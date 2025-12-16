Ministrul Mediului critică PSD pentru susținerea moțiunii AUR împotriva sa
MainNews.ro, 17 decembrie 2025 00:50
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, atacă PSD după ce parlamentarii acestui partid au votat moțiunea simplă depusă de AUR împotriva sa. Moțiunea a trecut cu 74 de voturi „pentru", dar Buzoianu rămâne în funcție, acuzând PSD de blocarea reformelor la Romsilva. UDMR subliniază încălcarea protocolului de coaliție. Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, …
• • •
Acum 10 minute
01:50
PSD zguduie coaliția după votul moțiunii simple împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Moțiunea a fost adoptată cu sprijinul senatorilor PSD, adâncind rupturile din guvernare. AUR o acuză pe Buzoianu de incompetență în gestionarea crizei apei din Prahova, generând controverse în plan politic. PSD a votat moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, depusă de AUR …
01:50
Un sondaj recent arată că Kamala Harris ar putea reveni în cursa pentru Casa Albă în 2028, având în vedere preferințele alegătorilor democrați. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, conduce cu 20,3%, iar Harris consideră o posibilă candidatură, declarând că își vede totuși un viitor în politică. Sondajul recent arată că Gavin Newsom conduce cu 20,3% din …
01:50
Coca-Cola riscă să piardă vânzarea Costa Coffee din cauza unui blocaj în negocieri cu TDR Capital, provocat de diferențe de preț. Tranzacția ar menține o participație minoritară a Coca-Cola în lanțul britanic de cafenele, generând incertitudine asupra viitorului Costa Coffee. Detalii despre posibila vânzare sunt așteptate. Coca-Cola riscă să rateze vânzarea lanțului Costa Coffee din …
01:50
Vladimir Putin a refuzat armistițiul de Crăciun propus de Volodimir Zelenski, afirmând că Rusia caută soluții pe termen lung, nu soluții temporare. În timp ce discuțiile pentru pace continuă, Kremlinul consideră armistițiul o opțiune neviabilă, atrăgând atenția asupra negociemlor internaționale actuale. Vladimir Putin respinge armistițiul de Crăciun propus de Volodimir Zelenski, considerându-l o soluție temporară …
Acum o oră
01:20
Primul martor în dosarul lui Vladimir Plahotniuc, Natalia Politov-Cangaș, a declarat că a fost presată de procurori să ofere mărturii false împotriva acestuia. Ea a discutat despre Veaceslav Platon și a dezvăluit tranzacții dubioase, subliniind legătura complexă dintre Plahotniuc și Platon în afaceri. Natalia Politov-Cangaș, primul martor al apărării lui Vladimir Plahotniuc, afirmă că a …
01:10
Președintele Nicușor Dan contestă la CCR Legea care impune cluburilor sportive un procent de 40% sportivi români. Criticii susțin că legea afectează libertatea economică și competitivitatea echipelor, iar sesizarea va fi analizată pe 4 februarie 2026. Cluburile din SuperLigă cer abrogarea acesteia. Președintele Nicușor Dan a contestat la CCR Legea care impune cluburilor să aibă …
01:00
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe au fost reținuți de DNA pentru mită. Acuzațiile vizează complicitatea la dare de mită, iar cei doi urmează să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. Detalii despre dosar și implicațiile acestuia. Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, a fost …
Acum 2 ore
00:50
00:50
Susie Wiles, un jucător cheie în campania lui Donald Trump, îl descrie pe acesta ca având personalitatea unui alcoolic, deși nu consumă alcool. De asemenea, J.D. Vance este caracterizat drept un teoretician al conspirațiilor. Articolul detaliază opiniile critice ale lui Wiles asupra ambelor personalități din cercul lui Trump. Susie Wiles, o figură crucială în campania …
00:50
Cele mai bogate 25 de familii din lume au o avere combinată de 2,9 trilioane de dolari, cu familia Walton pe primul loc, având 513,4 miliarde de dolari. Alte familii notabile includ Al Nahyan și Al Saud. Descoperă topul celor mai influente familii din întreaga lume și sursele averilor lor impresionante. Cele mai bogate 25 …
00:50
Liderii europeni propun formarea unei forțe multinaționale în Ucraina pentru sprijinirea armatei, limitată la 800.000 de soldați. Documentul este semnat de lideri din Germania, Franța, Marea Britanie și alte state, având ca scop furnizarea de garanții de securitate și contribuții pentru redresarea economică a Ucrainei. Liderii europeni propun conducerea unei forțe multinaționale în Ucraina pentru …
