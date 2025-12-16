Nu mai da copilului să mănânce aceste 5 alimente! Un băiat a murit din cauza unui cancer în stadiu avansat

11:10

Singurul format în care nevoile de bază devin doar amintiri ale confortului de acasă, în care fiecare zi reprezintă o provocare și orice probă o dovadă că nimic nu este imposibil. Show-ul care rescrie capacitatea oamenilor de a se adapta și de a lupta pentru supraviețuire! Reality show-ul care revine cu o nouă dimensiune, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Survivor – Faimoși vs Războinici începe din 9 ianuarie, aducându-le celor de acasă, trei ediții pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică!