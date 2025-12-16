De la amvon la platane. Un preot catolic mixează în cele mai cunoscute cluburi din lume: „Echilibrul este foarte important”

16:00

Cei care și-au programat călătorii cu avionul pentru vacanțele de sărbători au parte de haos pe multe dintre aeorporturi, anunță Digi24. Sindicatele au programat greve în lanț. Totul începe de miercuri pe cursele spre și dinspre Italia: va fi grevă timp de patru ore și aproape 100 de zboruri anulate. Este însă doar începutul, pentru că pe lista greviștilor regăsim, până la sfârșitul anului, aeroporturi din Marea Britanie, Danemarca sau Spania.