00:50
Inteligența artificială transformă logistică, devenind esențială în depozitare. Aproape 60% dintre depozite integrează AI, cu investiții între 11-30% din bugete. Aceasta îmbunătățește productivitatea și procesarea comenzilor. Companiile plănuiesc extinderea AI pentru eficiență și decizii automate în timp real. Inteligența artificială devine un element esențial în operațiunile de depozitare, aproape 60% dintre depozite având-o integrată profund …
00:20
Marius Voineag, șeful DNA, a declarat că este necesară o clarificare rapidă după sesizarea Inspecției Judiciare de către CSM, în urma unor informații din documentarul Recorder. Verificările sunt esențiale pentru transparența și justiția în sistem, iar dezbaterile privind modificările legislative sunt în curs. Marius Voineag, șeful DNA, susține necesitatea unei clarificări rapide după sesizarea Inspecției …
00:10
Gabi Tamaș își încheie capitolul cu CS Concordia Chiajna și se alătură sezonului 2026 al Survivor România. Ediția debutează pe 9 ianuarie, cu 12 concurenți, printre care se numără staruri din sport. Producătorii promit dueluri intense și o competiție captivantă care va schimba perspectivele. Gabi Tamaș a reziliat contractul cu CS Concordia Chiajna și va …
Acum 4 ore
23:50
Sorin Grindeanu a fost prezent la Timișoara, unde a participat la redeschiderea Sinagogii din Cetate, în ziua în care PSD a votat moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Această acțiune a generat controverse în cadrul coaliției de guvernare, fiind o încălcare a acordurilor politice. Sorin Grindeanu a fost la Timișoara pentru redeschiderea Sinagogii din …
23:50
Rata șomajului din SUA a atins 4,6%, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, din cauza concedierilor masive, incertitudinii economice și utilizării tot mai mari a inteligenței artificiale. Factori precum tarifele lui Trump și politicile Fed contribuie la dificultățile pe piața muncii. Rata șomajului din SUA a crescut la 4,6%, cel mai ridicat nivel …
23:50
Descoperă soluții inovatoare pentru accesibilizarea pieței imobiliare în România. Transparentizarea prețurilor și analiza exemplelor internaționale pun accent pe construirea de locuințe și evitarea influențelor negative ale reglementărilor. Află cum PUZ-urile suspendate afectează oferta și prețurile. Ana Ciceală propune plafonarea chiriilor și construirea de locuințe sociale Georgian Marcu susține transparența prețurilor și obligativitatea notariatelor de a …
23:50
Documentul privind garanțiile de securitate pentru Ucraina a fost finalizat, dar președintele Zelenski a decis să nu-l publice până la un armistițiu. Moscova respinge orice desfășurare de trupe NATO și insistă pe încheierea unui acord de pace. Aliații europeni discută despre reparații de război și financiare pentru Ucraina. Documentul cu garanțiile de securitate pentru Ucraina …
23:50
Omenirea se află pe cale să facă o alegere crucială privind inteligența artificială, conform avertismentelor cercetătorului Jared Kaplan. Până în 2030, deciziile privind auto-antrenarea sistemelor AI ar putea însemna o explozie a inteligenței și pierderea controlului uman, generând îngrijorări în comunitatea științifică. Cercetătorul Jared Kaplan avertizează că omenirea se apropie de o decizie crucială privind …
23:50
Angajarea deținuților cu ora pentru treburile casnice, precum spart lemne, săpat sau curățat pomii, costă aproximativ 27 de lei. Penitenciarul Mioveni oferă servicii avantajoase, inclusiv asigurarea hranei și a transportului. Venituri de peste 5,4 milioane de lei din munca acestora subliniază eficiența programului. Angajarea deținuților cu ora pentru lucrări casnice costă aproximativ 27 de lei …
23:20
Cătălin Rădulescu, fost deputat PSD cunoscut sub numele de „Mitralieră", a fost achitat de Curtea de Apel București în dosarul privind obținerea nelegală a certificatului de „Luptător cu Rol Determinant". Instanța a decis că fapta nu există, însă hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată. Fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu a fost achitat de …
23:10
Finalul tragic al jafului asupra lui Donnarumma: suspectul, Seyni, s-a spânzurat în închisoare după luni de presiune din partea celor care au orchestrat atacul. În mai 2024, tânărul de 21 de ani a fost găsit mort în celula sa, marcând o dramă în cadrul anchetei jafului din 2023, când Donnarumma a fost sechestrat. Ancheta jafului …
22:50
