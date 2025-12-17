Fake news privind demolarea unor baraje din țară la comanda UE, dezmințit de Apele Române. La ce se referă, de fapt, astfel de directive europene | AUDIO
Europa FM, 17 decembrie 2025 17:20
Apele Române precizează că Uniunea Europeană nu a transmis României instrucțiuni sau ordine pentru demolarea unor baraje din țară. În spațiul public au apărut mai multe informații potrivit cărora o instituție europeană ar fi ordonat țărilor membre să dărâme peste un milion de bariere existente în Europa. Cele care trebuie, de fapt, dărâmate sunt mici […]
• • •
Președintele Nicușor Dan a discutat cu un grup de români din Londra despre problemele din justiție: „Unde suntem de acord eu și dumneavoastră este că președinții de instanță au multă putere”/ „Avem niște probleme în sistemul de justiție, numai că în justiție, când afirmi niște lucruri, trebuie să le și dovedești” | AUDIO # Europa FM
„Sunteți o carte de vizită a României”, a fost mesajul președintelui țării către Diaspora din Marea Britanie. Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentanți ai comunității românești la Ambasada României. Șeful statului a îndemnat la încredere în viitorul țării noastre și a mai spus că, pe termen mediu, România va fi „mult mai aproape de imaginea […]
13:20
Tamponări în lanț din cauza poleiului: 15 mașini s-au ciocnit pe DN1A, centura de Est a municipiului Ploiești. Toate erau echipate cu anvelope de iarnă | AUDIO # Europa FM
Tamponări în lanț, în această dimineață, pe DN1A – centura de Est a municipiului Ploiești. 15 mașini s-au ciocnit din cauza poleiului. Din fericire, nu au fost victime. Incidentul s-a petrecut pe DN1A, centura de Est a Ploieștiului, în afara localității Moara Nouă, pe podul peste calea ferată. 15 vehicule s-au ciocnit și s-au înregistrat […]
13:20
Academia Americană de Film a anunțat listele scurte de propuneri pentru 12 categorii la Premiile Oscar | AUDIO # Europa FM
Academia de Film Americană a anunțat marți listele scurte de propuneri pentru nominalizare în 12 categorii la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar, inclusiv la categoria „cel mai bun lungmetraj internațional”, informează Variety.com. Filmul Jaful secolului / Traffic, propunerea oficială a României pentru o nominalizare la Premiul Oscar la categoria „cel mai bun lungmetraj […]
13:20
AUR depune două moțiuni simple împotriva miniștrilor de Interne și Justiție. Petrișor Peiu: Cătălin Predoiu merge în SUA să ia o distincție de la o organizație românească, în loc să se preocupe de reintroducerea României în programul Visa Waiver | AUDIO # Europa FM
AUR depune la Parlament moțiuni simple împotriva miniștrilor de Justiție și Interne: Radu Marinescu (PSD) și Cătălin Predoiu (PNL). Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat că este vina Ministerului de Interne pentru excluderea României din programul Visa Waiver, care presupunea că românii pot călători în Statele Unite fără vize, în scop turistic sau de […]
13:20
13:20
Vaslui: Cisternă încărcată cu GPL, răsturnată între Huşi şi Albiţa. Șoferul a reușit să se autoevacueze # Europa FM
O cisternă încărcată cu 21 de tone de GPL s-a răsturnat, miercuri, între Huşi şi Albiţa, la faţa locului fiind solicitaţi pompieri, poliţişti şi reprezentanţi ai Serviciului de Ambulanţă. O cisternă încărcată cu aproximativ 21 de tone de GPL s-a răsturnat la ieșirea din localitatea Râșești, informează ISU Vaslui. Șoferul autocisternei a reușit să se […]
13:20
Executivul analizează măsuri pentru reducerea șomajului, a pensionărilor anticipate și a concediilor medicale. Ilie Bolojan: Nu e normal să ai ajutor de șomaj, când poți să faci naveta în condiții decente | AUDIO # Europa FM
Nemunca românilor, în vizorul Guvernului. Premierul Ilie Bolojan anunță că Executivul analizează măsuri pentru reducerea șomajului, a pensionărilor anticipate și a concediilor medicale. Într-un interviu pentru podcastul ApropoTv, Ilie Bolojan spune că țara a plătit anul acesta șase miliarde de lei pentru concediile medicale luate de români. El a subliniat că problema nu este boala […]
13:20
DNA a solicitat Curții de Conturi documentele controlului efectuat la COSR privind primele ilegale acordate de foștii miniștri ai Tineretului și Sportului, Elisabeta Lipă și Eduard Novak | AUDIO # Europa FM
