: s-au schimbat criteriile de încadrare în grad de handicap.
Timișoara recuperează, pas cu pas, obiceiul de a merge la cinema, iar unul dintre „motoarele” acestei reveniri este Cinema Studio, care a împlinit un an de la redeschidere. A fost un an cu aproape 25.000 de spectatori, 16 festivaluri și o vară întreagă de proiecții pe acoperiș. Mai important însă, s-a format o comunitate în jurul acestui spațiu.
O eventuală ieșire de la guvernare a Partidului Social Democrat ar însemna că se pun bazele unei coabitări PSD-AUR. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, după victoria liberalului Ciprian Ciucu la alegerile pentru Primăria Capitalei.
Scriitor, jurnalist, dramaturg, membru de onoare al Academiei Române, Matei Vișniec a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC). În cadrul aceleiași ceremonii, Matei Vișniec a primit și titlul de Cetățean de Onoare al Iașiului.