Kelemen Hunor a comentat despre votul moțiunii simple împotriva Dianei Buzoianu, evidențiind problemele din coaliția de guvernare. Liderul UDMR a subliniat că acest incident este grav, dar că nu există obligația de a schimba ministrul. Coaliția rămâne optimistă, dar necesită o mai bună comunicare și armonizare. Kelemen Hunor a calificat votul moțiunii simple împotriva Dianei …
22:50
Un crematoriu din apropierea orașului Rouen, Franța, reutilizează căldura generată în timpul incinerărilor pentru a încălzi locuințele și instituțiile din zonă. Proiectul, deschis în 2020, oferă un sistem eficient de încălzire urbană, reducând costurile pentru locuitori și contribuind la tranziția ecologică. Un crematoriu din apropierea Rouen reutilizează căldura rezultată din incinerări pentru a încălzi locuințe …
22:50
Companiile din România vor întâmpina noi taxe din 1 ianuarie 2026, conform pachetului 2 de măsuri fiscale. Vor crește impozitele pe clădiri și cele auto, iar impozitul pe câștigurile bursiere va fi majorat la 16%. Schimbările vizează și altele, impactând mediul de afaceri. Află detalii esențiale! Companiile din România vor întâmpina în schimbări fiscale semnificative …
22:50
Liderii internaționali, inclusiv Zelenski și Maia Sandu, au semnat la Haga tratatul pentru înființarea Comisiei internaționale pentru revendicări, destinată despăgubirilor de război pentru Ucraina. Peste 50 de state sprijină inițiativa, menită să compenseze pagubele cauzate de atacurile rusesti. Liderii din peste 50 de state, inclusiv Zelenski și Maia Sandu, au semnat la Haga tratatul pentru …
22:50
Rocket Lab a plasat cu succes pe orbită satelitul japonez RAISE-4, marcând o etapă importantă în colaborarea cu Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Misiunea „RAISE and Shine" testează tehnologii inovative pentru viitoarele misiuni spațiale. Aceasta este a 19-a lansare din 2025, stabilind un nou record pentru companie. Rocket Lab a lansat satelitul japonez RAISE-4 pe …
22:50
Prețurile locuințelor au crescut cu 60% în UE în ultimul deceniu, iar chiriile au crescut cu 20%. Comisia Europeană propune un plan pentru locuințe accesibile, care include stimularea investițiilor și sprijinirea celor vulnerabili. În România, lipsa locuințelor sociale rămâne o problemă majoră, afectând tinerii. Comisia Europeană a propus un plan pentru locuințe accesibile ca răspuns …
22:20
CSM contestă afirmațiile din investigația
22:10
Alexandru Lăzărescu, fostul Șef de Misiune al României la Jocurile Olimpice, a murit la 90 de ani. Cu o carieră dedicată sportului românesc, a avut un impact semnificativ asupra olimpismului. Comunitatea sportivă îl va aminti ca pe un om riguros și respectat, aducând sincere condoleanțe familiei. Alexandru Lăzărescu, fost Şef de Misiune al României la … Articolul Alexandru Lăzărescu, fost Șef de Misiune la JO 2000 și 2004, a decedat apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
21:50
Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului, dezvăluie problemele financiare grave cu care se confruntă, inclusiv datorii de 3 miliarde de lei. Bugetul disponibil pentru 2026 este extrem de limitat, cu doar 20 de milioane de lei. Următoarele măsuri vor implica restructurări și tăieri necesare pentru stabilitatea orașului. Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului, a descoperit … Articolul Ciprian Ciucu: Primăria București, față în față cu o criză financiară în 2026 apare prima dată în Main News.
21:50
Emmanuel Macron a fost surprins de o știre falsă despre o lovitură de stat în Franța, generată de inteligență artificială și distribuită pe Facebook. Deși a cerut eliminarea acesteia, platforma a refuzat, explicând că nu încalcă termenii de utilizare. Macron subliniază puterea limitată a liderilor în fața multinaționalelor. Emmanuel Macron a primit un mesaj de … Articolul Colonelul conduce lovitura de stat în Franța: reacția lui Emmanuel Macron apare prima dată în Main News.
21:50
Sore, artistă și antreprenoare, discută la emisiunea „Puterea unui lider” despre leadershipul feminin, relația între artă și business, și lecțiile din copilărie. Află cum a traversat provocările faimei și cum și-a construit brandul de haine, evidențiind valori importante pentru viitoarea sa fiică, Erin. Sore vorbește despre leadershipul feminin și importanța echipei în emisiunea Puterea unui … Articolul Sore: De la copilul vedetă la antreprenor vizionar în leadership apare prima dată în Main News.
