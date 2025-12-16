Nicușor Dan afirmă că Rusia va continua să fie o amenințare: „Trebuie să rămânem calmi, dar să investim în apărare”
Digi24.ro, 16 decembrie 2025 16:50
Președintele Nicușor Dan a declarat marți că Rusia va continua să reprezinte o amenințare, chiar dacă se va încheia războiul din Ucraina. Șeful statului spune că „trebuie să rămânem calmi”, dar să continuăm investițiile în apărare.
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
17:10
Nicușor Dan: „Nu sunt adeptul unei cedări a sistemului judecătoresc către politic. Sistemul de justiție să se autoguverneze” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți la Helsinki, că nu este „adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc în ansamblu luicătre politic”. Șeful statului consideră că pot exista modificări legislative care pot fi făcute, atunci când există un acord, dar „sistemul de justiție să se autoguverneze”.
17:10
Nicușor Dan: E greu de înțeles că partidele din Coaliție se atacă între ele și nu spun un cuvințel de opoziție # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă la Helsinki, despre acuzațiile că PSD a încălcat protocolul Coaliției, prin votul de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, că „e greu de înțeles” de ce partidele de guvernare se atacă între ele și nu spun nimic despre opoziție. Cu toate acestea, șeful statului consideră că „pentru moment, această coaliție funcționează”.
Acum 30 minute
16:50
Răzvan Cuc, reținut de procurorii DNA. Fostul ministru PSD al Transporturilor e acuzat de dare de mită # Digi24.ro
Fostul ministru PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost reținut marți de procurorii DNA într-un dosar de dare de mită, în care este vizat şi un om de afaceri, potrivit surselor Digi24. Direcția Națională Anticorupție a făcut, marți dimineața, percheziții la fostul ministru. Valoarea mitei în acest dosar ar fi de 6% dintr-un contract cadru de 23 milioane de lei.
16:50
16:50
Kylian Mbappé a câștigat procesul cu Paris Saint-Germain. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească clubul # Digi24.ro
Condamnat marți de consiliul de arbitraj să plătească 61 de milioane de euro lui Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain nu a renunțat încă. Într-un comunicat difuzat la două ore după anunțarea deciziei, clubul din Paris a declarat că a luat „act de hotărârea pronunțată, pe care o va executa, rezervându-și totuși dreptul de a face apel”.
16:50
Orașul european în care oamenii au văzut soarele doar juămătate de oră, în prima jumătate a lunii decembrie # Digi24.ro
Capitala Suediei, Stockholm, a înregistrat doar o jumătate de oră de soare în prima jumătate a lui decembrie. Dacă tendinţa continuă, această lună ar putea deveni cel mai înnorat decembrie din 1934, potrivit meteorologilor.
Acum o oră
16:40
Rusia restricționează apelurile telefonice din aproape 50 de țări considerate „neprietenoase” # Digi24.ro
Izolare digitală plănuită în Rusia. La o reuniune a consiliului pentru drepturile omului, președintele rus Vladimir Putin a anunțat planuri de blocare a apelurilor telefonice din partea așa-numitelor „țări neprietenoase”. Planul este de a bloca apelurile telefonice din 47 de state considerate „neprietenoase” fără acordul prealabil al utilizatorilor, invocând combaterea fraudelor. Măsura face parte dintr-o ofensivă mai largă de control, informează Ukrinform, care citează Serviciul ucrainean de Informații Externe.
16:40
Ce decizii au luat procurorii din CSM: Sesizarea Inspecției Judiciare cu privire la șeful DNA și consultări cu procurorii din țară # Digi24.ro
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat rezultatele verificărilor cu privire la scandalul din Justiție, declanșat pe fondul acuzațiilor lansate în documentarul Recorder. Procurorii din CSM au sesizat Inspecția Judiciară în cazul procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, și vor declanșa o consultare a procurorilor din țară pentru a înțelege dacă își doresc modificarea legilor din justiție.
16:40
Statul Român a făcut apel în dosarul privind sechestrul pe bunurile familiei Iohannis. Cauza va merge la Curtea de Apel Alba # Digi24.ro
Statul Român a contestat decizia Tribunalului Sibiu prin care a fost respinsă cererea de punere sub sechestru a bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis. Apelul a fost depus marți, 16 decembrie, de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, iar dosarul va fi trimis la Curtea de Apel Alba, care va decide mai departe, potrivit purtătorului de cuvânt al Tribunalului Sibiu, Cornelia Prundaru.
