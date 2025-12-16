Chefi la cuțite, sezonul 16. Ștefan Popescu și Richard Abou Zaki, momente tensionate. De la ce s-au contrazis cei doi: „Vei fi penalizat”
SpyNews, 16 decembrie 2025 22:20
Au fost momente tensionate între Ștefan Popescu și Richard Abou Zaki, la Chefi la cuțite. Fiecare echipă a avut de pregătit câte o farfurie. Ștefan Popescu a observat, însă, că Richard Abou Zaki ar fi vrut să pună două preparate pe aceeași farfurie.
• • •
Acum 30 minute
22:30
Influenceriță, moartă în accident! Mașina în care se afla Cristina a fost distrusă complet # SpyNews
O influenceriță și-a pierdut viața într-un accident rutier cumplit! Mașina în care se afla Cristina a fost distrusă complet. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte ale tragicului eveniment.
Acum o oră
22:20
Ce fel de „soacră” este Romanița Iovan! Regula de la care designerița nu se abate în relația cu partenerele fiului ei | VIDEO # SpyNews
Ce fel de „soacră” este Romanița Iovan! Regula de la care designerița nu se abate în relația cu partenerele fiului ei. Creatoarea de modă ne spune și cum a reușit să mențină relația de prietenie cu băiatul ei, dar și care era relația cu părinții ei, la vârsta fiului ei.
22:20
Roxana Nemeș nu vrea să mai audă de bone pentru gemenii ei! Care sunt problemele cu care s-a confrunat proaspăta mămică! De ce nu și-a botezat încă bebelușii # SpyNews
Roxana Nemeș a devenit mămică de gemeni în toamna acestui an, iar cântăreața este implicată 100% în creșterea celor mici, fără ajutor din afară. Artista a mărturisit că a încercat să aleagă și o bonă pentru bebeluși, însă și-a dat seama că nu este ceea ce căuta, motiv pentru care a renunțat la această idee. Care sunt problemele cu care proaspăta mămică și soțul ei s-au confruntat.
22:20
Misha Miller, dezvăluiri bizare despre mama ei! Nu a mai vorbit niciodată până acum despre asta # SpyNews
Misha Miller face dezvăluiri bizare despre mama sa! Artista nu a mai vorbit niciodată până acum despre asta. Ce spune cântăreața despre legătura specială pe care o are cu cea care i-a dat viață, dar și cum comunică cu aceasta, fără să vorbească.
22:20
22:20
Veste teribilă pentru vecinii blocului explodat în Rahova | Ajunul Crăciunului este ultima zi! # SpyNews
Situație scandaloasă, în blocul învecinat cu cel care a explodat în cartierul Rahova din Capitală: firmele care se angajaseră să dea drumul la gaze au încasat banii și au făcut un pas în spate, iar locatarii vor face Crăciunul și Revelionul în condiții la care nu se așteptau.
22:20
Infractorul cu opt clase infiltrat în Poliția Română scapă de dosar! Ajutat de un polițist adevărat # SpyNews
Judecătorii din Prahova au anunțat că se mai rezolvă un dosar: falsul polițist care a escrocat șapte oameni și polițistul adevărat, angajat MAI, care l-a ajutat să comită infracțiunile, au fost trimiși să convingă victimele să renunțe la acuzații.
22:20
Din rău, în mai rău! Loredana Chivu, dată în judecată de un individ condamnat pentru trafic de persoane! Fosta asistentă tv, declaraţii exclusive # SpyNews
Chiar dacă lucrurile păreau că s-au mai liniștit, problemele continuă pentru Loredana Chivu! Fosta asistentă TV a fost dată în judecată chiar în prag de sărbători, de un bărbat pe care susține că nu îl cunoaște. Care este motivul pentru care acesta i-a deschis proces și ce legătură are vedeta cu individul care, potrivit informațiilor, a fost condamnat în trecut pentru trafic de persoane.
