De ce nu a acceptat Alina Pușcaș provocarea Survivor. Prezentatoarea TV recunoaște că este o fire competitivă
SpyNews, 16 decembrie 2025 18:20
Alina Pușcaș ar fi vrut să participe la Survivor, însă nu a acceptat. Prezentatoarea TV a vorbit despre motivul pentru care a decis să nu participe la emisiune, după ce au fost anunțați oficial cei 12 concurenți care își vor testa limitele.
Acum 10 minute
18:40
Iuliana Tudor și-a luat fanii prin surprindere cu o fotografie rară alături de fiul ei, Tudor. Vedeta a împărtășit acest moment special cu ocazia zilei de naștere a băiatului ei. Fotografia publicată de prezentatoarea TV subliniază legătura puternică dintre mamă și fiu.
Acum 30 minute
18:20
Alina Pușcaș ar fi vrut să participe la Survivor, însă nu a acceptat. Prezentatoarea TV a vorbit despre motivul pentru care a decis să nu participe la emisiune, după ce au fost anunțați oficial cei 12 concurenți care își vor testa limitele.
18:20
Scandal în lumea bogaților! Totul a pornit de la câteva poze. Meghan Markle este și ea implicată # SpyNews
Câteva fotografii au stârnit tensiuni în lumea celebrităților, iar Meghan Markle a fost prinsă în mijlocul controversei. Imaginile au fost surprinse la un eveniment exclusivist, plin de vedete, și au dispărut rapid de pe rețelele sociale la solicitarea ducilor de Sussex, potrivit presei internaționale.
Acum o oră
17:50
Problema cu care Alexia Eram se confruntă din adolescență. Abia de curând a vorbit despre ea # SpyNews
Alexia Eram a vorbit despre afecțiunea cu care se confruntă din adolescență. Influencerița spune că a ajuns la concluzia că nu se poate relaxa nici în somn, iar asta a dus la o problemă pe care o are de mulți ani.
Acum 2 ore
17:30
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul în casație depus de Vlad Pascu. Avocații lui cereau reducerea pedepsei de 10 ani de închisoare. Decizia este definitivă și confirmă hotărârea pronunțată anterior de Curtea de Apel Constanța, ceea ce înseamnă că tânărul în vârstă de 22 de ani va sta 10 ani în spatele gratiilor.
17:10
Ce trebuie să știi despre tăierea porcului de Crăciun! Cât de important e să testezi carnea înainte de consum. Cum îți pui viața în pericol # SpyNews
Tăierea porcului de Crăciun rămâne una dintre cele mai răspândite tradiții în România, însă specialiștii atrag atenția asupra riscurilor pentru sănătate. Consumul de carne de porc netestată poate duce la trichineloză, o boală gravă care, în cazuri severe, poate pune viața în pericol.
17:10
Cum o încurajează ispita Teo de la Insula iubirii pe Naba Salem în aventura Survivor. Ce mesaj i-a transmis # SpyNews
Naba Salem își va testa limitele la Survivor. Este în echipa Faimoșilor, iar oamenii apropiați ei s-au bucurat pentru că a spus „Da” unei noi provocări. Mesajul pe care i l-a transmis ispita Teo Cosmin, după ce a aflat că este concurentă.
Acum 4 ore
16:40
O actriță de la noi a devenit, zilele trecute, mamă pentru prima dată. Partenerul ei a dat vestea cea mare, atunci când a anunțat că a venit pe lume fiica lor. Cei doi nu au dezvăluit momentan numele ales pentru copilul lor.
16:40
Cine a fost Sfântul Daniel și ce minuni a săvârșit. Rugăciunea pe care e bine să o rostești # SpyNews
Sfântul Daniel se sărbătorește mâine, 17 decembrie. Creștinii au parte de o sărbătoare importantă în postul Crăciunului. Aceasta se celebrează alături de Sfinţii Anania, Azaria şi Misail. Iată ce tradiții există și ce nu ai voie să faci pe data de 17 decembrie.
16:40
Momente de panică pe aeroportul internațional JFK din New York, după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-o zonă publică, sub privirile îngrozite ale călătorilor. Forțele de ordine au intervenit rapid.