16:30
Raportul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe anul 2024, prezentat în aceste zile în Parlament, conține mai multe paragrafe despre alegerile prezidențiale de anul trecut, anulate între timp.
16:20
De la amvon la platane. Un preot catolic mixează în cele mai cunoscute cluburi din lume: „Echilibrul este foarte important” # Digi24.ro
Sub luminile puternice ale scenei din Monterrey, Mexic, ringul de dans aglomerat vibrează în timp ce un preot catolic în guler clerical ridică o mână de pe scenă, ritmurile electronice răsunând în sală. Sute de oameni se mișcă în unison în timp ce părintele Guilherme Peixoto privește mulțimea - nu de la amvon, ci din spatele platanei, se arată într-un reportaj reuters.
Acum 2 ore
16:10
Sorin Grindeanu apără decizia PSD de a vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: „În același mod vom acționa” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a apărat marți, 16 decembrie, decizia PSD de a vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Liderul social-democraților a dat asigurări că formațiunea politică va acționa în același mod dacă un alt ministru ar priva oamenii de anumite drepturi și servicii esențiale.
16:00
Vremea se schimbă radical de Crăciun: temperaturile scad la minime negative. Ce spun meteorologii despre precipitații # Digi24.ro
Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat marți, la Digi24, că după data de 21 decembrie vremea se răcește și se apropie de normalul perioadei, cu „maxime între -5 și 5 grade” și „minime de până la -8 grade în depresiuni”. Până atunci, însă, vor fi temperaturi neobișnuit de ridicate, a precizat ea.
16:00
Haos pe aeroporturile europene. Val de greve în prag de sărbători. Patru ore de blocaj miercuri în Italia, 100 de zboruri anulate # Digi24.ro
Cei care și-au programat călătorii cu avionul pentru vacanțele de sărbători au parte de haos pe multe dintre aeorporturi, anunță Digi24. Sindicatele au programat greve în lanț. Totul începe de miercuri pe cursele spre și dinspre Italia: va fi grevă timp de patru ore și aproape 100 de zboruri anulate. Este însă doar începutul, pentru că pe lista greviștilor regăsim, până la sfârșitul anului, aeroporturi din Marea Britanie, Danemarca sau Spania.
16:00
DNA a pus sub urmărire penală patru administratori de firme de ride-sharing pentru evaziune fiscală de peste 21 de milioane de lei # Digi24.ro
Patru administratori ai mai multor firme de ride-sharing au fost puși sub urmărire penală de procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproape 22 de milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis de DNA. În cauză, unul dintre suspecți a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile.
15:40
Curajul incredibil al unui cuplu: Boris și Sofia au încercat să-l oprească pe unul din atacatorii de pe plaja Bondi, dar au fost uciși # Digi24.ro
Au apărut imagini dramatice cu două victime ucise în timp ce încercau să-l oprească pe unul din atacatorii înarmați de pe plaja Bondi. Cuplul a fost identificat ca fiind Boris Gurman, în vârstă de 69 de ani, și Sofia Gurman, în vârstă de 61 de ani, după ce familia lor a acordat o declarație publicației Sydney Morning Herald.
15:30
A fost înființată Comisia care va obliga Rusia să plătească despăgubiri de război Ucrainei, în plin proces de negocieri pentru pace # Digi24.ro
Liderii mai multor ţări, printre care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu, au asistat marţi la Haga la semnarea unui document pentru a lansa Comisia internaţională pentru revendicări, un organism care să compenseze Kievul pentru pagubele de sute de miliarde de dolari cauzate de atacurile ruseşti şi presupusele crime de război, relatează Reuters.
15:20
Volodimir Zelenski: Ucraina așteaptă 5 documente în urma discuțiilor cu SUA. Care sunt punctele-cheie dezbătute cu administrația Trump # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se așteaptă ca discuțiile cu Statele Unite, privind un potențial acord pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, să aibă drept rezultat cinci documente, dintre care unele vor fi obligatorii din punct de vedere juridic, inclusiv în ceea ce privește garanțiile de securitate, anunță European Pravda.
Acum 4 ore
15:10
Maia Sandu s-a întâlnit cu Volodimir Zelnenski la Haga. Despre ce au discutat cei doi lideri # Digi24.ro
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski au avut o întrevedere la Haga. Discuțiile au avut loc în contextul instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, după cum a scris șefa statului de peste Prut pe Facebook.