22:00
Nepoata lui Horațiu Potra, arestată preventiv! Tânăra va petrece 30 de zile în spatele gratiilor # SpyNews
Patricia Potra, în vârstă de 25 de ani, a fost reținută recent într-un dosar penal care vizează acuzații de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Surse din anchetă susțin că nepoata lui Horațiu Potra ar fi încercat să evite reținerea, invocând o stare de rău, însă medicii de la Spitalul Huedin au stabilit că aceasta nu avea nicio problemă de sănătate.
Acum 2 ore
21:40
Chefi la cuțite, sezonul 16. Orlando Zaharia a pus în joc o nouă amuletă. Ce au avut de făcut echipele adverse # SpyNews
După ce au avut care este tematica celui de-al șaptelea battle, Orlando Zaharia a pus în joc o nouă amuletă, la Chefi la cuțite. Richard Abou Zaki a fost și blocat în freeze pentru o scurtă perioadă.
21:20
O fetiță în vârstă de 9 ani a fost găsită fără viață într-o locuință. Un adolescent a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat de crimă. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele acestui caz tragic.
21:10
Cristian Marinescu, declarații tranșante despre legătura cu Emily de la Mireasa. De ce nu crede că ea este îndrăgostită cu adevărat de Liviu # SpyNews
Liviu de la Mireasa a găsit mesaje între Emily și Cristian Marinescu. Concurenta a recunoscut că au vorbit în perioada de după eliminare, însă fără să se fi întâmplat ceva. Cristian Marinescu a dat de înțeles că lucrurile ar fi stat cu totul altfel.
Acum 4 ore
20:40
Cine este Ceanu, unul dintre concurenții de la Survivor. S-a zvonit că a avut o relație cu Andreea Bostănică # SpyNews
Ceanu Zheng este unul dintre concurenții care își vor testa limitele la Survivor 2026. Are o comunitate impresionantă în mediul online și a a filmat primul videoclip pe care l-a urcat pe YouTube în urmă cu câțiva ani. S-a zvonit că Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi ar fi fost două dintre iubitele lui.
20:10
Un bărbat a murit în timp ce monta luminiţe pe casă! O altă persoană a fost rănită și a ajuns la spital # SpyNews
Un bărbat și-a pierdut viața în timp ce instala luminițe pe casă, iar o altă persoană a fost rănită și transportată de urgență la spital. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.
20:00
Încă un cuplu de la Mireasa s-a despărțit. Fosta concurentă a confirmat separarea de soțul ei, după ce s-a zvonit că nu mai erau împreună # SpyNews
Un cuplu de la Mireasa, sezonul 7, s-a despărțit. Fosta concurentă a confirmat că nu mai este împreună cu soțul ei, după ce în ultima perioadă se zvonise că s-ar fi despărțit.
19:50
Pentru anumite zodii, anul 2026 se anunță a fi unul plin de transformări. Sunt nativi care vor experimenta schimbări semnificative în viața personală și profesională. Aceste semne zodiacale vor avea parte de oportunități unice, momente de creștere și realizări importante.
19:40
Decizie de ultimă oră în cazul lui Dani Mocanu și al fratelui său, Nando. Ce a decis Curtea de Apel din Napoli # SpyNews
Dani Mocanu și fratele său, Nando, sunt în arest la domiciliu, la locuința din Napoli, iar instanța a decis ce se întâmplă în cazul lor, după ce autoritățile din România au cerut extrădarea celor doi.
19:20
Georgică Cornu, primele declarații după ce și-a condus mama pe ultimul drum. Ce a transmis afaceristul # SpyNews
Georgică Cornu și-a condus mama pe ultimul drum. De curând, afaceristul a făcut primele declarații și a vorbit despre durerea pe care o simte și despre legătura specială pe care a avut-o cu cea care i-a dat viață.
19:00
Tot ce ai știut până acum nu este real. Anul Nou nu începe pe 1 ianuarie. Cum a fost aleasă această zi # SpyNews
În trecut, un an avea și 13 luni, formate din 12 luni cu 30 de zile și una cu doar 5-6 zile. Ulterior, s-a trecut la calendarul gregorian, cel standard, cu 12 luni. Ziua de 1 ianuarie nu a fost întotdeauna ziua dintr-un an nou.