16:10
Cronologia Revoluției din 1989. Ce s-a petrecut în urmă cu 36 de ani. Ziua care a schimbat istoria României # SpyNews
Revoluția din 1989 a fost evenimentul care a pus capăt regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu. Pe atunci, s-a vărsat mulți sânge, iar numeroase persoane și-au pierdut viața pe câmpul de luptă. Să vedem, totuși care a fost cronologia Revoluției din '89!
15:50
Dan Petrescu s-a confruntat cu o perioadă grea din viața lui. Antrenorul și-a luat o pauză de la activitatea profesională pentru a-și trata problemele de sănătate, pe care le-a ținut departe de ochii curioșilor. Iată ultimele informații despre srarea
15:40
Cum și-a câștigat Mihai Albu primii bani. Este românul care a intrat în Cartea Recordurilor # SpyNews
Mihai Albu a fost prezent în platoul Știrilor Antena Stars, acolo unde a vorbit despre cum și-a câștigat primii bani. Primul român care a intrat în Cartea Recordurilor nu s-a ocupat dintotdeauna de crearea pantofilor.
15:00
Un copil a murit, după ce fost înjunghiat cu cuțitul de un alt elev. Atacul mafiot a avut loc la școală # SpyNews
Tragedie înrozitoare într-o școală din Moscova, marți dimineață. Un copil a murit după ce a fost înjunghiat de un alt elev care a intrat cu cuțitul în școală. Un agent de securitate din instituția de învățământ a fost rănit.
Acum 6 ore
14:40
Nicoleta Nucă, pregătită pentru Crăciun! Cântăreața a ales să împodobească un brad natural # SpyNews
Nicoleta Nucă a împodobit bradul pentru Crăciun. Dacă la alte vedete am văzut pomi decorați care de care în stil mai modern, Nicoleta Nucă a decis să-și decoreze bradul în stil tradițional.
14:30
Fiul lui Rob Reiner a fost reținut de poliție! Nick Reiner, despre care se știe că are probleme cu drogurile, a fost preluat de oamenii legii din Los Angeles după ce regizorul și soția lui au fost găsiți morți în casă.
13:50
Deznodământ tragic în cazul românului care a dispărut în timp ce mergea la muncă în Spania! George a fost găsit decedat # SpyNews
George, românul care a fost dat dispărut după ce a plecat la muncă în Spania, a fost găsit fără viață. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit duminică, într-o zonă aflată la intersecția autostrăzilor A-62 și A-67.
13:40
Battle-ul Chefi la cuțite de diseară aduce magia unora dintre cele mai frumoase povești în farfurie. Seara va culmina, însă, cu un verdict șocant la proba eliminatorie # SpyNews
Ieri seară, la Chefi la cuțite, a fost pentru a treia oară egalitate – de data aceasta între echipa albastră a lui Chef Orlando Zaharia și echipa verde a lui Chef Richard Abou Zaki. În această seară, de la ora 20:30, jurații și concurenții lor se pregătesc să intre în atmosfera Sărbătorilor de iarnă cu o partidă de gătit care aduce magia unora dintre cele mai frumoase povești în farfurie.
13:30
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc # SpyNews
Tragedie în Rădăuți! O femeie a murit luni, 15 decembrie, în timp ce se afla în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. Aceasta era însoțită de partenerul ei și i s-a făcut rău brusc. Din nefericire, nimeni nu a mai putut să o salveze.
13:10
Ioana Grama, pusă la zid după ce și-a vizitat iubitul fără să-l anunțe. Cum a răspuns comentariilor răutăcioase # SpyNews
Ioana Grama a pus la cale o surpriză de proporții pentru iubitul ei, pe care l-a vizitat în Dubai fără ca acesta să știe. După ce a relatat totul în mediul online, comentariile răutăcioase nu s-au lăsat mult așteptate. Ioana Grama a răspuns pe măsură!
12:50
Imagini incredibile! Statuia Libertății din Brazilia s-a prăbușit din cauza vântului extrem # SpyNews
Statuia Libertății din Brazilia s-a prăbușit! Incidentul a avut loc în urmă cu o zi, după ce orașul Guaiba a fost ”măturat” de un vânt extrem. Totul a fost filmat, iar imaginile au făcut înconjurul internetului.
