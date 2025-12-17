Fake news privind demolarea unor baraje din țară la comanda UE, dezmințit de Apele Române. La ce se referă, de fapt, astfel de directive europene | AUDIO

13:20

Trei luni și jumătate până la expirarea plafonării pentru gaze. Furnizorii sunt obligați să îi informeze pe clienți că, începând cu 1 aprilie 2026, se încheie plafonarea. Facturile nu vor mai fi calculate la prețul de 0,31 lei/kilowați pe oră – scumpirea va fi de aproximativ 5%, estimează Asociația Furnizorilor. Un ordin al Autorității Naționale […]