Acum 6 ore
18:50
Cum a fost aleasă ziua de 1 ianuarie ca prima zi dintr-un nou an. În trecut, anul calendaristic se calcula altfel # SpyNews
În trecut, un an avea și 13 luni, formate din 12 luni cu 30 de zile și una cu doar 5-6 zile. Ulterior, s-a trecut la calendarul gregorian, cel standard, cu 12 luni. Ziua de 1 ianuarie nu a fost întotdeauna ziua dintr-un an nou.
18:40
Iuliana Tudor și-a luat fanii prin surprindere cu o fotografie rară alături de fiul ei, Tudor. Vedeta a împărtășit acest moment special cu ocazia zilei de naștere a băiatului ei. Fotografia publicată de prezentatoarea TV subliniază legătura puternică dintre mamă și fiu.
18:20
De ce nu a acceptat Alina Pușcaș provocarea Survivor. Prezentatoarea TV recunoaște că este o fire competitivă # SpyNews
Alina Pușcaș ar fi vrut să participe la Survivor, însă nu a acceptat. Prezentatoarea TV a vorbit despre motivul pentru care a decis să nu participe la emisiune, după ce au fost anunțați oficial cei 12 concurenți care își vor testa limitele.
18:20
Scandal în lumea bogaților! Totul a pornit de la câteva poze. Meghan Markle este și ea implicată # SpyNews
Câteva fotografii au stârnit tensiuni în lumea celebrităților, iar Meghan Markle a fost prinsă în mijlocul controversei. Imaginile au fost surprinse la un eveniment exclusivist, plin de vedete, și au dispărut rapid de pe rețelele sociale la solicitarea ducilor de Sussex, potrivit presei internaționale.
17:50
Problema cu care Alexia Eram se confruntă din adolescență. Abia de curând a vorbit despre ea # SpyNews
Alexia Eram a vorbit despre afecțiunea cu care se confruntă din adolescență. Influencerița spune că a ajuns la concluzia că nu se poate relaxa nici în somn, iar asta a dus la o problemă pe care o are de mulți ani.
17:30
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul în casație depus de Vlad Pascu. Avocații lui cereau reducerea pedepsei de 10 ani de închisoare. Decizia este definitivă și confirmă hotărârea pronunțată anterior de Curtea de Apel Constanța, ceea ce înseamnă că tânărul în vârstă de 22 de ani va sta 10 ani în spatele gratiilor.
17:10
Ce trebuie să știi despre tăierea porcului de Crăciun! Cât de important e să testezi carnea înainte de consum. Cum îți pui viața în pericol # SpyNews
Tăierea porcului de Crăciun rămâne una dintre cele mai răspândite tradiții în România, însă specialiștii atrag atenția asupra riscurilor pentru sănătate. Consumul de carne de porc netestată poate duce la trichineloză, o boală gravă care, în cazuri severe, poate pune viața în pericol.
17:10
Cum o încurajează ispita Teo de la Insula iubirii pe Naba Salem în aventura Survivor. Ce mesaj i-a transmis # SpyNews
Naba Salem își va testa limitele la Survivor. Este în echipa Faimoșilor, iar oamenii apropiați ei s-au bucurat pentru că a spus „Da” unei noi provocări. Mesajul pe care i l-a transmis ispita Teo Cosmin, după ce a aflat că este concurentă.
Acum 8 ore
16:40
O actriță de la noi a devenit, zilele trecute, mamă pentru prima dată. Partenerul ei a dat vestea cea mare, atunci când a anunțat că a venit pe lume fiica lor. Cei doi nu au dezvăluit momentan numele ales pentru copilul lor.
16:40
Cine a fost Sfântul Daniel și ce minuni a săvârșit. Rugăciunea pe care e bine să o rostești # SpyNews
Sfântul Daniel se sărbătorește mâine, 17 decembrie. Creștinii au parte de o sărbătoare importantă în postul Crăciunului. Aceasta se celebrează alături de Sfinţii Anania, Azaria şi Misail. Iată ce tradiții există și ce nu ai voie să faci pe data de 17 decembrie.
16:40
Momente de panică pe aeroportul internațional JFK din New York, după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-o zonă publică, sub privirile îngrozite ale călătorilor. Forțele de ordine au intervenit rapid.