Acum 8 ore
12:40
Tily Niculae a vorbit într-un interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stars despre decizia de a deveni profesoară. Nu este deloc un secret faptul că actriței îi plac mult copiii, iar acum visul i-a fost îndeplinit. Iată de ce a ales și această profesie!
12:10
Cine este Iustin HVNDS de la Survivor 2026. Trupa lui a colaborat cu artiști mari din România # SpyNews
Cel mai așteptat show de televiziune al iernii începe pe data de 9 ianuarie, iar fanii Survivor au aflat cine sunt primii concurenți! Iustin HVNDS, un artist cu multe pasiuni și talente, va apărea în primul sezon al emisiunii. Iată cine este și cu ce artiști celebri a colaborat.
12:00
Cine este și cu ce se ocupă Patricia Vizitiu de la Survivor 2026. Face parte din echipa Faimoșilor # SpyNews
Așteptarea a luat sfârșit! S-a aflat cine sunt cei 12 Faimoși de la Survivor 2026, iar Patricia Vizitiu se află pe listă! Haideți să aflăm cine este și cu ce se ocupă mai exact!
11:20
Marius Alecu, cunoscut în lumea interlopă ca Bebino, a fost internat de urgență la spitalul penitenciarului unde își ispășește pedeapsa de 10 ani de închisoare. Interlopul se confruntă cu probleme de sănătate.
11:10
OFICIAL! Primii concurenți de la Survivor! Imagini de senzație cu cei care au spus “da” provocării # SpyNews
Singurul format în care nevoile de bază devin doar amintiri ale confortului de acasă, în care fiecare zi reprezintă o provocare și orice probă o dovadă că nimic nu este imposibil. Show-ul care rescrie capacitatea oamenilor de a se adapta și de a lupta pentru supraviețuire! Reality show-ul care revine cu o nouă dimensiune, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Survivor – Faimoși vs Războinici începe din 9 ianuarie, aducându-le celor de acasă, trei ediții pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică!
10:50
Misterul Triunghiului Bermudelor, aproape deslușit! De ce nu s-a scufundat după ce vulcanii s-au stins # SpyNews
Cercetătorii ar fi descoperit care este, de fapt, motivul pentru care Triunghiul Bermudelor nu s-a scufundat, după ce vulcanii s-au stins în urmă cu milioane de ani. S-ar putea ca Triunghiul Bermudelor să nu fie cel mai mare mister al Atlanticului.
Acum 12 ore
10:30
Tânără mutată în Australia, șocată de obiceiurile locuitorilor! În România ar fi aproape imposibil # SpyNews
O tânără care s-a mutat în Australia a fost de-a dreptul șocată de stilul de viață al locuitorilor. În România, dar și în alte țări din Europa, aceste lucruri ar fi aproape imposibil de făcut.
10:30
Andrei Nicule și iubita lui, Claudia, declarații sincere despre relația lor, cu puțin timp înainte de lansarea noului sezon Power Couple: ”Facem totul împreună” # SpyNews
Când crezi că ai depășit orice provocare alături de partenerul de viață, când simți că deja ați atins cel mai bun punct al comunicării în cuplu și că nimic nu vă mai poate scoate din zona de confort, atunci apare un format mai diferit de tot ceea ce există! Noul sezon Power Couple, cu probe mai puternice decât anul trecut, este aproape de revenire. Din 12 ianuarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, nouă cupluri apreciate pentru activitatea lor, vin în fața celor de acasă pentru a da piept cu cele mai neluate în calcul temeri ale lor.
10:10
Începe Al Treilea Război Mondial? Mesajele sinistre care au speriat lumea, transmise pe o frecvență radio alocată serviciilor secrete rusești # SpyNews
Mesajele transmise pe o frecvență radio alocată serviciilor secrete rusești au speriat întreaga lume! Mulți se întreabă acum dacă va începe Al Treilea Război Mondial. Iată ce sunete a emis frecvența radio!
09:50
O mamă s-a înfometat până la moarte, pentru a-și scăpa copiii de povara bolii sale. Ce mesaj a lăsat în urmă # SpyNews
O mamă a făcut un gest care le-a sfâșiat sufletul tuturor celor care i-au aflat povestea. Femeia s-a înfometat până la moarte, după ce a fost diagnosticată cu o boală extrem de grea. Aceasta ar fi vrut să își scape copiii de povara bolii sale.