Procurorii DNA au început cercetările în cazul primelor ilegale de 2,8 milioane de euro acordate de foștii miniștri ai Tineretului și Sportului, Elisabeta Lipă și Eduard Novak. Un raport al Curții de Conturi a scos la iveală că angajați ai Federației Române de Canotaj au fost premiați de Elisabeta Lipă cu sume mai mari decât […]
13:20
Fake news despre o presupusă lovitură de stat în Franța, viral pe Facebook. Emmanuel Macron, informat de un președinte din Africa | AUDIO # Europa FM
Un fake-news care anunță că în Franța ar fi avut loc o lovitură de stat a devenit viral pe Facebook și a strâns peste 13 milioane de vizualizări. Președintele Emmanuel Macron deplânge lipsa unor pârghii prin care giganții din industrie să fie constrânși să elimine conținutul fals și manipulator. Reprezentanții Facebook au transmis echipei sale […]
13:20
De ce nu-și plătesc românii taxele? Înalta Curte de Casație a emis o hotărâre potrivit căreia toate dosarele de evaziune fiscală trebuie însoțite de expertiză contabilă. Astfel sute dosare trebuie returnate procurorilor, ceea ce ar putea duce la noi prescrieri. Se adaugă la aceasta dezvăluirile judecătoarei Moroșanu care spune că liderii justiției din România îndeamnă […]
13:20
Taxe mai mari pentru mașini din 2026, în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică | AUDIO # Europa FM
De anul viitor, cresc taxele pentru mașini, în funcție de normele de poluare și capacitatea cilindrică. Autoritățile locale nu știu însă cum să încadreze vehiculele pentru colectarea corectă a dărilor. Lămuririle vin de la Ministerul Afacerilor Interne, care a centralizat datele privind norma de poluare a vehiculelor. Datele colectate pentru vehiculele înmatriculate în fiecare unitate […]
Ședință a coaliției după ce PSD a votat moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă | AUDIO # Europa FM
Ședință a coaliției de guvernare, astăzi. Partenerii politici aflați la putere se reunesc într-un context tensionat, după ce PSD a votat luni, alături de AUR, moțiunea simplă împotriva ministrei USR, Diana Buzoianu. De la Helsinki, președintele țării, Nicușor Dan, a atras atenția că nu este util ca un partid să voteze o moțiune împotriva unui […]
09:20
Constanța: Șase autoturisme implicate într-un accident pe podul Sfânta Maria din Cernavodă. Nu sunt victime # Europa FM
Șase autoturisme au fost implicate într-un accident rutier în Cernavodă, pe podul Sfânta Maria. Potrivit ISU, nu există persoane încarcerate. La fața locului intervin o autospecială de stingere (ASAS) și un echipaj SMURD B2 de la Detașamentul Cernavodă, alături de o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). ISU a informat că nu există […]
09:20
Summitul de la Helsinki: Finlanda și Polonia vor coordona proiectul de consolidare a apărării colective a flancului estic al Uniunii Europene | AUDIO # Europa FM
Finlanda și Polonia vor coordona proiectul de consolidare a apărării colective a flancului estic al UE. Este principala decizie luată la summitul din capitala Finlandei, unde au participat liderii a opt state membre ale UE, printre care și președintele României, Nicușor Dan. Participanții au transmis un mesaj de unitate în fața amenințărilor rusești, de la […]
09:20
Judecătorul Laurențiu Beșu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, a promovat interviul de la CSM şi va deveni procuror # Europa FM
Judecătorul Laurențiu Beșu, cel care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, a promovat ieri interviul susținut la Consiliul Superior al Magistraturii și urmează să activeze ca procuror. Acesta va lucra la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. În consecință, a fost dispusă eliberarea acestuia din funcția de judecător la Tribunalul București, se arată în minuta […]
09:20
Constanța: Transportul în comun paralizat din cauza protestului angajaților CT BUS. Angajații companiei cer demisia directorului general și a directorului economic # Europa FM
Este a doua zi cu transportul în comun paralizat la Constanța. Șoferii refuză să iasă pe traseu, iar împreună cu angajații de la întreținere și birouri s-au adunat din nou în curtea CT BUS. Nu renunță până când directorul general și directorul economic nu își dau demisia din funcție. Seara trecută, după ședința Consiliului de […]