21:50
Statele Unite oferă Ucrainei garanții de securitate „de platină” în schimbul concesiilor teritoriale către Rusia. Avertismentele oficialilor americani indică faptul că această ofertă nu va fi disponibilă pe termen lung. Negocierile recente la Berlin între Zelenski și reprezentanți ai lui Trump sugerează progrese semnificative. Statele Unite oferă Ucrainei garanții de securitate de nivel platină pentru … Articolul Ultimatumul oamenilor lui Trump pentru Zelenski: Acceptă garanțiile de securitate! apare prima dată în Main News.
21:50
AI-urile moderne, precum ChatGPT, sunt criticate pentru lipsa de echitate în evaluarea vieților umane. Elon Musk susține că Grok, AI-ul dezvoltat de xAI, este singurul care tratează toate viețile umane în mod egal. Acest articol explorează dilemele morale în AI și controversele legate de bias ideologic. Musk afirmă că Grok este singura inteligență artificială care … Articolul AI-urile moderne diferențiază viața umană în procesarea datelor apare prima dată în Main News.
21:50
Laurențiu Beșu, judecător la Tribunalul București, își schimbă funcția în procuror după dezvăluirile din documentarul Recorder „Justiţie capturată”. Acesta a reclamat influențarea completurilor de judecată. Solidaritate în magistratură și apeluri pentru reforme în justiția românească subliniază necesitatea transparenței în sistem. Magistratul Laurențiu Beșu își schimbă funcția din judecător la Tribunalul București în procuror, conform cererii … Articolul Laurențiu Beșu își schimbă funcția în magistratură după dezvăluirile Recorder apare prima dată în Main News.
21:20
CSM sesizează Inspecția Judiciară după difuzarea documentarului Recorder care aduce acuzații de influențare a justiției. Consiliul subliniază că afirmațiile sunt contrare evaluărilor anterioare și impactează încrederea publicului în sistem. Președintele Nicușor Dan și ministrul Justiției reacționează la situație. CSM va sesiza Inspecția Judiciară după difuzarea unui documentar Recorder cu acuzații la adresa sistemului de justiție … Articolul CSM sesizează Inspecția Judiciară după documentarul Recorder despre justiție apare prima dată în Main News.
21:10
PSG a fost obligată de Tribunalul Muncii din Paris să plătească 60 de milioane de euro lui Kylian Mbappé pentru salarii și bonusuri restante. Deși clubul contestă decizia, Mbappé a cerut inițial 263 de milioane de euro. Amenda vine după un proces complex legat de contractul său. PSG a fost obligată de Tribunalul Muncii din … Articolul PSG, campioana Europei, amendată pentru datoria către Kylian Mbappé apare prima dată în Main News.
20:50
Mercedes acuză angajații din Germania că sunt mai puțin productivi, evidențiind un decalaj de performanță crescut și concedii medicale frecvente. Compania își schimbă politica de evaluare a managerilor și bonusuri, în contextul presiunii economice și a îmbătrânirii populației. Noul cancelar Friedrich Merz sugerează că germanii trebuie să muncească mai mult pentru a revigora economia. Angajații … Articolul Șef Mercedes: Angajații din Germania, mai puțin productivi decât cei din alte țări apare prima dată în Main News.
20:50
Clienții ING pot primi transferuri instant de bani din străinătate, fără comision. Noul serviciu, disponibil din 11 decembrie, permite încasări în euro, 24/7, inclusiv în weekend și sărbători. ING Bank România lansează această funcționalitate înainte de termenul impus de UE, oferind acces rapid la fonduri. Clienții ING pot primi transferuri instant în euro, fără comision, … Articolul Bani instant pentru clienții ING de la rude din străinătate, fără comision apare prima dată în Main News.
20:50
Vladimir Putin a semnat o lege care permite confiscarea locuințelor părăsite în Ucraina, inclusiv în regiunile Donețk, Herson, Luhansk și Zaporijjia, până în 2030. Casele confiscate vor putea fi alocate cetățenilor ruși sau oficialilor statului, în contextul unor semne că războiul ar putea continua până în 2030. Vladimir Putin a semnat o lege care permite … Articolul Putin folosește legea confiscării locuințelor pentru a continua războiul în Ucraina apare prima dată în Main News.