09:40
Vlăduța Lupău încă nu și-a primit geanta cu mulți bani înapoi. Cine i-a sărit în ajutor: "Ce bine!" # SpyNews
Vlăduța Lupău a anunțat în urmă cu ceva timp faptul că i-a fost furată geanta. Cântăreața a făcut un apel public prin care a rugat persoana care i-a sustras poșeta din cabină să i-o înapoieze. Acum, cineva i-a sărit în ajutor artistei!
09:10
Șapte persoane au murit, după ce un avion s-a prăbușit și a provocat un incendiu. Sute de oameni, evacuați # SpyNews
Tragedie de proporții! Un avion s-a prăbușit în timpul unei aterizări de urgență, luni, 15 decembrie. Șapte persoane au fost declarate decedate până în acest moment. Imediat după prăbușire a izbucnit un incendiu devastator.
09:00
Un atac terorist major din Los Angeles a fost dejucat de FBI. Agresorii aveau "planuri mari" pentru atac, pe care voiau să-l înceapă chiar în noaptea de Revelion. Iată ce plan aveau!
08:50
Mara Bănică, dezvăluiri cutremurătoare despre Rodica Stănoiu! Momentul care i-a zdruncinat viața: ”Și-a pierdut busola” # SpyNews
Mara Bănică a făcut declarații dureroase despre viața Rodicăi Stănoiu din ultimii ani. Ar fi existat un moment care ar fi afectat-o foarte mult pe fosta senatoare, iar de atunci și-ar fi schimbat radical perspectivele asupra vieții.
08:30
Familia Clejanilor este în doliu, după ce mama lui Ioniță a murit. Anunțul a fost făcut de Viorica Manole, soția sa, care a cerut înțelegere din partea publicului. Iată ce mesaj a scris cântăreața!
Acum 24 ore
00:20
Chefi la cuțite, sezonul 16. Cine a părăsit competiția. Concurentul a obținut numai cinci puncte # SpyNews
Ediția de luni a venit cu emoții mari pentru cei patru chefi. Deși chef Orlando Zharia și chef Richard Abou Zaki au obținut cele mai multe farfurii în urma confruntării, din păcate a fost vorba despre o nouă remiză. Astfel, aceștia și-au trimis și ei concurenții la luptă și, din păcate, unul dintre cei patru bucătari profesioniști a rămas fără un om de bază.
15 decembrie 2025
23:40
Chefi la cuțite, sezonul 16. Richard Abou Zaki și-a ieșit din minți când a văzut rezultatele battle-ului: „E frustrant” # SpyNews
Tensiunile au atins cote maxime la Chefi la cuțite! Ediția de luni i-a pus pe jar cu telespectatori, chiar de la începutul acesteia. După săgețile pe care cei patru chefi și le-au aruncat în deschiderea episodului, s-a dezlănțuit jihadul. Iată despre ce este vorba!
23:40
Mihaela de la Mireasa, sezonul 11, prima reacție, după presupusa despărțire de Ștefan. Fosta concurentă și-a făcut și o schimbare de look # SpyNews
Fanii cuplului Mihaela-Ștefan de la Mireasa cred că foștii concurenți s-au despărțit, la cinci luni de la marea finală. Nu părea că ar avea probleme în căsnicie, chiar dacă nu locuiau împreună. Mihaela se află în Republica Moldova, iar Ștefan în România. Mesajul pe care ea l-a transmis, după zvonurile despărțirii.
23:20
Stelian Ogică, noi declarații despre scandalul cu arbitrul. Ce i-ar fi promis Florin Chivulete Alexandrei: „Ea e încă o copilă” # SpyNews
Stelian Ogică a făcut noi declarații despre scandalul cu Florin Chivulete. „Spaima Loteriei” spune că nu este vorba despre un conflict amoros, ci, de fapt, totul ar fi pornit după ce arbitrul ar fi vrut să o manipuleze pe Alexandra.