Nicușor Dan: „Nu sunt adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc în ansamblul său către zona politică”. „Sistemul de justiție trebuie să se autoregleze” | AUDIO # Europa FM
O nouă reacție din partea președintelui Nicușor Dan în scandalul din sistemul de justiție. „Cei mai buni magistrați trebuie să ajungă în structurile de conducere din sistemul de justiție”, spune șeful statului. Președintele Nicușor Dan: „Nu sunt adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc în ansamblul său către zona politică” „Avem niște structuri alese, atât […]
21:20
CSM sesizează Inspecția Judiciară în cazul șefului DNA, Marius Voineag, după dezvăluirile din documentarul Recorder. Procurorii din țară vor fi consultați asupra legilor penale # Europa FM
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a votat în unanimitate să fie sesizată Inspecția Judiciară în cazul șefului DNA, Marius Voineag. Într-un termen rezonabil, ar urma să fie verificată activitatea acestuia, după ce documentarul Recorder a arătat că Voineag ar fi clasat anchete ale unor demnitari și ar fi determinat procurorii din […]
21:20
Diana Buzoianu: „Ministerul Mediului a dat drumul la demersurile pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru plantarea a 380 de hectare de perdele forestiere în sudul României” # Europa FM
Într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, Diana Buzoianu a anunțat că Ministerul Mediului a făcut demersurile pentru realizarea studiului de fezabilitate privind plantarea a 380 de hectare de perdele forestiere în sudul României, regiune aflată în plin proces de deșertificare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: „În contextul schimbărilor climatice, plantarea în sudul României este […]
21:20
Jurnalistul Dan Cărbunaru, despre rolul președintelui în rezolvarea neregulilor din justiție: „Trebuie să fie un factor nu doar de mediere, ci și de echilibru” | VIDEO # Europa FM
„Rolul președintelui este să fie un mediator” în cazul conflictului din justiție, consideră jurnalistul Dan Cărbunaru, directorul publicației Calea Europeană. Acesta a fost invitatul lui Tudor Mușat la emisiunea „Piața Victoriei”, unde au discutat despre dezvăluirile presei, mărturiile magistraților, protestele de stradă și încercările de intimidare venite din partea conducerii breslei. Dan Cărbunaru: „Noi acum […]
21:20
Italia: Două noi stații de metrou inaugurate la Roma, una chiar sub Colosseum. Călătorii pot vedea vase ceramice, fântâni din piatră și ruine antice | AUDIO # Europa FM
La Roma au fost deschise două noi stații de metrou, dintre care una se află chiar sub Colosseum, la aproximativ 30 de metri adâncime. Călătorii vor putea vedea în stații vestigii antice descoperite în timpul lucrărilor de excavare, când arheologii au scos la iveală peste 500.000 de artefacte. Noile stații îmbină infrastructura modernă cu […]
21:20
Cristi Danileţ îi cere Liei Savonea să plece din magistratură: „Mergeți liniștită la pensie, să ne faceți un bine tuturor”. „Ați devenit, în aceste zile, imaginea a ceea ce poporul detestă cel mai mult” | AUDIO # Europa FM
Fostul judecător Cristi Danileț îi cere șefei Instanței Supreme, Lia Savonea, să demisioneze din magistratură, acuzând-o că i-a încălcat drepturile atunci când l-a sancționat în anul 2019 pentru delict de opinie. Într-o scrisoare deschisă, publicată pe Facebook, Danileț o acuză pe Savonea că i-a blocat trei ani evoluția în carieră. Marți, CEDO i-a dat dreptate […]
21:20
Arad: Bărbat arestat la domiciliu după ce și-a urmărit fosta concubină. Femeia obținuse un ordin de protecție împotriva acestuia | AUDIO # Europa FM
Un bărbat de 58 de ani din Arad a fost arestat la domiciliu, după ce, chiar și în timp ce era monitorizat cu brățară electronică, a încălcat în repetate rânduri ordinul de protecție emis împotriva sa și și-a urmărit fosta concubină. Tot la Arad, un cetățean italian a fost arestat la domiciliu după ce și-a […]
Raportul CSAT pe 2024 despre implicarea externă în alegerile anulate, analizat de Comisia pentru apărare. Mihai Weber: „A existat o imixtiune a unor actori statali și nonstatali în alegerile din România” | AUDIO # Europa FM
Parlamentarii urmează să analizeze raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru 2024, în care este inclusă implicarea externă care a influențat alegerile prezidențiale anulate de anul trecut. Raportul CSAT, parțial desecretizat, a ajuns pe masa Comisiei pentru Apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat. Documentul de 68 de pagini arată că un candidat […]