15:00
Dan Nica, europarlamentar: „Prețurile mari la energie îi forțează pe români să renunțe la medicamente și hrană” # Digi24.ro
Europarlamentarul Dan Nica a atras atenția, în plenul Parlamentului European, asupra impactului pe care prețurile ridicate la energie îl au asupra populației din România. Potrivit acestuia, aproximativ două milioane de cetățeni nu își pot încălzi corespunzător locuințele, fiind forțați să facă sacrificii majore care le afectează direct sănătatea și calitatea vieții.
15:00
Reacția BBC după ce Donald Trump a anunțat că cere 10 miliarde de dolari în instanță de la postul britanic # Digi24.ro
BBC a afirmat marţi că se va apăra în faţa plângerii pentru defăimare a preşedintelui american Donald Trump, care solicită 10 miliarde de dolari de la postul public de televiziune britanic pentru un montaj video controversat cu unul dintre discursurile sale.
15:00
Lituania își va extinde bazele de antrenament militar la granițele cu Polonia și Belarus, în apropierea coridorului strategic al NATO # Digi24.ro
Lituania a anunțat luni planurile de extindere a facilităților sale de instruire militară, în contextul consolidării forțelor armate și al pregătirii pentru o prezență mai mare a trupelor aliate. Potrivit unui raport al postului public de televiziune LRT, citat de agenția de presă Anadolu, țara va înființa o nouă zonă de instruire militară de dimensiunea unei brigăzi în Kapciamiestis, în sudul Lituaniei, lângă granițele cu Polonia și Belarus.
14:50
Atac terorist dejucat în Polonia. Un student de 19 ani plănuia să provoace un masacru într-o piață de Crăciun # Digi24.ro
Un student la Drept în vârstă de 19 ani, de la Universitatea Catolică din Lublin, Polonia, a fost arestat pentru că ar fi plănuit un atac terorist în sprijinul grupării jihadiste Stat Islamic. El riscă între 12 ani și închisoare pe viață, dacă va fi găsit vinovat, potrivit Euronews.
14:50
Rusia se opune desfășurării de trupe din state NATO în Ucraina: „În niciun caz şi în niciun moment nu vom accepta” # Digi24.ro
Rusia nu este de acord cu desfășurarea în Ucraina de trupe din state membre NATO, așa cum a propus luni, la Berlin, Coaliția Voinței. Serghei Riabkov, viceministrul afacerilor externe al Rusiei, a exclus și posibilitatea ca Rusia să accepte „un compromis” în ceea ce privește teritoriul, relatează EFE.
14:20
România va fi conectată la reţeaua electrică din vestul Europei. Bogdan Ivan: Sunt 30 de miliarde de euro la care avem prioritate # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a obţinut, în Consiliul de Miniştri al UE, conectarea României la noua „autostradă de energie”, care face legătura cu reţelele de electricitate din Vestul Europei. Investiţiile pentru interconectare vor fi asigurate din fonduri europene, care pot ajunge până la aproximativ 30 de miliarde de euro până în 2035, iar ţara noastră participă cu prioritate într-un proiect comun cu Ungaria şi Austria.
14:20
Rusia își va apropia forțele armate de granița NATO odată cu armistițiul din Ucraina, avertizează premierul Finlandei # Digi24.ro
Rusia își va repoziționa forțele armate către flancul estic al NATO dacă se va ajunge la un acord de pace în Ucraina, a avertizat premierul Finlandei, îndemnând Europa să aloce mai multe fonduri pentru apărarea statelor din prima linie, notează Financial Times.
14:10
Modelul de apărare finlandez, inspirație pentru România. Nicușor Dan: Finlanda oferă repere relevante pentru revitalizarea industriei # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat, marţi, în Centrul de Cercetare Tehnică/VTT din oraşul Espoo, una din cele mai importante instituţii europene de profil, care colaborează cu parteneri români în proiecte finanţate de Uniunea Europeană, vizând mineritul, industria alimentară, managementul deşeurilor sau silvicultura şi a avut şi o discuţie cu reprezentanţii PIA, organizaţia care reuneşte cele mai relevante companii din industria finlandeză de apărare. Şeful statului arată că modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale şi pentru Romarm.