23:00
Andreea Bănică a împodobit bradul de Crăciun! Vedeta a făcut publice imaginile cu frumosul pom pe care l-au decorat copiii ei. Totuși, decorațiunea care a atras atenția nu a fost din brad, ci din decorul casei. Iată despre ce este vorba!
22:40
Andreea Popescu, motivul vizitei în Shanghai. Ce intervenție și-a făcut bruneta: „În România nu aveau soluții” # SpyNews
Andreea Popescu se află în China, dar nu în vacanță. Bruneta a dezvăluit că a plecat în Shanghai pentru a-și face o intervenție la nivelul feței. Influencerița și-a cumpărat zilele trecute și un cadou de la un brand de lux.
22:20
Iubita lui Iustin Petrescu, detalii intime din relația pe care o are cu influencerul! Ce a spus Hara despre loialitate # SpyNews
Hara, iubita lui Iustin Petrescu, a făcut declarații impresionante, pe rețelele de socializare. Aceasta a vorbit despre relația de iubire pe care o are cu influencerul, aducând în prim-plan ideea loialității. Iată ce a povestit actuala parteneră a lui Iustin Petrescu!
22:10
Cine este mama Vanessei, iubita lui Bogdan de la Ploiesti! Femeia, amanta unui celebru manelist de la noi!? # SpyNews
Cine este mama Vanessei, iubita lui Bogdan de la Ploiești? Femeia, acuzată că ar fi amanta unui celebru manelist, a fost surprinsă în imagini care au făcut rapid înconjurul internetului. Cine este manelistul celebru care a apărut în imagini controversate alături de femeia care i-a dat viață iubitei lui BDLP!
22:10
Flavius Deaconescu, fratele Irinei Manea, a pierdut definitiv războiul cu statul român, la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, unde acuzase faptul că i s-ar fi încălcat mai multe drepturi, în perioada în care a fost închis pentru tentativă de omor.
22:10
Ruby, scoasă din minți de iubit! Artista dă cărțile pe față: „Fac niște crize de nervi”. Declarații savuroase! | VIDEO # SpyNews
Declarații savuroase! Ce o scoate din minți pe Ruby la iubitul ei. Artista dă cărțile pe față și povestește cum se desfășoară certurile dintre ea și partenerul ei, dar îi transmite și un mesaj direct lui Robert. Mai mult decât atât, Ruby dezvăluie ce beneficii au pentru ea binecunoscutele „crize de nervi”.
22:10
Fostă ispită de la Insula Iubirii, mămică în noul an? Declarații surprizătoare după ce a dispărut pentru o perioadă din lumina reflectoarelor. Și-a refăcut viața # SpyNews
Diandra Doris, fosta ispită de la Insula Iubirii, are planuri mari pentru 2026! Bruneta se gândește serios să-și întemeieze o familie și spune că acesta este cel mai mare vis al ei. Totodată, am aflat că trăiește o poveste de iubire discretă, pe care nu a făcut-o publică, dar care i-a schimbat complet viața în ultimul an.
22:10
Cu bărbatul în închisoare şi cu un copil acasă, o mondenă îşi caută cu disperare sora! Apel sfâșietor înainte de sărbători # SpyNews
Chiar în prag de sărbători, o mondenă de la noi își caută cu disperare sora! Bruneta nu mai știe ce să facă pentru a ajunge la cea care ar fi singura alături de care ar putea petrece Crăciunul în acest an, după ce tatăl copilului ei a fost arestat în urmă cu mai multe luni, iar ea a rămas singură cu un bebeluș.
22:10
Fiul milionarului Bălcăcean a mutat dosarul tentativei de omor la Curtea de Apel București | Victima, condamnată! # SpyNews
Victor, fiul celebrului milionar Cosmin Bălcăcean, a atacat condamnarea din dosarul tentativei de omor la Curtea de Apel București, însă, spre ghinionul său, și procurorii au făcut același lucru, cerând o pedeapsă mai mare.
22:00
Autorii atacului armat din Australia ar fi avut legături cu ISIS. Ce s-a întâmplat în urmă cu șase ani # SpyNews
Un tată și fiul său au tras focurile de armă pe o plajă din Sydney, Australia. Bărbatul de 50 de ani a murit, în timp ce fiul său a supraviețuit. Se crede că amândoi ar fi avut legături cu ISIS.