17:20
Kelemen Hunor, după ce moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului a trecut în Senat cu votul social-democraților: „Această decizie de a vota demersul opoziției a fost o greșeală” | AUDIO # Europa FM
Moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, crește tensiunea în coaliția de guvernare. O ședință a liderilor partidelor va avea loc mâine. Moțiunea a trecut în Senat cu votul celor de la PSD. „Această decizie de a vota demersul opoziției a fost o greșeală”, consideră liderul UDMR, Kelemen Hunor. Liderul UDMR, Kelemen Hunor: „Dacă stai […]
17:20
Miercuri se inaugurează Centura Zalău, primul drum nou construit de o firmă din China | AUDIO # Europa FM
Kilometri noi de autostradă și centuri ocolitoare, cadou de la Moș Crăciun. Mâine ar putea fi deschisă circulația pe Centura orașului Zalău – primul drum nou construit în România de o firmă din China. Astăzi se fac ultimele verificări. Iar până de Crăciun s-ar putea deschide circulația pe cei aproape 50 de km dintre Focșani […]
17:20
Giorgia Meloni nu va mai licita cadourile primite în cadrul călătoriilor sale oficiale. Casa de licitații pe care a selectat-o pentru eveniment este anchetată penal | AUDIO # Europa FM
Premierul italian Giorgia Meloni nu va mai licita cadourile primite de la lideri străini, în cadrul călătoriilor sale oficiale. Motivul? Casa de licitații selectată pentru eveniment este implicată într-o anchetă penală. Bertolami Fine Art este anchetată în cadrul unei investigații de lungă durată privind traficul ilegal de artefacte arheologice. O rețea de traficanți ar fi […]
17:20
Contractul pentru Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț a fost atribuit unei asocieri de firme din România și Bulgaria. Valoarea proiectului este de un miliard de euro | AUDIO # Europa FM
A fost atribuit contractul pentru construirea Drumului Expres Bacău-Piatra Neamț, anunță Compania Națională de Investiții Rutiere. Drumul de mare viteză va lega cele două orașe, dar asigură și legătura dintre Piatra Neamț și Autostrada Moldovei – A7. Lungimea drumului este de 51 de kilometri, iar valoarea proiectului este de un miliard de euro. Contractul a […]
17:20
Cristian Tudor Popescu: „Această caracatiță din justiție este montată de PSD”. „Atât CSM-ul, cât și ÎCCJ-ul sunt ajutate de domnul Grindeanu” | VIDEO # Europa FM
Marea problemă a justiției este PSD, afirmă scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, într-o ediție specială a emisiunii „România în Direct” – cu Cătălin Striblea – la Europa FM. Acesta spune că instituții mari din justiție, precum Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) sunt ajutate de liderul PSD. […]
17:20
ÎCCJ schimbă interpretarea unui articol din Legea pentru combaterea evaziunii fiscale, pe motiv că prima variantă a fost rezultatul unei „erori umane” | AUDIO # Europa FM
„Noaptea ca hoții”, la Înalta Curte, condusă de Lia Savonea. O hotărâre a completului care trebuia să clarifice o chestiune din legea privind combaterea evaziunii fiscale a fost schimbată peste noapte, iar noua versiune este total opusă celei inițiale. A fost o greșeală umană, a transmis ICCJ. Problema este că decizia, în varianta sa finală, […]
17:20
17:20
Neamț: Cinci bărbați au ajuns la spital după un accident între un autocamion și trei mașini pe E85 # Europa FM
Cinci bărbați au ajuns de urgență la spital în urma unui accident rutier pe DN2, E85, pe raza județului Neamț. În accidentul rutier au fost implicate trei mașini și un autocamion. Accidentul a avut loc marți, puțin după ora 13:00, la ieșirea din comuna Botești, între trei mașini și un autocamion. În urma accidentului, cinci […]
17:20
Comisia Europeană ia în calcul relaxarea interdicției pentru mașinile poluante după 2035. Decizia provoacă controverse politice și economice în Uniunea Europeană | AUDIO # Europa FM
Comisia Europeană ia în calcul relaxarea interdicției privind vânzarea de mașini poluante după 2035. Bruxelles-ul ar oferi mai multă flexibilitate industriei auto, după apelul către executiv venit din partea a șase state membre. Decizia provoacă deja controverse politice și economice în Uniunea Europeană. Comisia Europeană analizează o variantă mai permisivă, care ar permite producătorilor de […]