14:00
Michelle și Barack Obama, întâlnire cu Rob și Michele Reiner în seara în care au fost găsiți morți. Mărturia fostei prime-doamne a SUA # Digi24.ro
Michelle Obama a dezvăluit în emisiunea „Jimmy Kimmel Live” că ea şi Barack Obama urmau să se întâlnească cu Rob şi Michele Reiner duminică seara, înainte de a afla că cei doi au fost găsiţi morţi în casa lor. „Îi cunoşteam de foarte mulţi ani şi trebuia să ne întâlnim cu ei în seara aceea, ieri seară”, i-a spus Michelle Obama lui Kimmel luni. „Şi am primit vestea”, notează News.ro.
14:00
Ministrul Muncii, Florin Manole, vine azi la Digi24
14:00
Accident grav pe DN6: Un șofer urmărit de poliție a lovit mașini, stâlpi de electricitate și s-a oprit într-o gospodărie # Digi24.ro
Un accident grav a avut loc luni pe un drum din Teleorman, după ce un șofer de 24 de ani a fost urmărit de poliție. Tânărul a scăpat cu viață după ce a pierdut controlul mașinii și a pus la pământ un gard și doi stâlpi de electricitate.
13:50
Giorgia Meloni renunţă la planul de a vinde cadourile oficiale primite în timpul mandatului: casa de licitaţii aleasă e anchetată penal # Digi24.ro
Planul premierului italian Giorgia Meloni de a vinde cadourile primite în timpul mandatului său a eşuat chiar înainte de prima lovitură de ciocan, după ce casa de licitaţii aleasă a fost implicată într-o anchetă penală, relatează Politico.
13:50
Jucării cu vopsea toxică și materiale care se desprind ușor, confiscate în vama din Portul Constanța # Digi24.ro
Goana după cadouri a început, însă unele dintre daruri pot fi periculoase. Mii de jucării, aduse din Asia, au fost confiscate în vama din Portul Constanța. Acestea sunt realizate dintr-un plastic care se sparge ușor, conțin vopsea toxică sau materiale care se desprind foarte ușor și pot fi înghițite de cei mici.
Acum 6 ore
13:10
Kremlinul refuză un armistițiu de Crăciun: „Vrem să ne atingem obiectivele, să ne asigurăm interesele” # Digi24.ro
Kremlinul a refuzat marți, 16 decembrie, un armistițiu de Crăciun propus de Ucraina, susținând că Rusia își dorește pace și că nu vrea „o pauză” în timpul căreia Kievul „să se pregătească pentru continuarea războiului”, relatează Reuters.
13:00
Aeroportul Henri Coandă ar putea avea un frate, Otopeni II, la Buzău: propunerea primarului Constantin Toma pentru Baza Aeriană Boboc # Digi24.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, anunţă că au fost începute demersurile în direcţia realizării unui proiect privind transformarea aeroportului militar Boboc într-unul civil şi militar, care ar putea avea denumirea de Otopeni II, Ministerul Apărării Naţionale precizând, în context, că este nevoie de un aviz, iar decizia finală va fi fundamentată exclusiv pe interesele de apărare şi securitate naţională ale României.
13:00
Inspectorii ANAF au verificat 297 de firme din București și Ilfov. Amenzi și confiscări de aproape 18 milioane de lei # Digi24.ro
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au desfășurat, în perioada septembrie - noiembrie 2025, controale ample în trei mari complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, potrivit unui comunicat de presă. Verificările au vizat activități considerate cu risc mare de evaziune fiscală, precum cumpărarea, transportul, depozitarea și vânzarea de mărfuri.
13:00
Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională „Legea Novak”, criticată de cluburile de fotbal din SuperLiga României # Digi24.ro
Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională a României (CCR) Legea care obligă cluburile sportive din țară să aibă cel puțin 40% sportivi români într-o echipă. Sesizarea președintelui va fi discutată de judecătorii constituționali pe 4 februarie.
12:50
Kremlinul face precizări după ce Trump a spus că a vorbit „recent” cu Putin. Când a avut loc ultima convorbire între cei doi lideri # Digi24.ro
Kremlinul a declarat, marţi, că ultima convorbire telefonică directă între liderul rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump a avut loc la 16 octombrie şi a făcut trimitere la comunicatul Preşedinţiei ruse emis cu acea ocazie, după ce luni şeful Casei Albe a spus că a discutat „recent” cu omologul său rus.
12:50
36 de ani de la Revoluția din 1989. Pe 16 decembrie, timișorenii au strigat „Jos Ceaușescu” # Digi24.ro
Acum 36 de ani, zeci de mii de oameni au îndrăznit să ceară libertate, ieșind în stradă la Timișoara și declanșând prăbușirea dictaturii comuniste. „Jos Ceaușescu” a fost strigătul care a schimbat destinul României, însă libertatea a fost plătită cu vieți.