16:10
Cronologia Revoluției din 1989. Ce s-a petrecut în urmă cu 36 de ani. Ziua care a schimbat istoria României # SpyNews
Revoluția din 1989 a fost evenimentul care a pus capăt regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu. Pe atunci, s-a vărsat mulți sânge, iar numeroase persoane și-au pierdut viața pe câmpul de luptă. Să vedem, totuși care a fost cronologia Revoluției din '89!
15:50
Dan Petrescu s-a confruntat cu o perioadă grea din viața lui. Antrenorul și-a luat o pauză de la activitatea profesională pentru a-și trata problemele de sănătate, pe care le-a ținut departe de ochii curioșilor. Iată ultimele informații despre srarea
15:40
Cum și-a câștigat Mihai Albu primii bani. Este românul care a intrat în Cartea Recordurilor # SpyNews
Mihai Albu a fost prezent în platoul Știrilor Antena Stars, acolo unde a vorbit despre cum și-a câștigat primii bani. Primul român care a intrat în Cartea Recordurilor nu s-a ocupat dintotdeauna de crearea pantofilor.
15:00
Un copil a murit, după ce fost înjunghiat cu cuțitul de un alt elev. Atacul mafiot a avut loc la școală # SpyNews
Tragedie înrozitoare într-o școală din Moscova, marți dimineață. Un copil a murit după ce a fost înjunghiat de un alt elev care a intrat cu cuțitul în școală. Un agent de securitate din instituția de învățământ a fost rănit.
Acum 12 ore
14:40
Nicoleta Nucă, pregătită pentru Crăciun! Cântăreața a ales să împodobească un brad natural # SpyNews
Nicoleta Nucă a împodobit bradul pentru Crăciun. Dacă la alte vedete am văzut pomi decorați care de care în stil mai modern, Nicoleta Nucă a decis să-și decoreze bradul în stil tradițional.
14:30
Fiul lui Rob Reiner a fost reținut de poliție! Nick Reiner, despre care se știe că are probleme cu drogurile, a fost preluat de oamenii legii din Los Angeles după ce regizorul și soția lui au fost găsiți morți în casă.
13:50
Deznodământ tragic în cazul românului care a dispărut în timp ce mergea la muncă în Spania! George a fost găsit decedat # SpyNews
George, românul care a fost dat dispărut după ce a plecat la muncă în Spania, a fost găsit fără viață. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit duminică, într-o zonă aflată la intersecția autostrăzilor A-62 și A-67.
13:40
Battle-ul Chefi la cuțite de diseară aduce magia unora dintre cele mai frumoase povești în farfurie. Seara va culmina, însă, cu un verdict șocant la proba eliminatorie # SpyNews
Ieri seară, la Chefi la cuțite, a fost pentru a treia oară egalitate – de data aceasta între echipa albastră a lui Chef Orlando Zaharia și echipa verde a lui Chef Richard Abou Zaki. În această seară, de la ora 20:30, jurații și concurenții lor se pregătesc să intre în atmosfera Sărbătorilor de iarnă cu o partidă de gătit care aduce magia unora dintre cele mai frumoase povești în farfurie.
13:30
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc # SpyNews
Tragedie în Rădăuți! O femeie a murit luni, 15 decembrie, în timp ce se afla în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. Aceasta era însoțită de partenerul ei și i s-a făcut rău brusc. Din nefericire, nimeni nu a mai putut să o salveze.
13:10
Ioana Grama, pusă la zid după ce și-a vizitat iubitul fără să-l anunțe. Cum a răspuns comentariilor răutăcioase # SpyNews
Ioana Grama a pus la cale o surpriză de proporții pentru iubitul ei, pe care l-a vizitat în Dubai fără ca acesta să știe. După ce a relatat totul în mediul online, comentariile răutăcioase nu s-au lăsat mult așteptate. Ioana Grama a răspuns pe măsură!