17:20
Sorin Grindeanu susține că PSD nu a încălcat acordul coaliției pentru că a votat moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului: Dacă un alt ministru va priva accesul oamenilor la servicii esențiale, vom acționa la fel | AUDIO # Europa FM
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, susține că partidul nu a încălcat acordul în coaliție după ce a votat – cot la cot cu opoziția în Senat – moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. În schimb, în cazul în care social-democrații vor considera, ar putea în viitor să mai ia astfel de poziții, adică să voteze […]
Nicușor Dan, despre neregulile din justiție: „În momentul în care sunt 800 sau 900 de magistrați care spun lucrurile «astea se întâmplă», înseamnă că e o problemă gravă” | AUDIO # Europa FM
Președintele participă astăzi la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, care are loc la Helsinki, în Finlanda. Din capitala finlandeză, șeful statului anunță că la dezbaterile de la Palatul Cotroceni cu magistraţii, programate lunea viitoare, pe 22 decembrie, toate opiniile sunt primite. Șeful statului a spus că acest subiect este o problemă importantă, […]
13:20
Vâlcea: Polițist din Călimănești, condamnat la închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității pentru fapte de corupție. Acesta va fi exclus și din Poliție | AUDIO # Europa FM
Un agent de poliție din cadrul IPJ Vâlcea a fost condamnat la închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității pentru fapte de corupție. El a primit bani și a falsificat documente pentru ca un șofer acuzat de fraudă în domeniul asigurărilor auto să primească despăgubiri. Agentul de poliție care este cercetat în mai multe […]
13:20
Judecătorul Laurențiu Beșu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, susține astăzi interviul la CSM pentru a deveni procuror | AUDIO # Europa FM
Judecătorul care a făcut dezvăluiri în materialul Recorder, Laurenţiu Beşu, va susţine marţi interviul la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru a deveni procuror. Magistratul nu mai vrea să activeze la o instanţă şi solicită CSM să lucreze ca procuror în Giurgiu. Audierea judecătorului Laurențiu Beșu este programată la ora 12:00. Procedura prevede că, la […]
13:20
Crește numărul cazurilor de gripă, iar fiecare bolnav poate să îmbolnăvească alți doi-trei oameni, spun medicii, care atrag atenția asupra importanței vaccinării | AUDIO # Europa FM
Sezonul gripal a debutat mai devreme în România și este mai agresiv decât în anii trecuți. O variantă a virusului gripal A a dus la o creștere rapidă a numărului de îmbolnăviri, a precizat în emisiunea „Deșteptarea” Dr. Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov. Medicul Sandra Alexiu: „Fiecare bolnav poate să îmbolnăvească doi-trei […]
13:20
Președintele Donald Trump consideră că un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât de „aproape”, după discuțiile dintre europeni și americani de la Berlin | AUDIO # Europa FM
Președintele american Donald Trump susține că un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât de „aproape”. Liderul de la Casa Albă a avut o convorbire cu Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni reuniți la Berlin. În cadrul negocierilor din Germania, Statele Unite au promis Ucrainei garanții de securitate „foarte puternice”, de nivel […]
13:20
Eurovision 2026. România revine în competiție. Cinci state s-au retras ca urmare a înscrierii Israelului la concurs | AUDIO # Europa FM
Eurovision 2026: 35 de țări vor participa la ediția de anul viitor, cu două mai puține în comparație cu 2025. Spania, Islanda, Olanda, Irlanda și Slovenia au anunțat că nu vor concura, dar lipsa lor va fi compensată cu revenirea altor țări, printre care și România. Printre cele 35 de țări participante se află și […]
13:20
13:20
13:20
Mai puțin de patru luni până la liberalizarea prețurilor la gaze. Prețul per kilowatt-oră va crește cu aproximativ 5% | AUDIO # Europa FM
Trei luni și jumătate până la expirarea plafonării pentru gaze. Furnizorii sunt obligați să îi informeze pe clienți că, începând cu 1 aprilie 2026, se încheie plafonarea. Facturile nu vor mai fi calculate la prețul de 0,31 lei/kilowați pe oră – scumpirea va fi de aproximativ 5%, estimează Asociația Furnizorilor. Un ordin al Autorității Naționale […]
