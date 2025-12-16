19:50

Răsturnare de situație în Kupiansk: forțele ucrainene continuă contraofensiva, în timp ce bloggerii ruși recunosc că situația armatei ruse se deteriorază. Putin a decorat un general pentru câștiguri anterioare, dar avansurile ucrainene schimbă dinamicile de pe front. Perspectivele rămân tensionate. Forțele ucrainene continuă contraofensiva în Kupiansk, în timp ce bloggerii ruși recunosc deteriorarea situației pentru … Articolul Kupiansk: Rușii se luptă disperat după ce Putin a decorat un general apare prima dată în Main News.