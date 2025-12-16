Kylian Mbappé a câștigat procesul cu Paris Saint-Germain. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească clubul

11:30

Polițiștii și procurorii au efectuat, luni, 15 decembrie, mai multe percheziții domiciliare în București și în două localități din județul Buzău, într-un dosar penal de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 900.000 de lei. Patru persoane, cu vârste între 20 și 56 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate, marți, 16 decembrie, la Parchet, pentru a se decide ce măsuri vor fi luate în continuare.