20:50
Inteligența artificială devine un instrument crucial pentru grupurile extremiste, facilitând recrutarea, generarea de conținut fals și atacuri cibernetice. Aceste organizații folosesc AI pentru propaganda și manipularea rețelelor sociale, extinzându-și influența și impactul în rândul tinerilor. Crește riscul amenințărilor globale. Inteligența artificială devine un instrument pentru recrutarea de membri în organizații extremiste Grupuri precum Statul Islamic … Articolul Inteligența artificială în propaganda și recrutarea membrilor noi apare prima dată în Main News.
20:50
PSD nu susține tăierea salariilor din administrația centrală. Sorin Grindeanu a anunțat creșterea salariului minim și eliminarea impozitului pe solarii, menționând că discuțiile referitoare la buget vor avea loc în curând. Măsurile pentru administrația locală sunt deja finalize și se va asigura finalizarea datoriilor restante. PSD nu susține tăierea salariilor din administrația centrală Deciziile legate … Articolul Mărirea salariului minim și eliminarea impozitului pe solarii fără tăieri salariale apare prima dată în Main News.
20:40
Fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, a fost reținut de DNA într-un dosar de corupție, fiind acuzat de dare de mită. În această anchetă, Cuc ar fi intermediat o mită de 6-7% pentru un contract de 23 de milioane de lei. Vezi detalii despre implicarea sa în scandalul de corupție și reacția Registrului Auto Român. … Articolul Percheziții la fostul ministru PSD al Transporturilor în dosar de mită apare prima dată în Main News.
20:20
Curtea de Apel București a menținut sechestrul asigurător în dosarul de trafic de influență al lui Florian Coldea, fost prim-adjunct al SRI. Sechestrul vizează bunuri imobiliare și sume în conturi bancare, totalizând 9.372.124,02 lei. Dosarul include și alți inculpați, iar termenul următor de judecată este în februarie 2026. Curtea de Apel București a menținut sechestrul … Articolul Curtea de Apel București păstrează sechestrul în dosarul lui Florian Coldea apare prima dată în Main News.
20:00
Lando Norris, campion mondial la Formula 1, a primit o invitație surprinzătoare de a testa o motocicletă MotoGP. Fostul pilot de karting, cunoscut pentru pasiunea sa pentru motocross și idolatrizarea lui Valentino Rossi, ar putea începe un nou capitol în cariera sa, aducând adrenalina pe două roți. Lando Norris, campion mondial în Formula 1, a … Articolul Ofertă surprinzătoare pentru campionul mondial Lando Norris apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
19:50
Americanii au respins oferta băncii Xtellus pentru activele Lukoil, evaluată la 22 de miliarde de dolari. Sancțiunile impuse Rusiei obligă Lukoil să-și vândă activele. Compania deține 20% din piața de carburanți din România, inclusiv rafinăria Petrotel și 320 de benzinării, fiind în competiție cu giganți petroliere pentru achiziții. Xtellus a concurat cu mari companii petroliere … Articolul Americanii au refuzat oferta Xtellus pentru activele Lukoil, impact în România apare prima dată în Main News.
19:50
Răsturnare de situație în Kupiansk: forțele ucrainene continuă contraofensiva, în timp ce bloggerii ruși recunosc că situația armatei ruse se deteriorază. Putin a decorat un general pentru câștiguri anterioare, dar avansurile ucrainene schimbă dinamicile de pe front. Perspectivele rămân tensionate. Forțele ucrainene continuă contraofensiva în Kupiansk, în timp ce bloggerii ruși recunosc deteriorarea situației pentru … Articolul Kupiansk: Rușii se luptă disperat după ce Putin a decorat un general apare prima dată în Main News.
19:50
Dezvoltatorii europeni contestă taxele impuse de Apple, acuzând compania că dezavantajează firmele locale în raport cu cele americane. Coaliția pentru Echitate în Domeniul Aplicațiilor solicită intervenția Uniunii Europene pentru a proteja piața digitală și pentru a asigura respectarea legilor europene. 20 de dezvoltatori europeni cer intervenția Uniunii Europene împotriva taxelor impuse de Apple Politica de … Articolul Dezvoltatorii europeni contestă taxele Apple care le afectează afacerile apare prima dată în Main News.
19:50
Cristi Danileț cere demisia Liei Savonea din magistratură, invocând o decizie a CEDO care arată că aceasta a încălcat drepturile omului prin sancționarea sa. Fostul judecător afirmă că acțiunile Savonei i-au afectat cariera și solicită să părăsească funcțiile de judecător și președinte al ICCJ. Cristi Danileț cere demisia Liei Savonea din magistratură după o decizie … Articolul Cristi Danileț cere demisia Liei Savonea din magistratură apare prima dată în Main News.