12:50
Imagini incredibile! Statuia Libertății din Brazilia s-a prăbușit din cauza vântului extrem # SpyNews
Statuia Libertății din Brazilia s-a prăbușit! Incidentul a avut loc în urmă cu o zi, după ce orașul Guaiba a fost ”măturat” de un vânt extrem. Totul a fost filmat, iar imaginile au făcut înconjurul internetului.
12:40
Tily Niculae a vorbit într-un interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stars despre decizia de a deveni profesoară. Nu este deloc un secret faptul că actriței îi plac mult copiii, iar acum visul i-a fost îndeplinit. Iată de ce a ales și această profesie!
12:10
Cine este Iustin HVNDS de la Survivor 2026. Trupa lui a colaborat cu artiști mari din România # SpyNews
Cel mai așteptat show de televiziune al iernii începe pe data de 9 ianuarie, iar fanii Survivor au aflat cine sunt primii concurenți! Iustin HVNDS, un artist cu multe pasiuni și talente, va apărea în primul sezon al emisiunii. Iată cine este și cu ce artiști celebri a colaborat.
12:00
Cine este și cu ce se ocupă Patricia Vizitiu de la Survivor 2026. Face parte din echipa Faimoșilor # SpyNews
Așteptarea a luat sfârșit! S-a aflat cine sunt cei 12 Faimoși de la Survivor 2026, iar Patricia Vizitiu se află pe listă! Haideți să aflăm cine este și cu ce se ocupă mai exact!
11:20
Marius Alecu, cunoscut în lumea interlopă ca Bebino, a fost internat de urgență la spitalul penitenciarului unde își ispășește pedeapsa de 10 ani de închisoare. Interlopul se confruntă cu probleme de sănătate.
11:10
OFICIAL! Primii concurenți de la Survivor! Imagini de senzație cu cei care au spus “da” provocării # SpyNews
Singurul format în care nevoile de bază devin doar amintiri ale confortului de acasă, în care fiecare zi reprezintă o provocare și orice probă o dovadă că nimic nu este imposibil. Show-ul care rescrie capacitatea oamenilor de a se adapta și de a lupta pentru supraviețuire! Reality show-ul care revine cu o nouă dimensiune, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Survivor – Faimoși vs Războinici începe din 9 ianuarie, aducându-le celor de acasă, trei ediții pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică!
10:50
Misterul Triunghiului Bermudelor, aproape deslușit! De ce nu s-a scufundat după ce vulcanii s-au stins # SpyNews
Cercetătorii ar fi descoperit care este, de fapt, motivul pentru care Triunghiul Bermudelor nu s-a scufundat, după ce vulcanii s-au stins în urmă cu milioane de ani. S-ar putea ca Triunghiul Bermudelor să nu fie cel mai mare mister al Atlanticului.
10:30
Tânără mutată în Australia, șocată de obiceiurile locuitorilor! În România ar fi aproape imposibil # SpyNews
O tânără care s-a mutat în Australia a fost de-a dreptul șocată de stilul de viață al locuitorilor. În România, dar și în alte țări din Europa, aceste lucruri ar fi aproape imposibil de făcut.
10:30
Andrei Nicule și iubita lui, Claudia, declarații sincere despre relația lor, cu puțin timp înainte de lansarea noului sezon Power Couple: ”Facem totul împreună” # SpyNews
Când crezi că ai depășit orice provocare alături de partenerul de viață, când simți că deja ați atins cel mai bun punct al comunicării în cuplu și că nimic nu vă mai poate scoate din zona de confort, atunci apare un format mai diferit de tot ceea ce există! Noul sezon Power Couple, cu probe mai puternice decât anul trecut, este aproape de revenire. Din 12 ianuarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, nouă cupluri apreciate pentru activitatea lor, vin în fața celor de acasă pentru a da piept cu cele mai neluate în calcul temeri ale lor.
10:10
Începe Al Treilea Război Mondial? Mesajele sinistre care au speriat lumea, transmise pe o frecvență radio alocată serviciilor secrete rusești # SpyNews
Mesajele transmise pe o frecvență radio alocată serviciilor secrete rusești au speriat întreaga lume! Mulți se întreabă acum dacă va începe Al Treilea Război Mondial. Iată ce sunete a emis frecvența radio!