12:30
În Rusia, YouTube va fi complet blocat în următoarele șase luni-un an, a declarat Andrei Svintsov, vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru politică informațională, tehnologii informaționale și comunicații.
12:20
Tensiuni în Coaliție. Kelemen Hunor a discutat cu șeful PSD Sorin Grindeanu în biroul său din Parlament # Digi24.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a mers marți în biroul șefului PSD, Sorin Grindeanu, în contextul unor tensiuni în Coaliție, după ce social-democrații au încălcat protocolul Coaliției, prin votul de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu.
12:20
Eurostat: România are una dintre cele mai mici rate ale abandonului educațional din UE. 1,5% dintre tineri au renunțat la studii # Digi24.ro
România se află printre statele cu cea mai mică rată a abandonului educațional din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate de Eurostat. Datele pe anul 2024 arată că 1,5% dintre persoanele cu vârste între 15 și 34 de ani din România au abandonat educația sau formarea profesională cel puțin o dată în viață, mult sub media Uniunii Europene, care se situează la 14,2%.
12:10
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump # Digi24.ro
Un diplomat de rang înalt al SUA vorbește pe larg despre care sunt cele mai mari provocări în negocierile de pace și susține că „Moscova trebuie să simtă durerea”.
12:00
De ce a ajuns fostul ministru Răzvan Cuc în vizorul procurorilor DNA. Intermediar pentru o mită de peste un milion de lei (surse) # Digi24.ro
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a ajuns în vizorul procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA) după ce ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul Registrului Auto Român, Mihai Alecu, potrivit unor surse judiciare.
11:50
Brigitte Macron, prima reacție după ce a numit mai multe activiste feministe „târfe proaste”: „Nu pot să regret” # Digi24.ro
După valul de critici declanșat de afirmația în care a calificat mai multe activiste feministe „târfe proaste”, Brigitte Macron a prezentat luni seară scuze în cadrul unui interviu, relatează AFP.
11:50
Nicușor Dan, declarații despre negocierile de pace în Ucraina și apărarea UE: „Sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi, la Helsinki, că este destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare şi a adăugat că este important ca aliaţii europeni să ofere Ucrainei „un spate” în negocierile pe care le desfăşoară.
11:40
Record istoric pentru programul Fidelis. Anunțul ministrului Alexandru Nazare: „Românii au investit peste 21 de miliarde de lei” # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că în acest an românii au investit în total, în cele 11 ediţii FIDELIS, peste 21 de miliarde de lei, un record istoric pentru programul de titluri de stat al ministerului. Potrivit demnitarului, cea mai căutată în 2025 a fost emisiunea în euro pe 10 ani, „un semnal clar că tot mai mulţi români preferă stabilitatea şi randamentele predictibile, alegând să îşi plaseze economiile pe termen lung”.
11:30
Averea celui mai bogat om din lume, Elon Musk, a depășit un nou prag. La cât este estimată # Digi24.ro
Averea netă a miliardarului Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a depăşit pragul de 600 de miliarde de dolari, conform calculelor revistei Forbes publicate luni.
11:30
Patru persoane au fost reținute după percheziții într-un dosar de evaziune și fals. Prejudiciul se ridică la circa 900.000 de lei # Digi24.ro
Polițiștii și procurorii au efectuat, luni, 15 decembrie, mai multe percheziții domiciliare în București și în două localități din județul Buzău, într-un dosar penal de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 900.000 de lei. Patru persoane, cu vârste între 20 și 56 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate, marți, 16 decembrie, la Parchet, pentru a se decide ce măsuri vor fi luate în continuare.
11:20
Colita ulcerativă afectează mucoasa colonului și evoluează în pusee, alternate cu perioade de remisiune aparentă. Care sunt factorii de risc pentru colita ulcerativă, ce semne și simptome poate da, cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Alexandra Jichitu, medic specialist gastroenterologie.
11:20
Franța anunță condiția cea mai importantă pentru acceptarea planului de pace al lui Donald Trump # Digi24.ro
Franţa a cerut din nou stabilirea unor "garanţii de securitate robuste" pentru Kiev, înainte de a fi abordată spinoasa problemă a teritoriilor ucrainene a căror cedare este cerută de Moscova, a declarat marţi o sursă din anturajul preşedintelui francez Emmanuel Macron după reuniuni asupra acestei probleme organizate la Berlin.
