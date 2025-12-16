De ce nu a acceptat Alina Pușcaș provocarea Survivor. Prezentatoarea TV recunoaște că este o fire competitivă

10:30

Când crezi că ai depășit orice provocare alături de partenerul de viață, când simți că deja ați atins cel mai bun punct al comunicării în cuplu și că nimic nu vă mai poate scoate din zona de confort, atunci apare un format mai diferit de tot ceea ce există! Noul sezon Power Couple, cu probe mai puternice decât anul trecut, este aproape de revenire. Din 12 ianuarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, nouă cupluri apreciate pentru activitatea lor, vin în fața celor de acasă pentru a da piept cu cele mai neluate în calcul temeri ale lor.