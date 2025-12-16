Cristi Danileţ îi cere Liei Savonea să plece din magistratură: „Mergeți liniștită la pensie, să ne faceți un bine tuturor”. „Ați devenit, în aceste zile, imaginea a ceea ce poporul detestă cel mai mult” | AUDIO

17:20

„Nu aveam autorizație, dar nu știam acest lucru”, este, pe scurt, justificarea venită de la șefii clinicii dentare private din București, în care a murit recent o fetiță de doi ani. O așa-numită „anchetă internă” făcută de compania privată arată că de vină ar fi fost unii angajați din Departamentul administrativ, care nu ar fi […]